Zur Feier von Bolts anstehender Veröffentlichung und seiner Liebe zum Rennsport präsentieren wir vom 7. bis zum 12. Juni das Formel-Brawl-Ereignis! Im Ereignis kommt die echte Mini-Strecke „Circuit du Starr Park“ zum Einsatz. Auf dieser kämpfen 10 Murmeln, die für Brawler stehen, in 3 Rennen um den Titel des Champions!

Gib vor jedem Rennen einen Tipp auf den Sieger ab und gewinne je nach der Platzierung deines Brawlers Chaos-Drops.