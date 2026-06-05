DAS FORMEL-BRAWL-EREIGNIS IST DA!
Zur Feier von Bolts anstehender Veröffentlichung und seiner Liebe zum Rennsport präsentieren wir vom 7. bis zum 12. Juni das Formel-Brawl-Ereignis! Im Ereignis kommt die echte Mini-Strecke „Circuit du Starr Park“ zum Einsatz. Auf dieser kämpfen 10 Murmeln, die für Brawler stehen, in 3 Rennen um den Titel des Champions!
Gib vor jedem Rennen einen Tipp auf den Sieger ab und gewinne je nach der Platzierung deines Brawlers Chaos-Drops.
SO FUNKTIONIERT‘S
Das Ereignis besteht aus 3 Runden, die alle nach dem gleichen Muster ablaufen:
Tag 1
Tipptag: Wähle den Brawler aus, dem du den Sieg im nächsten Rennen zutraust.
Tag 2
Renntag: Sieh dir das Rennen an, verfolge, welchen Platz dein Favorit sich holt, und heimse deine Belohnung ein.
Vergiss nicht, nach jedem Rennen die Championship-Bestenliste anzusehen und dir deine Belohnungen abzuholen!
BELOHNUNGEN
Für jeden Tipp erhältst du mindestens 1 Chaos-Drop pro Rennen. Tippst du bei allen 3 Rennen korrekt auf den Sieger, erhältst du bis zu 15 Chaos-Drops!
|Platzierung
|Chaos-Drops
|1.
|5
|2.
|3
|3.
|2
|4.–10.
|1
* Hol dir deine Belohnungen unbedingt bis zum 15. Juni um 08:00 Uhr UTC ab.
TIPPTAGE
Tippmenü
Hier kannst du deine Stimme abgeben. Du siehst alle 10 Brawler in einer Übersicht und kannst einen auswählen. Nach dem Bestätigen ist dein Tipp abgegeben, aber bis zum Ablauf des Timers kannst du es dir noch anders überlegen und deinen Tipp ändern.
Championship-Bestenliste
In dieser Übersicht siehst du, wie die Platzierungen auf der Strecke sind, wie viele Championship-Punkte jeder Murmelbrawler hat und wie die Rangverteilung aktuell aussieht.
Nach den 3 Rennen wird der Brawler mit den meisten Championship-Punkten zum Formel-Brawl-World-Champion gekrönt!
RENNTAGE
Die Rennen finden am 8., 10. und 12. Juni statt und können jeweils um 15:00 Uhr UTC über das Ereignismenü, den YouTube-Kanal von Brawl Stars und unsere anderen offiziellen Social-Media-Kanäle angesehen werden. Vergiss nur nicht, vor Rennbeginn deinen Tipp abzugeben.
Schau nach dem Ende des Rennens wieder im Ereignismenü vorbei und sieh dir dort entweder das gesamte Rennen an oder springe direkt zu den Ergebnissen, erfahre die Platzierungen und hol dir deine Belohnung.
Viel Erfolg beim Tippen und möge der beste Brawler gewinnen! Gib JETZT deinen Tipp ab!