Zur Feier von Bolts anstehender Veröffentlichung und seiner Liebe zum Rennsport präsentieren wir vom 7. bis zum 12. Juni das Formel-Brawl-Ereignis! Im Ereignis kommt eine echte Mini-Strecke des Starr Parks zum Einsatz. Auf dieser kämpfen 10 Murmeln, die für Brawler stehen (Murbrawler?), in 3 Rennen um den Titel des Champions!

Gib vor jedem Rennen einen Tipp auf den Sieger ab und gewinne je nach der Platzierung deines Murbrawlers Chaos-Drops.