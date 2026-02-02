Wir arbeiten an einem neuen Trophäensystem, auf das wir im Brawl Talk vom 21. Februar umfassend eingehen werden.

Um den Übergang auf das neue System so reibungslos wie möglich zu gestalten, sind hier ein paar Dinge, die du wissen solltest! Die folgenden Punkte werden allesamt nach der Update-Wartung vom 24. Februar in die Tat umgesetzt:

Das Trophäensaison- und Trophäenboxsystem werden entfernt.

Alle erhalten ihre letzte Trophäenbox auf Basis der Anzahl der Saisontrophäen, die sie vor dem Update hatten.

Bestenliste-Prestige wird entfernt und dein Wert wird als klassischer Erfolg in deinem Spielerprofil angezeigt.

Nach der Update-Wartung erhalten zudem alle eine Ultra-Trophäenbox. Dies bedeutet, dass du bei Erreichen von 3000 Saisontrophäen vor dem 24. Februar 2 Ultra-Boxen bekommen kannst.

Ultra-Trophäenboxen und andere Trophäenboxstufen werden weiterhin gelegentlich bei Community-Ereignissen auftauchen.

Alle Brawler über 1000 Trophäen werden auf 1000 Trophäen zurückgesetzt.

Und was kommt nun im nächsten Update?

Ein neues Trophäensystem, das: Alle Spieler dazu ermuntert, noch mehr Einsatz zu zeigen. Engagierte und fähige Spieler mit einem brandneuen Brawler-Titel in einer neuen Farbe belohnt, damit sie mit ihrer Leistung angeben können (mehr dazu in der kommenden Woche)! Das Matchmaking verbessert (Verwendung des aMMR-Systems).

Ein Ressourcenrausch-Ereignis, das jedes gewonnene Match mit mehr Währung belohnt.

Verbesserungen zum Erhalt von mehr Buffies: Buffies in Megaquests je Saison (noch in der Entwicklung) 1 kostenloser Buffie je neuem Greifautomat 1 zufälliges Buffie-Angebot für 79 Juwelen Und natürlich das oben erwähnte Ressourcenrausch-Ereignis



All dies wird mit erheblich mehr Informationen im Brawl Talk enthüllt, und wir werden nächste Woche einen neuen Post erstellen, um Titel-Ideen zu sammeln!

Wir sehen uns!