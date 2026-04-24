Versionshinweise im April 2026
Überarbeitung des Shops
Der Shop wurde komplett überarbeitet, um es einfacher zu machen, Angebote zu entdecken, sich zwischen Bereichen zu bewegen und genau das zu finden, wonach du suchst.
Der Shop ist jetzt in Reiter eingeteilt, wobei unter jedem eine eigene Auswahl von Angeboten zu finden ist. Falls kein aktives Angebot in einem Reiter zu finden ist, wird er der Übersicht halber verborgen. Wenn du durch einen Reiter scrollst, dann wird er verkleinert, um dir mehr Platz zum Stöbern zu geben.
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Durch Tippen auf ein Angebot erhältst du eine erweiterte Ansicht, wo dir weitere Informationen zu jedem Gegenstand des Angebots angezeigt werden.
Jeder Gegenstand besitzt jetzt in der erweiterten Ansicht eine Beschreibung.
Kuriositätenladen
Eine brandneue Möglichkeit, sich Skins mit Bling zu holen – und zwar mit personalisierten Angeboten, die jeden Tag aktualisiert werden.
Alle 24 Stunden werden neue Skin-Bundles verfügbar, die sich mit Bling erstehen lassen, und alle 48 Stunden gibt es ein neues Bling-Angebot für Juwelen. Die Angebote sind auf den jeweiligen Spieler zugeschnitten.
Tippe und enthülle jeden Tag die Angebote, um 10 Bling pro Tippen zu erhalten.
Spieler haben eine höhere Chance, Skins für Brawler zu erhalten, die sie häufig spielen, kürzlich freigeschaltet haben oder mit denen sie bereits Powerlevel 11 erreicht haben.
Bundles:
Arten von Angeboten: Normal (ein Skin und zwei kleinere Belohnungen) und Groß (zwei Skins und vier kleinere Belohnungen)
Arten von Skinbelohnungen: ein spezifischer Skin oder Wahl eines Seltenheitsgrads
Arten von kleineren Belohnungen: Starr-Drop (zufällig), Starr-Drop (legendär), Hyperladung-Drop, Chaos-Drop, Trophäenbox (klein bis Omega) Megabox, Engel-Drop, Dämonen-Drop, Sushirolle, Mecha-Box, Pin, Spray, Icon
Rabatte reichen von 0 % bis 100 %.
Juju ist im Laden und reagiert mit einem Spruch, einer Sprechblase und einer Pose auf dich!
NEUE Brawler
Damian – Mythisch – Tank
Damian LIEBT es, für Lärm zu sorgen. Er ist der Frontmann einer Band mit seinem Bruder Draco. Musik sorgt bei ihm jedoch für einen unkontrollierbaren Wutanfall, wodurch er alles um sich herum zerstört! Seine Shows enden für gewöhnlich damit, dass er seine Umgebung kurz und klein schlägt ... einschließlich anderer Brawler.
Eigenschaft: Der Superskill wird durch erlittenen Schaden aufgeladen.
Attacke (Powertrio): Damian führt einen brutalen Schlag aus. Nach 2 Schlägen in Folge wird seine nächste Attacke zu einem explosiven Kick, der Gegner zurückstößt und sie in Brand setzt. Nach einer Weile explodiert dieses Feuer und springt auf Gegner in der Nähe über.
Superskill (Moshpit): Damian springt und erschafft einen persönlichen Moshpit. Im Moshpit werden Gegner zurückgestoßen, wenn sie mit Lautsprechern in Kontakt kommen, was 1400 Schaden verursacht
Gadget (Spirituelle Heilung): Damian wirft sein Mikrofon in einen Zielbereich. Der erste Teamkamerad, der es aufnimmt, wird geheilt.
Gadget (Schallwand): Damian beschwört eine temporäre Wand aus unzerstörbaren Verstärkern.
Starpower (Schmetterstoß): Ein Ziel gegen eine Wand zu stoßen betäubt es.
Starpower (Feuerbeat): Damian verfügt während seines Superskills über eine Flammenfaust, die Gegner verbrennt.
Hyperladung (Sprung ins Feuer): Damians Superskill bringt bei der Landung den Boden zum Brennen. Gegner im feurigen Moshpit erleiden Schaden pro Sekunde!
Starr Nova – Mythisch – Assassine
Eine Cosplayerin, die glaubt, der Anime-Charakter Starr Nova zu sein! Das kann etwas unangenehm werden, da sie glaubt, Probleme in der echten Welt *ebenfalls* mit einem Treffer ihres massiven Schwerts lösen zu können!
Attacke (Nova-Haare, los!): Starr Nova nutzt ihre beeindruckenden Anime-Haare als Waffe und feuert 2 blonde Projektile ab.
Superskill (Nova-Kristall, Verwandlung!): Starr Nova schnellt vorwärts und verwandelt sich in ihre ultimative Form, wodurch sie ihr Nova-Schwert beschwört! Sie erhält erhöhtes Bewegungstempo, wandelt verursachten Schaden in Trefferpunkte um und ihre Hauptattacke nimmt eine neue Gestalt an. Die Transformation hält 7 Sekunden lang an.
Gadget (Fliegen und siegen): Starr Nova setzt ein Anti-Schwerkraft-Gerät ein, wodurch Teamkameraden im Wirkungsbereich schweben können!
Gadget (Leuchtender Starr der Freundschaft und Gerechtigkeit): Starr Nova verschießt einen Energieball, der Gegnern Schaden zufügt und Teamkameraden heilt. Sie kann sich außerdem zu dem Ball teleportieren, bevor dieser ein Ziel trifft!
Starpower (Powerlevel: Maximum): Wenn Starr Nova einen gegnerischen Brawler trifft, während sie verwandelt ist, erhöht sich ihr Schaden um 5 %, bis zu einem Maximum von 30 %.
Starpower (Mystische Starr-Technik): Starr Novas Hauptattacke heilt Teamkameraden.
Bolt – Episch – Tank
Bolt ist ein Spielzeug aus der Reihe Battle Bumperz und richtet durch Rammen Schaden an! Obwohl er für den Kampf konstruiert ist, wollte er schon immer ein Rennwagen sein und mit atemberaubender Geschwindigkeit seinen Träumen entgegendüsen. Komm ihm nicht in die Quere!
Eigenschaft: Bewegungstempo erhöht sich bei Bewegung.
Attacke (Battle Bumper): Bolt kann Schaden verursachen, indem er andere Brawler rammt! Je schneller er ist, desto höher ist sein Schaden. Mit seiner Hauptattacke stößt Bolt überschüssige Hitze aus, wodurch er doppelten Rammschaden in Form von Flächenschaden anrichtet und noch schneller wird!
**Superskill (Schnellgang):**Bolt schaltet einen Gang höher, wodurch er Geschwindigkeit aufbaut und weniger Schaden erleidet. Er hinterlässt eine Spur, die Schaden anrichtet.
Gadget (Ölwechsel): Bolt erhält abhängig von seiner aktuellen Geschwindigkeit einen Trefferpunkte-Schild.
Gadget (Ballgegenwärtig): Bolt springt zu einem Zielbereich und verursacht Flächenschaden. Bei der Landung zerstört er die Umgebung, aber verliert sämtliche Geschwindigkeit.
Starpower (Hochtouren): Bolt stößt Gegner hoch, wenn er seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat.
Starpower (Ballmächtig): Während seines Superskills ist Bolt immun gegenüber Massenkontrolle und erhält 15 % Höchstgeschwindigkeit.
Starr-Nova-Ereignis
Im Starr-Nova-Ereignis können Spieler gratis den Leerenmeister-Finx-Skin freischalten und Starr-Girl-Verwandlungen zur Verwendung in ausgewählten Spielmodi hochleveln. Der Verwandlungsmodifikator ist in ausgewählten Spielmodi und zufällig ausgewählten Trophäenmodi aktiv.
Wenn der Starr-Nova-Modifikator aktiv ist, erscheinen während des Matches Kristalle. Sammle einen, um dich für begrenzte Zeit in eines der fünf Starr Girls zu verwandeln.
Starr Girls besitzen ein einzigartiges Kit (Varianten von Starr Nova, Spike, Bea, Juju, Amber) und sind erheblich stärker als der zugrunde liegende Brawler.
Die Verwandlung wird vor ihrem Abschluss durch einen visuellen Effekt signalisiert.
Es gibt zwei Modifikatoren: einen mit Starr Nova und einen ohne sie (sie wird während des Ereignisses eingeführt).
Starr Girls starten auf Powerlevel 11 und können durch Öffnen von Nova-Drops bis Powerlevel 30 verbessert werden.
Ausnahme: Starr Nova startet mit max. Power. Starr Novas Kristall wird in der zweiten Woche des Ereignisses eingeführt.
Der Erhalt eines Starr-Girl-Levelaufstiegs aus einem Nova-Drop gewährt diesem Girl im Ereignisbildschirm eine Schadensaktivierung. Tippe darauf, um einen Angriff auszulösen, der Finx Schaden zufügt. Wenn du Finx genügend Schaden zugefügt hast, verdienst du seinen Skin. Nach der Freischaltung des Leeremeister-Finx-Skins erhältst du stattdessen Ersatzbelohnungen.
NEUE Buffies
Colette
Gadget 1: TP-Transformator [ÜBERARBEITUNG]
Colette verschießt ein Projektil, das einen Brawler 1 Sekunde lang bezirzt. Hierbei wird Munition verwendet.
Buffie-verstärkt: Das Projektil durchstößt die Umgebung und Brawler.
Gadget 2: Hab dich! [ÜBERARBEITUNG]
Colette verschießt ein Projektil, das sie um 80 % des verursachten Schadens heilt. Hierbei wird Munition verwendet. Das Projektil kann 3-mal verschossen werden, bevor eine Abklingzeit beginnt.
Buffie-verstärkt: Die Heilung kann das TP-Limit übersteigen und so einen Schild im Wert von 1000 Trefferpunkten erzeugen.
Starpower 1: Stoßsprint
Alle gegnerischen Brawler, die von Colettes Superskill getroffen werden, werden auf die maximale Reichweite der Attacke zurückgestoßen. Bei maximaler Strecke werden sie 0,2 Sekunden lang betäubt.
Buffie-verstärkt: Die Geschwindigkeit ihres Superskill-Sprints ist besonders rasant!
Starpower 2: Bilanzbewahrung
Colette erleidet während ihres Superskills 75 % weniger Schaden und erhält einen Schild, der erlittenen Schaden um 30 % verringert, wenn sie einen Brawler trifft.
Buffie-verstärkt: Colettes Superskill stiehlt getroffenen Brawlern 33 % ihrer Munition.
Buffie-verstärkte Hyperladung: Teen Spirit
Auf Colettes Hauptattacke folgt eine ähnliche, kleinere Hauptattacke, die weniger Schaden verursacht.
Griff
Gadget 1: Sparschweinchen
Griff wirft ein Sparschweinchen, das nach einer kurzen Weile explodiert, Schaden verursacht, die Umgebung zerstört und Brawler zurückstößt.
Buffie-verstärkt: Griff kann mit seiner Hauptattacke auf das Sparschweinchen schießen, wodurch sich dessen Explosionsradius und -schaden schrittweise erhöhen. Das Sparschweinchen explodiert, wenn es voll aufgeladen ist.
Gadget 2: Münzregen [ÜBERARBEITUNG]
Griff wirft einen Münzenregen in den Zielbereich. Brawler darin erleiden fortlaufend Schaden.
Buffie-verstärkt: Der Wirkungsbereich des Münzenregens vergrößert sich stetig, während er aktiv ist.
Starpower 1: Behalte den Rest [ÜBERARBEITUNG]
Griff verfügt über eine etwas breitere Attacke mit einer zusätzlichen Reihe an Münzen.
Buffie-verstärkt: Angriffe bei voller Munition besitzen zudem eine Megamünze, die in der Mitte zusätzlichen Schaden verursacht.
Starpower 2: Finanzielle Sicherheit
Griff wird alle 2 Sekunden um 15 % seiner fehlenden Trefferpunkte geheilt.
Buffie-verstärkt: Wenn Griffs Superskill-Projektile zurückkehren, heilen sie ihn um 5 % seiner fehlenden Trefferpunkte.
Buffie-verstärkte Hyperladung: Steuerrabatt
Griffs Hauptattacke durchstößt Gegner während der Hyperladung.
Edgar
Gadget 1: Flugticket [ÜBERARBEITUNG]
Edgar wirft seine Schals und hängt sich damit an den nächststehenden Brawler oder die nächstgelegene Wand. Edgar springt hinter getroffene Brawler oder über getroffene Wände.
Buffie-verstärkt: Edgar erhält für kurze Zeit einen Temposchub, wenn er sich erfolgreich an eine Wand oder einen Brawler hängt.
Gadget 2: Hardcore
Edgar erhält einen Schild, der die nächsten 3700 Schadenspunkte abblockt. Der Schild wird mit der Zeit schwächer.
Buffie-verstärkt: Edgar wird außerdem 1 Sekunde lang immun gegen Massenkontrolle.
Starpower 1: Harte Landung
Edgar fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu, wenn er nach Einsatz seines Superskills oder des „Flugticket“-Gadgets landet. Brawler, die sich näher am Zentrum des Landebereichs befinden, erleiden mehr Schaden.
Buffie-verstärkt: Einen Brawler im Epizentrum zu treffen, lädt Edgars Superskill auf.
Starpower 2: Heiles Chaos
Erhöht die Heilung durch Hauptattacken um 30 %.
Buffie-verstärkt: Das Besiegen eines Brawlers heilt Edgar sofort um einen Prozentsatz seiner maximalen TP.
Buffie-verstärkte Hyperladung: Sprunghafte Zerstörungswut
Edgar wirft 2 zusätzliche Schals mit größerer Reichweite, die aber weniger Schaden verursachen. In der Nähe befindliche Gegner können von Standard- und Hyperladungs-Schals gleichzeitig getroffen werden.
NEUE Hyperladung
Najia-Hyperladung (Unbegrenzte Macht!): Najia wirft bei ihrem Superskill 6 Vasen. Die Schlangen aus diesen hinterlassen eine Giftspur.
Saisons und Skins
Saison: Starr Patrol
STARR PATROL SPIKE | EPISCH | Brawlpass
STARR SCOUT SPIKE | EPISCH | Brawlpass | Chroma Nr. 1
STARR GUARDIAN SPIKE | EPISCH | Brawlpass | Chroma Nr. 2
LEERENSTREITERIN COLETTE | EPISCH | Brawlpass
WEISSER ZWERG COLETTE | EPISCH | Brawlpass | Chroma Nr. 1
SCHWARZES LOCH COLETTE | EPISCH | Brawlpass | Chroma Nr. 2
STARR PATROL JUJU | MYTHISCH | 149 Juwelen
STARR PATROL BEA | EPISCH | 149 Juwelen
STARR PATROL AMBER | EPISCH | 299 Juwelen
LEERENSTREITERIN AMBER | EPISCH | 299 Juwelen
LEERENMEISTER FINX | MYTHISCH | 199 Juwelen
Saison: Brawlstürmer
SUPERBALL GENE | EPISCH | Brawlpass
TORWART GENE | EPISCH | Brawlpass | Chroma Nr. 1
LIBERO GENE | EPISCH | Brawlpass | Chroma Nr. 2
SUPERBALL CARL | EPISCH | Brawlpass
STÜRMER CARL | EPISCH | Brawlpass | Chroma Nr. 1
KICKER CARL | EPISCH | Brawlpass | Chroma Nr. 2
SUPERSTÜRMER LOU | LEGENDÄR | 299 Juwelen
PUNKTEZÄHLER SURGE | MYTHISCH | 199 Juwelen
PLAYMAKER OTIS | MYTHISCH | 199 Juwelen
MEEPSRICHTER | MYTHISCH | 199 Juwelen
Sonstige Skins
My Hero Academia
ALL MIGHT: EL PRIMO | LEGENDÄR | 299 Juwelen
TOMURA SHIGARAKI: GUS | MYTHISCH | 199 Juwelen
URAVITY: JANET | EPISCH | 149 Juwelen
DEKU: FANG | EPISCH | 149 Juwelen
BAKUGO: EDGAR | MYTHISCH | 199 Juwelen
E-Sports
E-SPORTS JACKY | EPISCH | 149 Juwelen
Starsilber-/Stargoldskins
STARGOLD NAJIA
STARSILBER NAJIA
Skin-Überarbeitung
Neue mythische und legendäre Skins verfügen jetzt über zusätzliche Effekten!
Skin-Auftaktanimationen für verschiedene Skin-Seltenheitsgrade wurden aufpoliert.
Abgesehen von den My Hero Academia-Skins verfügen keine neuen Skins über Pins, Sprays und Symbole.
Anpassungen der Spielbalance
Buffs
Lumi
Geschossgeschwindigkeit der Hauptattacke von 3200 auf 3500 erhöht.
Basis-Trefferpunkte von 3100 auf 3500 erhöht.
Lumi war einer der Brawler, die in den letzten paar Monaten die schwächste Leistung gezeigt haben, und das deutlich erkennbar. Deshalb wollen wir ihr ein paar Veränderungen verpassen, die ihr zentrales Kit zur Geltung bringen. Das Ziel ist dabei, dass sie schneller von der Wirkung bzw. Raumkontrolle ihrer Gadgets profitiert und sich dank erhöhter Basis-Trefferpunkte eher auf einen Schlagabtausch einlassen kann.
Lola
Superskill-Schaden-Verlust, wenn Ego in der Nähe von Lola ist, von 50 % auf 35 % verringert.
Lolas Leistung war maximal durchschnittlich, und so könnte sie ein bisschen Liebe gebrauchen, damit sie sich ein bisschen wettbewerbsfähiger anfühlt. Das Ziel dieser Änderungen ist es, ihr mehr Fähigkeit zur Raumkontrolle mit Ego zu geben und sie ein bisschen benutzerfreundlicher zu machen.
Fang
Basis-Trefferpunkte von 4500 auf 4800 erhöht.
Fang ist aktuell ein bisschen zu sehr „Alles oder nichts“. Das Ziel dieser Änderung ist es, aggressiveres Spielen ungefährlicher zu machen und ihm die Möglichkeit zu geben, mehr Brawler unter Druck zu setzen und auszustechen.
Surge
Aufladungsrate des Superskills durch Superskill-Einsatz von 70 auf 75 erhöht.
Surge ist schon relativ ausgewogen, braucht aber noch ein kleines bisschen mehr Wucht, damit er sich schneller steigert und mehr Präsenz hat. Diese Änderung erleichtert es ihm, seinen Superskill wiederholt aggressiv einzusetzen und dadurch seinen Vorteil auszunutzen.
Maisie
Schaden der „Perfekte Präzision“-Starpower von 20 % auf 25 % erhöht.
Unter Schützen herrscht aktuell große Konkurrenz und Maisie hängt hier dem Feld einfach ein bisschen hinterher. Mit etwas mehr Schaden bei max. Reichweite sollte sie hoffentlich ein bisschen besser mit anderen beliebten Brawlern mithalten können.
Draco
Superskill-Schadenswiderstand von 15 % auf 20 % erhöht.
Superskill-Bewegungstempo von 15 % auf 20 % erhöht.
In einer von Tanks dominierten Meta kann Draco einfach nicht genug einstecken bzw. ist nicht bedrohlich genug, um mit dem Rest mitzuhalten. Diese Änderungen helfen ihm dabei, sich durch den unglaublichen Druck und die Raumkontrolle, über die er bei Erreichen des Superskills verfügt, ein bisschen von seiner Bedeutung zurückzuerobern.
Jae-yong
Abklingzeit des „Langsames Lied“-Gadgets von 15 auf 12 Sekunden verringert.
Insgesamt macht Jae eine ganz gute Figur, aber seine Gadgets fühlen sich in den meisten Fällen in puncto Power unausgeglichen an. Das Ziel hier ist, dass sich beide konkurrenzfähiger anfühlen.
Darryl
Superskill-Schaden von 400 auf 660 erhöht.
Darryl ist in manchen Situationen sehr mächtig, könnte aber mehr Flexibilität und Bedrohlichkeit vertragen, wenn sich ein paar andere SEHR beliebte Tanks in der Meta befinden.
Gigi
Tempobonus durch Hauptattacke von 30 % auf 35 % erhöht.
Max. Hauptattacke-Munition von 8 auf 10 erhöht.
Gigi könnte ein bisschen mehr Mobilität vertragen, damit sie besser gegnerischen Geschossen ausweichen und gegnerische Brawler erwischen kann. Diese Änderungen sollen bewirken, dass sie ihre Hauptattacke öfter als Mittel zur Bewegung verwendet und fähig ist, es mit einigen der Brawler mit vielen Trefferpunkten aufzunehmen.
Glowy
Reichweite der Hauptattacke von 20 auf 22 erhöht.
In der letzten Änderungsrunde wurde ein bisschen schroff mit Glowy umgegangen – ein großartiger Heiler blieb er zwar weiterhin, aber er wurde zu einem unglaublichen Nischencharakter. Nun wird er auf den Mittelweg zurückgeführt, damit sein Einfluss weiter reicht, er aber nicht jede Map einfach so dominieren kann.
Nerfs
Najia
Das zweite Hauptattacke-Geschoss zielt nicht mehr ohne Input automatisch auf gegnerische Brawler, nachdem das erste Geschoss verschossen wurde. Wenn zur richtigen Zeit getippt wird, wird nach wie vor der nächststehende Brawler anvisiert.
Die Basis-TP der Schlagen wurden sowohl für mit dem Superskill als auch mit der Starpower erscheinende Schlangen von 1600 auf 1200 verringert.
Schlangen, die von ihrem Superskill und ihrer Starpower beschworen werden, explodieren nicht mehr, wenn sie besiegt werden. Sie explodieren nur, wenn sie gegnerische Brawler treffen.
Najias Hauptattacke ist unglaublich nachsichtig und VIEL zu nützlich als Tool zum Sammeln von Informationen und Ausspähen von Büschen. Zudem haben viele Brawler erhebliche Probleme mit ihren Schlangen und benötigen mehrere Munitionseinheiten, um sie zu erledigen. Darüber hinaus können Nahkampf-Brawler kaum kontern, weil sie sie nicht risikolos vernichten können. All diese Änderungen sollten dazu führen, dass Nahkampf-Brawler verlässlicher mit ihr zurechtkommen und sich ihr nähern können.
Leon
Fehlerbehebung: Die Bewegungstempo-Boni der „Rauchspuren“-Starpower und des Tarnfelds werden nicht mehr addiert.
Basis-Trefferpunkte von 3600 auf 3300 verringert.
Leon ist dauerhaft einer der leistungsstärksten Brawler, eine sichere und beständige Schadensbedrohung und dank seines Gadgets mit großartigen Team-Buffs ausgestattet. Durch die jüngste Fehlerbehebung und eine Verringerung seiner Basis-Trefferpunkte sollte er sich mehr wie ein Glaskanonen-Assassine anfühlen, bei dem starke Positionierung elementar ist, um das Beste aus seinem Kit zu machen.
Ziggy
Geschossverzögerung der Hauptattacke von 700 auf 750 erhöht.
Aufladungsrate des Superskills von 85 auf 80 verringert.
Abklingzeit des „Elektrotrick“-Gadgets von 13 auf 17 Sekunden erhöht.
Ziggy wurde in der aktuellen Meta rasch zu einem der mächtigsten Brawler. Dies rührte hauptsächlich daher, dass die größere Beständigkeit beim Landen seiner Hauptattacke ihm eine unglaublich drückende Kontrolle verschaffte. Wir wollen nicht komplett zum Hauptattacke-Timing von vor seinem Buff zurückkehren, aber ein bisschen mehr Zeit hinzufügen, um das Ausweichen einfacher zu machen. Zudem liefert sein „Elektrotrick“-Gadget sehr viel Druck und braucht eine etwas längere Abklingzeit angesichts der Power, die es besitzt.
Grom
Schaden der Hauptattacke von 1140 auf 1040 verringert.
Extraschaden der „X-Faktor“-Starpower von 30 % auf 35 % erhöht.
Grom ist schon seit Ewigkeiten ein Dämon für aufsteigende Spieler, aber kürzlich ist er in Sachen Nutzung sowie Siegesquote auch in höhere Regionen vorgedrungen. Vor Kurzem kam er sogar in die Top 15 der Brawler mit der höchsten Siegesquote in Legende-3+-Ranglistenmatches. Das Ziel dieser Änderungen ist, den Großteil seiner Macht zu bewahren, aber beim Landen von Schaden größeres Können einzufordern. Dies soll den Druck, den er auf aufsteigende Spieler ausübt, ein wenig verringern, gleichzeitig aber geübten Spielern die Möglichkeit geben, mit ihm erfolgreich zu sein.
Mortis
Schadensverringerung durch die „Schneller als das Auge“-Starpower von 40 % auf 35 % verringert.
Mortis ist ein megabeliebter Brawler und darüber hinaus besitzt er jedoch weiterhin eine sehr hohe Siegesquote. Mit dieser Änderung wird er sich ein bisschen weniger wohl fühlen, wenn er Gegner mit seinem voll aufgeladenen Sprint angreift, und er wird dazu gedrängt, sich seine Zeitfenster für Angriffe überlegter auszusuchen.
Pierce
Schaden des Superskills von 1600 auf 1400 verringert.
Verlangsamung durch die „Mission: Schwimmpossible“-Starpower von 30 % auf 25 % verringert.
Endlich haben wir den richtigen Pierce gefunden! Mit der Einführung seiner Hyperladung fühlt sich sein Superskill zu erdrückend an und zudem ist „Mission: Schwimmpossible“ eine überwältigend dominante Starpower. Diese Änderungen sollten seine Stärke ein klein wenig verringern, aber nichts daran ändern, dass sich sein zentrales Kit mächtig anfühlt.
Clancy
Reichweite der Hauptattacke von 25 auf 23 verringert.
Die Krabbe wurde durch die letzten Änderungsrunden ein bisschen zu stark gemacht. Insgesamt fühlt sich seine Phase 3 toll an und sie passt gut zu seinem Charakter, aber es ist ein bisschen zu leicht und verlässlich geworden, mit der zusätzlichen Reichweite und der TP-Erhöhung aus der letzten Änderungsrunde dorthin zu kommen. Durch die Einschränkung seiner Reichweite wird er seltener eine gute Wahl darstellen und seine insgesamt positive Matchup-Streuung verschafft uns ein ausgewogeneres Krustentier.
Bibi
Bonusschaden durch die „Homerun“-Starpower von 20 % auf 15 % verringert.
Heilung des „Vitaminbooster“-Gadgets durch nächste Attacke von 60 % auf 50 % verringert.
Bibi ist selbst nach den letzten Änderungsrunden immer noch der totale Schrecken mit der höchsten Siegesquote auf oberstem Spielniveau. Mit einer Verringerung ihres Burst-Schadens und ihrer Überlebensfähigkeit sollte Bibi regelmäßiger Triples statt Homeruns landen und mit höherer Wahrscheinlichkeit Strikes kassieren.
Änderungen
Die Giftwolke fügt Brawlern, die in ihr stehen, jetzt zusätzlichen Schaden zu. Je tiefer du dich in der Giftwolke befindest, desto höher der Schaden!
Maps, Spielmodi, Umgebungen und Änderungen an der Rotation
Bosskämpfe: Leerenstreiterin Colette und Leerenmeister Finx
Es gibt zwei brandneue Bosskämpfe mit völlig neuen Herausforderungen! Alle Bosskämpfe sind jetzt für fünf Spieler.
Leerenstreiterin Colette: Jage Dunkelbuch-Nester oder riskiere, von Mini-Leerenstreiterinnen Colette überrannt zu werden!
Leerenmeister Finx: Ein Bosskampf mit zwei Phasen. Wenn Finx zum ersten Mal besiegt wird, kehrt er als noch stärkerer Leerenmeister zurück! Ein zentraler Turm wechselt zwischen Hilfe und Behinderung der Brawler. Finx lässt zudem seine Katzenfreunde (Kit) erscheinen, die ihn im Kampf gegen die Brawler unterstützen.
Speedrun-Punkte: Nach dem Sieg über den Boss auf der höchsten Schwierigkeitsstufe kannst du deine Bestzeit bei der Punktzahl sehen.
Wenn ein Teamkamerad besiegt wird, lässt er jetzt alle seiner Powerwürfel statt nur die Hälfte davon fallen.
Neue saisonale Spielmodi
Adidas-Ereignis
Brawl Stars hat sich für ein zeitlich befristetes Fußball-Community-Ereignis mit Adidas zusammengetan! Geh im brandneuen Superballmodus aufs Feld, miss dich im Adidas Super Starr Cup mit anderen Spielern und spiele in der brandneuen Adidas-Arena-Umgebung!
Super Brawlball:
Eine aufpolierte Variante von Brawlball mit neuen Mechaniken, die Teamwork und Präzision belohnen!
Wenn sie den Ball halten, können Brawler Schüsse aufladen.
Das Halten einer Attacke lädt den Schuss auf.
Bei maximaler Aufladung wird Brawlern Schaden zugefügt.
Die Aufladung bleibt bestehen, wenn ein Mitspieler einen aufgeladenen Ball für einen kurzen Moment aufnimmt (also schnell passt).
Torwart:
Beide Teams haben einen Torwart.
Der Torwart kann sich in einem Bereich nahe des eigenen Tors bewegen.
Er bewegt sich immer zwischen dem Tor und dem Ball.
Er hält automatisch alle Schüsse, die nahe genug kommen, und lässt den Ball wie an einer Wand abprallen.
Er kann besiegt werden, was ihn für kurze Zeit betäubt.
Umgebungen
Entfernt:
Bizarrer Zirkus
Eisinsel
Retropolis
Rumble Jungle
Stuntshow
Taras Basar
Hinzugefügt:
Adidas-Arena (Neu)
(Superball) Grasfeld
Biosphäre
Souvenirladen
Kuriositätenladen
Pocos Bühne
Pyramiden-Quest-Showdown (Neu)
Schrottplatz-Showdown (Neu)
Starr-Toon-Studios
Starr-Toon-Studios-Showdown (Neu)
Tropeninsel
Maps
Super Ball
Adidas-Arena:
Unmögliche Arena
Torwartecke
Anstoßkolosseum
Teufelsdribbler
Grasfeld:
Tornetzloch
Vollspann
Elferpark
Mittelfeldmanie
Rangliste
Saison 1
Ausgewählter Spielmodus: Hotzone
Ausgewählte Maps: In der Zwischenzone, Schnellreise
Rotation an Gratisbrawlern:
Episch: Grom
Mythisch: Mina
Legendär: Crow
Saison 2
Ausgewählter Spielmodus: Knockout
Ausgewählte Maps: Sprudelnde Quellen, Goldarm-Schlucht
Rotation an Gratisbrawlern:
Episch: Bea
Mythisch: Finx
Legendär: Spike
Brawlarena
Es gibt eine neue Runde von Anpassungen der Spielbalance in Brawlarena, die dafür sorgen sollen, dass das wettkampforientierte Spiel fair und aufregend bleibt!
Pierce
Schaden von 4 % auf 2 % verringert.
Nachladen von 100 auf 50 verringert.
Mortis
Nachladen von 200 auf 150 verringert.
Trefferpunkte von 650 auf 500 verringert.
EMZ
Schaden von 2 % auf 1 % verringert.
Sirius
Bewegungstempo von 8 auf 6 verringert.
Colt
Schaden von 6 % auf 3 % verringert.
Tick
Schaden von 8 % auf 7 % verringert.
Nachladen von 250 auf 225 verringert.
Bibi
Trefferpunkte von 750 auf 650 verringert.
Schaden von 4 % auf 3 % verringert.
Shade
Trefferpunkte von 450 auf 350 verringert.
Jae-yong
Nachladen von 2 auf 200 erhöht (ja, es waren wirklich 2 😅).
Jacky
Schaden von 2 % auf 4 % erhöht.
Nachladen von 150 auf 200 erhöht.
Ash
Schaden von 2 % auf 3 % erhöht.
Finx
Nachladen von 200 auf 300 erhöht.
Eve
Schaden von 4 % auf 5 % erhöht.
Lola
Schaden von 4 % auf 5 % erhöht.
Nachladen von 150 auf 200 erhöht.
Mico
Nachladen von 200 auf 300 erhöht.
Max
Schaden von 5 % auf 6 % erhöht.
Dauerhafte Verbesserungen und Quality-of-Life-Features
Einige großartige neue Community-Features und Verbesserungen machen deine Brawl Stars-Spielerfahrung noch besser!
Favoriten-Freunde (kommt später im Update):
Füge Freunde deinen Favoriten hinzu und erhalte Benachrichtigungen, wenn sie online sind, um gemeinsam mit ihnen zu spielen.
Es wurden eine Einstellung zur Stummschaltung von Freundes-Online-Benachrichtigungen sowie eine Inkognito-Option hinzugefügt, damit andere keine Freundes-Online-Benachrichtigungen von dir erhalten.
Modernisiertes Freundemenü (kommt später im Update):
Du kannst jetzt Freunde sortieren nach: Gemeinsame Siege, Gesamttrophäen, Gesamtprestige, Rang und Online-Status.
Ein Fehler mit dem „Gemeinsame Siege“-Wert wurde behoben. Das Spiel registriert jetzt gemeinsame Siege mit deinen Freunden korrekt.
Du kannst deinen Freunden kurze Notizen hinzufügen, damit du dich erinnern kannst, warum du sie hinzugefügt hast oder um wen es sich bei ihnen handelt (nur du kannst diese Notizen sehen).
Im Freundemenü gibt es jetzt Einstellungen zum Blockieren von Freundschaftsanfragen und zum Erhalten von Benachrichtigungen von Favoriten-Freunden.
„Vorgeschlagene Freunde“ wurde aktualisiert, sodass nun auch Freunde von Game Center vorgeschlagen werden.
Melden in Trophäenmatches:
Es gibt jetzt eine Melde-Funktion in Trophäenmatches (zuvor war diese nur in der Rangliste verfügbar).
Spieler haben jetzt Rufpunkte in Trophäenmatches (die getrennt von denen in der Rangliste sind).
Wenn Spieler zu viele Meldungen für Griefing oder Cheating erhalten, werden sie zeitweilig für Trophäenmatches gesperrt. „Schlechter Zufallsspieler“-Meldungen haben keine Auswirkungen auf den Ruf.
Spieler erhalten zuerst eine Warnung und wenn sich die Meldungen summieren, wird ihnen eine Wartezeit oder Sperre auferlegt. Sollte der Spieler weiter gemeldet werden, erhöht sich die Zeit der Sperre.
Wenn sie in Trophäenmatches gesperrt werden, können Spieler weiterhin Solo-Showdown und Map-Maker-Maps spielen.
Megaschwein- und Veröffentlichungsereignisse unterstützen ebenfalls Meldungen und Wartezeiten.
Der Ruf wird durch saubere Matches wiederhergestellt (keine erhaltenen Meldungen je sauberem Trophäenmatch).
Verbesserungen der visuellen Effekte von Skins
Die visuellen Effekte von Shiba Nita wurden komplett überarbeitet. Zuvor fehlten diesem bei Fans beliebten Skin eigene VFX für ihre Hauptattacke und das ultimative Geschoss – zwei Effekte, die im Spiel häufig zu sehen sind. Er wurde mit neuen Shiba-mäßigen Hauptattacke-VFX, einem komplett überarbeiteten ultimativen Geschoss mit hinreißendem neuen Shiba-Design und insgesamt überarbeiteten VFX auf moderne Brawl Stars-Standards gebracht.
Halte während der Feierlichkeiten zur Goldenen Woche im Shop nach Shiba Nita Ausschau!
VFX-Updates für ältere Skins:
Wir suchen gerade nach Möglichkeiten, uns mit ein paar klassischen Skins zu beschäftigen, deren visuelle Effekte nicht so gut gealtert sind. Shiba Nita ist der erste Skin, der diese Behandlung erfährt, und wenn das Timing stimmt und es die Möglichkeit gibt, werden wir vielleicht weiteren klassischen Skins ein Update verpassen. Halte die Augen offen!
Sonstiges:
Buffie-Greifautomaten gelten jetzt pro Trio (drei Brawler). Du hast jetzt also eine bessere Chance, den Buffie zu bekommen, den du gern hättest.
Nach Erscheinen des Updates wird im Shop 14 Tage lang ein Angebot für einen zufälligen Buffie verfügbar sein.
Das Ballverhalten in Brawlball und Brawlhockey wurde durch Einsatz physikbasierter Berechnung aktualisiert. Es sollte sich jetzt leicht anders anfühlen, wenn der Ball bzw. Puck geschossen wird, aber Distanz und Timing sind ähnlich geblieben. Hierdurch wird das Problem behoben, dass der Ball manchmal außer Kontrolle geriet, wenn die Umgebung zerstört wurde.
Es wurden Prestige-Kampfkarten für 100 und 200 Prestige hinzugefügt.
Fangs Hauptattacke-Indikator zeigt jetzt die zusätzliche Reichweite an, die sein Schuh gewährt.
Das „Dragonforce“-Schild zeigt jetzt „Dragonforge“.
Fehlerbehebungen
Allgemeine Fehlerbehebungen
Ein Problem mit gelegentlichen langen Matchmaking-Zeiten für Duo-/Trio-Modi wurde behoben.
Es wurde ein Absturzfehler auf Android-Geräten behoben, der auftrat, wenn das Spiel mittels Zurück-Schaltfläche verlassen und dann neu gestartet wurde.
Brawler-Fehlerbehebungen
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Hank durch schnelles Kreisen der Hauptattacke einen unsichtbaren Angriff ausführen konnte.
Die Beschreibung von Nitas Gadget „Falsches Fell“ passt jetzt zum Verhalten im Spiel.
Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass das Werfen eines Gegenstands unter der Kontrolle von Willows „Zauberspruch“ Brawler von der Verwendung ihrer Hauptattacken und Superskills abhielt.
Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Willows Hauptattacke nach dem Einsatz des „Verzauberung“-Gadgets den Superskill nicht auflud.
Glowys Angriffsschadenwert und Schaden/Sek.-Wert für das nächste Level werden jetzt korrekt dargestellt.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gigis Superskill sich nicht auflud, während gegnerische Geschosse innerhalb der Reichweite für Superskill-Aufladung abgefeuert wurden.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den das erhöhte Bewegungstempo durch Leons „Rauchspuren“-Starpower und das erhöhte Bewegungstempo durch das „Tarnfeld“-Gadget addiert wurden.
Diverse Soundeffekte wurden korrigiert, darunter: der Hauptattacke-Sound bei Maisies Drachen-Skin, der zu Beginn und zum Ende abgespielt wurde, Franks doppelt ausgelöster Attacke-Sound und fehlende Soundeffekte mit dem Luftballon-Melodie-Skin.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Genes Superskill und Grays Gadget Massenkontrolle-Immunität umgehen konnten.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den von Sirius beschworene Klone unendlich oft angreifen konnten, wenn sie einen Brawler wie Kenji mit mehreren Attackenarten kopieren.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Janet in Verbindung mit Dougs Hauptattacke mit Hyperladung Feinde unter sich treffen konnte, während sie in der Luft ist.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spikes „Nadelkissen-Flak“-Gadget bei der normalen und Buffie-Version keinen entfernungsabhängig skalierenden Schaden verursachte.