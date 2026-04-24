Buffs

Lumi

Geschossgeschwindigkeit der Hauptattacke von 3200 auf 3500 erhöht.

Basis-Trefferpunkte von 3100 auf 3500 erhöht.

Lumi war einer der Brawler, die in den letzten paar Monaten die schwächste Leistung gezeigt haben, und das deutlich erkennbar. Deshalb wollen wir ihr ein paar Veränderungen verpassen, die ihr zentrales Kit zur Geltung bringen. Das Ziel ist dabei, dass sie schneller von der Wirkung bzw. Raumkontrolle ihrer Gadgets profitiert und sich dank erhöhter Basis-Trefferpunkte eher auf einen Schlagabtausch einlassen kann.

Lola

Superskill-Schaden-Verlust, wenn Ego in der Nähe von Lola ist, von 50 % auf 35 % verringert.

Lolas Leistung war maximal durchschnittlich, und so könnte sie ein bisschen Liebe gebrauchen, damit sie sich ein bisschen wettbewerbsfähiger anfühlt. Das Ziel dieser Änderungen ist es, ihr mehr Fähigkeit zur Raumkontrolle mit Ego zu geben und sie ein bisschen benutzerfreundlicher zu machen.

Fang

Basis-Trefferpunkte von 4500 auf 4800 erhöht.

Fang ist aktuell ein bisschen zu sehr „Alles oder nichts“. Das Ziel dieser Änderung ist es, aggressiveres Spielen ungefährlicher zu machen und ihm die Möglichkeit zu geben, mehr Brawler unter Druck zu setzen und auszustechen.

Surge

Aufladungsrate des Superskills durch Superskill-Einsatz von 70 auf 75 erhöht.

Surge ist schon relativ ausgewogen, braucht aber noch ein kleines bisschen mehr Wucht, damit er sich schneller steigert und mehr Präsenz hat. Diese Änderung erleichtert es ihm, seinen Superskill wiederholt aggressiv einzusetzen und dadurch seinen Vorteil auszunutzen.

Maisie

Schaden der „Perfekte Präzision“-Starpower von 20 % auf 25 % erhöht.

Unter Schützen herrscht aktuell große Konkurrenz und Maisie hängt hier dem Feld einfach ein bisschen hinterher. Mit etwas mehr Schaden bei max. Reichweite sollte sie hoffentlich ein bisschen besser mit anderen beliebten Brawlern mithalten können.

Draco

Superskill-Schadenswiderstand von 15 % auf 20 % erhöht.

Superskill-Bewegungstempo von 15 % auf 20 % erhöht.

In einer von Tanks dominierten Meta kann Draco einfach nicht genug einstecken bzw. ist nicht bedrohlich genug, um mit dem Rest mitzuhalten. Diese Änderungen helfen ihm dabei, sich durch den unglaublichen Druck und die Raumkontrolle, über die er bei Erreichen des Superskills verfügt, ein bisschen von seiner Bedeutung zurückzuerobern.

Jae-yong

Abklingzeit des „Langsames Lied“-Gadgets von 15 auf 12 Sekunden verringert.

Insgesamt macht Jae eine ganz gute Figur, aber seine Gadgets fühlen sich in den meisten Fällen in puncto Power unausgeglichen an. Das Ziel hier ist, dass sich beide konkurrenzfähiger anfühlen.

Darryl

Superskill-Schaden von 400 auf 660 erhöht.

Darryl ist in manchen Situationen sehr mächtig, könnte aber mehr Flexibilität und Bedrohlichkeit vertragen, wenn sich ein paar andere SEHR beliebte Tanks in der Meta befinden.

Gigi

Tempobonus durch Hauptattacke von 30 % auf 35 % erhöht.

Max. Hauptattacke-Munition von 8 auf 10 erhöht.

Gigi könnte ein bisschen mehr Mobilität vertragen, damit sie besser gegnerischen Geschossen ausweichen und gegnerische Brawler erwischen kann. Diese Änderungen sollen bewirken, dass sie ihre Hauptattacke öfter als Mittel zur Bewegung verwendet und fähig ist, es mit einigen der Brawler mit vielen Trefferpunkten aufzunehmen.

Glowy

Reichweite der Hauptattacke von 20 auf 22 erhöht.

In der letzten Änderungsrunde wurde ein bisschen schroff mit Glowy umgegangen – ein großartiger Heiler blieb er zwar weiterhin, aber er wurde zu einem unglaublichen Nischencharakter. Nun wird er auf den Mittelweg zurückgeführt, damit sein Einfluss weiter reicht, er aber nicht jede Map einfach so dominieren kann.

Nerfs

Najia

Das zweite Hauptattacke-Geschoss zielt nicht mehr ohne Input automatisch auf gegnerische Brawler, nachdem das erste Geschoss verschossen wurde. Wenn zur richtigen Zeit getippt wird, wird nach wie vor der nächststehende Brawler anvisiert.

Die Basis-TP der Schlagen wurden sowohl für mit dem Superskill als auch mit der Starpower erscheinende Schlangen von 1600 auf 1200 verringert.

Schlangen, die von ihrem Superskill und ihrer Starpower beschworen werden, explodieren nicht mehr, wenn sie besiegt werden. Sie explodieren nur, wenn sie gegnerische Brawler treffen.

Najias Hauptattacke ist unglaublich nachsichtig und VIEL zu nützlich als Tool zum Sammeln von Informationen und Ausspähen von Büschen. Zudem haben viele Brawler erhebliche Probleme mit ihren Schlangen und benötigen mehrere Munitionseinheiten, um sie zu erledigen. Darüber hinaus können Nahkampf-Brawler kaum kontern, weil sie sie nicht risikolos vernichten können. All diese Änderungen sollten dazu führen, dass Nahkampf-Brawler verlässlicher mit ihr zurechtkommen und sich ihr nähern können.

Leon

Fehlerbehebung: Die Bewegungstempo-Boni der „Rauchspuren“-Starpower und des Tarnfelds werden nicht mehr addiert.

Basis-Trefferpunkte von 3600 auf 3300 verringert.

Leon ist dauerhaft einer der leistungsstärksten Brawler, eine sichere und beständige Schadensbedrohung und dank seines Gadgets mit großartigen Team-Buffs ausgestattet. Durch die jüngste Fehlerbehebung und eine Verringerung seiner Basis-Trefferpunkte sollte er sich mehr wie ein Glaskanonen-Assassine anfühlen, bei dem starke Positionierung elementar ist, um das Beste aus seinem Kit zu machen.

Ziggy

Geschossverzögerung der Hauptattacke von 700 auf 750 erhöht.

Aufladungsrate des Superskills von 85 auf 80 verringert.

Abklingzeit des „Elektrotrick“-Gadgets von 13 auf 17 Sekunden erhöht.

Ziggy wurde in der aktuellen Meta rasch zu einem der mächtigsten Brawler. Dies rührte hauptsächlich daher, dass die größere Beständigkeit beim Landen seiner Hauptattacke ihm eine unglaublich drückende Kontrolle verschaffte. Wir wollen nicht komplett zum Hauptattacke-Timing von vor seinem Buff zurückkehren, aber ein bisschen mehr Zeit hinzufügen, um das Ausweichen einfacher zu machen. Zudem liefert sein „Elektrotrick“-Gadget sehr viel Druck und braucht eine etwas längere Abklingzeit angesichts der Power, die es besitzt.

Grom

Schaden der Hauptattacke von 1140 auf 1040 verringert.

Extraschaden der „X-Faktor“-Starpower von 30 % auf 35 % erhöht.

Grom ist schon seit Ewigkeiten ein Dämon für aufsteigende Spieler, aber kürzlich ist er in Sachen Nutzung sowie Siegesquote auch in höhere Regionen vorgedrungen. Vor Kurzem kam er sogar in die Top 15 der Brawler mit der höchsten Siegesquote in Legende-3+-Ranglistenmatches. Das Ziel dieser Änderungen ist, den Großteil seiner Macht zu bewahren, aber beim Landen von Schaden größeres Können einzufordern. Dies soll den Druck, den er auf aufsteigende Spieler ausübt, ein wenig verringern, gleichzeitig aber geübten Spielern die Möglichkeit geben, mit ihm erfolgreich zu sein.

Mortis

Schadensverringerung durch die „Schneller als das Auge“-Starpower von 40 % auf 35 % verringert.

Mortis ist ein megabeliebter Brawler und darüber hinaus besitzt er jedoch weiterhin eine sehr hohe Siegesquote. Mit dieser Änderung wird er sich ein bisschen weniger wohl fühlen, wenn er Gegner mit seinem voll aufgeladenen Sprint angreift, und er wird dazu gedrängt, sich seine Zeitfenster für Angriffe überlegter auszusuchen.

Pierce

Schaden des Superskills von 1600 auf 1400 verringert.

Verlangsamung durch die „Mission: Schwimmpossible“-Starpower von 30 % auf 25 % verringert.

Endlich haben wir den richtigen Pierce gefunden! Mit der Einführung seiner Hyperladung fühlt sich sein Superskill zu erdrückend an und zudem ist „Mission: Schwimmpossible“ eine überwältigend dominante Starpower. Diese Änderungen sollten seine Stärke ein klein wenig verringern, aber nichts daran ändern, dass sich sein zentrales Kit mächtig anfühlt.

Clancy

Reichweite der Hauptattacke von 25 auf 23 verringert.

Die Krabbe wurde durch die letzten Änderungsrunden ein bisschen zu stark gemacht. Insgesamt fühlt sich seine Phase 3 toll an und sie passt gut zu seinem Charakter, aber es ist ein bisschen zu leicht und verlässlich geworden, mit der zusätzlichen Reichweite und der TP-Erhöhung aus der letzten Änderungsrunde dorthin zu kommen. Durch die Einschränkung seiner Reichweite wird er seltener eine gute Wahl darstellen und seine insgesamt positive Matchup-Streuung verschafft uns ein ausgewogeneres Krustentier.

Bibi

Bonusschaden durch die „Homerun“-Starpower von 20 % auf 15 % verringert.

Heilung des „Vitaminbooster“-Gadgets durch nächste Attacke von 60 % auf 50 % verringert.

Bibi ist selbst nach den letzten Änderungsrunden immer noch der totale Schrecken mit der höchsten Siegesquote auf oberstem Spielniveau. Mit einer Verringerung ihres Burst-Schadens und ihrer Überlebensfähigkeit sollte Bibi regelmäßiger Triples statt Homeruns landen und mit höherer Wahrscheinlichkeit Strikes kassieren.

Änderungen