In unserer neuesten Kollaboration bahnt sich etwas Cooles an! Los geht‘s!

Im Laufe des Ereignisses reist du durch vier verschiedene Städte, in denen du die neuen Subway-Superskills nutzen, den neuen Subway-Lauf-Spielmodus spielen und Subway Surfers-Belohnungen (einschließlich des Jake-Ollie-Skins) freischalten kannst – und vieles mehr!

Für all das musst du nur Fortschritt auf dem Belohnungspfad erzielen und Schienen sammeln. Wie du Schienen bekommst?

Tägliche Siege – anstatt von täglichen Starr-Drops.

Jede Woche eine neue Reihe an Quests!

Das MEGAZUG-Clubereignis

Wettbewerbe

Content-Creator-Bounties (behalte dafür deine Lieblings-Content-Creator im Auge)

Boomboxen

Der Fortschritt auf dem Pfad gewährt dir auch Boomboxen!

Jede Boombox gibt dir verschiedene Belohnungen. Mit dabei sind solche aus Sonderereignissen – wie Subway-Surfers-Skins sowie coole Straßen- und Graffiti-Skins mitsamt anderer Design-Items. In jeder Box erhältst du außerdem garantiert einen Subway-Superskill!

Nicht alle Skins des Ereignisses sind in Boomboxen zu finden: Jake Ollie (Ereignispfad-Belohnung) Streetwear Emz, Hypebeast Emz und Techwear Emz (Skins im Brawlpass und Brawlpass Plus) Graffiti Leon (Clubereignis-Skin) Graffiti Mina (Teil von Minas Veröffentlichungsbox)



Subway-Superskills

Es gibt acht verschiedene Subway-Superskills. Jeder verfügt über drei Upgradelevel.

In Matches können sie wie Superskills mit dem Extra-Joystick eingesetzt werden.

Subway-Superskills wird es in allen Spielmodi geben, die den Subway-Superskill-Modifikator enthalten.

Hier ist die Liste der verfügbaren Subway-Superskills während des Ereignisses: Super-Sneaker: Springe über ein Hindernis und erhalte nach der Landung vorübergehend Extratempo sowie einen Schutzschild. Brawler-Magnet: Greife dir einen Brawler und ziehe ihn zu dir heran! Hoverboard-Ansturm: Überwinde Hindernisse und Gegner, füge ihnen Schaden zu und betäube sie am Ende. Barrierenfalle: Schließe Gegner mit Zugbarrieren ein! Jetpack: Hebe ab und greife Gegner von oben an, während du eine verlangsamende Farbsprayspur hinterlässt. Schnellgleis: Schieße schadenbringende Zugpfad-Projektile, auf denen du später surfen kannst, um dich schneller fortzubewegen. Radiostoß: Stoße Gegner mit einer Musik-Schockwelle zurück und heile deine Teamkameraden. Pogohaken: Zieh dich an Gegner oder Hindernisse heran.



Subway-Lauf

Ein Rennen mit zehn Spielern auf unterschiedlichen Maps! Der erste Spieler, der zehn Checkpoints durchläuft, gewinnt!

Niederlagen bringen dich zum vorigen Checkpoint zurück.

Das Beseitigen anderer Spieler sorgt vorübergehend für Extratempo.

Auf jeder Map wird man von einem Wächter gejagt!

Es gibt Züge, die durch die Map fahren und Schaden verursachen, wenn sie dich erfassen.

Zeitplan

Woche 1 – New York

Spielmodus: Subway-Lauf

Woche 2 – Berlin

Clubereignis: MEGAZUG – Sammle mit deinem Club Schienen und erzielt Fortschritt auf einer gemeinsamen Clubstrecke! Auf alle Clubmitglieder warten Belohnungen, und Grafitti Leon ist die höchste davon!

Woche 3 – Rio

Veröffentlichungsereignis für die neue Brawlerin Mina – weitere Informationen weiter unten!

Woche 4 – Tokio

Tägliche Wettbewerbe: Wähle zwischen drei Spielmodi, um dich zu messen, und knacke in jedem Match den Highscore! Je höher dein Rang, desto mehr Schienen bekommst du!

Außerdem gibt es an jedem Wochenende während des Ereignisses einen Spielmodus mit dem neuen Münzenregen-Modifikator:

In Matches tauchen zufällig Münzen auf. Sammle sie, um am Ende des Matches Bonusbelohnungen zu erhalten!

Deine Teamkameraden helfen dir beim Einsammeln.

Die Münzen dürft ihr nur behalten, wenn ihr gewinnt.

Für diesen Modifikator gilt eine tägliche Münzenobergrenze.

Das Subway Surfers-Ereignis beginnt am 4. September und endet am 30. September.