El evento estará disponible hasta el 30 de septiembre y se divide en 2 fases:

FASE 1: AULA

Esta fase tiene lugar en una clase en la que Duo intentará impartir algún conocimiento útil, pero, como siempre, Spike tiene otros planes mejores: completar un objetivo específico del juego con la comunidad ¡y ganar recompensas!

FASE 2: CASTIGO

Como era de esperar, la comunidad entera recibe un castigo por jugar a Brawl Stars en clase. Para escapar, todo el mundo deberá completar una tarea estúpida especial, como cambiar el idioma del juego. Completa la tarea, escapa del castigo y vuelve a clase el día siguiente.

Publicaremos vídeos cortos en las redes sociales de Brawl Stars en los que anunciaremos las tareas estúpidas especiales y cuáles son sus recompensas, ¡no te los pierdas!

PELEA CONTRA EL JEFE (DUO)

En el nuevo modo de juego de pelea contra el jefe (Duo), tendrás que colaborar con otros jugadores, leer las preguntas de Duo y contestar correctamente. Sí, tienes que leer y coordinarte con aliados aleatorios.

Pero la paciencia de Duo tiene un límite y, aunque la respuesta sea la correcta, atacará de todos modos.