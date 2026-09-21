Brawl Stars y Duolingo
¡EL EVENTO DE DUOLINGO HA EMPEZADO!
Duo ha venido a darte una lección, o, al menos, a intentarlo. Por suerte, Spike tiene otros planes: ignorar las clases de Duo, jugar a Brawl Stars y conseguir recompensas gratis, incluido el aspecto de Darryl basura del averno.
Ayudemos a Spike a enfrentarse a Duo para mandarlo de vuelta a su aplicación.
FUNCIONAMIENTO
El evento estará disponible hasta el 30 de septiembre y se divide en 2 fases:
FASE 1: AULA
Esta fase tiene lugar en una clase en la que Duo intentará impartir algún conocimiento útil, pero, como siempre, Spike tiene otros planes mejores: completar un objetivo específico del juego con la comunidad ¡y ganar recompensas!
FASE 2: CASTIGO
Como era de esperar, la comunidad entera recibe un castigo por jugar a Brawl Stars en clase. Para escapar, todo el mundo deberá completar una tarea estúpida especial, como cambiar el idioma del juego. Completa la tarea, escapa del castigo y vuelve a clase el día siguiente.
Publicaremos vídeos cortos en las redes sociales de Brawl Stars en los que anunciaremos las tareas estúpidas especiales y cuáles son sus recompensas, ¡no te los pierdas!
PELEA CONTRA EL JEFE (DUO)
En el nuevo modo de juego de pelea contra el jefe (Duo), tendrás que colaborar con otros jugadores, leer las preguntas de Duo y contestar correctamente. Sí, tienes que leer y coordinarte con aliados aleatorios.
Pero la paciencia de Duo tiene un límite y, aunque la respuesta sea la correcta, atacará de todos modos.
RECOMPENSAS
Aspecto de Darryl basura del averno
5 premios caóticos
20 gemas
10 premios Starr aleatorios
2000 monedas
2000 duplicadores de XP
3 premios Starr míticos
2000 puntos de fuerza
2500 blines
1000 créditos
2000 XP del Pro Pass
1 caja de trofeos ultra
¡MÁS RECOMPENSAS!
Abre la aplicación de Duolingo y completa la misión de Brawl Stars para conseguir más personalizaciones, premios caóticos ¡y a Spike gratis!
Se rumorea que los jugadores de Brawl Stars no son lo suficientemente inteligentes como para completarla, así que demuestra al pollo ese verde que se equivoca, termina la misión y presume de recompensas en el juego. ¡Fácil y sencillo!
EL REGALO MÁS INTELIGENTE
Vamos a regalar 3,141592 millones de gemas a los 10 jugadores más listos de Brawl Stars.
Cada pocos días, publicaremos una pregunta de examen sorpresa en las redes sociales oficiales de Brawl Stars a la que tendrás que responder. Para aprobar el examen:
Responde correctamente a la pregunta.
Usa los hashtags #BrawlStars y #Duolingo en tus respuestas.
Cuanto más participes, más oportunidades tendrás de que te seleccionemos. Elegiremos a 10 ganadores al azar y contactaremos con ellos cuando termine el evento, el 1 de octubre.
Haz que nos sintamos orgullosos. ¡Buena suerte!