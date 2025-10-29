Hay 20 puertas con 20 recompensas ocultas tras ellas,

pero solo se podrán abrir 10.

Cada día, la comunidad deberá esforzarse por completar 80 millones de misiones para ganar una llave y abrir una puerta. Para que se pueda conseguir, añadiremos misiones extras y megamisiones especiales al juego con regularidad.

Para decidir qué puerta abrir, la comunidad tendrá que votar en el juego a través de la pestaña de Novedades. Si estás leyendo esto, sabrás dónde es o cómo acceder.

La apertura de las puertas y las recompensas se mostrarán a través de vídeos pregrabados en las redes sociales de Brawl todos los días a las 08:00 UTC.

Solo se puede abrir una puerta al día, excepto el último día, que se podrán abrir tres a la vez.

RECOMPENSAS:

1 premio Starr de hipercarga

10 makis

10 premios Starr aleatorios

1 premio Starr aleatorio

3 cajas de calabaza

Aspecto de hipercarga de Kenji manga

2 megacajas

1 caja de trofeos ultra

20 gemas

1 gema

Lumi (o 1000 créditos como recompensa alternativa)

1000 puntos de fuerza

500 puntos de fuerza

200 puntos de fuerza

1000 monedas

200 monedas

1 moneda

500 créditos

Spray de Brawl-O-Ween

Mortis se elimina del juego durante 2 días enteros

SORTEO ESPECIAL

¡10 jugadores pueden ganar 1 millón de gemas!

Solo tienes que compartir una captura de pantalla de la puerta por la que votes cada día en redes sociales e incluir los hashtags #ScaryDoors y #BrawlStars. Cuantos más días votes, ¡más probabilidades tendrás de ganar el premio!

Preguntas frecuentes:

¿Cuándo recibiré las recompensas del día?

Si la llave se desbloquea, las recibirás todos los días a las 08:00 UTC mientras dure el evento (aunque la barra se haya completado antes).

¿Se pueden recibir las mismas recompensas varias veces?

No. Cuando se abra una puerta, se eliminará de la votación.

He completado todas las misiones. ¿Puedo hacer algo más?

¡Avisa a tus amigos para que hagan lo mismo!

No tengo a Kenji. ¿Cómo puedo conseguir el aspecto de hipercarga de Kenji manga?

Si no tienes a Kenji, este aspecto se añadirá al inventario de aspectos.