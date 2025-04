Presentamos el nuevo evento de la comunidad, Pay to... No, no, nada de pagar... ¡Play to Win ("juega para ganar")! #BrawlStarsP2W

Consigue todas las recompensas que puedas en 10 días, entre ellas, ¡una caja de trofeos ultra! Este evento no tiene límite de recompensas, ¡solo de tiempo!

CÓMO PARTICIPAR Y MÁS INFORMACIÓN

En este evento, tendremos en cuenta las eliminaciones. ¡Así que ya sabes, solo tienes que ^£&#$ a otros brawlers!

Cada meta requiere mil millones de eliminaciones, y tras alcanzar cada meta, las recompensas aparecerán en la tienda al día siguiente.

RECOMPENSAS

Metas Recompensas 1 5 premios Starr 2 1000 monedas 3 3 regalos 4 1000 puntos de fuerza 5 1 premio Starr mítico 6 2000 blines 7 1 premio Starr legendario 8 500 créditos 9 1 premio Starr de hipercarga 10 Caja de trofeos ultra* 11 10 premios Starr 12 10 premios Starr De la meta 13 en adelante 10 premios Starr

* AVISO: La caja de trofeos ultra estará disponible una vez que el evento haya terminado.

SORTEO ESPECIAL

¡Puedes ganar un año entero del Brawl Pass Plus! Por si las matemáticas no son lo tuyo, eso son 12 pases, ¡solo para ti!

Y eso no es todo: si formas parte de los afortunados ganadores, podrás compartir 10 pases con tus amigos.

¿CÓMO?

Comparte tu mejor partida en tus redes sociales con el hashtag #BrawlStarsP2W y elegiremos a 5 ganadores después de que termine el evento.

El evento de la comunidad Play to Win empieza ahora y durará hasta el 24 de abril, a las 09:00 UTC.