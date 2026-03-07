Además de Buzz Lightyear, creamos una serie de aspectos inspirados en Toy Story y un evento temporal en enero de 2025, centrado en el arcade de Pizza Planeta, con variaciones ligeras de los modos de juego 2c2, además de algunos modos nuevos, como (el controvertido) Hockey Brawl. Jugar en la temporada de enero permitía desbloquear nuevos aspectos, el nuevo brawler Meeple y, al final, un aspecto de Buzz Lightyear para Surge... ¡GRATIS! Todo esto vino acompañado de una serie de vídeos con Buzz Lightyear y diversos personajes de Brawl Stars. Solo las animaciones acumularon más de 40 millones de visualizaciones. Se podría decir que estábamos (y seguimos estando) bastante orgullosos de la calidad del contenido que creamos, tanto dentro como fuera del juego.

Sobre el papel, suena todo bien. Así que... ¿cómo salió?

Por desgracia, tengo que reconocer que no muy bien. Aunque creamos bastante revuelo con la llegada de Buzz Lightyear a Brawl Stars, su disponibilidad temporal afectó negativamente al juego de diversas maneras: era excesivamente poderoso, así que durante un tiempo estaba en todas partes, alterando el emparejamiento y la jugabilidad normal. Estaba claro que Buzz había provocado muchos sentimientos negativos en la comunidad, pero a la vez, un montón de jugadores lo usaban y se estaban divirtiendo, algo que se notó especialmente cuando lo retiramos: observamos un descenso de actividad inmediato.

Pero la cosa no acabó ahí. En vez de lanzar a Meeple como los brawlers anteriores, a final de mes (en diciembre de 2024), pensamos que sería buena idea que estuviera disponible gratis para todos los jugadores durante el evento del arcade de Pizza Planeta. Acabó siendo un error y tuvo consecuencias imprevistas. Para quienes habían desbloqueado todos los brawlers antes del final de la temporada, los créditos acumulados en el Brawl Pass se convirtieron en fama. Eso no dejó buen sabor de boca.

Aún peor, los aspectos desbloqueables en la tienda del evento no eran temáticos de Toy Story, así que parecían fuera de lugar y decididos al azar. Para echar sal en la herida, creamos un error relacionado con la moneda del evento que provocó muchos problemas. En general, el evento de enero de 2025 fue bastante decepcionante prácticamente en todos los sentidos y los resultados lo reflejaron: los ingresos y el número de usuarios activos mensuales descendieron en torno al 20 % entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

La estacionalidad es un factor importante y no resulta raro que el comportamiento y la implicación de los jugadores cambian cuando la gente vuelve a la escuela o al trabajo después de vacaciones, pero entre enero y febrero de 2025, perdimos más jugadores activos diarios de lo que esperábamos. Fue un cambio brusco de dirección. Empezamos a ver la tendencia en enero, pero no estábamos preparados para pivotar lo suficientemente rápido antes de la siguiente actualización.

Publicamos la actualización 60 a finales de febrero de 2025. Estaba centrada en el juego avanzado, con un enfoque claro hacia la renovación del sistema competitivo. También añadimos dos brawlers nuevos, ambos bien recibidos por la comunidad (Finx y Lumi), así como una colaboración más pequeña con el juego de cartas UNO™.