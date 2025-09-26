Asia oriental, los magos mecánicos

ZETA DIVISION se aseguró su puesto en la final barriendo 3 a 0 a REJECT_._ Los veteranos de ZETA y los recién llegados de REJECT llevan toda la temporada viéndose las caras y están deseando hacerse con el título de campeones mundiales. ¿Estarán a la altura del trofeo?

Europa, Oriente Medio y África, las mentes estratégicas

Los contendientes más importantes de esta región ya tienen su tique. HMBLE, campeones de la Brawl Cup, vuelven para intentar repetir su triunfo de 2024, mientras que SK Gaming se ha convertido en uno de los equipos más populares de la comunidad. Por su parte, FUT Esports, campeones mundiales de 2023, quieren consumar su venganza, y no podemos olvidarnos de Team Heretics y NOVO Esports, que pueden dar una sorpresa.¿Logrará esta región mantener su racha de victorias en las finales mundiales?

Sudamérica, las bestias impredecibles

SKCalalas SA le arrebató el primer puesto a LOUD, los veteranos internacionales, por lo que Sudamérica viene pisando fuerte, y esta es su mejor oportunidad de demostrarle al mundo de lo que son capaces.

Norteamérica, los jóvenes prodigios

Tribe Gaming dominó la temporada de 2025, ganando 4 de las finales mensuales. Este podría ser su año (#FEARTHETRIBE).

Tras ellos, tenemos a Spacestation Gaming, subcampeones de 2023, que terminaron el año por todo lo alto y a STMN, la incógnita que podría sorprendernos a todos.