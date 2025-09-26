¡ANUNCIO DE LAS FINALES MUNDIALES!
Llega el momento más esperado del año... ¡Empieza el mayor evento de Brawl Stars! Pronto se celebrarán las finales mundiales en el DreamHack Stockholm, y tienes la oportunidad de unirte a la diversión.
CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO
Apunta la fecha en tu calendario y haz las maletas para el mejor fin de semana de Brawl Stars.
Fechas: del 28 al 30 de noviembre de 2025
Recinto: DreamHack Stockholm, Suecia.
Entradas y programación: entradas de 3 días a la venta aquí.
Cómo verlo: si no puedes acompañarnos en persona, sintoniza aquí.
👉 Consejo: Si lo ves desde el sitio del evento, obtendrás XP del Pro Pass para el pase competitivo.
NOVEDADES
¡Habrá emoción para todos! Da igual si lo ves desde casa o en directo, porque tenemos varias recompensas para todos. Por ejemplo, ¡un nuevo pase competitivo con la nueva temporada competitiva! ¿Qué brawler recibirá el nuevo aspecto de hipercarga?
Aspecto: nuevo pase competitivo (¿con nuevo aspecto de hipercarga?)
Estilos de edición limitada: exclusivos de las finales mundiales
Recompensas de XP del Pro Pass: consigue XP del Pro Pass haciendo tus pronósticos y animando a tu equipo favorito. ¿No sabes cómo hacerlo? ¡Aquí tienes la información!
Conoce a tus equipos favoritos: habla con los grandes de los eSports de Brawl Stars
LOS EQUIPOS
16 equipos. 12 de ellos se ganaron una plaza en las finales mundiales, y los últimos 4 se decidirán en la clasificatoria de última oportunidad (puedes seguirla aquí).
¿Lograrán en HMBLE, campeones actuales de la Brawl Cup, conservar el título?
Asia oriental, los magos mecánicos
ZETA DIVISION se aseguró su puesto en la final barriendo 3 a 0 a REJECT_._ Los veteranos de ZETA y los recién llegados de REJECT llevan toda la temporada viéndose las caras y están deseando hacerse con el título de campeones mundiales. ¿Estarán a la altura del trofeo?
Europa, Oriente Medio y África, las mentes estratégicas
Los contendientes más importantes de esta región ya tienen su tique. HMBLE, campeones de la Brawl Cup, vuelven para intentar repetir su triunfo de 2024, mientras que SK Gaming se ha convertido en uno de los equipos más populares de la comunidad. Por su parte, FUT Esports, campeones mundiales de 2023, quieren consumar su venganza, y no podemos olvidarnos de Team Heretics y NOVO Esports, que pueden dar una sorpresa.¿Logrará esta región mantener su racha de victorias en las finales mundiales?
Sudamérica, las bestias impredecibles
SKCalalas SA le arrebató el primer puesto a LOUD, los veteranos internacionales, por lo que Sudamérica viene pisando fuerte, y esta es su mejor oportunidad de demostrarle al mundo de lo que son capaces.
Norteamérica, los jóvenes prodigios
Tribe Gaming dominó la temporada de 2025, ganando 4 de las finales mensuales. Este podría ser su año (#FEARTHETRIBE).
Tras ellos, tenemos a Spacestation Gaming, subcampeones de 2023, que terminaron el año por todo lo alto y a STMN, la incógnita que podría sorprendernos a todos.
¡GANA LA OPORTUNIDAD DE VER LAS FINALES MUNDIALES EN VIVO!
¿Quieres ganar un viaje a las finales mundiales para ti y un amigo?
Para participar, accede a este vídeo y deja un comentario para decirnos a quiénes vas a apoyar usando los hashtags #BSWF25 y #DHStockholm.
Versión resumida
Te resumimos todo lo que tienes hacer:
Apúntate esta fecha en tu calendario: del 28 al 30 de noviembre.
Consigue tus entradas.
¡PREPÁRATE PARA LO QUE VIENE! #BSWF25
Sr. Brawl Stars eSports