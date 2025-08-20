¡BRAWL STARS VIAJA A BRASIL!
Del 10 al 12 de octubre se celebrará la clasificatoria de última oportunidad del Brawl Stars Championship, ¿quieres saber más?
Brawl Stars llega para conquistar el Brasil Game Show, y este será el primer evento del BSC en Sudamérica.
16 equipos de 7 regiones competirán por 4 puestos en las finales mundiales de Brawl Stars. Para muchos equipos, esta es la oportunidad perfecta para alcanzar la gloria internacional en la temporada de 2025.
¡La clasificatoria de última oportunidad se celebrará del 10 al 12 de octubre!
No hay mayor evento en Sudamérica que el Brasil Game Show, ¡y Brawl Stars está listo! Si quieres vivir en directo los épicos enfrentamientos entre los mejores equipos del Brawl Stars Championship por conseguir uno de los cuatro puestos para las finales mundiales, ¡compra tu entrada cuanto antes!
Puedes hacerlo a través del siguiente enlace: https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/
¿Lo verás desde casa? ¡Gana recompensas en tu Pro Pass del modo competitivo!
Con la CUO, ¡llega un pase competitivo completamente nuevo! Inicia sesión con tu Supercell ID, predice, interactúa y gana recompensas. Ya está disponible el aspecto de Dynamike embrujado, junto con premios Starr y otras recompensas geniales.
Visita event.supercell.com/brawlstars/es para comenzar.
Buena suerte a todos los equipos participantes, ¡y nos vemos en el Brasil Game Show!
Sr. Brawl Stars eSports