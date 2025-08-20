Del 10 al 12 de octubre se celebrará la clasificatoria de última oportunidad del Brawl Stars Championship, ¿quieres saber más?

Brawl Stars llega para conquistar el Brasil Game Show, y este será el primer evento del BSC en Sudamérica.

16 equipos de 7 regiones competirán por 4 puestos en las finales mundiales de Brawl Stars. Para muchos equipos, esta es la oportunidad perfecta para alcanzar la gloria internacional en la temporada de 2025.

¡La clasificatoria de última oportunidad se celebrará del 10 al 12 de octubre!