Camino al BSC 2027
Una vez terminada la temporada regular de 2026, y tras echar un primer vistazo a los eSports de Brawl Stars de 2027, es hora de compartir más información sobre el camino a seguir para clasificarse para la temporada que viene.
En 2027, el Brawl Stars Championship, que representa el nivel más alto de competición, incluirá ocho equipos de cada una de sus cuatro regiones: Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, Sudamérica y Norteamérica. Estos se enfrentarán en un formato de liga para clasificarse en los dos eventos principales de 2027: la Brawl Cup y las finales mundiales de Brawl Stars.
De ahora en adelante, Brawl Stars Challengers ofrecerá una vía a los equipos para clasificarse en el Brawl Stars Championship. Los equipos se determinarán al comienzo del BSC 2027 mediante la clasificación final del BSC 2026 y una clasificatoria invitacional.
Compartiremos más información sobre China continental en una fecha posterior.
INVITACIONES DIRECTAS AL BRAWL STARS CHAMPIONSHIP 2027
Tras el final de la temporada regular de 2026, los seis mejores equipos de la clasificación del BSC de cada región recibirán una invitación directa para participar en el BSC 2027.
Para aceptar la invitación, los equipos deberán mantener la plantilla principal que obtuvo su puesto en 2026; solo se permitirá un cambio con vistas a la nueva temporada.
La fecha límite para enviar una plantilla para la invitación del BSC será la misma que para responder a la invitación: el 20 de diciembre de 2026. Esto permitirá a los equipos hacer ajustes fuera de temporada manteniendo la plantilla principal que logró la invitación.
Si un equipo no es capaz de aceptar su invitación, su plaza en el BSC se ofrecerá al siguiente equipo elegible. Un equipo incapaz de aceptar la invitación directa aún puede clasificarse para el BSC. Según nuestro criterio, un equipo recibirá la invitación para competir en la "clasificatoria invitacional del BSC" siempre y cuando su nueva plantilla se mantenga dentro de los 10 o 14 mejores del ranking de puntos de jugador de 2026
Clasificatoria invitacional del BSC
Las dos plazas del BSC de cada región se decidirán a través de la clasificatoria invitacional del BSC, última oportunidad que tienen los equipos para disputar la temporada de 2027.
Asia-Pacífico, Sudamérica y Norteamérica:
Los equipos del puesto 7 al 10 de la clasificación final del BSC 2026 recibirán una invitación para competir en un bracket de eliminación doble de cuatro equipos. La clasificatoria invitacional de cada región se disputará en un día.
Europa, Oriente Medio y África
****La clasificatoria invitacional incluirá a los equipos del puesto 7 al 14 en un bracket de eliminación doble de ocho equipos que se disputará en dos días.
El torneo de Europa, Oriente Medio y África será más grande debido a que varios equipos que se contaban entre los 10 primeros compitieron en las finales de Challengers durante la temporada 6 y eso les impidió competir en las últimas finales mensuales y completar su clasificación de la temporada regular. Al final de la temporada 5, los tres equipos estaban en disposición de competir para lograr un puesto entre los 10 primeros.
Como hay dos plazas disponibles por región en el BSC, los dos equipos que sobrevivan al bracket se clasificarán para el BSC en 2027, lo que quiere decir que no habrá gran final.
¿Cómo puedes seguir la temporada?
Planeamos poner los partidos a disposición de nuestra comunidad de creadores. ¡Podrás seguirlos a través de tus creadores favoritos!
Hoja de ruta del BSC 2027
Mientras concretamos la programación exacta, esto es lo que podrán esperar los equipos durante los siguientes meses:
23 de noviembre de 2026: se mandarán las invitaciones a los equipos.
20 de diciembre de 2026: fecha límite para que los equipos respondan a la invitación.
Del 21 al 23 de diciembre de 2026: se procesarán las invitaciones.
16 y 17 de enero de 2027: clasificatoria invitacional del BSC
* Estas fechas todavía pueden cambiar.
Brawl Stars Challengers
Brawl Stars Challengers ofrece una vía para competir a los equipos que no puedan participar en el BSC o los equipos nuevos que desean iniciar su andadura en los eSports de Brawl Stars en 2027.
El camino a Challengers empieza con el desafío del campeonato del juego. Los equipos exitosos avanzarán a los torneos clasificatorios, en los que competirán para ganarse una plaza en la división 1 de Challengers.
Luego, los mejores equipos progresarán a las finales de Challengers, en las que tendrán la oportunidad de ascender a la división 2 del Brawl Stars Championship.