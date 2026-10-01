Una vez terminada la temporada regular de 2026, y tras echar un primer vistazo a los eSports de Brawl Stars de 2027, es hora de compartir más información sobre el camino a seguir para clasificarse para la temporada que viene.

En 2027, el Brawl Stars Championship, que representa el nivel más alto de competición, incluirá ocho equipos de cada una de sus cuatro regiones: Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, Sudamérica y Norteamérica. Estos se enfrentarán en un formato de liga para clasificarse en los dos eventos principales de 2027: la Brawl Cup y las finales mundiales de Brawl Stars.

De ahora en adelante, Brawl Stars Challengers ofrecerá una vía a los equipos para clasificarse en el Brawl Stars Championship. Los equipos se determinarán al comienzo del BSC 2027 mediante la clasificación final del BSC 2026 y una clasificatoria invitacional.

Compartiremos más información sobre China continental en una fecha posterior.