La Brawl Cup comenzará pronto, y los mejores equipos del mundo están listos para luchar en Berlín, Alemania.

Equipos de distintas regiones competirán en un enfrentamiento de regiones formado por una fase de grupos y, más tarde, las eliminatorias. Lucharán por obtener su parte de una bolsa de premios valorada en 100 000 dólares estadounidenses.

Además, el equipo vencedor obtendrá una plaza extra en las finales mundiales de su región, y los subcampeones se asegurarán una plaza extra en la clasificatoria de última oportunidad.