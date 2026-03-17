Formato de la Brawl Cup
La Brawl Cup comenzará pronto, y los mejores equipos del mundo están listos para luchar en Berlín, Alemania.
Equipos de distintas regiones competirán en un enfrentamiento de regiones formado por una fase de grupos y, más tarde, las eliminatorias. Lucharán por obtener su parte de una bolsa de premios valorada en 100 000 dólares estadounidenses.
Además, el equipo vencedor obtendrá una plaza extra en las finales mundiales de su región, y los subcampeones se asegurarán una plaza extra en la clasificatoria de última oportunidad.
Fase de grupos
La fase de grupos estará formada por 4 grupos, cada uno formado a su vez por 3 equipos que competirán en un formato de todos contra todos. Los equipos se ordenarán según su desempeño regional, y habrá contendientes de varias regiones luchando por llevarse los premios y la gloria. Todos los partidos de la fase de grupos se disputarán en un formato al mejor de 5.
Los 2 equipos que queden en los primeros puestos de cada grupo avanzarán a las eliminatorias:
Grupo A
América del Sur | Equipo 1
Europa, Oriente Medio y África | Equipo 2
Campeones de China
Grupo B
América del Note | Equipo 1
Asia oriental | Equipo 2
Campeones de la Road to Brawl Cup: América del Sur (oeste)*
Grupo C
Asia oriental | Equipo 1
América del Sur | Equipo 2
Campeones de la Road to Brawl Cup: Sudeste asiático y Asia meridional*
Grupo D
Europa, Oriente Medio y África | Equipo 1
América del Note | Equipo 2
Subcampeones de China
* Un Sueño Incompleto y Revenant XSpark se han clasificado en las regiones de América del Sur (oeste) y el Sudeste asiático, Asia meridional, Australia y Nueva Zelanda tras ganar sus respectivas clasificatorias de la Road to Brawl Cup.
Eliminatorias
Cuando termine la fase de grupos, los 8 mejores equipos avanzarán a las eliminatorias y competirán en un bracket de eliminación simple cuyos partidos se disputarán con un formato al mejor de 5.
Los equipos del bracket se ordenarán según los resultados de la fase de grupos:
Cuartos de final 1:
Grupo A: Equipo 1 🆚 Grupo B: Equipo 2
Cuartos de final 2:
Grupo D: Equipo 1 🆚 Grupo C: Equipo 2
Cuartos de final 3:
Grupo B: Equipo 1 🆚 Grupo A: Equipo 2
Cuartos de final 4:
Grupo C: Equipo 1 🆚 Grupo D: Equipo 2
Los equipos lucharán hasta que solo queden dos, que se enfrentarán en la gran final.
Programa
La Brawl Cup tendrá lugar del 15 al 17 de mayo en la Uber Eats Music Hall Arena de Berlín, Alemania. Las puertas del recinto se abrirán todos los días del evento a las 12:00 CEST (hora local). El espectáculo empezará a las 12:45 (horario sujeto a cambios).
Día 1: 15 de mayo
El día inaugural de la Brawl Cup incluirá los partidos de los grupos A y B en su pugna por lograr una plaza en las eliminatorias.
Día 2: 16 de mayo
El segundo día terminará la fase de grupos; los grupos C y D se enfrentarán para obtener las plazas restantes en las eliminatorias.
Día 3: 17 de mayo
El último día de la Brawl Cup se disputarán las eliminatorias, en las que los equipos competirán por llevarse su parte de la bolsa de premios de 100 000 USD. El equipo vencedor se llevará 35 000 USD y obtendrá una plaza extra en las finales mundiales de su región, y los subcampeones se asegurarán una plaza extra en la clasificatoria de última oportunidad, así como premios en metálico.
Entradas para la Brawl Cup
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