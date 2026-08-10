Formato de las finales de Brawl Stars Challengers
¡Las finales de Brawl Stars Challengers están a la vuelta de la esquina! Los 12 campeones regionales de Challengers viajarán a Estambul y se enfrentarán entre sí durante dos días de competición presencial.
Durante el primer día, la fase de grupos tendrá lugar en dos escenarios y contará con dos retransmisiones simultáneas. Durante el segundo día, todos los focos apuntarán al escenario principal, donde se celebrarán las eliminatorias, la gran final y la entrega del trofeo delante de todo el público del recinto.
El equipo vencedor se asegurará la última plaza disponible para la clasificatoria de última oportunidad, que se celebrará en Cantón, China.
Fase de grupos
La fase de grupos estará formada por 4 grupos, cada uno formado a su vez por 3 equipos que competirán en un formato de todos contra todos. Todos los partidos de la fase de grupos se disputarán en sets al mejor de 5 conformados por partidas al mejor de 3.
Grupo A
BIG Challengers (DACH)
Amnesia Esports (Norteamérica)
FUT Academy (Turquía)
Grupo B
SK Gaming (Francia)
Good Game (Corea del Sur)
Revenant XSpark (Sudeste asiático)
Grupo C
MADRID (España)
PWD (Brasil)
0 Ping Merchants (Sur de Asia)
Grupo D
Skepsis Gaming (Italia)
REJECT (Japón)
DAYCARE ZERO (América del Sur, oeste)
Eliminatorias
Cuando termine la fase de grupos, los 8 mejores equipos avanzarán a las eliminatorias y competirán en un bracket de eliminación simple cuyos partidos se disputarán con un formato al mejor de 5.
Programa
La final de Brawl Stars Challengers se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en el ESA Espor Arena de Estambul, Turquía. Las puertas del recinto se abrirán todos los días del evento a las 09:30 CEST (hora local). El espectáculo empezará a las 11:00 (horario sujeto a cambios).
Día 1 (5 de septiembre): durante la jornada inaugural tendrán lugar todos los enfrentamientos de la fase de grupos.
Día 2 (6 de septiembre): el último día se celebrarán las eliminatorias y la gran final. El equipo ganador se asegurará la última plaza en la clasificatoria de última oportunidad del Brawl Stars Championship.
Dónde ver la competición
¡Las entradas para las finales de Brawl Stars Challengers están totalmente agotadas! Disfruta de toda la acción en directo en la página web del evento y sigue a Brawl Stars eSports en todas las redes sociales para no perderte nada del evento.