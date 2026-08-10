¡Las finales de Brawl Stars Challengers están a la vuelta de la esquina! Los 12 campeones regionales de Challengers viajarán a Estambul y se enfrentarán entre sí durante dos días de competición presencial.

Durante el primer día, la fase de grupos tendrá lugar en dos escenarios y contará con dos retransmisiones simultáneas. Durante el segundo día, todos los focos apuntarán al escenario principal, donde se celebrarán las eliminatorias, la gran final y la entrega del trofeo delante de todo el público del recinto.

El equipo vencedor se asegurará la última plaza disponible para la clasificatoria de última oportunidad, que se celebrará en Cantón, China.