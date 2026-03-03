FUTURO DE LAS RECOMPENSAS DEL BSC
Nos alegra mucho poder anunciar que llegan nuevas recompensas al Brawl Stars Championship. Por eso, vamos a hacer cambios en varias fases de la competición del BSC para que las recompensas que se obtienen sean más interesantes y estén más en consonancia con el juego.
Desafío del campeonato
A partir del que se celebra del 27 al 29 de marzo, por cada tres victorias en el desafío del campeonato se obtendrá un premio caótico. El formato sigue siendo el mismo que conoces, pero alcanzar estas metas ahora es aún más satisfactorio. ¿Hasta dónde podrás llegar?
Clasificatorias mensuales
A partir de los días 7 y 8 de marzo, los jugadores también obtendrán recompensas por participar en las CM.
El día 1 se obtiene un premio caótico por cada ronda completada.
El día 2 se obtiene un premio Starr legendario al completar la primera ronda y un premio caótico por cada ronda adicional completada.
Los 16 mejores equipos de la clasificación del BSC se clasificarán directamente al día 2 y obtendrán de manera automática las recompensas del día 1.
Finales mensuales
Si has llegado a esta fase, en primer lugar, ¡felicidades! ¡Eres alguien fuera de serie! Quienes compiten en las finales mensuales lo hacen para ganar una parte de la bolsa de premios valorada en 2 000 000 de dólares estadounidenses y la oportunidad de clasificarse para los eventos presenciales, como la Brawl Cup, la clasificatoria de última oportunidad y las finales mensuales. Queremos mostrarles nuestro reconocimiento en el juego, por lo que los jugadores que compitan en las finales mensuales también ganarán un premio caótico por cada ronda que completen.
Tenemos muchas ganas de repartir los premios de la temporada del BSC 2026. A lo largo del año, las recompensas cambiarán en función de otros factores como los eventos presenciales, pero su valor total no variará.
Eventos presenciales
Los jugadores que se clasifiquen y compitan en los eventos presenciales seguirán recibiendo recompensas únicas reservadas a los participantes de cada evento y seguiremos recompensado a los campeones del mundo con una reacción de campeones exclusiva.
Pero aún hay más...
A lo largo de la temporada del BSC 2026 queremos implementar formas nuevas de mostrar nuestro reconocimiento por los logros obtenidos durante el año.
Para empezar, el equipo que se corone como campeón del mundo en la temporada del BSC 2026 también recibirá un título de jugador exclusivo; este se entregará a los jugadores y el personal que conforman la plantilla vencedora.
También planeamos hacer entrega de una recompensa de final de temporada a los jugadores que hayan competido durante el BSC 2026. Según el diseño inicial, los jugadores podrán votar y elegir entre dos opciones de recompensa (un icono de jugador o una reacción de jugador) para que también tengan voz.
Algunas de estas ideas aún están en desarrollo, pero queremos que la comunidad esté informada. Y esto es solo el comienzo: estamos abiertos a todas las sugerencias que recibamos mientras seguimos dando forma al futuro de las recompensas competitivas.
