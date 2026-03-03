A lo largo de la temporada del BSC 2026 queremos implementar formas nuevas de mostrar nuestro reconocimiento por los logros obtenidos durante el año.

Para empezar, el equipo que se corone como campeón del mundo en la temporada del BSC 2026 también recibirá un título de jugador exclusivo; este se entregará a los jugadores y el personal que conforman la plantilla vencedora.

También planeamos hacer entrega de una recompensa de final de temporada a los jugadores que hayan competido durante el BSC 2026. Según el diseño inicial, los jugadores podrán votar y elegir entre dos opciones de recompensa (un icono de jugador o una reacción de jugador) para que también tengan voz.

Algunas de estas ideas aún están en desarrollo, pero queremos que la comunidad esté informada. Y esto es solo el comienzo: estamos abiertos a todas las sugerencias que recibamos mientras seguimos dando forma al futuro de las recompensas competitivas.