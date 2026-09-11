Preguntas y respuestas de Brawl Stars Esports
Después de revelar nuestros planes para los eSports de Brawl Stars en 2027, llevamos a cabo nuestra primera sesión de preguntas y respuestas sobre el BSC.
Rose, Pedro y Kim, del equipo de Brawl Stars Esports, se sentaron para responder todas las preguntas posibles en Reddit, X e Instagram. Hemos elegido una selección de preguntas y respuestas de esta sesión para mostrarlas a continuación, con las que esperamos resolver algunas de las dudas que más preocupan a la comunidad.
¡Empecemos! 👇
BSC 2027
1) ¿Por qué hay planes de cambiar el formato a algo más complejo? Creo que Brawl Stars no es el tipo de juego que necesite algo así en sus eSports... (de Academic-Letter-857, en Reddit)
En general, nuestra intención es añadir más opciones con la integración de Challengers y aumentar la competitividad y la dedicación de los mejores equipos con la incorporación del nivel superior.
Somos optimistas respecto a esta nueva dirección, pero seguiremos evaluando y realizando los cambios que hagan falta.
— Kim
2) ¿Seguirá habiendo clasificatorias? Si no, ¿cómo se elegirá a los mejores equipos de cada región? (de kleyzzit, en Reddit)
Seguimos trabajando en ello de forma activa. Sí, celebraremos un torneo invitacional regional en línea para elegir a los 8 mejores equipos que irán a la primera división de 2027. Nuestro objetivo es organizarlo después de las finales mundiales, por lo que probablemente suceda en enero.
Tenemos varias consideraciones respecto a qué equipos invitar, cuándo realizar los cambios de plantilla y la participación de los clubs.
— Rose
3) ¿Habrá más mapas nuevos en el futuro? (de @hsh41229926, en X)
¡Me encanta esta pregunta! Hemos recibido algunas sugerencias de la comunidad de creadores de mapas (Brawl Craft), y estamos debatiendo cuál sería la mejor forma de introducir nuevos mapas tanto en el competitivo como en el BSC.
— Rose
4) ¿Se va a eliminar la CUO el año que viene? De ser así, ¿qué pasará con los equipos de cada región que no se clasifiquen? (de @arisenBS, en X)
La CUO ha acabado convirtiéndose en un torneo destinado a ofrecer a los equipos promedio de cada región una última oportunidad de llegar a las finales mundiales. Tras reformar la estructura competitiva, ya no sentimos que esta clasificatoria adicional siga siendo necesaria. Con el nuevo circuito, garantizaremos que los mejores equipos sean los que formen parte de nuestros eventos internacionales.
Puede que suene un poco fuerte, pero preferimos destinar todo ese entusiasmo y dedicación por el torneo al sistema de ascensos y descensos.
En definitiva, queremos que las finales mundiales sean el torneo más competitivo de la historia de Brawl Stars.
— Pedro
5) Tras los 3 primeros meses, habrá un periodo sin nada (mayo, junio y julio). Uno de los meses será la Brawl Cup, pero ¿y los otros dos? (de @Echo8vi, en X)
Hemos reservado mayo para los eventos regionales de Challengers, y junio, para la Brawl Cup. Nuestro objetivo es aprovechar la financiación de terceros durante los meses vacíos para llenar el calendario competitivo.
— Rose
Programa de colaboración de clubs
1) ¿Podrías explicar el programa de colaboración de clubs y hablar de las expectativas respecto a sus colaboradores y los requisitos específicos para unirse? (de @Imfern0listico, en X)
El programa de colaboración es un programa de reparto de ingresos entre Supercell y una selección de clubs de eSports. El objetivo final del programa es ayudar a los clubs a llevar a cabo sus proyectos relacionados con Brawl Stars de forma más sostenible y ofrecer a los seguidores más formas de entrar al mundo de los eSports de Brawl Stars siguiendo a sus equipos favoritos.
El rendimiento competitivo es importante, pero no es el único factor, y tampoco el principal. También consideramos factores como el público, la interacción con los fans, la trayectoria en otros juegos y la dedicación a Brawl Stars a largo plazo.
Si quieres saber más sobre el programa de colaboración de clubs, descubre todos los detalles aquí.
— Pedro
2) ¿Cómo funcionará el programa de colaboración de clubs en el BSC 2027? ¿Habrá algún cambio como, por ejemplo, que sea más fácil participar, que haya más ventajas para los equipos o más personalizaciones del juego para esos equipos? (de @Gabriel30PT, en X)
No vamos a ofrecer ninguna ventaja competitiva a los participantes del programa.
Respecto a las personalizaciones, estamos evaluando de forma activa cómo permitir que los fans expresen su dedicación por sus clubs, pero todavía no podemos compartir nada al respecto.
Respecto a la accesibilidad, vamos a hacer que el proceso sea más transparente para que los futuros clubs sepan exactamente qué hacer y en qué fase del proceso se encuentran.
A medida que se incorporen más clubs y aumenten los beneficios económicos por formar parte del programa, también aumentarán nuestras expectativas respecto a nuestros colaboradores.
— Pedro
3) ¿Va a haber 8 organizaciones colaboradoras en cada región? Si los puntos del BSC pertenecen a los jugadores, ¿tendrán que elegir una de las organizaciones colaboradoras para participar en la liga? Muchas gracias, y hablo en nombre de la comunidad cuando digo que esta es la mejor noticia y la mejor decisión que se podía haber tomado para el BSC (de @DaaNTzBS, en X)
No necesariamente. Ser una organización colaboradora no garantiza que vayas a tener un puesto en nuestra liga superior. Con este cambio, uno de nuestros objetivos es hacer que la liga superior sea lo más competitiva posible, y por eso mismo hemos introducido el sistema de ascensos y descensos.
Aún estamos debatiendo dónde estarán esos puntos y a quién pertenecerán, y compartiremos más detalles cuando estemos listos.
— Pedro
4) ¿Qué es lo más importante a la hora de colaborar con una organización? ¿Por qué algunas se unen de inmediato al programa y otras tienen que esperar un año? (de @catut4a, en X)
El momento en el que un nuevo club se une a nuestro programa depende de su preparación (si cuentan con el equipo necesario, si tienen una plantilla, etc.) y de nuestros objetivos para ese año.
Este año, las finales mundiales se celebrarán en Japón, así que queríamos agilizar la incorporación de nuevos equipos japoneses. En otras regiones, nos estamos centrando en encontrar a los colaboradores adecuados que compartan nuestras ambiciones para el juego.
Respecto a qué es lo más importante para nosotros, se trata de una combinación de elementos como los resultados de marketing, la interacción con los fans, el historial de triunfos competitivos o si la organización tiene una comunidad de seguidores en una región que queramos desarrollar, entre otras cosas.
— Pedro
5) ¿Se están planeando más cosas para las organizaciones colaboradoras, como más personalizaciones en el juego o aspectos para los ganadores de la Brawl Cup?
No hay nada concreto que pueda compartir ahora mismo, pero desde el año pasado hemos estado evaluando distintas formas de expresión para los clubs dentro del juego.
Aunque no te podamos dar ningún ejemplo, ¡estamos trabajando en ello!
— Pedro
Preguntas generales
1) ¿Volverán los eSports de Brawl Stars a Suecia en 2027? Sería genial, porque el mundial del año pasado fue increíble y fue la primera vez que fui a un evento presencial. ¡Sin duda, una experiencia 10/10! (de @Sleepymunmun, en X)
¡Nos alegra oír que tuviste una experiencia tan buena! A decir verdad, eso es todo lo que buscamos a la hora de organizar estos eventos. Cuando elegimos dónde celebrar nuestros eventos, nos fijamos en dos cosas: que sea una región con una comunidad de jugadores ya existente o que se trate de una región en la que queramos desarrollar nuestra marca y en la que los eSports constituyan un vehículo de marketing crucial para facilitar ese desarrollo.
Seguiremos evaluando nuevas ubicaciones, especialmente aquellas en las que el mayor número posible de fans pueda asistir al evento. ¡Esperamos verte allí! <3
— Pedro y Kim
2) ¿Cómo se clasificarán los equipos para Challengers? (de @CommandBS, en X)
Nuestra intención es que Challengers sea un ecosistema abierto.
Todavía estamos trabajando en el método de clasificación que se empleará.
— Kim
3) ¿Cómo afectarán las partidas semanales a la página del evento y a sus recompensas? ¿Habrá un nuevo camino y recompensas nuevas cada semana o cada dos semanas? (de honestlynotBG, en Reddit)
¡Muy buena pregunta! Aún estamos trabajando en esos detalles, pero nos gustaría que hubiese algo nuevo que pueda ganar la gente en cada fin de semana de retransmisión!
— Kim
4) ¿Participará Supercell o el BSC en la Esports World Cup en un futuro cercano?(de @brunoclash_, en X)
Supercell no pudo participar en la EWC de este año porque teníamos otras prioridades. Sin embargo, volveremos a considerarlo si estas prioridades cambian.
Profesamos un gran respeto hacia sus organizadores, hacia la ambición detrás del evento y hacia el espíritu competitivo de todos sus participantes. En nombre de Supercell y del equipo de Brawl Stars, seguimos comprometidos con los eSports y evaluaremos cualquier oportunidad futura que se presente.
— Pedro
5) ¿Ha considerado el equipo la posibilidad de incorporar más herramientas de selección como, por ejemplo, una selección dinámica de bandos, en lugar de la actual, en la que se asigna el bando rojo o azul de forma predeterminada y que puede generar diferencias sustanciales entre los dos equipos? (de @brunoclash_, en X)
Este es uno de los comentarios que más hemos recibido acerca del nuevo sistema de elección, y estamos trabajando para que sea posible elegir el bando rojo o el azul, en lugar de dejar que se decida a cara o cruz.
— Rose
6) ¿Van a ser algo constante estas sesiones de preguntas y respuestas? (de @JakeC0ld, en X)
Sí, queremos ser más transparentes y mejorar nuestra comunicación con la comunidad, así que es posible que sigan realizándose sesiones como esta si gustan.
También tenemos más ideas al respecto...
— Kim
7) ¿Cómo funcionarán las 2 finales de Challengers? Si he entendido bien el vídeo y el blog, parece que tendrán lugar justo antes de los 2 grandes eventos presenciales. ¿Significa eso que los participantes competirán por un puesto en el evento presencial correspondiente, además del ascenso y todo eso? (de @UnstabledMotion, en X)
Los equipos de Challengers que participen en el torneo de ascenso únicamente competirán por un puesto en la liga principal. El acceso al mundial se ganará jugando en las ligas principales.
Si un equipo de Challengers asciende, tendrá la oportunidad de luchar por un puesto en el mundial en la siguiente división, no en la división actual en el momento de su ascenso.
— Pedro
8) ¿Qué pasa con China? No tienen una región de Challengers. ¿Tendrán también una liga o seguirán teniendo finales mensuales? ¿Cómo se clasificarán para el mundial? (de Dagam-37, en Reddit)
China continental no va a ir a ninguna parte y seguirá contando con representación internacional, pero es posible que la estructura competitiva de esa región acabe siendo distinta de la del resto del mundo.
Compartiremos más información al respecto antes de que termine el año.
— Kim
9) ¿Habrá algún tipo de mejoras para las herramientas y los recursos que usan los desarrolladores de software para mejorar y crear nuevas herramientas que tanto los jugadores como los fans puedan utilizar en la comunidad del BSC? Hablo sobre todo de herramientas ya existentes como la API de Brawl Stars. (de @Vitor_0502, en X)
No podemos anunciar nada todavía, ¡pero sí!
— Kim
¡Aquí concluye nuestra primera sesión de preguntas y respuestas sobre el BSC! ¡Muchísimas gracias a la comunidad por enviar sus preguntas en Reddit, X e Instagram!
Ha sido imposible responder todas las preguntas, pero, como ya hemos mencionado, queremos ser más transparentes y mejorar nuestra comunicación con la comunidad a partir de ahora, ¡por lo que podría haber más sesiones de preguntas y respuestas como esta en el futuro!
— El equipo de Brawl Stars Esports