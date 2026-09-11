1) ¿Podrías explicar el programa de colaboración de clubs y hablar de las expectativas respecto a sus colaboradores y los requisitos específicos para unirse? (de @Imfern0listico, en X)

El programa de colaboración es un programa de reparto de ingresos entre Supercell y una selección de clubs de eSports. El objetivo final del programa es ayudar a los clubs a llevar a cabo sus proyectos relacionados con Brawl Stars de forma más sostenible y ofrecer a los seguidores más formas de entrar al mundo de los eSports de Brawl Stars siguiendo a sus equipos favoritos.

El rendimiento competitivo es importante, pero no es el único factor, y tampoco el principal. También consideramos factores como el público, la interacción con los fans, la trayectoria en otros juegos y la dedicación a Brawl Stars a largo plazo.

Si quieres saber más sobre el programa de colaboración de clubs, descubre todos los detalles aquí.

— Pedro

2) ¿Cómo funcionará el programa de colaboración de clubs en el BSC 2027? ¿Habrá algún cambio como, por ejemplo, que sea más fácil participar, que haya más ventajas para los equipos o más personalizaciones del juego para esos equipos? (de @Gabriel30PT, en X)

No vamos a ofrecer ninguna ventaja competitiva a los participantes del programa.

Respecto a las personalizaciones, estamos evaluando de forma activa cómo permitir que los fans expresen su dedicación por sus clubs, pero todavía no podemos compartir nada al respecto.

Respecto a la accesibilidad, vamos a hacer que el proceso sea más transparente para que los futuros clubs sepan exactamente qué hacer y en qué fase del proceso se encuentran.

A medida que se incorporen más clubs y aumenten los beneficios económicos por formar parte del programa, también aumentarán nuestras expectativas respecto a nuestros colaboradores.

— Pedro

3) ¿Va a haber 8 organizaciones colaboradoras en cada región? Si los puntos del BSC pertenecen a los jugadores, ¿tendrán que elegir una de las organizaciones colaboradoras para participar en la liga? Muchas gracias, y hablo en nombre de la comunidad cuando digo que esta es la mejor noticia y la mejor decisión que se podía haber tomado para el BSC (de @DaaNTzBS, en X)

No necesariamente. Ser una organización colaboradora no garantiza que vayas a tener un puesto en nuestra liga superior. Con este cambio, uno de nuestros objetivos es hacer que la liga superior sea lo más competitiva posible, y por eso mismo hemos introducido el sistema de ascensos y descensos.

Aún estamos debatiendo dónde estarán esos puntos y a quién pertenecerán, y compartiremos más detalles cuando estemos listos.

— Pedro

4) ¿Qué es lo más importante a la hora de colaborar con una organización? ¿Por qué algunas se unen de inmediato al programa y otras tienen que esperar un año? (de @catut4a, en X)

El momento en el que un nuevo club se une a nuestro programa depende de su preparación (si cuentan con el equipo necesario, si tienen una plantilla, etc.) y de nuestros objetivos para ese año.

Este año, las finales mundiales se celebrarán en Japón, así que queríamos agilizar la incorporación de nuevos equipos japoneses. En otras regiones, nos estamos centrando en encontrar a los colaboradores adecuados que compartan nuestras ambiciones para el juego.

Respecto a qué es lo más importante para nosotros, se trata de una combinación de elementos como los resultados de marketing, la interacción con los fans, el historial de triunfos competitivos o si la organización tiene una comunidad de seguidores en una región que queramos desarrollar, entre otras cosas.

— Pedro

5) ¿Se están planeando más cosas para las organizaciones colaboradoras, como más personalizaciones en el juego o aspectos para los ganadores de la Brawl Cup?

No hay nada concreto que pueda compartir ahora mismo, pero desde el año pasado hemos estado evaluando distintas formas de expresión para los clubs dentro del juego.

Aunque no te podamos dar ningún ejemplo, ¡estamos trabajando en ello!

— Pedro