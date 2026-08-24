Primer vistazo al Brawl Stars Championship 2027
Antes de empezar, nos gustaría aclarar que nuestros planes para Brawl Stars Esports 2027 siguen en desarrollo, por lo que es posible que los detalles que explicamos a continuación cambien. Puedes mantenerte al día sobre las últimas novedades relacionadas en nuestros canales de Brawl Stars Esports en redes sociales.
En 2027, los esports de Brawl Stars suben de nivel. Más competición, más momentos en vivo y un itinerario mucho más claro, desde la primera gran oportunidad a codearse con la élite mundial.
El Brawl Stars Championship estará formado por dos niveles de competición interconectados. El año se dividirá en dos: la primera división conducirá a la Brawl Cup, mientras que la segunda llevará a las finales mundiales de Brawl Stars. Y, si añadimos los ascensos y los descensos, los puestos en lo más alto siempre estarán en juego.
El nivel más alto
En este nivel juegan los mejores. Ocho equipos por región (Asia-Pacífico; Europa, Oriente Medio y África; Norteamérica; y Sudamérica) se medirán en partidos de liga, eliminatorias y clasificaciones regionales para poder competir en los eventos más importantes del año.
China continental sigue siendo una región principal del Brawl Stars Championship, y pronto compartiremos más detalles sobre su formato en 2027.
La alineación inicial de equipos en este nivel más alto se decidirá mediante una combinación de su rendimiento en 2026 y un evento clasificatorio. Después, ¡dependerá de ellos mantenerse arriba! Si terminan en la parte inferior de la clasificación, tendrán que defender su posición frente a algunos de los mejores equipos que saldrán de Brawl Stars Challengers.
Brawl Stars Challengers: Gana tu puesto
De aquí es de donde saldrán los nombres de Brawl Stars más prometedores. Este torneo que abarca 12 regiones permite a los aspirantes a profesionales competir más cerca de casa, desarrollar una base de seguidores y pasar de la cumbre local a la mundial.
Brawl Stars Challengers se convertirá en una competición de pleno derecho dentro del BSC. Además de los grupos iniciales de 2027, Brawl Stars Challengers será la única forma de llegar a la competición del nivel más alto. Los equipos deberán disputar clasificatorias abiertas, partidos de liga y eliminatorias para llegar a las finales de Challengers.
Aquí es donde la cosa se pone seria. Los equipos más fuertes de Brawl Stars Challengers se enfrentarán a los equipos de nivel superior, que deberán defender su puesto en este sistema con ascensos y descensos. Si ganas en el momento justo, podrías terminar enfrentándote a la élite en la siguiente división.
Nuestra intención es que la mayoría de las finales de Challengers sean presenciales para darles a los equipos la oportunidad de jugar delante de sus comunidades y ofrecer a los fans más experiencias de Brawl Stars Esports en directo.
Primera división: El camino a la Brawl Cup
En el nivel más alto, la primera división comienza con 12 semanas de intensa competición que ofrecerá a los fans un torrente constante de partidos regionales y equipos con multitud de oportunidades de demostrar que pertenecen a la élite.
Todo empieza con la fase de grupos 1, en la que ocho equipos se enfrentarán en un formato de todos contra todos. Después, la intensidad aumenta con las eliminatorias de mitad de la temporada, seguidas de una segunda fase de grupos y el último empujón para alcanzar las eliminatorias regionales.
Los equipos con mejor desempeño avanzarán en su camino hacia la Brawl Cup, mientras que los equipos en los puestos más bajos tendrán que pelear por mantener su puesto en este nivel superior.
Y luego llega el torneo más importante: la Brawl Cup reúne a los equipos más fuertes en un evento presencial internacional de tres días, el primero de los más grandes del año; además, el ganador conseguirá un hueco extra para su región en las finales mundiales.
Segunda división: El camino a las finales mundiales
¡Hora de repetir!
La segunda división también ofrece 12 semanas de competición al más alto nivel y, como antes, está formada por fases de grupos, eliminatorias de mitad de la temporada y eliminatorias regionales que darán a los equipos otra oportunidad de liderar las clasificaciones.
Llegado este momento, todo el mundo conoce el formato, pero la presión no amaina. Cada partido puede marcar la diferencia entre llegar a las finales mundiales, mantener el puesto en lo más alto o tener que disputar una batalla de descenso.
En esta ocasión, el destino final son las finales mundiales de Brawl Stars. Los mejores equipos de todo el mundo deberán ganarse su participación en el escenario más importante del año, y la plaza extra de la Brawl Cup también tendrá un papel relevante.
Mientras tanto, los equipos más fuertes de Brawl Stars Challengers siguen presionando desde abajo: las finales de Challengers de la segunda división decidirán quién asciende y comienza 2028 en el nivel más alto. Siempre habrá algo en juego hasta el mismísimo final.
Más competición. Itinerarios más claros.
La idea para 2027 es bastante simple: facilitar la participación y el seguimiento de los Brawl Stars Esports, así como endurecer la competición en las fases más avanzadas.
Brawl Stars Challengers ofrece al talento local la oportunidad real de ascender. Este sistema de ascensos y descensos permite a nuevos equipos abrirse paso, mientras que la Brawl Cup y las finales mundiales se convierten en los grandes eventos del año.
Los clubes establecidos tienen más por lo que pelear. Las organizaciones que se planteen participar en Brawl Stars Esports tendrán más facilidades para hacerlo. Y los más fans serán testigos de más rivalidades, más equipos revelación y más historias de participantes locales que logran llegar a la escena mundial.
Clubs: El pilar de Brawl Stars Esports
Los clubs son una parte indispensable del éxito de Brawl Stars Esports, y el programa de colaboración de clubs crecerá en 2027.
Pronto compartiremos más información sobre el funcionamiento del programa mediante una actualización en event.supercell.com es y un proceso de solicitud revisado. Si tu club quiere dejar su propia huella en Brawl Stars, echa un vistazo a nuestra página web y redes sociales durante las próximas semanas.
Más apoyo a los torneos organizados por terceros
Algunas de las mejores competiciones de Brawl Stars tienen su origen en los eventos que organizan nuestros socios y miembros de la comunidad, y queremos fomentar que se creen aún más.
Estamos trabajando en un sistema de apoyo más robusto para la organización de los torneos. ¡Compartiremos más información en los próximos meses! ¿Aún tienes dudas? ¡Pregúntanos lo que quieras!
Esto no es más que una hoja de ruta para 2027, y aún queda mucho más por llegar.
Si tienes preguntas, envíalas. El equipo de Brawl Stars Eports organizará pronto una sesión de preguntas y respuestas en X, Reddit e Instagram para responder a todas las preguntas de la comunidad y ofrecer más detalles sobre lo que está por venir. ¡Esperamos tus preguntas!
- El equipo de Brawl Stars Eports