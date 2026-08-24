Antes de empezar, nos gustaría aclarar que nuestros planes para Brawl Stars Esports 2027 siguen en desarrollo, por lo que es posible que los detalles que explicamos a continuación cambien. Puedes mantenerte al día sobre las últimas novedades relacionadas en nuestros canales de Brawl Stars Esports en redes sociales.

En 2027, los esports de Brawl Stars suben de nivel. Más competición, más momentos en vivo y un itinerario mucho más claro, desde la primera gran oportunidad a codearse con la élite mundial.

El Brawl Stars Championship estará formado por dos niveles de competición interconectados. El año se dividirá en dos: la primera división conducirá a la Brawl Cup, mientras que la segunda llevará a las finales mundiales de Brawl Stars. Y, si añadimos los ascensos y los descensos, los puestos en lo más alto siempre estarán en juego.