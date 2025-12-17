ACTUALIZACIÓN 65: ¡BUFFIES!
¿QUÉ SON LOS BUFFIES?
Los buffies son llaveros coleccionables que se vendían en las tiendas de souvenirs a lo largo y ancho de Starr Park. Pasado un tiempo, dejaron de llegar existencias y se agotaron en todas partes.
Después de hacer inventario, R-T descubrió un enorme almacén lleno de buffies, y vuelven a estar por todas partes.
¡Los buffies aumentan el poder de los brawlers y mejoran sus habilidades!
Mejoran los gadgets, las habilidades estelares y las hipercargas de los brawlers que los tengan.
¿QUÉ BRAWLERS RECIBEN BUFFIES?
En esta actualización, Colt, Shelly, Spike, Mortis, Frank y Emz.
Cada brawler tiene 3 buffies: uno para los gadgets, otro para el súper y otro para la hipercarga.
Cuando se desbloquean, los buffies se activan de forma permanente y mejoran las dos habilidades estelares y los dos gadgets.
¡Puedes equipar los 3 buffies al mismo tiempo!
¿PARA QUÉ SIRVEN?
Veamos el efecto de los buffies para los brawlers que los recibirán en esta actualización.
COLT
Gadget: Recarga rápida
Cada impacto roba 1 de munición.
Gadget: Bala de plata
Dispara una bala más grande que inflige más daño.
Habilidad estelar: Botas veloces
Aumenta la velocidad de movimiento al infligir daño.
Habilidad estelar: Pistoletazo
Inflige más daño a los objetivos lejanos.
Hipercarga: Empuñadura doble
Dispara balas más rápido durante la hipercarga.
SHELLY
Gadget: Paso al frente
No recibe daño al impulsarse.
Gadget: Choque mate
Los ataques ralentizan a los enemigos. La duración aumenta con cada golpe.
Shelly usa los proyectiles Aliento de dragón patentados por Draco para crear un incendio con el súper.
Habilidad estelar: Primeros auxilios
Aumenta la velocidad de movimiento durante unos instantes.
Hipercarga: A dos cañones
La velocidad del proyectil del ataque principal aumenta de forma considerable durante la hipercarga.
SPIKE
Gadget: Lluvia de espinas
Los objetivos en los que impactan 2 espinas quedan inmovilizados.
Gadget: Vida vegetal
Al destruirse, la planta también inflige daño de área que hace retroceder a los enemigos.
Habilidad estelar: Fertilizante
Aumenta la velocidad del proyectil del súper.
Habilidad estelar: Bola curva
Además de curvarse, las espinas tienen mayor alcance.
Hipercarga: Temporada de floración
Los cactus del ataque principal explotan dos veces.
MORTIS
Gadget: Pala rotativa
Inflige más daño a los enemigos con menos salud.
Gadget: Criatura de la noche (antes Pala de supervivencia)
Inflige daño al atravesar a los enemigos y se cura en una cantidad equivalente al daño causado.
Habilidad estelar: Recolector de almas
Obtiene más salud máxima hasta que cae derrotado (se acumula).
Habilidad estelar: Ataque inesperado
Obtiene una reducción de daño durante la embestida larga.
Hipercarga: Bumerán sanguíneo
Instantes después de usar su ataque principal, Mortis realiza un ataque sobrenatural sobre la misma zona.
FRANK
Gadget: Cancelación de ruido
La ondas sonoras también destruyen los proyectiles enemigos.
Gadget: Atracción irresistible
Al golpear a los enemigos, los ralentiza durante unos instantes.
Habilidad estelar: Toma de fuerza
Al derrotar a un brawler, aumenta el daño de ataque y la curación durante unos instantes.
Habilidad estelar: Regeneración
Recibe menos daño cuando tiene más del 50 % de salud.
Hipercarga: Impacto sísmico
Aumenta al máximo la velocidad del ataque principal de Frank durante la hipercarga.
EMZ
Gadget: Espacio personal
Empuja a los enemigos a una mayor distancia y los aturde durante unos instantes si chocan contra un muro.
Gadget: Laca letal
Ralentiza a los enemigos a los que golpea.
Habilidad estelar: Karma
Reduce el daño que infligen los enemigos golpeados por el ataque principal de Emz durante unos instantes.
Habilidad estelar: Autobombo
Al activar el súper, Emz es inmune al daño durante 1 segundo.
Hipercarga: Neblina nociva
La laca envenena a los enemigos.
¿DÓNDE SE CONSIGUEN?
¡En la nueva máquina de garra de Starr Park!
Los buffies se desbloquean con 1000 trofeos, ¡y el primero es gratis!
Los buffies cuestan 1000 monedas o 2000 puntos de fuerza en la máquina de la garra.
Cada tirada garantiza un buffie. En total, habrá 18 buffies en esta actualización, además de buffies por blines (aspectos de personalización de los buffies que solo están disponibles cuando se desbloquean los 18 buffies).
Los buffies también se pueden comprar directamente con gemas.
Buffie de gadget: 149 gemas
Buffie de habilidad estelar: 179 gemas
Buffie de hipercarga: 199 gemas
OTROS CAMBIOS ADEMÁS DE LOS BUFFIES
Modificaciones de los brawlers:
A lo mejor has notado que hemos cambiado un poco las habilidades de los brawlers que reciben buffies. Esto ayudará a renovar las mecánicas de juego de los brawlers y a ajustar el equilibrio de las partidas.
COLT
Gadget: Recarga rápida
Este gadget antes recargaba 2 de munición, pero ahora dispara 2 proyectiles rápidos que ralentizan a los objetivos cuando los golpean.
SPIKE
Gadget: Lluvia de espinas
Antes lanzaba 3 ráfagas de espinas, y ahora se puede apuntar y solo lanza 2.
Gadget: Vida vegetal
Ahora puedes lanzar el cactus curativo donde quieras. Tarda más tiempo en desplegarse según la distancia a la que se arroje, pero así Spike será más útil en las batallas por equipos.
Habilidad estelar: Fertilizante
Ahora puedes lanzar el cactus curativo donde quieras. Tarda más tiempo en desplegarse según la distancia a la que se arroje, pero así Spike será más útil en las batallas por equipos.
MORTIS
Gadget: Pala rotativa
Mortis puede apuntar y lanzar la pala hacia cualquier dirección o alrededor de sí mismo.
Gadget: Pala de supervivencia (nuevo nombre: Criatura de la noche)
Antes, este gadget aumentaba la velocidad de su recarga, pero ahora se podrá apuntar y convierte a Mortis en la criatura de la noche para que salga volando a una ubicación objetivo.
FRANK
Gadget: Cancelación de ruido
En lugar de solo volverse inmune al control de multitudes, Frank ahora también crea una onda sonora que se puede apuntar.
Gadget: Atracción irresistible
Este gadget infligía daño extra y atraía a los enemigos, pero ahora se puede apuntar para que la atracción sea más precisa y llegue más lejos.
EMZ
Gadget: Laca letal
La laca se puede apuntar y atraviesa los muros.
Gadget: Espacio personal
La laca se puede apuntar y empuja a los enemigos.
Gadgets que se pueden apuntar
Ahora se podrán usar varios gadgets como el súper y apuntar con ellos.
Los brawlers que reciben buffies tendrán esta nueva opción. Puedes seguir tocando el botón de los gadgets para activarlos de manera normal, pero ahora también se pueden apuntar muchos de los nuevos.
Eliminación de los refuerzos épicos y míticos
Cuando se estrenen los buffies de un brawler, eliminaremos sus refuerzos épicos y míticos.
Haremos ajustes en los brawlers en caso de necesitarlo.
Se devuelven todas las gemas compradas.
Cambio en los indicadores del suelo
¿Qué es un indicador del suelo?
Es el círculo que hay debajo de los brawlers que muestra su kit. Ahora mostrará:
Cuándo un gadget está listo, cuando se apunta con él o cuando se usa.
Habrá un indicador simplificado de las habilidades estelares en el centro.
Los gráficos cambian para ambos cuando se tiene un buffie.
La hipercarga no cambia.
Se han eliminado los refuerzos.
NUEVO BRAWL PASS
CAJA FUERTE DEL BRAWL PASS
El Brawl Pass gratis va a recibir mejoras. Vamos a añadir nuevas cajas fuertes especiales para que puedas ganar mejores recompensas, así como diez marcas nuevas. Puedes abrir las cajas fuertes con llaves que podrás guardar o gastar como prefieras para conseguir las recompensas que realmente buscas.
AUMENTO DE PRECIO
Lo primero es lo primero: vamos a aumentar el precio del Brawl Pass y el Brawl Pass Plus.
Nuevo precio del Brawl Pass: 8,99 $
Nuevo precio del Brawl Pass Plus: 12,99 $
Los precios se indican en dólares estadounidenses. Es posible que cambien según la región.
Se pueden comprar hasta 8 Brawl Pass por adelantado y, hasta el 1 de enero, el precio seguirá siendo el mismo que hasta ahora.
HORA DE LO BUENO
Ahora que hemos terminado con eso...
Más recompensas, ¡más posibilidades de elegir! Tanto los Brawl Pass gratis como de pago tendrán mejores recompensas.
El Brawl Pass normal ahora incluye aspectos, variaciones cromáticas y títulos.
El Brawl Pass ahora contiene los nuevos premios caóticos (más información en la próxima sección). Los premios caóticos son más potentes que los premios Starr normales y otorgan mejores recompensas.
Y lo más importante de todo: hemos añadido...
CAJAS FUERTES Y LLAVES DE CAJAS FUERTES
Se han añadido cajas fuertes al Brawl Pass y, para abrirlas, hacen falta llaves de cajas fuertes.
LLAVES DE RECURSOS
Abren una caja fuerte de recursos.
Puedes conseguir 2000 de oro, 2000 puntos de fuerza o 5000 blines.
Está disponible en el Brawl Pass gratuito.
LLAVES DE ASPECTO
Abren una caja fuerte de aspectos.
Puedes conseguir los aspectos de la temporada con descuento u otros aspectos de Brawl Pass pasados.
Las cajas fuertes de aspectos contienen conjuntos de aspectos. Cada conjunto de aspectos contiene 1 aspecto y 2 variaciones cromáticas.
|Llaves de las cajas fuerte
|Conjuntos de aspectos
|1
|Conjunto de aspectos del Brawl Pass actual
|2
|Conjunto de aspectos de un Brawl Pass pasado
Está disponible en el Brawl Pass de pago.
LLAVES DE BRAWLER
Abren una caja fuerte de brawlers.
¡Puedes conseguir al brawler que quieras!
La cantidad de llaves de brawler que se necesitan para desbloquear a uno varía según su calidad.
|Llaves de las cajas fuerte
|Calidad del brawler
|1
|Épica
|2
|Mítica
|4
|Legendaria
|6
|Ultralegendaria
Está disponible en el Brawl Pass de pago.
LLAVES DE BUFFIE
Abren una caja fuerte de buffies.
¡Elige el buffie que quieras!
Está disponible en el Brawl Pass de pago.
NUEVAS RECOMPENSAS FINALES
Estas recompensas se obtienen al completar al Brawl Pass y, ahora mismo, son premios Starr.
Bien, pues en lugar de recibir siempre un premio Starr, ahora obtendrás una recompensa aleatoria de entre las siguientes...
Premios demoníacos
Premios angelicales
Makis
Cajas mecánicas
Estéreos portátiles
Premios caóticos
Monedas
Puntos de fuerza.
Créditos
Recibirás una nueva recompensas final cada 2800 XP.
También puedes optar por mejorar estas recompensas finales con gemas y ganar una mejor, que incluso pueden ser llaves de caja fuerte.
PREMIOS CAÓTICOS
Los premios caóticos son una nueva y potente variantes de los premios Starr. La calidad más baja de un premio caótico es la superespecial y la más alta, la ultra (una nueva calidad).
MÁS RECOMPENSAS
¡Los premios caóticos tienen la posibilidad de dividirse! Pueden dividirse en dos, cuatro u ocho. Al hacerlo, cada división será de la misma calidad, por lo que es posible obtener 8 premios caóticos ultra de un solo premio caótico.
Los premios caóticos ultra siempre contienen al menos una de estas recompensas:
Hipercargas
Brawlers de calidad mítica, legendaria y ultralegendaria
Aspectos de calidad épica, mítica, legendaria y de hipercarga
Buffies
¿DÓNDE SE CONSIGUEN?
Se pueden conseguir premios caóticos en las recompensas de victoria diarias, así como en otros lugares en el futuro.
NUEVOS BRAWLERS
PIERCE, FRANCOTIRADOR LEGENDARIO
¿Has visto a los socorristas de las piscinas? Pues Pierce es uno de ellos. Solo que, en lugar de salvar a la gente, les dispara. Así que... quizá no sea socorrista.
Cuando Buzz cree que en la piscina hay algo más que agua, llama a Pierce para hacer limpieza.
Atributo: Pierce solo puede recargar al recoger un proyectil o agotar la munición. El último tiro del cargador inflige daño extra.
Ataque: Liquidador
Pierce dispara un potente tiro de largo alcance. Si el proyectil impacta contra un enemigo, se genera un proyectil al lado de Pierce. Al recoger el proyectil, dispara automáticamente una bala perforadora contra el objetivo visible más cercano. Pierce solo puede recargar al recoger proyectiles o cuando se agota su munición. El último tiro del cargador inflige daño extra.
Súper: Pez en el agua
Pierce marca una zona y luego dispara a los brawlers con una bala perforadora. Cada impacto genera un proyectil cerca de Pierce.
Gadget: Munición insondable
Recarga munición y genera un proyectil junto a Pierce.
Gadget: Escudo de escamas
Pierce absorbe todos los proyectiles y obtiene puntos de salud en forma de escudo por cada uno, además de empujar a los enemigos cercanos.
Habilidad estelar: Misión: Nada imposible
El último disparo de Pierce también ralentiza a los enemigos.
Habilidad estelar: Tirador resbaladizo
Al recoger un proyectil, aumenta la velocidad de movimiento de Pierce durante unos instantes.
Hipercarga: (Próximamente)
Título: Código amarillo
GLOWBERT, APOYO MÍTICO
Este biólogo marino que trabaja en el acuario de Starr Park está obsesionado con la vida marina y quiere hacer que todos los visitantes la descubran. Aunque sea un poco espeluznante, es muy simpático... o eso creemos.
Atributo: atributo curativo
Ataque: Rayo resplandeciente
Glowbert dispara un rayo resplandeciente. Al golpear, crea una atadura que inflige daño a los enemigos y cura a los aliados. Glowbert solo puede atarse a un enemigo y un aliado a la vez. Si el objetivo de la atadura se aleja demasiado o sale del campo de visión de Glowbert, esta se rompe.
Súper: Criatura abismal
Glowbert muestra su cara y asusta a los enemigos que lo están mirando, que huyen despavoridos. También dispara proyectiles que infligen daño y ralentizan.
Gadget: Rescate viscoso
Glowbert embiste hacia la dirección elegida y, al llegar, tanto él como sus aliados se curan.
Gadget: Hágase la luz
Glowbert sobrecarga las ataduras del rayo brillante y el daño o la curación se duplican durante unos instantes.
Habilidad estelar: Ecosistema abiótico
Si Glowbert se ata a un enemigo y un aliado al mismo tiempo, se reducirá el daño del enemigo y aumentará el del aliado.
Habilidad estelar: Parasitismo
Al atarse a un enemigo, Glowbert también se cura en un porcentaje del daño que inflige.
Hipercarga: (Próximamente)
Título: Pez gordo
HIPERCARGAS
GIGI: PASO A DOS
El súper de Gigi inflige daño al aparecer en la ubicación objetivo, y luego vuelve a su posición original.
¡ASPECTOS!
TEMPORADA: STEAMPUNK
CONJUNTO DE ASPECTOS DEL BRAWL PASS
STU STEAMPUNK | Épico | Brawl Pass
STU SEÑOR DEL CRIMEN | Épico | Variante cromática 1
STU OSTENTOSO | Épico | Variante cromática 2
CONJUNTO DE ASPECTOS DEL BRAWL PASS
GALE STEAMPUNK | Épico | Brawl Pass
GALE GALLARDO | Épico | Variante cromática 1
GALE DE PUNTA EN BLANCO | Épico | Variante cromática 2
ASPECTOS DE LA TIENDA
KAZE SICARIA MECÁNICA | Legendario | 299 gemas
BROCK JEFE | Mítico | 199 gemas
SAM PEAKY | Épico | 149 gemas
TEMPORADA: SAN BRAWLENTÍN
CONJUNTO DE ASPECTOS DEL BRAWL PASS
RICO CORAZÓN ROTO | Épico | Brawl Pass
RICO RUPTURA | Épico | Variante cromática 1
RICO VENGANZA | Épico | Variante cromática 2
CONJUNTO DE ASPECTOS DEL BRAWL PASS
ANGELO DE SAN BRAWLENTÍN | Épico | Brawl Pass
ANGELO ADONIS | Épico | Variante cromática 1
ANGELO DESLUMBRANTE | Épico | Variante cromática 2
ASPECTOS DE LA TIENDA
SHADE OSO DE SAN BRAWLENTÍN | Legendario | 299 gemas
SQUEAK POCIÓN DE AMOR | Mítico | 199 gemas
ALLI ENAMORADA | Épico | 149 gemas
NUEVOS ASPECTOS DE BRAWLERS
PIERCE CAZAVAMPIROS | Mítico | 199 gemas
PIERCE SOSPECHOSO | Mítico | 199 gemas
PIERCE EMPALADOR | Mítico | 199 gemas
ASPECTOS VARIOS
BRAWLIDAD
NANI BOLA DE NIEVE | Épico | 149 gemas
AÑO NUEVO LUNAR
WILLOW LOTO LUNAR | Épico | 149 gemas
ESPORTS
MAX CAMPEONA MUNDIAL | Épico | 149 gemas
ASPECTOS DORADOS Y PLATEADOS
GIGI DORADA
GIGI PLATEADA
AJUSTES DE EQUILIBRIO
MEJORAS
Larry y Lawrie
El ratio de carga de la hipercarga aumenta en un 17 %, de 30 a 35.
Trebor le pidió estas mejoras a Adrian.
Colt
La velocidad de su recarga aumenta en un 8 % (para compensar la eliminación del refuerzo épico).
Spike
La ralentización del súper aumenta en un 15 % (para compensar la eliminación del refuerzo mítico).
Pearl
El tiempo hasta el calentamiento máximo se reduce en un 22 %, de 11 a 9 segundos.
¡Hora de caldear el ambiente!
Gigi
El daño aumenta en un 20 %.
El incremento de la velocidad de velocidad del ataque principal aumenta en un 100 %, del 10 % al 20 %.
Sus giros ahora tendrán recompensa.
DEBILITACIONES
Meeple
El ratio de carga de la hipercarga se reduce de 50 a 40.
A ver cómo se las apañan ahora.
Pam
El ratio de carga de la hipercarga pasa de 40 a 30.
"¡Pero si ahora era una brawler útil!". Y lo seguirá siendo pese a esta debilitación, pero la duración de la hipercarga era demasiado larga para el valor ofensivo que era capaz de ofrecer en las situaciones indicadas, por lo que tardará más en poder desplegarla.
Juju
El ratio de carga de la hipercarga pasa de 50 a 40.
Como Pam, Gris-Gris duraba mucho con la hipercarga, pero seguirá siendo una de las principales lanzadoras gracias a su versatilidad.
Otis
El ratio de carga del súper pasa de 100 a 90.
*ruidos bajo el agua*
Mina
La salud se reduce en un 3 %.
El tiempo de carga de los dos gadgets aumenta en un 10 % (2 segundos).
La debilitación es mayor de lo que parece, porque vamos a aumentar la salud de los brawlers de manera general. Además, sus gadgets son demasiado fuertes, por lo que reducir su dominio es un primer paso lógico para hacer ajustes.
CAMBIOS GLOBALES (PARA TODOS LOS BRAWLERS)
¡MEJORA DE SALUD PARA TODOS! (menos para Mina)
Las nuevas mecánicas en el juego (como los buffies) suelen ir de la mano con nuevas habilidades ofensivas y defensivas.
Puede resultar complicado jugar contra brawlers con nuevas habilidades, así que vamos a facilitar que los brawlers peleen más tiempo antes de ser derrotados para que los jugadores se acostumbren con más facilidad a la nueva fase de Brawl Stars.
Así, el juego estará menos centrado en realizar ataques rápidos para acabar cuanto antes con el rival y facilitará la creación de estrategias que hagan brillar a todos los brawlers.
Vigilaremos de cerca cómo afecta este cambio al juego a medida que introduzcamos más buffies y ajustes de equilibrio.
|BRAWLER
|AUMENTO DE SALUD
|8-BIT
|4 %
|ALLI
|5,41 %
|AMBER
|6,25 %
|ANGELO
|3,33 %
|ASH
|5,36 %
|BARLEY
|12,5 %
|BEA
|12 %
|BELLE
|7,69 %
|BERRY
|4 %
|BIBI
|4,17 %
|BO
|5,56 %
|BONNIE
|4,17 %
|BROCK
|11,11 %
|BULL
|6 %
|BUSTER
|4,17 %
|BUZZ
|4,17 %
|BYRON
|8,33 %
|CARL
|5 %
|CHARLIE
|5,71 %
|CHESTER
|5,71 %
|CHUCK
|4,44 %
|CLANCY
|6,06 %
|COLETTE
|2,86 %
|COLT
|10,71 %
|CORDELIUS
|2,94 %
|CROW
|7,14 %
|DARRYL
|3,77 %
|DOUG
|4 %
|DRACO
|1,82 %
|DYNAMIKE
|7,14 %
|EDGAR
|9,09 %
|EL PRIMO
|3,17 %
|EMZ
|8,33 %
|EVE
|6,9 %
|FANG
|4,65 %
|FINX
|2,78 %
|FRANK
|4,48 %
|GALE
|5,26 %
|GENIO
|5,56 %
|GIGI
|7,89 %
|GRAY
|3,03 %
|GRIFF
|5,88 %
|GROM
|7,14 %
|GUS
|3,13 %
|HANK
|0 %
|JACKY
|6,38 %
|JAE-YONG
|2,94 %
|JANET
|6,25 %
|JESSIE
|6,45 %
|JUJU
|3,33 %
|KAZE
|2,5 %
|KENJI
|5,26 %
|KIT
|3,33 %
|LARRY Y LAWRIE
|7,14 %
|LEON
|5,88 %
|LILY
|2,44 %
|LOLA
|5,26 %
|LOU
|6,25 %
|LUMI
|11,54 %
|MAISIE
|8,11 %
|MANDY
|7,14 %
|MAX
|6,06 %
|MEEPLE
|3,13 %
|MEG
|4,35 %
|MEG (MÁQUINA)
|5,71 %
|MELODIE
|2,7 %
|MICO
|6,06 %
|MINA
|-2,7 %
|MOE
|5,88 %
|MORTIS
|5,26 %
|SEÑOR P
|8,82 %
|NANI
|4,17 %
|NITA
|5 %
|OLLIE
|1,89 %
|OTIS
|5,88 %
|PAM
|4,17 %
|PEARL
|10,26 %
|PENNY
|9,38 %
|PIERCE
|7,14 %
|PIPER
|8,7 %
|POCO
|5,26 %
|R-T
|5,13 %
|RICO
|7,14 %
|ROSA
|8 %
|RUFFS
|7,14 %
|SAM
|5,56 %
|SANDY
|7,89 %
|SHADE
|5,71 %
|SHELLY
|5,41 %
|SPIKE
|7,14 %
|SPROUT
|6,67 %
|SQUEAK
|5,56 %
|STU
|6,25 %
|SURGE
|10 %
|TARA
|6,45 %
|TICK
|9,09 %
|TRUNK
|4 %
|WILLOW
|6,45 %
|ZIGGY
|7,14 %
MAPAS, MODOS DE JUEGO Y CAMBIOS EN LA ROTACIÓN
Nuevos modos de juego de temporada
Diciembre: Brawlidad mecánica
Vuelven Robo de regalos y Paintbrawl.
Enero: Steampunk
Atraco explosivo:
Variante de Atraco 3c3. Gana el primer equipo que destruya la caja fuerte del contrario.
Hay que recoger bombas para lanzarlas contra la caja fuerte del otro equipo, ya que la única forma de destruir la caja fuerte.
Modificador: Línea de visión
Cuando se activa este modificador, los jugadores solo pueden ver en un radio limitado a su alrededor y al de los aliados, y los muros bloquean la visión.
Febrero: San Brawlentín
Amor explosivo:
Variante de Destrucción 2c2. El primer equipo que consiga 6 eliminaciones gana.
Los ataques convencionales aturden a los enemigos, pero no provocan eliminaciones.
Hay que recoger la bomba y lanzársela a los brawlers rivales para eliminarlos.
Todos contra uno (dúo)
Derrota a los jefes de San Brawlentín para ganar cajas de bombones llenas de premios.
Entornos
Eliminados
Stranger Things
Emporio de los Horrores
Circo de curiosidades
Entornos añadidos:
Supervivencia en el pantano del amor (novedad)
Acuario de monstruos marinos (novedad; Glowbert)
Chuchelandia
Barco de Darryl
Fuerza Starr
Velocirrápidos
Mapas
Noqueo 5c5
+ Plan maestro
- Máquina del vacío
Destrucción
+ Arenas calientes
+ Sobrecarga de ideas
Zona restringida
+ Evasión fiscal
+ Los siete pilares de la humanidad
- Billete hacia el más allá
- Gestión de zonas
Balón Brawl
+ Tierra chamuscada
+ Caño
- Ocasión clarísima
- Cambio de banda
Atraco
+ Planeta árido
+ Trillón
- Maldad sin fin
- Instrucciones sencillas
Atrapagemas
+ Foso de serpientes
+ Caída de la fortaleza
- Valle de los susurros
- Indiferencia inagotable
Noqueo
+ Konnakol
+ Enemigo inmobilizado
- H de...
- Balada de las albóndigas
Duelos
+ Parálisis creativa
- Laberinto del mono
Caza estelar
+ Muro protector
+ Aposentos de coral
- No te des la vuelta
- Codo con codo
Hockey Brawl
+ Hockey festivo
+ Hiperespacio
- Salto sincronizado
- Temperatura tumultuosa
Competitivo
Temporada 40
Modo de juego destacado: Noqueo
Manantial caudaloso
Barranco del brazo de oro
Brawlers al máximo:
Mandy
Melodie
Amber
Temporada 41
Modo de juego destacado: Atraco
Neumáticos maniáticos
Refugio (casi) seguro
Brawlers al máximo:
Gale
Mico
Surge
Temporada 42
Modo de juego destacado: Atrapagemas
Salón recreativo rústico
Arcade de cristal
Brawlers al máximo:
Shade
Squeak
Kit
MEJORAS DE ECONOMÍA
Vamos a aprovechar las mejoras que otorgan los buffies para hacer cambios también la economía del juego.
¡Se ha mejorado el camino de trofeos entero! Principalmente mediante la incorporación de premios caóticos, pero también hemos aumentado las cantidades de recursos en general.
Se han añadido 2 megamisiones más por temporada, y se han reducido los requisitos para completarlas.
Se han añadido premios caóticos a las victorias diarias (en diciembre solo los días de suerte; a partir de enero, los días normales).
Hemos mejorado las recompensas de los eventos de la comunidad y otros eventos temporales.
MEJORAS PERMANENTES Y DE CALIDAD
NUEVO NIVEL DE FAMA: FUERZA STARR
Necesitas 75 000 créditos para completar cada nivel.
Incluye una tarjeta de batalla, una reacción y un icono de jugador nuevos.
Las partidas de Balón Brawl y Hockey Brawl continúan después de que termine el tiempo mientras la bola o el disco se siga moviendo.
Hemos añadido aspectos superespeciales a los premios Starr míticos.
Ahora los puntos de fuerza son el doble de baratos a la hora de comprarlos con gemas y también costarán menos en las ofertas.
Ahora las misiones contienen más modos de juego activos o desbloqueados.
RESOLUCIÓN DE ERRORES
Ahora el aspecto de Leon tigre sombrío y sus variantes cromáticas muestran el modelo correcto de hipercarga cuando usan el gadget Proyector clonador con la hipercarga activa.
Ahora el disco de Hockey Brawl tiene el color correcto.
El icono de la misión "Juega 2 partidas con un miembro del club" se ve correctamente en el menú de misiones.
Ahora aparece la versión correcta del icono de jugador de Ollie Jake.
El indicador de nuevas misiones ya no aparece de forma sistemática sobre la pestaña de misiones mientras se tiene seleccionado el menú de recompensas.