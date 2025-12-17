Los buffies son llaveros coleccionables que se vendían en las tiendas de souvenirs a lo largo y ancho de Starr Park. Pasado un tiempo, dejaron de llegar existencias y se agotaron en todas partes.

Después de hacer inventario, R-T descubrió un enorme almacén lleno de buffies, y vuelven a estar por todas partes.

¡Los buffies aumentan el poder de los brawlers y mejoran sus habilidades!

Mejoran los gadgets, las habilidades estelares y las hipercargas de los brawlers que los tengan.