La caja de truco es un nuevo tipo de caja que se obtienen a cambio de dulces. Contiene los nuevos aspectos de Brawl-O-Ween, antiguos aspectos de Brawl-O-Ween, personalizaciones, progresión, habilidades estelares, gadgets, hipercargas y brawlers.

En cuanto a la caja de trato, es una caja de trofeos que puedes mejorar hasta ultra para la que también necesitas dulces.

Cada caja cuesta 99 dulces. ¿Y por qué elegirías la caja de truco en vez de la de trato? Porque las cajas ultra contienen aspectos legendarios y de hipercarga.

Al usar los dulces, la caja de trato se abrirá cuando el contador llegue a cero. En total, podrás abrirla dos veces durante la temporada.