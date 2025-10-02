EVENTO DE TRUCO O TRATO
¿Quieres cajas de truco? ¿Y qué te parecen las cajas de trato? En el evento de truco o trato, ¡puedes conseguir ambas!
¿Cómo?
La caja de truco es un nuevo tipo de caja que se obtienen a cambio de dulces. Contiene los nuevos aspectos de Brawl-O-Ween, antiguos aspectos de Brawl-O-Ween, personalizaciones, progresión, habilidades estelares, gadgets, hipercargas y brawlers.
En cuanto a la caja de trato, es una caja de trofeos que puedes mejorar hasta ultra para la que también necesitas dulces.
Cada caja cuesta 99 dulces. ¿Y por qué elegirías la caja de truco en vez de la de trato? Porque las cajas ultra contienen aspectos legendarios y de hipercarga.
Al usar los dulces, la caja de trato se abrirá cuando el contador llegue a cero. En total, podrás abrirla dos veces durante la temporada.
¿Cómo consigo dulces?
Puedes obtenerlos de las siguientes formas:
Victorias diarias
Misiones especiales
Al derrotar a los nuevos jefes de Brawl-O-Ween
Y si estás en una racha de victorias, toca el enorme botón de pico de azúcar.
El botón de pico de azúcar te dará un bonus por cada partida que juegues, ya sea contra los jefes o en los modos normales.
¡Pero ten mucho cuidado!
El pico de azúcar solo dura 10 minutos y está disponible únicamente en ciertos momentos, ¡así que dalo todo!
¿Cuántos dulces puedo conseguir en total?
Victorias diarias totales: 546 (21 al día)
Misiones especiales: 160
Todos contra uno: 900
Botón de pico de azúcar: 630 (30 de media por cada vez que se activa)
Evento de botín de los creadores: 100
Puedes obtener hasta 2336 dulces a lo largo del evento si, de media, consigues 30 dulces del botón de pico de azúcar.
Jefes nuevos
Hay 6 jefes nuevos contra los que pelear, y cada uno tiene mecánicas distintas. Aquí los tienes:
Crow médico de la peste: cuenta con una gran movilidad y ataques venenosos.
Tick decapitado: invoca varias cabezas que te persiguen.
Spike celebração: ataca desde la lejanía, pero si te aprendes su patrón de ataque, podrás esquivarlo y acercarte.
Kenji kizu: el fantasma de Kenji oni ha vuelto... ¡y tiene sed de venganza!
R-T gárgola: es como un fuerte, así que las claves para derrotarlo son controlar la zona y saber cuándo va a atacar.
Rico buzo fantasmal: prepárate para una lluvia de balas sin igual, ¡tendrás que mantenerte alerta para esquivarlas todas!
Cada vez que derrotes a los jefes, conseguirán más habilidades y su dificultad aumentará, así que echa un vistazo al contenido de tus creadores favoritos para aprender las mejores estrategias para derrotarlos.
Otras novedades
En esta temporada, llega el Brawl Pass de Brawl-O-Ween con el aspecto de Crow médico de la peste, sus variantes cromáticas y el título de "Truco o trato". Además, llegará todo esto:
Las cajas de Ziggy para su evento de lanzamiento.
Los nuevos aspectos de Brawl-O-Ween estarán disponibles en la tienda cuando termine el evento.
Aspectos de porcelana para Surge y Pearl.
Y un evento de la comunidad al final del evento de Brawl-O-Ween.