Las carreras tendrán lugar el 8, el 10 y el 12 de junio, y se podrán ver en la pantalla del evento, el canal de Brawl Stars en YouTube y cualquiera de nuestras redes sociales. Pero asegúrate de hacer tu apuesta antes de que empiece la carrera.

Cuando termine la carrera, ve a la pantalla del evento para ver el vídeo entero de la carrera o pasar directamente a la pantalla de los resultados para ver los puestos finales y reclamar la recompensa.

Buena suerte con tus apuestas, ¡y que gane el mejor canicrawler! ¡A votar ya!