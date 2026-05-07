Desbloquea gratis el aspecto de Finx amo del vacío, potencia a las chicas de la patrulla Starr (y a Spike) con transformaciones especiales y enfréntate a jefes poderosos.

Transformaciones de Starr Nova

El modificador de Starr Nova estará activo en los modos de juego destacados y en algunos modos del camino de trofeos elegidos al azar. Cuando el modificador esté activo, aparecerán cristales durante la partida; recógelos para transformarte en uno de los cinco miembros de la patrulla Starr durante un tiempo limitado.

Spike patrulla Starr

Bea patrulla Starr

Juju patrulla Starr

Amber patrulla Starr

Starr Nova patrulla Starr (disponible más adelante)

Cada miembro de la patrulla Starr viene con su propio kit y es mucho más poderoso que el brawler base, así que consigue los cristales antes que tus rivales.

Hay dos versiones del modificador disponibles: una con la patrulla Starr y otra con la mismísima Starr Nova a partir de que la brawler esté disponible durante el evento.

Sube de nivel a la patrulla Starr

Los miembros de la patrulla Starr empiezan en el nivel de fuerza 11 y podrás mejorarlos hasta el nivel de fuerza 30 abriendo premios nova. Excepción: Starr Nova empieza con el nivel de fuerza máximo, pero su cristal no estará disponible hasta la segunda semana del evento, así que no te pierdas su lanzamiento.

Cada vez que subas a un miembro de la patrulla Starr de nivel con un premio nova, activarás una carga de daño para ese miembro en la pantalla del evento. Tócalo para desatar un ataque poderoso contra Finx amo del vacío.

Si le infliges el suficiente daño a Finx amo del vacío, ganarás su aspecto gratis. Cuando lo derrotes, podrás seguir jugando al evento enfrentándote a portales malvados, ¡así que destrúyelos y consigue recompensas especiales!

Cada premio nova que abras puede darte lo siguiente:

Mejoras del nivel de fuerza de Starr Nova (un 40 % de probabilidad)

Monedas, puntos de fuerza, blines, gadgets, habilidades estelares e hipercargas

Personalizaciones nova (reacciones, sprays e iconos de jugador)

Aspectos de distintas calidades (79, 149, 199, y 299 gemas)

Brawlers épicos y legendarios

Recompensas geniales como 100 gemas o 1000 monedas

Todos contra uno: Colette malvada y Finx jefe malvado

¡Enfréntate a jefes poderosos en peleas 5c1!

Colette malvada

¡La oscuridad se ha apoderado de Colette! Destruye sus tomos oscuros antes de que desaten todo su poder y te ataquen con una horda de Colettes súbditas del vacío. ¡No dejes que se multipliquen!

Finx jefe malvado

Una batalla de dos fases que cada vez se vuelve más difícil.

Si derrotas a Finx una primera vez, regresa como un jefe malvado aún más fuerte. Te esperan todos estos desafíos, ¡ve con cuidado! Una torre central que pasa de ayudar a dañar a tu equipo, ¡así que úsala bien! Clones de Kit que Finx invoca para abrumar a tu equipo.



Tras derrotar al jefe en la dificultad máxima, se mostrará tu velocidad récord para que puedas presumir de tu poder excepcional.

Cada vez que subas de nivel a un miembro de la patrulla Starr con un premio nova, infligirás daño al jefe del evento: Finx amo del vacío.

Todos los jugadores tienen un Finx al que deben destruir con una barra de progreso individual. Con cada premio nova que abras, contribuirás al progreso; sube de nivel a la patrulla Starr, daña a Finx ¡y acaba con él! Al hacerlo, desbloquearás su aspecto gratis.

Sal al campo de batalla, consigue los cristales, mejora a las chicas de la patrulla Starr (y a Spike) y derrota a Finx amo del vacío antes de que termine el evento.

El evento empieza ahora y estará activo durante toda la temporada de la patrulla Starr, hasta el 4 de junio.