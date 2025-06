Solucionamos un error visual que provocaba que la pantalla del megabufé no mostrara correctamente los datos de los mejores contribuyentes y que los tiques y las victorias restantes no aparecieran en la pantalla del club. Por suerte, este error no afectó a las contribuciones reales ni a las recompensas de los jugadores.

También solucionamos el problema que hacía que los poderes del wasabi no estuvieran activos en las partidas del megabufé después de cambiar el equipo de los brawlers durante la fase de selección.

Como compensación, todos los jugadores recibirán un maki tras el mantenimiento.