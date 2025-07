Éliminez Mortis pour gagner des récompenses !

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 juillet, Mortis sera GRATUIT pour TOUT LE MONDE !

En plus, en l'éliminant ou en étant éliminé·e en tant que Mortis, vous pourrez gagner des récompenses !

Bienvenue dans les Jeux de Mortis, un mini événement communautaire !

Cette fois-ci, il y a DEUX objectifs, qui ont chacun leur jauge de progression :

300 M d'éliminations avec Mortis

300 M de Mortis éliminés

RÉCOMPENSES

Nombre d'éliminations avec Mortis et Mortis éliminés - Récompenses

50 M d'éliminations de Mortis et de Mortis éliminés - 5 prix Starr dans les deux jauges

100 M - 2 boîtes DEAD et une émote Pleurs de joie

200 M - Hypercharge de Mortis* et prix Starr légendaire

300 M - Icône de joueur Mortis bloqué et icône Mortis CUCUL

*Pour obtenir cette récompense, Mortis doit être au niveau 11. Si vous avez déjà l'hypercharge de Mortis, vous recevrez 1 000 pièces à la place.

CONCOURS

Les concours communautaires sont de retour !

Vous voulez avoir une chance de gagner 999 991 gemmes ?

Il vous suffit de partager votre meilleure action en jeu avec Mortis et d'utiliser les hashtags #MortisGames et #BrawlStars sur n'importe quelle plateforme ! Une fois l'événement terminé, nous sélectionnerons les 10 heureux gagnants de 999 991 gemmes chacun ! On ne plaisante pas !

ENCORE PLUS DE CONTENU !

Événement Chaos d'hypercharge, avec une 2e hypercharge gratuite !

Terminez le défi et gagnez le skin Bonnie Icare gratuitement !

1er groupe de nouvelles hypercharges pour Doug, Lumi, Bonnie, Draco et Shade

Un nouveau mode de jeu, Dodge Brawl, et le retour du Volley Brawl et Basket Brawl !

Nouvelle saison du Pass Brawl : Légendes des Enfers !

Méga tirelire proposant tous les modes sportifs du jeu !

L'événement commence MAINTENANT et se termine le 8 juillet ! Lancez-vous et libérez la Créature de la nuit qui sommeille en vous !