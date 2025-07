À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 juillet, Mortis sera GRATUIT pour TOUT LE MONDE !

Vous devrez simplement jouer Mortis, éliminer des brawlers ET tuer Mortis !

Bienvenue dans les Jeux de Mortis, un mini événement communautaire !

L'objectif de la communauté est de JOUER AVEC MORTIS :

300 M d'éliminations avec Mortis

300 M de Mortis éliminés

Il y aura deux barres de progression dans l'onglet Nouveautés, et chaque barre traque une partie différente (éliminations avec Mortis et Mortis éliminés). Voici les récompenses !

Nombre d'éliminations avec Mortis et Mortis éliminés - Récompenses

PALIER - 5 prix Starr dans les deux barres de progression

PALIER - 2 boîtes DEAD et une émote Pleurs de joie

PALIER - Hypercharge de Mortis* ET prix Starr légendaire

300 M d'éliminations avec et contre Mortis - Icône de joueur Mortis bloqué et icône Mortis CUCUL

*Si vous avez déjà l'hypercharge de Mortis, vous recevrez 1 000 pièces à la place.

CONCOURS

Les concours communautaires sont de retour !

Il vous suffit de partager votre meilleure action en jeu avec Mortis et d'utiliser les hashtags #MortisGames et #BrawlStars sur n'importe quelle plateforme ! Nous sélectionnerons 10 gagnants qui recevront 999 999 gemmes ! On ne plaisante pas !

ET PLUS ENCORE !

Nouvelle saison du Pass Brawl : Légendes des Enfers !

Le défi Bonnie Icare commence dès maintenant

1re partie des nouvelles hypercharges

Chaos d'hypercharge

Méga tirelire

Nouveau mode de jeu : Dodgebrawl

L'événement commence MAINTENANT et se termine le 8 juillet ! Lancez-vous et libérez la Créature de la nuit qui sommeille en vous !