Cette Saint-Brawlentin, vous pouvez enfin réaliser votre rêve... avoir un DATE AVEC UN BRAWLER !

Du 14 au 25 février, vous pourrez avoir des dates avec 5 brawlers et recevoir des récompenses !

LES DATES

Tous les dates se passeront dans l'onglet Nouveautés du jeu, et comme dans la vraie vie, ils sont séparés en deux phases :

PHASE 1 : la communauté a une journée pour atteindre l'objectif de 20 M éliminations avec le brawler concerné. Si l'objectif est atteint, tout le monde reçoit une boîte d'amour et débloque le date !

PHASE 2 : le date commence ! Vous interagirez avec le brawler, apprendrez à le connaître dans sa petite vie piteuse, partagerez vos casseroles respectives... et ENSUITE, le fun commencera ! La communauté devra faire un choix ensemble. Ce choix impactera le crush-o-mètre du brawler : plus il est satisfait, meilleure sera la récompense !

CRUSH-O-MÈTRE

Le choix final impacte le crush-o-mètre ! Plus il est haut, plus la récompense est rare !

Vous aurez 1 jour complet en tant que communauté pour débattre et faire le meilleur choix ! Pour faire le meilleur choix, prenez en compte ce que chaque brawler préfère, selon ses intérêts et sa personnalité. Vous pouvez toujours modifier votre choix personnel pendant le compte à rebours, mais une fois le temps écoulé, le crush-o-mètre se verrouille et le niveau de récompense est déterminé !

RÉCOMPENSES

Accomplir l'objectif de la phase 1 vous donne systématiquement une boîte d'amour, mais à la fin du date, vous recevez également une récompense (qui dépend du date et du choix effectué).

DATE 1 : 500, 1 000 ou 2 000 pièces

DATE 2 : 500, 1 000 ou 2 000 points de pouvoir

DATE 3 : 2, 5 ou 8 prix du chaos

DATE 4 : un tag, une émote OU un skin légendaire : Stu sportif !

DATE 5 : jusqu'à un brawler gratuit (ou 1 000 doubleurs d'EXP ou 1 000 EXP Pass Pro)

DATE 6 : ¯\_(ツ)_/¯

CONCOURS DE COMMUNAUTÉ

10 joueurs recevront 2 lots de 1 million de gemmes ! 1 million pour le gagnant et 1 million pour la personne de son choix !

Pour participer, vous devez :

Partager une capture d'écran de votre choix ultime à chaque date et utiliser les hashtags #Brawlentines et #BrawlStars !

Plus vous partagez de choix, plus vous augmentez vos chances de gagner.

Le premier date est déjà en cours ! Obtenez 20 millions d'éliminations avec Ambre pour le débloquer !