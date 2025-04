C'est l'heure de l'événement PAY TO... Euh, je veux dire l'événement PLAY TO WIN ! #BrawlStarsP2W

Vous avez 10 jours pour gagner autant de récompenses que possible, y compris une ULTRA BOÎTE DES TROPHÉES ! Il n'y a pas de limite de récompenses pour cet événement, seul le temps est limité !

Dans cet événement, ce sont les ÉLIMINATIONS qui comptent ! Tout ce que vous avez à faire, c'est ^£#$ des brawlers !

Vous atteignez chaque palier au bout d'un milliard d'éliminations. Les récompenses des paliers atteints apparaîtront à la prochaine réinitialisation quotidienne du magasin !

RÉCOMPENSES

Paliers Récompenses 1 5 prix Starr 2 1 000 pièces 3 3 cadeaux 4 1 000 points de pouvoir 5 1 prix Starr mythique 6 2000 blings 7 1 prix Starr légendaire 8 500 crédits 9 1 prix Starr d'hypercharge 10 Ultra boîte des trophées* 11 10 prix Starr 12 10 prix Starr Palier 13 et au-delà 10 prix Starr

* ATTENTION : vous ne recevrez l'ultra boîte des trophées qu'après la fin de l'événement.

CONCOURS SPÉCIAL !

Vous pouvez gagner une année complète de Pass Brawl Plus ! Et si les maths, c'est pas votre truc, sachez que ça correspond à 12 Pass Brawl Plus.

Mais ce n'est pas tout ! Si vous faites partie des heureux gagnants, vous recevrez aussi 10 Pass Brawl Plus à partager avec vos amis !

COMMENT ?

Partagez vos plus belles actions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BrawlStarsP2W et nous choisirons les 5 gagnants après la fin de l'événement !

L'événement communautaire Play to Win commence maintenant et se termine le 24 avril à 9 h UTC !