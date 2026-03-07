Rétrospective 2025

En plus de Buzz l'Éclair, nous avons créé une série de skins inspirés de Toy Story et un événement temporaire en janvier 2025, centré sur l'arcade Pizza Planète, avec des variantes fun des modes de jeu 2c2 et de nouveaux modes de jeu comme le (controversé) Hockey Brawl. La saison de janvier permettait aux joueurs de débloquer de nouveaux skins, un nouveau brawler (Meeple) et un skin Buzz l'Éclair GRATUIT pour Surge. Et le tout était accompagné d'une série de vidéos avec Buzz l'Éclair et des personnages de Brawl Stars, les animations à elles seules ayant cumulé plus de 40 000 000 de vues. Nous étions fiers (et nous le sommes toujours) de la qualité du contenu que nous avons produit, dans le jeu comme en dehors.

Sur le papier, c'est super. Alors comment ça a marché ?

Malheureusement, pas très bien. Malgré tout le buzz (sans mauvais jeu de mots) qu'a créé Buzz l'Éclair dans Brawl Stars, sa sortie temporaire a eu un effet négatif sur le jeu : il était vraiment surpuissant et momentanément omniprésent, ce qui a perturbé le matchmaking et le déroulement habituel du jeu. Buzz n'a pas été apprécié par la communauté, c'était clair. En même temps, beaucoup de joueurs l'utilisaient et s'amusaient bien avec lui, comme nous l'a montré le déclin immédiat de l'activité qui a suivi son retrait du jeu.

Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Au lieu de sortir Meeple comme les autres brawlers, à la fin du mois de décembre 2024, on a pensé que ce serait sympa de l'offrir gratuitement à tous les joueurs lors de l'événement Arcade Pizza Planète. Cela s'est révélé être une erreur, avec des conséquences inattendues. Pour les joueurs qui avaient débloqué tous les brawlers avant la fin de la saison, les crédits du Pass Brawl ont été convertis en Gloire, ce qui a été décevant.

Sans compter que les skins à débloquer dans le magasin de l'événement n'étaient pas des skins de Toy Story, ce qui paraissait illogique. Pour couronner le tout, un bug lié à la monnaie de l'événement a semé la pagaille. Globalement, l'événement de janvier 2025 a été décevant à presque tous les niveaux et cela s'est fait sentir dans nos résultats, avec des revenus et des joueurs actifs mensuels en baisse de 20 % de décembre 2024 à février 2025.

La période de l'année a toujours un impact et on assiste souvent à des changements de comportement ou d'engagement des joueurs à la fin des vacances, mais en janvier/février 2025, nous avons perdu un nombre inattendu de joueurs actifs quotidiennement. C'était un changement marquant. Cette tendance est devenue visible en janvier, mais nous n'avons pas été en mesure d'y réagir avant la mise à jour suivante.

La mise à jour 60 est sortie fin février 2025. Elle concernait surtout la fin de jeu, centrée sur la refonte du système des combats classés. Elle incluait aussi deux nouveaux brawlers que vous avez bien aimés, Finx et Lumi, ainsi qu'une plus petite collab avec UNO™.