Rétrospective 2025
On a voulu essayer quelque chose d'inédit : revenir sur l'année 2025, mais du point de vue de l'équipe des développeurs. Est-ce le genre de chose qui pourrait intéresser notre communauté ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir !
En décembre 2024, nous avons sorti la mise à jour 59.0 qui incluait notre collab avec Toy Story de Disney™ et le tout premier brawler temporaire de Brawl Stars : Buzz l'Éclair ! Cette première mise à jour de 2025 posait des bases solides pour l'année à venir. Enfin, c'est ce qu'on croyait.
Pour nous, faire équipe avec Disney™ était un rêve devenu réalité. La chance de travailler avec les créateurs de certaines des propriétés intellectuelles les plus appréciées au monde ! Cette collaboration avec Disney™ et Pixar™ s'est très bien passée et nos équipes ont été une source d'inspiration les unes pour les autres du début à la fin.
Buzz l'Éclair était l'un de nos brawlers les plus ambitieux de tous les temps, et la réalisation de cette idée a nécessité un engagement important de notre part. En fin de compte, pour atteindre la qualité que nous voulions, il a fallu des efforts équivalents à la création de 3 brawlers, y compris en matière d'IU/UX (interface et effets spéciaux).
En plus de Buzz l'Éclair, nous avons créé une série de skins inspirés de Toy Story et un événement temporaire en janvier 2025, centré sur l'arcade Pizza Planète, avec des variantes fun des modes de jeu 2c2 et de nouveaux modes de jeu comme le (controversé) Hockey Brawl. La saison de janvier permettait aux joueurs de débloquer de nouveaux skins, un nouveau brawler (Meeple) et un skin Buzz l'Éclair GRATUIT pour Surge. Et le tout était accompagné d'une série de vidéos avec Buzz l'Éclair et des personnages de Brawl Stars, les animations à elles seules ayant cumulé plus de 40 000 000 de vues. Nous étions fiers (et nous le sommes toujours) de la qualité du contenu que nous avons produit, dans le jeu comme en dehors.
Sur le papier, c'est super. Alors comment ça a marché ?
Malheureusement, pas très bien. Malgré tout le buzz (sans mauvais jeu de mots) qu'a créé Buzz l'Éclair dans Brawl Stars, sa sortie temporaire a eu un effet négatif sur le jeu : il était vraiment surpuissant et momentanément omniprésent, ce qui a perturbé le matchmaking et le déroulement habituel du jeu. Buzz n'a pas été apprécié par la communauté, c'était clair. En même temps, beaucoup de joueurs l'utilisaient et s'amusaient bien avec lui, comme nous l'a montré le déclin immédiat de l'activité qui a suivi son retrait du jeu.
Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Au lieu de sortir Meeple comme les autres brawlers, à la fin du mois de décembre 2024, on a pensé que ce serait sympa de l'offrir gratuitement à tous les joueurs lors de l'événement Arcade Pizza Planète. Cela s'est révélé être une erreur, avec des conséquences inattendues. Pour les joueurs qui avaient débloqué tous les brawlers avant la fin de la saison, les crédits du Pass Brawl ont été convertis en Gloire, ce qui a été décevant.
Sans compter que les skins à débloquer dans le magasin de l'événement n'étaient pas des skins de Toy Story, ce qui paraissait illogique. Pour couronner le tout, un bug lié à la monnaie de l'événement a semé la pagaille. Globalement, l'événement de janvier 2025 a été décevant à presque tous les niveaux et cela s'est fait sentir dans nos résultats, avec des revenus et des joueurs actifs mensuels en baisse de 20 % de décembre 2024 à février 2025.
La période de l'année a toujours un impact et on assiste souvent à des changements de comportement ou d'engagement des joueurs à la fin des vacances, mais en janvier/février 2025, nous avons perdu un nombre inattendu de joueurs actifs quotidiennement. C'était un changement marquant. Cette tendance est devenue visible en janvier, mais nous n'avons pas été en mesure d'y réagir avant la mise à jour suivante.
La mise à jour 60 est sortie fin février 2025. Elle concernait surtout la fin de jeu, centrée sur la refonte du système des combats classés. Elle incluait aussi deux nouveaux brawlers que vous avez bien aimés, Finx et Lumi, ainsi qu'une plus petite collab avec UNO™.
La refonte des combats classés était basée sur des niveaux de pouvoir plus élevés requis pour les brawlers, une rotation saisonnière des brawlers disponibles gratuitement (au niveau max), l'unification des files d'attente et un lien plus étroit avec le circuit d'e-sport du championnat Brawl Stars via le nouveau Pass Pro et des skins de progression. Nous voulions faire quelque chose pour nos joueurs les plus fidèles et booster l'intérêt des autres joueurs pour le mode Classé et l'e-sport en général.
Le premier mois du mode Classé 3.0 a été prometteur : une augmentation de 27 % du temps de jeu des joueurs intermédiaires par rapport au pic précédent de mars 2024 et un temps de jeu trois fois supérieur à la saison précédente. Par contre, la participation des joueurs ayant beaucoup de trophées (25 000+) a décliné de 50 % par rapport au pic précédent, avec une augmentation de 180 % d'une saison sur l'autre. Malheureusement, lors des mois qui ont suivi, le taux de participation et le temps de jeu sont vite revenus au niveau des saisons précédentes.
Cela dit, la refonte a rendu le système plus accessible aux nouveaux joueurs : les joueurs à moins de 5 000 trophées ont augmenté de 90 % par rapport au pic précédent et d'au moins 300 % d'une saison sur l'autre. Comme pour les autres groupes, cela s'est normalisé, mais à un niveau de temps de jeu considérablement plus élevé qu'avant.
Globalement, nous ne sommes pas satisfaits de l'état du mode Classé. La refonte a monopolisé d'importantes ressources de développement et n'a pas atteint ses objectifs. Pire encore, le mode Classé est une fonctionnalité qui touche le cœur (hardcore) de notre communauté, ce qui signifie deux choses : cette mise à jour n'avait aucune chance d'améliorer les choses pour nos joueurs « conventionnels » (et n'a donc pas ralenti leur déclin) et n'a pas non plus amélioré les combats classés pour nos joueurs les plus passionnés. Bof !
La mise à jour 61, sortie en avril, était surtout concentrée sur l'événement Bataille pour le Royaume du Katana, un arc narratif débuté un an plus tôt, à la sortie de Kenji. Cela incluait des tas de concepts déjà éprouvés et de nouvelles idées, avec un « portail » dédié à l'événement : pouvoirs wasabi, sushis, combats de boss JcE, super skins, manga en jeu, histoire à suivre avec une animation de 2 minutes et, enfin et surtout, notre premier brawler ultra légendaire, Kaze.
L'événement a été un grand succès. On a assisté à un pic de joueurs (nouveaux et de retour) en mai 2025, avec un nombre record de joueurs actifs quotidiennement dans des pays comme le Japon. La méta était plus variée que lors des événements précédents et le thème a cartonné. De notre point de vue, c'était l'un des meilleurs événements de 2025. C'était d'autant plus cool qu'à l'origine, on avait prévu de faire une autre collab et que Bataille pour le Royaume du Katana était un changement soudain de direction.
C'est aussi ce mois-là qu'a eu lieu notre premier événement du Championnat Brawl Stars aux États-Unis : la Coupe Brawl, événement de mi-saison, s'est tenue au DreamHack Dallas avec 8 équipes du monde entier. La victoire est revenue aux champions 2024 d'HMBL (EMEA), qui ont décroché une place supplémentaire pour leur région à la finale du mondial, et Symantec a remporté le titre de MVP. Toxic Lotus a aussi conquis le public en terminant au meilleur rang jamais atteint par une équipe de la Chine continentale dans les compétitions officielles de Brawl Stars.
Mais tout n'était pas parfait. Après la sortie sans histoire de Jae-yong à la fin avril, l'enthousiasme suscité par la sortie de Kaze et ses mécaniques de jeu s'est vite fait éclipser par son prix de… 50 $ USD. D'un point de vue technique, c'était logique : la différence de prix suivait notre stratégie tarifaire habituelle. Mais cela nous a montré les limites de ce que vous considérez comme un prix acceptable, et ce prix-là n'était visiblement pas acceptable pour un brawler (en tout cas, pas pour la majorité de notre communauté). Le problème n'était pas le prix en lui-même. C'était plutôt qu'il n'y avait aucun autre moyen d'obtenir Kaze.
Dernière partie de cette mise à jour : la Brawl Arena, une façon de tester un mode de jeu plus long avec un échelonnage de puissance et des mécaniques de MOBA. Ce mode a boosté temporairement le temps de jeu, mais tout est vite revenu à la normale et il n'a pas continué à passionner les joueurs. Sa popularité a faibli à des niveaux comparables aux modes Braquage et Zone réservée, pour toutes les tranches de trophées.
Ensuite est venue la mise à jour 62. La voie des trophées a enfin été retravaillée et les dossiers ont remplacé les maîtrises des brawlers. Avec de gros boosts pour la progression des nouveaux joueurs, les changements de la voie des trophées ont eu un impact très positif sur la rétention en début de jeu. Pour les dossiers, c'est une autre histoire. En résumé, ils n'ont pas intéressé davantage de joueurs comme nous l'espérions. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous recommande de regarder le dernier épisode de Time to Explain, dans lequel Quinn, Dani, Adrian et Gonzalo se penchent sur cette fonctionnalité.
Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est à quel point le développement des dossiers a été difficile : on parle rarement « d'enfer du développement » pour les jeux déjà sortis, mais le cycle de développement de cette fonctionnalité en était proche. Changements de responsables aux visions différentes, contraintes de temps, portée réduite et compromis trop nombreux, tout nouveaux arrivants dans l'équipe… Les dossiers n'ont pas seulement été un échec pour vous, mais pour toute l'équipe de Brawl Stars. Les leçons que nous en avons tirées sont peut-être les plus importantes de 2025.
Heureusement, les nouveaux brawlers (Trunk et Alli) ont trouvé leurs fans. Alli a inspiré les artistes de notre communauté, et l'histoire des origines de Trunk a fait pleurer les combattants les plus endurcis.
Sortie début septembre, la mise à jour 63 incluait une collab avec Subway Surfers et pas mal d'essais de notre côté :
Une nouvelle monnaie avec sa propre voie de récompenses
Des boosts contrôlables avec leur propre joystick
Des récompenses octroyées pour 3 victoires (au lieu de 8)
En parallèle, nos amis de SYBO Games ont célébré Brawl Stars dans Subway Surfers, en proposant à leurs joueurs du monde entier une variante à 3 joueurs de leur gameplay pour la toute première fois.
Cette collab nous a beaucoup appris et a influencé de façon significative nos mises à jour suivantes. De façon générale, les événements ont été une excellente occasion pour nous d'en apprendre plus sur nos joueurs.
Mais il y avait bien d'autres contenus dans cette mise à jour. Mes préférés ? Les nouveaux combats de Brawl-O-Ween en octobre, ainsi que les événements de sortie des brawlers ! Nous n'avons pas fini de tirer les leçons des événements de sortie des brawlers, mais c'était une étape importante pour permettre aux joueurs d'accéder rapidement aux derniers contenus. Les premiers brawlers concernés étaient Mina (un peu trop OP ?) et Ziggy (peut-être pas assez). Nous avons aussi appris autre chose : Mina s'inspirait de la culture brésilienne et nous avons trop mis l'accent sur cet aspect, au lieu de nous concentrer sur sa place dans le monde de Starr Park. La sortie de Mina s'inscrivait dans une stratégie plus large visant à renforcer notre présence au Brésil, en parallèle aux QDC d'e-sport à São Paulo et notre collaboration avec Rayssa Leal. Sa sortie aurait dû être plus équilibrée, comme pour d'autres sorties similaires (par exemple celles de Kenji, Kaze, Melody, etc.). Une fois encore, cela nous a beaucoup appris pour l'avenir.
Les QDC du CBS à São Paulo étaient notre premier événement d'e-sport en Amérique du Sud. Le public ne nous a pas déçus en accueillant nos 16 équipes du monde entier. La compétition était intense, et les fans brésiliens ont assisté à l'élimination de leurs favoris, Casa Brawl E-Sports. Au final, quatre équipes ont été victorieuses et se sont qualifiées pour la finale du mondial organisée quelques mois plus tard : Revenant XSpark, Totem Esports, Crazy Raccoon et Papara SuperMassive. Pour moi et quelques membres de l'équipe, cela a aussi été l'occasion de rencontrer certains créateurs de contenu locaux pour parler de l'écosystème et des défis à surmonter dans leur région. Un grand merci à tous les créateurs qui ont contribué à cet événement et passé du temps avec nous, particulièrement pendant les ateliers de travail. Muito obrigado! O carinho e a paixão de vocês é contagiante!
On a aussi appris une autre leçon difficile avec une refonte que personne n'avait demandé. Nous avons retravaillé les icônes de trophées. C'était à nos yeux une amélioration pratique, mais cela ne vous a pas plu, et nous avons déjà tenté d'y remédier dans la dernière mise à jour.
La mise à jour 63 a cependant eu un effet positif pour nous : elle a stabilisé les chiffres de rétention et mis fin au déclin des DAU.
À la mi-novembre, nous avons sorti la mise à jour 64 et notre collab avec Stranger Things, juste à temps pour l'arrivée de la dernière saison sur Netflix, avec aussi des améliorations pratiques importantes comme les victoires quotidiennes retravaillées et les mégaquêtes.
Bien que les skins aient été controversés (certains fans étaient élogieux, d'autres peu enthousiastes), les éléments de gameplay ont été bien accueillis par la communauté et les gens ont beaucoup joué en mode Survie à l'envers et utilisé les decks de brawlers ! C'était aussi l'une des rares occasions où un nouveau mode de jeu a maximisé significativement le temps de jeu global dans Brawl Stars.
Nous réfléchissons toujours à un moyen de le réintroduire dans le jeu à l'avenir !
À part la collab Stranger Things, nous avons aussi sorti Gigi (eh oui, encore un assassin). Et s'il y a eu quelque chose de plus controversé que les skins Stranger Things, ça a été notre décision de centrer la saison des fêtes Brawl sur les méchas. Le thème des méchas a toujours été solide et le Pass Brawl a eu des résultats inégalés depuis l'été, mais la saison de Noël nous a donné une autre leçon d'humilité : les méchas étaient-ils vraiment un bon choix pour la saison ?
Le 28 novembre, la communauté de Brawl Stars et de nombreux créateurs se sont réunis pour la finale du mondial au Dreamhack Winter de Stockholm, où les équipes se sont affrontées pour remporter une partie de la cagnotte de 1 000 000 $ USD et des opportunités de flex infinies. ;)
Après une performance live de la chanson originale de Brawl Stars, « My Only Trophy », les champions en titre d'HMBLE (EMEA) ont affronté Crazy Raccoon (Asie de l'Est). Dans ce match retour de la grande finale de 2024, Crazy Raccoon a inversé les rôles et vaincu HMBLE 3-0, remporté 400 000 $ USD et soulevé le trophée, avec le titre de MVP décerné à Milkreo, l'un des vétérans de notre programme d'e-sport. Ne manquez pas notre documentaire « Cap sur la gloire » (en 4 parties sur YouTube) pour revivre les temps forts de l'année !
En coulisses et à l'insu de tous, presque 100 % de l'équipe de Brawl Stars s'est rendue à Stockholm pour assister à la finale du mondial en personne. Nous avons aussi invité 20 de nos plus grands créateurs de contenu du monde entier, et nous en avons profité pour parler de l'état du jeu avec eux et pour leur donner un aperçu de ce que nous avons prévu pour 2026.
La mise à jour 65, la dernière de l'année, a introduit de sérieux changements dans Brawl Stars :
Buffies !
Pass Brawl 3.0
Prix du chaos
Cette mise à jour a suscité bien des commentaires et des discussions enflammées sur Reddit et X. L'équipe a répondu à la plupart des questions soulevées et a évoqué les améliorations prévues pour les buffies dans le dernier épisode de Time to Explain.
Côté performances, la mise à jour 65 est notre meilleure mise à jour de l'année. Après la stabilisation qui a suivi les deux mises à jour précédentes, nos chiffres d'engagement ont grimpé en flèche dès la sortie de la nouvelle mise à jour : un excellent départ pour 2026. Spoiler : cette dynamique positive s'est poursuivie en janvier (et en février jusqu'à présent), et nous commençons très bien l'année.
Pour finir, je voulais vous parler de l'événement de sortie de Pierce. Vous avez apprécié notre premier tireur d'élite légendaire, et l'intégration de l'événement dans le jeu ainsi que les vidéos sur YouTube ont marché. Disons-le : l'événement a été un succès.
Mais à quel coût ? Certains d'entre vous n'ont pas apprécié l'humour un peu grossier et le thème de l'événement était plus adapté à la saison estivale. On aurait dû mieux choisir notre moment, et c'est encore une bonne leçon pour nous. D'un point de vue technique, nous avons développé de nouvelles capabilités narratives et des outils pour de futurs événements. Nous avons déjà réutilisé certains de ces outils pour l'événement de la Saint-Brawlentin et j'ai hâte de voir ce que l'équipe en fera à l'avenir.
Que s'est-il passé d'autre en 2025 ?
Depuis janvier 2025, l'équipe s'est étoffée de plus de 20 personnes et nous en compterons bientôt 100. Au lancement du jeu en décembre 2019, nous étions 19, tout bien considéré.
Le plus gros changement a pris la forme d'une nouvelle équipe technique pour Brawl Stars. Traditionnellement chez Supercell, une équipe technique centrale travaille avec toutes les équipes des jeux. Mais la compagnie s'est développée au fil des années, avec de nombreux projets (y compris de nouveaux jeux) qui ont compliqué les priorités de cette équipe. Pour résoudre ce problème, nous avons mis en place des capacités en interne. L'équipe que nous avons constituée a déjà eu un impact positif sur le client (vitesses de chargement) et les outils à la disposition de nos artistes. Voici les priorités de notre équipe technique dans l'avenir proche :
Performance du client (comme l'utilisation de la mémoire)
Outils améliorés pour nos développeurs
Opérabilité en live (comme des équilibrages immédiats)
Possibilités inédites de gameplay
Il y a aussi des choses à faire au niveau de l'infrastructure du serveur, et nous y travaillons déjà. C'est sans doute l'occasion de vous dire que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents. Vous pouvez trouver nos offres d'emploi sur supercell.com.
Ilkka, notre PDG, a déjà évoqué les performances générales de Supercell dans son blog annuel. Pour Brawl Stars, 2025 a été une année d'apprentissage et la première moitié de l'année a été lugubre, surtout comparée à nos records de 2024. Cela dit, la situation s'est stabilisée en septembre 2025 et depuis, le jeu continue de grandir chaque mois. Tout compte fait, 2025 a été la deuxième meilleure année de toute l'histoire de Brawl Stars, en termes d'utilisateurs actifs mensuels et de revenus (avec 2020 en troisième position).
Pour finir, je voudrais dire un grand merci à notre communauté de joueurs et de joueurs pro, à nos créateurs de contenu, nos diffuseurs et partenaires, qui sont restés à nos côtés pendant les bons moments comme les mauvais, même si on rate parfois le coche. Sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui !
Nous espérons que 2026 sera une super année et on vous en parlera plus en détails dans une prochaine vidéo qui devrait sortir au mois de mars 2026.
Merci d'avoir lu,
Frank
Directeur général de Brawl Stars