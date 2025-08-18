Du 9 au 11 octobre, suivez les qualifications de la dernière chance du Championnat Brawl Stars et préparez-vous à bouger !

Brawl Stars s'invite au Brazil Game Show, et personne n'a envie de rater le premier événement du CBS en Amérique du Sud.

16 équipes à travers 7 régions vont s'affronter pour décrocher les 4 places disponibles pour la finale du mondial. Pour la plupart des équipes, c'est ici que tout se joue !

Les qualifications de la dernière chance auront lieu le 10 octobre !