Coupe Brawl : guide de billetterie
La Coupe Brawl, le premier événement en personne du Championnat Brawl Stars de 2026, se rend à Berlin, en Allemagne. 12 équipes se rendront sur place afin de s'affronter et tenter de remporter la gloire, mais surtout une place aux qualifications de la dernière chance pour leur région et, par la suite, une chance de se rendre à la finale du mondial de Brawl Stars. Cette bataille entre les régions sera notre plus grande Coupe Brawl à ce jour, située dans l'Uber Eats Music Hall !
Lisez-en davantage au sujet de la Coupe Brawl ci-dessous.
Coupe Brawl de Berlin - Infos essentielles
La Coupe Brawl de 2026 aura lieu dans l'Uber Eats Music Hall à Berlin, en Allemagne, du 15 au 17 mars et sera diffusée en direct sur event.brawlstars.com, où vous pourrez récupérer des récompenses de visionnage.
Infos billetterie :
Les billets seront mis en vente à partir du 4 mars à 10 h CET, sur ICI Les tarifs des billets seront les suivants:*
Entrée générale - 3 jours (accès aux événements pour les 3 jours) : 90 €
Entrée générale - Vendredi : 30 €
Entrée générale - Samedi : 50 €
Entrée générale - Dimanche : 50 €
Pack Starr - 3 jours : à partir de 160 € en vente anticipée, jusqu'à 180 €
Billet famille - 3 jours : 130 € (1 adulte + 1 enfant), 155 € (1 adulte + 2 enfants). Les billets enfants sont pour les personnes âgées de 12 à 16 ans.
*Les tarifs sont susceptibles d'entraîner des frais supplémentaires.
Ouverture des portes à 12 h heure locale (CEST) chaque jour. Début du show à 12 h 45 (peut varier).
Infos pour les visiteurs :
Il y a plein de choses à voir à la Coupe Brawl, en plus de l'événement principal, le combat des régions.
Émote et carte postale exclusives :
Les personnes ayant acheté un ticket recevront un petit souvenir : une carte postale exclusive de la Coupe Brawl. Grâce à cette carte, les détenteurs d'un billet pourront également recevoir une émote exclusive en scannant le QR code qui y est inscrit. Vous pourrez récupérer la carte postale à votre entrée dans l'Uber Eats Music Hall. Chaque détenteur de billet recevra une carte.
Starr Park, en petit :
Juste à côté de la Coupe Brawl, sur la Uberplatz ,à côté de l'Uber Eats Music Hall, vous trouverez une expérience Starr Park pour les visiteurs. C'est une zone ouverte à tous, avec ou sans billet.
Merch Brawl Stars :
Des produits dérivés Brawl Stars seront disponibles à l'achat dans la zone Starr Park. Nous partagerons plus d'informations sur les produits disponibles plus tard.
Séances de dédicaces :
Exclusivement pour les visiteurs avec billet, il y aura de nombreuses séances de dédicaces avec des joueurs pro. Plus d'informations seront envoyées aux détenteurs de billets à l'approche de l'événement.
Pack Starr :
Vivez la Coupe Brawl au max du max avec le Pack Starr ! Le Pack Starr offre un accès illimité à l'événement, ce qui vous donne une expérience unique et vous démarque parmi tous. Voici ce qu'il procure :
Les meilleurs sièges disponibles :
Profitez des meilleures places assises de l'événement pendant les trois jours. Avec une vue complètement dégagée , l'action sera au centre de votre vue.
Émote VIP exclusive :
Avec une édition spéciale Pack Starr de l'émote de l'événement, les détenteurs du Pack pourront totalement frimer en jeu.*
Accès à la scène et moments photo :
Vous avez déjà rêvé de jouer sur scène, comme les pros ? Avec le pack, vous pourrez réaliser vos rêves et monter sur la scène de la Coupe Brawl ! Et ce n'est pas tout : vous aurez également la chance de poser pour des photos sur scène. Classe, non ?
Merch inclus :
Le Pack Starr contient également 2 produits dérivés : un sweat à capuche Corbac et un T-shirt blanc Spike + Edgar.
Cordon VIP officiel :
Votre médaille d'honneur. Vous recevrez un cordon Coupe Brawl exclusif à porter pendant l'événement.
Skin Coupe Brawl :
Frimez encore plus avec le skin Coupe Brawl.*
Coupe-file des séances de dédicaces :
Pas d'attente pour vous ! En tant que VIP, vous pourrez passer devant la file aux séances de dédicaces tout au long du week-end.
*Les objets à obtenir en jeu seront à récupérer via des QR codes qui vous seront distribués dans le lieu de l'événement. Il n'est donc pas possible de récupérer ces objets sans vous rendre à l'événement en personne.
Opportunités de médias :
Si vous êtes représentant·e de presse/médias et souhaitez obtenir une accréditation pour couvrir la Coupe Brawl, veuillez nous faire part de votre intérêt en remplissant le formulaire sur https://blast.tv/press.
On a hâte de vous voir à Berlin !