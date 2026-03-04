La Coupe Brawl, le premier événement en personne du Championnat Brawl Stars de 2026, se rend à Berlin, en Allemagne. 12 équipes se rendront sur place afin de s'affronter et tenter de remporter la gloire, mais surtout une place aux qualifications de la dernière chance pour leur région et, par la suite, une chance de se rendre à la finale du mondial de Brawl Stars. Cette bataille entre les régions sera notre plus grande Coupe Brawl à ce jour, située dans l'Uber Eats Music Hall !

Lisez-en davantage au sujet de la Coupe Brawl ci-dessous.