En route vers le CBS 2027
Avec la saison 2026 derrière nous et suite à notre premier aperçu du nouvel e-sport Brawl Stars 2027 d'il y a quelques mois, parlons des qualifications pour la prochaine saison !
En 2027, le Championnat Brawl Stars représente le plus haut niveau de la compétition, avec huit équipes dans chacune de nos quatre régions (APAC, EMEA, Amérique du Sud, Amérique du Nord) en lice dans un format de ligue menant aux deux événements majeurs de 2027 : la Coupe Brawl et la finale du mondial de Brawl Stars.
À l'avenir, les Brawl Stars Challengers ouvriront la voie aux équipes qui veulent se qualifier pour le Championnat Brawl Stars. Pour débuter le CBS 2027, les équipes seront sélectionnées en fonction de leur classement final lors du CBS 2026 et d'un tournoi de qualification sur invitation.
Pour la Chine continentale, nous vous donnerons plus d'informations ultérieurement.
INVITATIONS DIRECTES AU CHAMPIONNAT BRAWL STARS 2027
Après la clôture de la saison 2026, les six meilleures équipes des classements du CBS de chaque région recevront une invitation directe à participer au CBS 2027.
Pour accepter leur invitation, les équipes doivent conserver l'essentiel de leur effectif de 2026, avec au maximum un remplacement permis avant la nouvelle saison.
La date limite pour soumettre une composition d'équipe pour l'invitation au CBS sera la même que pour la réponse à l'invitation : le 20 décembre 2026. Cela permet aux équipes de faire des ajustements entre les saisons, tout en gardant la majorité de la composition qui a décroché ensemble l'invitation.
Si une équipe n'est pas en mesure d'accepter son invitation, sa place sera proposée à l'équipe éligible suivante. La voie vers le CBS restera néanmoins ouverte aux équipes n'ayant pas pu accepter leur invitation directe. Nous pouvons les convier, à notre entière discrétion, à participer au tournoi sur invitation du CBS avec leur nouvelle composition, à condition que celle-ci reste dans le top 10/14 des points de joueur en 2026.
Tournoi sur invitation du CBS
Les deux dernières places dans chaque région seront attribuées lors du tournoi sur invitation du CBS, qui donnera aux équipes une dernière chance de se qualifier pour la saison 2027.
APAC, Amérique du Sud et Amérique du Nord :
Les équipes aux 7e-10e places du classement final du CBS 2026 seront invitées à rejoindre un bracket à double élimination de quatre équipes. Le tournoi sur invitation de chaque région sera disputé en une journée.
EMEA :
****Le tournoi sur invitation du CBS inclura les équipes classées 7e-14e dans un bracket à double élimination de huit équipes disputé sur deux jours.
La région EMEA porte sur un champ plus vaste, car plusieurs équipes du top 10 se sont affrontées lors de la finale des Challengers de la saison 6, ce qui les a empêché de participer à la dernière finale mensuelle et d'atteindre un rang correspondant à la saison tout entière. À la fin de la saison 5, les trois équipes étaient bien placées pour atteindre le top 10.
Avec deux places du CBS à décrocher dans chaque région, les deux équipes issues du bracket se qualifieront pour le CBS 2027, et il n'y aura donc pas de grande finale.
Comment suivre toute l'action ?
Nous comptons rendre les matchs disponibles pour notre communauté de créateurs. Vous pourrez suivre toutes les parties au fur et à mesure en suivant votre créateur préféré !
Calendrier du CBS 2027
Le programme exact n'est pas encore finalisé, mais voici ce qui attend les équipes lors des prochains mois :
23 novembre 2026 : invitations envoyées aux équipes
20 décembre 2026 : date limite de réponse aux invitations
21-23 décembre 2026 : traitement des invitations
16-17 janvier 2027 : tournoi sur invitation du CBS
*Dates provisoires
Brawl Stars Challengers
Pour les équipes qui ne sont pas éligibles pour le CBS ou les nouvelles équipes qui se lancent dans l'e-sport Brawl Stars en 2027, les Brawl Stars Challengers ouvrent la voie à tous ceux qui veulent entrer dans la compétition.
La voie des Challengers commence par le défi du championnat dans le jeu. Les équipes couronnées de succès accéderont aux tournois de qualification pour une place dans le 1er segment des Challengers.
Ensuite, les meilleures équipes s'affronteront lors de la finale des Challengers, pour tenter d'accéder au 2e segment du Championnat Brawl Stars !