Avec la saison 2026 derrière nous et suite à notre premier aperçu du nouvel e-sport Brawl Stars 2027 d'il y a quelques mois, parlons des qualifications pour la prochaine saison !

En 2027, le Championnat Brawl Stars représente le plus haut niveau de la compétition, avec huit équipes dans chacune de nos quatre régions (APAC, EMEA, Amérique du Sud, Amérique du Nord) en lice dans un format de ligue menant aux deux événements majeurs de 2027 : la Coupe Brawl et la finale du mondial de Brawl Stars.

À l'avenir, les Brawl Stars Challengers ouvriront la voie aux équipes qui veulent se qualifier pour le Championnat Brawl Stars. Pour débuter le CBS 2027, les équipes seront sélectionnées en fonction de leur classement final lors du CBS 2026 et d'un tournoi de qualification sur invitation.

Pour la Chine continentale, nous vous donnerons plus d'informations ultérieurement.