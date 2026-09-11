FAQ sur l'e-sport Brawl Stars
Après vous avoir dévoilé nos plans pour l'e-sport Brawl Stars en 2027, nous avons organisé notre toute première foire aux questions sur le CBS !
Rose, Pedro et Kim de l'équipe de Brawl Stars Esports se sont réunis pour répondre à un maximum de vos questions par l'intermédiaire de Reddit, X et Instagram. Vous trouverez ci-dessous une sélection de questions et réponses tirées de cette FAQ, couvrant certains des sujets qui intéressaient le plus la communauté.
C'est parti ! 👇
CBS 2027
1) Pourquoi projetez-vous de remplacer le format du CBS par quelque chose de plus complexe ? À mon avis, Brawl Stars n'est pas le type de jeu qui nécessite ce genre de chose en e-sport... (par Academic-Letter-857 sur Reddit)
De notre point de vue, il s'agit surtout d'ajouter plus d'opportunités (en intégrant les Challengers) et de renforcer la compétitivité et l'engagement des meilleures équipes (avec la mise en place d'un haut niveau).
Nous pensons que cette nouvelle direction sera positive, mais nous continuerons à évaluer la situation et à faire des modifications au besoin, bien sûr.
- Kim
2) Y aura-t-il toujours des qualifications ? Si ce n'est pas le cas, comment les meilleures équipes de chaque région seront-elles choisies ? (par kleyzzit sur Reddit)
Nous travaillons activement là-dessus : oui, nous organiserons un tournoi régional (en ligne) pour décider des 8 meilleures équipes qui accéderont au 1er segment 2027. Nous espérons le faire après la finale du mondial, donc probablement en janvier.
Il y a plusieurs choses que nous devons considérer, à propos de quelles équipes inviter, des fenêtres de changement de composition et de l'implication des clubs.
- Rose
3) Y aura-t-il davantage de nouvelles cartes à l'avenir ? (par @hsh41229926 sur X)
J'adore cette question : on a reçu des suggestions de notre communauté de créateurs de cartes (Brawl Craft) et nous discutons de ce qui pourrait être fait pour que de nouvelles cartes soient ajoutées au mode Classé et au CBS.
- Rose
4) Les QDC seront-elles supprimées l'année prochaine ? Et dans ce cas, qu'arrivera-t-il aux équipes de chaque région qui ne seront pas qualifiées ? (par @arisenBS sur X)
Les QDC étaient devenues un tournoi qui donnait aux équipes intermédiaires de chaque région une dernière occasion d'accéder au mondial. Lorsque nous avons complètement remanié la structure de la compétition, ces qualifications supplémentaires ne nous ont plus paru nécessaires. Le nouveau circuit devrait immanquablement diriger les meilleures équipes vers nos événements internationaux.
Cela peut paraître un peu dur, mais nous aimerions que la passion et l'engagement que suscitaient ce tournoi soit redirigés vers les promotions/relégations.
En fin de compte, nous voulons faire de la finale du mondial le tournoi le plus compétitif de l'histoire de Brawl Stars.
- Pedro
5) Après les 3 premiers mois, il y aura des vides en mai, juin, juillet. L'un d'eux sera occupé par la Coupe Brawl, mais qu'en est-il des deux autres ? (par @Echo8vi sur X)
Les événements des Challengers régionaux devraient avoir lieu en mai, et la Coupe Brawl en juin. Notre objectif est de nous concentrer sur le financement d'événements tiers pour pouvoir remplir le calendrier de la compétition !
- Rose
Programme de partenariat des clubs
1) Pouvez-vous expliquer le Programme de partenariat des clubs à tout le monde, et donner un aperçu de ce que vous attendez des clubs partenaires ainsi que des conditions requises pour rejoindre le programme ? (par @Imfern0listico sur X)
Le programme de partenariat est un système de partage de revenus entre Supercell et certains clubs d'e-sport. L'objectif principal de ce programme est d'aider les clubs à mettre en place des opérations pour leurs projets dans Brawl Stars, tout en donnant aux fans plus de points d'accès à l'e-sport Brawl pour suivre leurs équipes préférées.
Les performances compétitives y jouent un rôle, mais ce n'est pas le seul facteur ou même le facteur principal. Nous prenons aussi en compte des éléments tels que le public, l'engagement des fans, la pertinence régionale, les antécédents dans d'autres jeux, et l'implication dans Brawl Stars à long terme.
Si le programme de partenariat des clubs vous intéresse, consultez notre page dédiée aux clubs ici !
- Pedro
2) Comment fonctionne le programme de partenariat des clubs dans le cadre du CBS 2027 ? Y aura-t-il des changements, comme par exemple un accès facilité ou plus d'avantages pour ces clubs, ou même plus de cosmétiques dans le jeu pour eux ? (par @Gabriel30PT sur X)
Nous refusons d'intégrer des avantages compétitifs quels qu'ils soient dans le programme.
En termes de cosmétiques, nous cherchons activement des moyens de permettre aux fans d'afficher davantage leur passion pour leur club, mais nous ne pouvons pas vous en dire plus pour l'instant.
Quant à l'accès, nous rendons le processus plus transparent pour que les clubs potentiels sachent exactement ce qu'ils ont à faire et à quelle étape du processus ils se trouvent.
Avec l'intégration de plus de clubs et les avantages financiers proposés par le programme, nous attendrons aussi davantage de nos partenaires.
- Pedro
3) Y aura-t-il 8 organisations partenaires dans chaque région ? Si les points du CBS sont attribués aux joueurs, devront-ils choisir l'une des organisations partenaires pour participer à la ligue ? Merci, et je parle pour la communauté en disant que c'est une excellente nouvelle et la meilleure décision que vous pouviez prendre pour le CBS (par @DaaNTzBS sur X)
Pas nécessairement. Le fait d'être une organisation partenaire ne garantit pas une place dans la ligue de haut niveau. L'un des objectifs de ce changement est de maximiser la compétitivité de la ligue de haut niveau, et c'est pourquoi nous introduisons le système de promotions/relégations.
Nous travaillons encore sur la question de l'attribution des points et de leurs détenteurs, et nous vous en dirons plus dès que possible.
- Pedro
4) Qu'est-ce qui compte le plus pour proposer un partenariat à une organisation ? Pourquoi certaines rejoignent-elles le programme immédiatement alors que d'autres doivent attendre un an ? (par @catut4a sur X)
Le délai nécessaire pour qu'un club puisse rejoindre notre programme dépend de sa préparation (a-t-il le personnel nécessaire, une sélection de joueurs, etc.) et de nos objectifs pour l'année.
Cette année, comme la finale du mondial a lieu au Japon, nous avons voulu accélérer l'intégration de nouvelles équipes japonaises. Pour les autres régions, notre objectif est de trouver les bons partenaires, dont les ambitions pour le jeu sont alignées sur les nôtres.
Quant à ce qui compte le plus, pour nous, c'est un ensemble d'éléments tels que les performances marketing, l'engagement des fans, les succès compétitifs passés, si l'organisation a des fans dans une région que nous cherchons à développer, entre autres.
- Pedro
5) Peut-on s'attendre à plus de choses pour les organisations partenaires ? Comme plus de cosmétiques dans le jeu, ou bien des skins pour les gagnants de la Coupe Brawl ?
Il n'y a rien de concret que je puisse partager avec vous à l'heure actuelle, mais depuis l'année dernière, nous nous penchons sur différents moyens de faire référence aux clubs dans le jeu.
Alors je ne peux pas vous donner d'exemples, mais on y travaille !
- Pedro
Questions générales
1) L'e-sport Brawl sera-t-il de retour en Suède en 2027 ? Ce serait génial parce que le mondial de l'année dernière était vraiment incroyable, et c'était la première fois que j'assistais à un tournoi LAN. C'était une expérience inoubliable, 10/10 ! (par @Sleepymunmun sur X)
On est ravis d'entendre que c'était une expérience aussi géniale ! Honnêtement, c'est tout ce qu'on espère en travaillant sur ces événements. Quand nous planifions nos événements, il y a deux choses que nous prenons en compte : s'il y a une base de joueurs existante ou s'il s'agit d'une région que nous voulons développer et pour laquelle l'e-sport constituerait un véhicule marketing important.
Nous continuerons à explorer de nouveaux lieux, surtout ceux qui permettent à davantage de fans de nous rejoindre. En tout cas, on espère qu'on t'y retrouvera ! <3
- Pedro et Kim
2) Comment les équipes pourront-elles se qualifier pour les Challengers ? (par @CommandBS sur X)
Nous voulons que les Challengers soient un écosystème ouvert. Nous travaillons encore sur le fonctionnement exact de leurs qualifications.
- Kim
3) Comment les matchs hebdomadaires sont-ils pris en compte pour le site de l'événement et ses récompenses ? De nouvelles récompenses et une nouvelle voie chaque semaine ou toutes les deux semaines ? (par honestlynotBG sur Reddit)
Excellente question. On y travaille encore, mais dans l'idéal, il y aurait quelque chose de nouveau à gagner à chaque week-end pendant la diffusion !
- Kim
4) Est-ce que Supercell ou le CBS pourraient rejoindre l'Esports World Cup dans un futur proche ?(par @brunoclash_ sur X)
Supercell n'a pas participé à l'EWC cette année car nous avions d'autres priorités pour l'année. Cela dit, nous reconsidérerons notre position si nos priorités changent.
Nous avons énormément de respect pour les organisateurs, leur ambition pour cet événement et l'esprit de compétition de tous les participants. Supercell, et je parle spécifiquement au nom de l'équipe de Brawl, continue à s'engager dans l'e-sport et à explorer de futures opportunités.
- Pedro
5) L'équipe a-t-elle pensé à d'autres outils de tirage, comme le choix dynamique d'un des deux camps au lieu des équipes rouge/bleue prédéterminées ? Ce qui fait pas mal de différence entre les équipes ? (par @brunoclash_ sur X)
C'est l'un des retours que nous avons reçu à propos du nouveau système de tirage, et nous nous penchons activement sur la possibilité de sélectionner le camp rouge/bleu au lieu de laisser ça au hasard.
- Rose
6) Est-ce que vous comptez proposer cette FAQ régulièrement ? (by @JakeC0ld sur X)
Oui, nous voulons améliorer notre transparence et mieux communiquer avec vous tous, alors d'autres FAQ (si ça vous plaît !) sont absolument possibles.
Nous avons aussi d'autres idées à ce sujet...
- Kim
7) Comment vont marcher les 2 finales des Challengers ? D'après ce que j'ai compris de la vidéo et du blog, il semble qu'elles auront lieu juste avant les 2 gros événements LAN, alors est-ce que ça signifie qu'une place dans ces événements LAN sera en jeu, en plus de tout l'aspect des promotions ? (par @UnstabledMotion sur X)
Les équipes des Challengers qui participent au tournoi de promotion se battent uniquement pour une place dans la ligue principale. Pour accéder aux tournois internationaux, elle doivent jouer dans les ligues principales.
Si toutefois une équipe des Challengers est promue, elle pourra se battre pour décrocher une place dans les tournois internationaux du segment suivant, mais pas dans ceux du segment lors duquel elle a décroché sa promotion.
- Pedro
8) Qu'est-ce qui se passe en Chine ? Il n'y a pas de Challengers dans cette région. Est-ce qu'ils auront leur propre ligue ou vont-ils garder des FM ? Comment vont-ils se qualifier pour les tournois internationaux ? (par Dagam-37 sur Reddit)
Nous n'oublions pas la Chine continentale, et elle continuera à être représentée sur la scène internationale, mais la structure de la compétition dans cette région pourrait être différente que dans le reste du monde.
Nous partagerons plus d'informations à ce sujet avant la fin de l'année.
- Kim
9) Avez-vous prévu d'améliorer les outils et ressources utilisées par les développeurs pour proposer des améliorations ou créer de nouveaux outils que les joueurs comme les fans peuvent utiliser dans la communauté du CBS ? Je pense particulièrement aux outils existants comme l'API Brawl Stars ! (par @Vitor_0502 sur X)
Nous n'avons encore rien de prêt à vous annoncer, mais oui !
- Kim
Voilà qui conclut notre première FAQ sur le CBS ! Un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé une question sur Reddit, X et Instagram.
Nous n'avons pas pu répondre à tout le monde cette fois-ci, mais comme cela a été mentionné plus haut, nous voulons améliorer notre transparence et nos communications avec la communauté, alors il pourrait bien y avoir d'autres FAQ à l'avenir !
- L'équipe de Brawl Stars Esports