1) Pouvez-vous expliquer le Programme de partenariat des clubs à tout le monde, et donner un aperçu de ce que vous attendez des clubs partenaires ainsi que des conditions requises pour rejoindre le programme ? (par @Imfern0listico sur X)

Le programme de partenariat est un système de partage de revenus entre Supercell et certains clubs d'e-sport. L'objectif principal de ce programme est d'aider les clubs à mettre en place des opérations pour leurs projets dans Brawl Stars, tout en donnant aux fans plus de points d'accès à l'e-sport Brawl pour suivre leurs équipes préférées.

Les performances compétitives y jouent un rôle, mais ce n'est pas le seul facteur ou même le facteur principal. Nous prenons aussi en compte des éléments tels que le public, l'engagement des fans, la pertinence régionale, les antécédents dans d'autres jeux, et l'implication dans Brawl Stars à long terme.

Si le programme de partenariat des clubs vous intéresse, consultez notre page dédiée aux clubs ici !

- Pedro

2) Comment fonctionne le programme de partenariat des clubs dans le cadre du CBS 2027 ? Y aura-t-il des changements, comme par exemple un accès facilité ou plus d'avantages pour ces clubs, ou même plus de cosmétiques dans le jeu pour eux ? (par @Gabriel30PT sur X)

Nous refusons d'intégrer des avantages compétitifs quels qu'ils soient dans le programme.

En termes de cosmétiques, nous cherchons activement des moyens de permettre aux fans d'afficher davantage leur passion pour leur club, mais nous ne pouvons pas vous en dire plus pour l'instant.

Quant à l'accès, nous rendons le processus plus transparent pour que les clubs potentiels sachent exactement ce qu'ils ont à faire et à quelle étape du processus ils se trouvent.

Avec l'intégration de plus de clubs et les avantages financiers proposés par le programme, nous attendrons aussi davantage de nos partenaires.

- Pedro

3) Y aura-t-il 8 organisations partenaires dans chaque région ? Si les points du CBS sont attribués aux joueurs, devront-ils choisir l'une des organisations partenaires pour participer à la ligue ? Merci, et je parle pour la communauté en disant que c'est une excellente nouvelle et la meilleure décision que vous pouviez prendre pour le CBS (par @DaaNTzBS sur X)

Pas nécessairement. Le fait d'être une organisation partenaire ne garantit pas une place dans la ligue de haut niveau. L'un des objectifs de ce changement est de maximiser la compétitivité de la ligue de haut niveau, et c'est pourquoi nous introduisons le système de promotions/relégations.

Nous travaillons encore sur la question de l'attribution des points et de leurs détenteurs, et nous vous en dirons plus dès que possible.

- Pedro

4) Qu'est-ce qui compte le plus pour proposer un partenariat à une organisation ? Pourquoi certaines rejoignent-elles le programme immédiatement alors que d'autres doivent attendre un an ? (par @catut4a sur X)

Le délai nécessaire pour qu'un club puisse rejoindre notre programme dépend de sa préparation (a-t-il le personnel nécessaire, une sélection de joueurs, etc.) et de nos objectifs pour l'année.

Cette année, comme la finale du mondial a lieu au Japon, nous avons voulu accélérer l'intégration de nouvelles équipes japonaises. Pour les autres régions, notre objectif est de trouver les bons partenaires, dont les ambitions pour le jeu sont alignées sur les nôtres.

Quant à ce qui compte le plus, pour nous, c'est un ensemble d'éléments tels que les performances marketing, l'engagement des fans, les succès compétitifs passés, si l'organisation a des fans dans une région que nous cherchons à développer, entre autres.

- Pedro

5) Peut-on s'attendre à plus de choses pour les organisations partenaires ? Comme plus de cosmétiques dans le jeu, ou bien des skins pour les gagnants de la Coupe Brawl ?

Il n'y a rien de concret que je puisse partager avec vous à l'heure actuelle, mais depuis l'année dernière, nous nous penchons sur différents moyens de faire référence aux clubs dans le jeu.

Alors je ne peux pas vous donner d'exemples, mais on y travaille !

- Pedro