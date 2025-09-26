FINALE DU MONDIAL RÉVÉLÉE !
Voici le meilleur moment de l'année... le plus gros événement Brawl Stars ! La finale du mondial se déroulera à la DreamHack de Stockholm, et c'est VOTRE chance de vous joindre à l'événement.
QUAND, OÙ ET COMMENT ?
Marquez vos calendriers et faites vos bagages, c'est le week-end idéal pour brawler !
Quand : 28-30 novembre 2025
Tickets et programme : tickets pour 3 jours ici
Comment regarder : si vous ne pouvez pas venir sur place, regardez ici !
👉 Astuce : regarder sur le site de l'événement vous fait gagner de l'EXP Pass Pro sur le Pass classé !
QUOI DE NEUF ?
Des tonnes de bonnes choses ! Que vous regardiez depuis chez vous ou que vous veniez en personne, on a des surprises pour tout le monde. La nouvelle saison classée s'accompagne d'un Pass classé flambant neuf ! Mais quel brawler reçoit le nouveau skin d'hypercharge ?
Sortie de skin – Nouveau pass classé, nouveau skin d'hypercharge ?!
Merch en édition limitée – Un style exclusif à la finale du mondial
Récompenses d'EXP Pass Pro – Gagnez de l'EXP Pass Pro en faisant vos pronostics et en encourageant votre équipe favorite... Vous ne savez pas comment ? C'est facile !
Rencontrez vos équipes préférées – Discutez avec la crème de l'e-sport Brawl
PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
16 équipes. 12 ont remporté leur place pour la finale du mondial, les 4 dernières sont en jeu dans les Qualifications de la dernière chance (à suivre ici).
Les champions de la Coupe Brawl, HMBLE arriveront-ils à conserver leur titre ?
ASIE DE L'EST : les Magiciens de la mécanique
ZETA DIVISION ont sécurisé leur place en dominant REJECT à 3-0. Les vétérans de ZETA et les nouveaux talents de REJECT se sont affrontés plusieurs fois au cours de la saison et convoitent le titre de Champion du monde. Ont-ils ce qu'il faut pour remporter cette place ?
EMEA : les Génies stratégiques
EMEA : les meilleures équipes d'EMEA ont officiellement obtenu leurs tickets. Les champions de la Coupe Brawl HMBLE sont de retour pour une chance de réitérer leurs exploits de 2024, tandis que SK Gaming s'impose en tant que chouchoute des fans. En parallèle, les champions du monde de 2023 FUT Esports prennent leur revanche sans relâche, mais gare à ne pas sous-estimer les outsiders de Team Heretics et de NOVO Esports, qui semblent décidés à ne pas se laisser faire.La région EMEA conservera-t-elle ses champions à la finale, ou une autre équipe saura-t-elle s'imposer ?
AMÉRIQUE DU SUD : les Brutes imprévisibles
SKCalalas SA ayant remporté la 1ere place parmi les vétérans internationaux, LOUD, Amérique du Sud doivent être au top de leur game, et c'est l'occasion rêvée de montrer à tous ce qu'ils ont dans le ventre.
AMÉRIQUE DU NORD : les Jeunes prodiges
Tribe Gaming a dominé la saison 2025, remportant 4 des finales mensuelles. Cette année pourrait bien être la leur (#FEARTHETRIBE) !
Ensuite, n'oublions pas les deux autres équipes sur le podium de 2023 : Spacestation Gaming, qui a fini l'année sur une note positive, et STMN, l'équipe imprévisible qui pourrait nous surprendre.
GAGNEZ UNE CHANCE DE VOIR LA FINALE DU MONDIAL EN LIVE !
Vous voulez gagner un voyage pour la finale du mondial pour deux personnes ?
Pour participer, allez voir cette vidéo et laissez un commentaire pour nous dire quelle équipe vous soutenez avec les hashtags #BSWF25 et #DHStockholm !
Pour participer, commentez la vidéo d'annonce de la finale du mondial et dites-nous qui seront selon vous les champions de Brawl Stars de 2025 avec les hashtags #BSWF25 et #DHStockholm !
En quelques mots
Ça fait beaucoup d'informations, alors voici ce que vous devez faire :
Notez bien la date sur le calendrier : 28 au 30 novembre
Prenez vos tickets
Préparez-vous ! #BSWF25
M. Brawl Esports