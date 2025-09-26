ASIE DE L'EST : les Magiciens de la mécanique

ZETA DIVISION ont sécurisé leur place en dominant REJECT à 3-0. Les vétérans de ZETA et les nouveaux talents de REJECT se sont affrontés plusieurs fois au cours de la saison et convoitent le titre de Champion du monde. Ont-ils ce qu'il faut pour remporter cette place ?

EMEA : les Génies stratégiques

EMEA : les meilleures équipes d'EMEA ont officiellement obtenu leurs tickets. Les champions de la Coupe Brawl HMBLE sont de retour pour une chance de réitérer leurs exploits de 2024, tandis que SK Gaming s'impose en tant que chouchoute des fans. En parallèle, les champions du monde de 2023 FUT Esports prennent leur revanche sans relâche, mais gare à ne pas sous-estimer les outsiders de Team Heretics et de NOVO Esports, qui semblent décidés à ne pas se laisser faire.La région EMEA conservera-t-elle ses champions à la finale, ou une autre équipe saura-t-elle s'imposer ?

AMÉRIQUE DU SUD : les Brutes imprévisibles

SKCalalas SA ayant remporté la 1ere place parmi les vétérans internationaux, LOUD, Amérique du Sud doivent être au top de leur game, et c'est l'occasion rêvée de montrer à tous ce qu'ils ont dans le ventre.

AMÉRIQUE DU NORD : les Jeunes prodiges

Tribe Gaming a dominé la saison 2025, remportant 4 des finales mensuelles. Cette année pourrait bien être la leur (#FEARTHETRIBE) !

Ensuite, n'oublions pas les deux autres équipes sur le podium de 2023 : Spacestation Gaming, qui a fini l'année sur une note positive, et STMN, l'équipe imprévisible qui pourrait nous surprendre.