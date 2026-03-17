La Coupe Brawl approche, et les meilleures équipes du monde se préparent à s'affronter à Berlin en Allemagne !

Des équipes venues de différentes régions prendront part à un combat des régions qui les verra disputer la phase de groupes pour atteindre les play-offs et combattre pour une partie de la cagnotte de 100 000 $.

Et ce n'est pas tout, car l'équipe gagnante décrochera une place supplémentaire en finale du mondial pour sa région, et l'équipe en 2e position gagnera une place supplémentaire aux qualifications de la dernière chance.