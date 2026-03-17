Format de la Coupe Brawl
La Coupe Brawl approche, et les meilleures équipes du monde se préparent à s'affronter à Berlin en Allemagne !
Des équipes venues de différentes régions prendront part à un combat des régions qui les verra disputer la phase de groupes pour atteindre les play-offs et combattre pour une partie de la cagnotte de 100 000 $.
Et ce n'est pas tout, car l'équipe gagnante décrochera une place supplémentaire en finale du mondial pour sa région, et l'équipe en 2e position gagnera une place supplémentaire aux qualifications de la dernière chance.
Phase de groupes
La phase de groupes inclura 4 groupes comprenant chacun 3 équipes qui s'affronteront dans un format toutes rondes. Les équipes sont réparties dans les brackets selon leurs performances dans leur région, avec plusieurs régions représentées dans ce combat pour le butin et la gloire. Tous les matchs de la phase de groupes seront disputés en 3 parties gagnantes (best of 5).
Les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les play-offs :
Groupe A
Amérique du Sud | 1re place
EMEA | 2e place
Chine n° 1
Groupe B
Amérique du Nord | 1re place
Asie de l'Est | 2e place
Champions RTBC Amérique du Sud (Ouest)*
Groupe C
Asie de l'Est | 1re place
Amérique du Sud | 2e place
Champions RTBC Asie du Sud et Sud-Est*
Groupe D
EMEA | 1re place
Amérique du Nord | 2e place
Chine n° 2
*Un Sueño Incompleto et Revenant XSpark ont décroché les places de l'Amérique du Sud (Ouest) et de l'Asie du Sud/Sud-Est en remportant leurs qualifications respectives de la RTBC (Road to Brawl Cup).
Play-offs
À l'issue de la phase de groupes, les 8 meilleures équipes accéderont aux play-offs, où elles s'affronteront dans un bracket à élimination directe dont tous les matchs seront disputés en 3 parties gagnantes (best of 5).
Le bracket dépendra des résultats de la phase de groupes :
Quarts de finale 1 :
Groupe A - 1re place 🆚 Groupe B - 2e place
Quarts de finale 2 :
Groupe D - 1re place 🆚 Groupe C - 2e place
Quarts de finale 3 :
Groupe B - 1re place 🆚 Groupe A - 2e place
Quarts de finale 4 :
Groupe C - 1re place 🆚 Groupe D - 2e place
Ensuite, les équipes du bracket s'affronteront jusqu'à ce qu'il n'en reste que deux, qui disputeront la grande finale !
Programme
La Coupe Brawl aura lieu du 15 au 17 mai à l'Uber Eats Music Hall Arena de Berlin, en Allemagne. Ouverture des portes à 12 h heure locale (12:00 CEST) chaque jour. Le show commencera à 12 h 45 (horaire provisoire).
Jour 1 - 15 mai
Le jour d'ouverture de la Coupe Brawl verra les équipes des groupes A et B s'affronter pour accéder aux play-offs.
Jour 2 - 16 mai
Le 2e jour clôturera la phase de groupes, avec les équipes des groupes C et D en compétition pour les dernières places des play-offs.
Jour 3 - 17 mai
Le dernier jour de la Coupe Brawl est consacré aux play-offs, avec les dernières équipes en lice pour remporter une partie de la cagnotte de 100 000 $. L'équipe gagnante remportera 35 000 $ ainsi qu'une place supplémentaire en finale du mondial pour sa région, et l'équipe arrivée en 2e position repartira avec une place supplémentaire aux qualifications de la dernière chance et une partie de la cagnotte.
Tickets pour la Coupe Brawl
Les tickets sontdisponibles dès maintenant et les tickets VIP sont déjà épuisés ! Prenez vite vos places pour assister au combat des régionsen liveàBerlin. Si vous comptez y assister, consultez le guide des tickets de la Coupe Brawl pour tout ce qu'il faut savoir avant l'événement !
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