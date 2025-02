En 2025, nous aurons six saisons mensuelles auxquelles vous devrez vous frotter avant de vous battre lors des qualifications de la dernière chance et jusqu'à la finale du mondial ! Chaque saison comporte : un défi du championnat, des qualifications mensuelles et une finale mensuelle.

Défi du championnat

Le premier défi du championnat de l'année aura lieu le 31 janvier ! Il suivra le format de la saison 2024. 15 victoires vous permettent d'accéder aux qualifications mensuelles, mais 4 défaites et tout s'arrête pour vous. Jouez en équipe pour augmenter vos chances d'arriver jusqu'au bout. Ne dites surtout pas aux Bad Randoms que vous essayez de devenir une légende de l'e-sport !

Qualifications mensuelles

Les premières qualifications mensuelles auront lieu les 8 et 9 février. Votre équipe participera dans votre région d'origine pour tenter de décrocher une place pour la finale mensuelle. Et nous avons un nouveau système de seeding qui permettra aux meilleures équipes de ne plus être bloquées dans des brackets répartis aléatoirement. Les organisations partenaires du CBS recevront également une place automatiquement pour le bracket du jour 2. Pour plus d'informations, consultez le règlement 2025 : supr.cl/bscrules !

Finale mensuelle

Cette année, la finale mensuelle sera divisée par région, pour que vous puissiez suivre toute l'action. Suivez les matchs et gagnez des récompenses sur event.brawlstars.com !

Dates des finales mensuelles de février :

Asie de l'Est - 15 février à 15 h JST

EMEA - 16 février à 14 h CET

Amérique du Sud - 22 février à 15 h BRT

Amérique du Nord - 23 février à 15 h EST

Vous voulez le programme de toute l'année ? Regardez dans le règlement !