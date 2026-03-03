La saison CBS26 se poursuit, et nous allons continuer de chercher de meilleures façons de récompenser vos accomplissements tout au long de l'année.

Pour commencer, les joueurs et le personnel de l'équipe qui sera sacrée championne du monde de la saison CBS26 recevront un titre de joueur exclusif.

Nous prévoyons également d'octroyer une récompense de fin de saison aux joueurs qui auront participé activement au CBS26. Le système que nous envisageons actuellement permettrait aux joueurs de voter pour l'une des deux récompenses proposées (une icône de profil ou une émote de joueur).

Certaines de ces idées sont encore en cours de développement, mais nous souhaitions déjà vous en donner un aperçu. Ce n'est qu'un point de départ, et nous resterons à l'écoute de vos commentaires à mesure que nous continuerons de faire évoluer les récompenses compétitives.