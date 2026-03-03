L'AVENIR DES RÉCOMPENSES DU CBS
Nous sommes très heureux d'annoncer que de nouvelles récompenses vont faire leur apparition dans le Championnat Brawl Stars ! Nous avons procédé à des changements à plusieurs étapes du CBS afin de faire en sorte que les récompenses obtenues soient plus cohérentes et satisfaisantes.
Défi du championnat
Du 27 au 29 mars, vous gagnez un prix du chaos toutes les trois victoires dans le défi du championnat. Le format que vous connaissez ne change pas, mais vous prendrez encore plus de plaisir à atteindre les paliers clés ! Quel rang réussirez-vous à atteindre ?
Qualifications mensuelles
Du 7 au 8 mars, les joueurs gagneront aussi des récompenses pour avoir participé aux QM :
Jour 1 : les joueurs gagneront un prix du chaos pour chaque round terminé.
Jour 2 : les joueurs gagneront un prix Starr légendaire après avoir terminé le round 1, etun prix du chaos pour chaque round terminé par la suite.
Les 16 premières équipes du classement CBS, qui se qualifient directement pour le jour 2, gagneront automatiquement les récompenses du jour 1.
Finale mensuelle
Si vous avez atteint ce stade de la compétition, félicitations, vous déchirez ! Alors que les participants à la finale mensuelle s'affrontent pour gagner une partie de la cagnotte de 2 000 000 $ et pour une chance de se qualifier à des événements en personne comme la Brawl Cup, les qualifications de la dernière chance et la finale du mondial, nous voulons aussi faire en sorte que la participation à ce niveau soit récompensée en jeu. Pour cette raison, les joueurs qui participent à la finale mensuelle recevront aussi un prix du chaos pour chaque round terminé.
Nous sommes ravis d'ajouter ces récompenses à cette saison du CBS26. Au cours de l'année, les récompenses pourraient changer dépendant d'autres facteurs comme des événements en jeu, mais leur valeur globale restera similaire !
Événements hors ligne
Les joueurs qui se qualifient et participent aux événements en personne continueront de recevoir des récompenses de visiteurs uniques à chaque événement, et les Champions du monde recevront toujours une émote exclusive de champion !
Mais ce n’est pas tout !
La saison CBS26 se poursuit, et nous allons continuer de chercher de meilleures façons de récompenser vos accomplissements tout au long de l'année.
Pour commencer, les joueurs et le personnel de l'équipe qui sera sacrée championne du monde de la saison CBS26 recevront un titre de joueur exclusif.
Nous prévoyons également d'octroyer une récompense de fin de saison aux joueurs qui auront participé activement au CBS26. Le système que nous envisageons actuellement permettrait aux joueurs de voter pour l'une des deux récompenses proposées (une icône de profil ou une émote de joueur).
Certaines de ces idées sont encore en cours de développement, mais nous souhaitions déjà vous en donner un aperçu. Ce n'est qu'un point de départ, et nous resterons à l'écoute de vos commentaires à mesure que nous continuerons de faire évoluer les récompenses compétitives.
