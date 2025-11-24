Rencontres : préparez-vous à rencontrer vos community managers, créateurs et joueurs préférés, et profitez de la hype avant qu'ils ne montent sur scène !

Activités sur site : envie de passer vous aussi à l'action ? La station de jeu vous attend : défiez vos amis et montrez de quoi vous êtes capable ! Ou bien rendez-vous dans la zone détente pour faire une pause. Tout le monde y trouvera son compte.

Merch : nous vous proposerons un stand plein de swag Brawl Stars EXCLUSIF que vous pourrez vous procurer uniquement pendant la finale du mondial. Et ce n'est que le début ! Attendez-vous à du merch lors de tous nos événements live à l'avenir !