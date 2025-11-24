PRONOSTICS DE LA FINALE DU MONDIAL
AVANT D'Y ALLER...
Voici tout ce qu'il faut savoir sur la finale du mondial 2025 au DreamHack de Stockholm !
Lieu : DreamHack de Stockholm au Stockholmsmässan
Dates : 28-30 novembre
Début de la diffusion - Jour 1 : 12:45 heure locale (11:45 UTC)
Début de la diffusion - Jour 2 : 11:45 heure locale (10:45 UTC)
Début de la diffusion - Jour 3 : 12:45 heure locale (11:45 UTC)
Au programme : les 16 meilleures équipes du monde s'affronteront pour décrocher le titre de champion et leur part de la cagnotte de 1 000 000 $ ! Le week-end sera plein d'action, rejoignez-nous pour ne rien manquer !
RÉCOMPENSES À GAGNER
Faites vos pronostics : soumettez vos pronostics pour le jour 1 DÈS MAINTENANT et n'oubliez pas de le faire avant chaque journée de l'événement (jours 2 et 3) afin de gagner de l'EXP Pass Pro ! Et pour couronner le tout… nous vous offrirons 10 000 GEMMES si tous vos pronostics sont corrects.
Utilisez le hashtag #BSWF25 sur les réseaux sociaux pour partager vos pronostics (ou copier ceux des autres !).
Pour qui devrais-je voter ? Consultez les profils des équipes pour faire vos choix en ayant toutes les infos !
Récompenses pour les visiteurs : nous offrirons une émote exclusive à ceux qui assisteront à l'événement en personne ! Vous pouvez l'obtenir en personne en consultant les activations.
Diffusion : connectez-vous pour regarder la diffusion et décrocher des cadeaux quotidiens comme des prix Starr, des gaufres et de l'EXP Pass Pro… Et vous obtiendrez peut-être même une boîte Gigi spéciale et une émote exclusive.
EXCLUSIVITÉS DE LA FINALE DU MONDIAL
Rencontres : préparez-vous à rencontrer vos community managers, créateurs et joueurs préférés, et profitez de la hype avant qu'ils ne montent sur scène !
Activités sur site : envie de passer vous aussi à l'action ? La station de jeu vous attend : défiez vos amis et montrez de quoi vous êtes capable ! Ou bien rendez-vous dans la zone détente pour faire une pause. Tout le monde y trouvera son compte.
Merch : nous vous proposerons un stand plein de swag Brawl Stars EXCLUSIF que vous pourrez vous procurer uniquement pendant la finale du mondial. Et ce n'est que le début ! Attendez-vous à du merch lors de tous nos événements live à l'avenir !
OÙ NOUS TROUVER
X : @Brawl_Esports
Instagram : @Brawlstars_Esports
YouTube : @BrawlStarsEsports
Twitch : Brawlstars