Visiblement, notre dernière mise à jour n'a pas atteint son but. Nous avons aussi commis quelques erreurs opérationnelles récemment. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment nous en sommes arrivés là, comment nous comptons adapter nos plans et améliorer la situation actuelle, et vous parler de nouveautés passionnantes sur lesquelles nous travaillons.

Si nous avons sorti le palier Ultra légendaire, c'est parce que nous voulions améliorer la monétisation autour des brawlers et parce que nous avions un concept de brawler plus intéressant et profond que ceux du palier légendaire. Nous pensions que la nouvelle rareté et la profondeur du design de ce brawler justifiait un prix plus élevé. C'était une erreur. Cela a nous a poussés à complètement reconsidérer nos méthodes de sortie des nouveaux brawlers. Nous allons supprimer le paywall par IAP pour l'accès anticipé et mieux nous y prendre. Plus d'informations là-dessus plus bas dans cet article.

Nous avons aussi tenté de mettre fin à l'événement des maîtrises plus tôt que prévu, une décision sur laquelle nous sommes rapidement revenus pour laisser l'événement se dérouler en entier. C'était un choix précipité et nous sommes contents de l'avoir abandonné. À l'avenir, nous prendrons le temps de réagir plus posément lorsqu'il s'agira d'apporter des changements en live dans le jeu, à moins que quelque chose vous empêche de jouer.

Nos objectifs pour cette mise à jour :

Optimiser le tutoriel destiné aux nouveaux joueurs, avec une meilleure voie des trophées aux récompenses et visuels améliorés

Ajouter un système de succès (les enregistrements) pour permettre aux vétérans de mettre leurs talents à l'épreuve

Réintroduire l'événement Anges & Démons sous une nouvelle forme pour soutenir l'intérêt de tous les joueurs

Supprimer les maîtrises pour redistribuer leurs récompenses et rendre ces dernières plus accessibles en moins de temps de jeu

Bien que les contenus tels que les brawlers, modes de jeu, hypercharges et skins soient plutôt destinés à nos joueurs les plus engagés, en ce qui concerne le développement de nouvelles fonctionnalités, nous essayons d'améliorer le jeu pour tous les types de joueurs : débutants, intermédiaires et vétérans. C'est de cette façon que nous développons Brawl Stars sur le long terme.

Nous avons été un peu trop ambitieux. Les enregistrements sont passés par de nombreux revirements de conception, et en fin de compte, nous avons décidé d'implémenter la version la plus simple que nous étions en mesure de proposer. Nous avons tout fait pour terminer cette version dans les temps, en laissant tomber de nombreux enregistrements et sans laisser de place pour les itérations. En tant qu'équipe, nous nous efforcerons d'en tirer des leçons et nous planifierons mieux la quantité de choses que nous tentons de mettre en œuvre à l'avenir.

Pourquoi nous avons supprimé les maîtrises

Le système des maîtrises n'était pas optimal du point de vue du design. Il permettait d'obtenir de super récompenses, mais la plupart des nouveaux joueurs et même des joueurs fidèles avaient du mal à comprendre son fonctionnement (surtout les trophées et l'échelonnement des points de maîtrise) ou à s'y intéresser. Les maîtrises encourageaient aussi le « grinding », ce qui n'est pas une motivation très passionnante pour l'engagement (il y a des problèmes similaires avec certains enregistrements, lisez la section qui leur est consacrée ci-dessous pour savoir comment nous comptons les améliorer). Mais nous avons négligé quelques points importants avant de les supprimer. Voici comment nous allons y remédier :

1 - Les récompenses de maîtrise potentielles qui accompagnaient les nouveaux brawlers ont aussi été supprimées. Nous ajouterons ces récompenses à chaque pass de combat, sous forme de récompenses déterministes à la hauteur de celles des maîtrises des brawlers légendaires, à compter de la prochaine mise à jour. Comme le buff de la voie des trophées, l'obtention de ces récompenses demandera beaucoup moins de temps et d'efforts par rapport aux maîtrises.

3 000 pièces

450 points de pouvoir

300 crédits

2 - Nous ne voulons pas vous encourager à stocker/mettre de côté vos crédits, car éviter de récupérer les récompenses est une façon contre-intuitive de jouer pour la plupart des joueurs. Le cœur du problème, c'est la volonté de débloquer le nouveau brawler juste après l'accès anticipé et d'éviter aux crédits d'aller à la gloire. Malheureusement, nous n'avons pas de nouveau brawler à sortir en juillet, mais Trunk sera le dernier brawler disponible à l'achat en accès anticipé en août. Nous changerons complètement le fonctionnement de l'accès anticipé lors de la prochaine mise à jour. Ce projet est encore en cours de conception, mais nous comptons supprimer l'offre payante en jeu (Trunk sera le dernier) pour permettre à tout le monde de jouer avec le nouveau brawler pendant la période d'accès anticipé et d'avoir une chance de l'obtenir plus tôt, gratuitement, juste en jouant. De plus, cet événement de sortie de brawler offrira encore plus de récompenses, qui s'ajouteront à l'amélioration du pass de combat.

Amélioration des enregistrements

Nous comprenons complètement vos retours sur les enregistrements. Il y a beaucoup de choses que nous voulons améliorer, à court terme comme à long terme.

1 - De nombreuses récompenses des enregistrements n'ont pas été incluses dans la version abrégée que nous avons sortie. Davantage d'enregistrements, accompagnés de ces récompenses manquantes, seront ajoutés lors des prochaines mises à jour.

2 - Les récompenses des enregistrements sont inférieures à celles des maîtrises, et nous savons qu'il est impossible de ne pas les comparer du fait de leurs tâches similaires et des récompenses cosmétiques qu'elles ont en commun. Mais les récompenses des enregistrements ne remplacent pas les récompenses de maîtrise à elles seules. Leur remplacement inclut la voie des trophées améliorée (les paliers que vous pouvez récupérer), l'événement #1000Maîtrises, les récompenses des enregistrements déjà sortis et celles des enregistrements à venir. Les nouveaux joueurs gagneront ces récompenses beaucoup plus vite qu'avant. Les joueurs vétérans ont obtenu énormément de récompenses en économisant beaucoup de temps et d'efforts pendant l'événement #1000Maîtrises. Mais quoi qu'il en soit, cela n'est pas assez satisfaisant.

En plus d'ajouter d'autres enregistrements et d'améliorer le Pass Brawl lors de la prochaine mise à jour, nous vous proposerons aussi beaucoup plus d'événements, à partir de jeudi :

un mini événement communautaire centré sur Mortis,

un défi à essais illimités pour un skin gratuit,

une méga tirelire,

un événement Chaos d'hypercharge (à nouveau),

plus de quêtes.

Vous pouvez vous attendre à beaucoup plus d'événements, et donc à plus de récompenses. Et pour ces événements plus nombreux, nous réduirons aussi le temps nécessaire pour obtenir les récompenses. Par exemple, moins de victoires seront nécessaires pour terminer Chaos d'hypercharge. L'événement Anges et Démons qui débutera le 17 juillet ne durera que deux semaines (au lieu d'un mois), mais offrira une quantité similaire de récompenses.

3 - Certains enregistrements spécifiques ne sont pas optimaux à l'heure actuelle. Les enregistrements à victoires posent le même problème que les maîtrises : ils nécessitent trop de grinding. Certains enregistrements spéciaux paraissent insurmontables et ne sont pas divertissants.

Nous comptons rééquilibrer un certain nombre d'enregistrements qui paraissent impossibles.

Rien n'est encore décidé, mais nous remplacerons probablement la condition de victoires par une condition de titres de joueur star (ce que permettrait de rendre le titre de joueur star plus intéressant et de contrer les bots utilisés pour le farming des victoires).

Nous demanderons aux membres la communauté quels enregistrements ils aimeraient voir dans le jeu. Vous pouvez déjà ajouter vos commentaires à cet article !

4 - À long terme, des améliorations à apporter au système sont en cours de discussion, mais nous n'avons pas encore pris de décision ou travaillé sur leur conception.

Visuels en général, des icônes aux cadres.

Amélioration de surface, telles que le suivi de la progression après chaque match.

Réfléchir au type de récompenses que vous voulons ajouter à l'avenir ou à remplacer complètement les prix Starr.

Récompenses aléatoires VS déterministes

Les mises à jour des maîtrises et des blings comptent parmi les mises à jour les plus appréciées de notre histoire, et nous avons été ravis de voir toute la positivité qu'elles ont suscité. Mais malheureusement, ces mises à jour n'ont pas empêché un déclin du nombre de nos joueurs au début de 2023, après la suppression des boîtes. C'est pourquoi nous avons introduit les prix Starr, une mise à jour controversée (avec là aussi une réallocation de ressources), qui a non seulement arrêté ce déclin, mais a aussi engendré une résurgence inégalée du jeu. Maintenant que ces temps forts sont passés, nous sommes à un niveau de référence qui est toujours trois fois plus élevé qu'en 2023. Nous pensons que nos prochaines mises à jour seront passionnantes, avec de nouvelles collabs, Brawl-O-Ween et plus encore...

Et bien sûr, cela ne veut pas dire que la communauté doit être mécontente pour que le jeu ait du succès. À de nombreuses occasions, nous avons réussi à combiner satisfaction des joueurs et bons résultats d'entreprise, et c'est toujours notre but. Mais l'exemple ci-dessus montre que nous devons essayer des solutions différentes, et parfois impopulaires, si nos projets ne donnent pas les résultats escomptés. Comme pour la mise à jour des prix Starr, notre hypothèse est qu'en transférant les ressources à des endroits plus accessibles qui nécessitent moins d'efforts, comme la voie des trophées, un plus grand nombre de joueurs continueront à jouer plus longtemps.

Il y aura toujours des récompenses aléatoires dans Brawl Stars, car nous pensons qu'elles sont fun, surtout du point de vue de l'engagement, que ce soit sous forme de boîtes des trophées ou de sushis. Mais distribuer des prix Starr dans tous les coins n'est pas la bonne façon de procéder. Les récompenses déterministes sont aussi appréciables, car elles définissent des objectifs de progression clairs. Il nous faut un bon équilibre entre ces deux types de récompenses. Nous ajouterons donc davantage de récompenses déterministes, en commençant par le buff du Pass Brawl. Quant aux récompenses aléatoires, nous en ajouterons davantage de façon plus enthousiasmante à l'avenir.

En quelques mots