Les buffies sont des porte-clés à collectionner qui étaient vendus dans toutes les boutiques de souvenirs de Starr Park. Mais au bout d'un moment, ils sont tombés en rupture de stock et il est devenu impossible d'en trouver.

En faisant un peu d'inventaire, R-T a découvert un entrepôt souterrain débordant de buffies et ils ont fait leur retour dans Starr Park !

Les buffies améliorent la puissance et les capacités des brawlers.

Comme leur nom l'indique, ils appliquent un buff aux gadgets, pouvoirs star et hypercharges de leur brawler.