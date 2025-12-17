MISE À JOUR 65 : BUFFIES !
C'EST QUOI, LES BUFFIES ?
Les buffies sont des porte-clés à collectionner qui étaient vendus dans toutes les boutiques de souvenirs de Starr Park. Mais au bout d'un moment, ils sont tombés en rupture de stock et il est devenu impossible d'en trouver.
En faisant un peu d'inventaire, R-T a découvert un entrepôt souterrain débordant de buffies et ils ont fait leur retour dans Starr Park !
Les buffies améliorent la puissance et les capacités des brawlers.
Comme leur nom l'indique, ils appliquent un buff aux gadgets, pouvoirs star et hypercharges de leur brawler.
QUELS BRAWLERS ONT DES BUFFIES ?
Dans cette mise à jour, Colt, Shelly, Spike, Mortis, Frank et Eliz@ !
À chaque brawler correspondent 3 buffies : un buffie de gadget, un super buffie et un hyper buffie.
Une fois débloqués, les buffies sont activés de façon permanente et s'appliquent aux deux pouvoirs star et aux deux gadgets.
Vous pouvez équiper les 3 buffies à la fois !
ILS FONT QUOI ?
Penchons-nous sur les avantages fournis par chaque buffie à son brawler.
COLT
Gadget : Chargeur automatique
Chaque coup vole 1 munition.
Gadget : Balle d'argent
Tire une plus grosse balle qui inflige plus de dégâts.
Pouvoir star : Bottes neuves
Accélère la vitesse de déplacement en infligeant des dégâts.
Pouvoir star Spécial Magnum
Inflige plus de dégâts aux cibles éloignées.
Hypercharge : Duel de flingues
Accélère les tirs pendant l'hypercharge.
SHELLY
Gadget : Avance rapide
Aucun dégât subi pendant le sprint.
Gadget : Étourdi
Les attaques ralentissent les ennemis. Durée prolongée à chaque coup infligé.
Grâce à des munitions « souffle de dragon » créées par Draco, le super de Shelly laisse une zone enflammée derrière lui.
Pouvoir star : Pansement
Accélère brièvement la vitesse de déplacement.
Hypercharge : Double canon
Grosse accélération du projectile de l'attaque de base pendant l'hypercharge.
SPIKE
Gadget : Pique-épine
Les cibles touchées par 2 épines sont immobilisées.
Gadget : Cactus en pot
Une fois détruit, le cactus inflige aussi des dégâts de zone qui repoussent les ennemis.
Pouvoir star : Fertilisant
Accélération de la vitesse du projectile du super.
Pouvoir star : Balle courbe
Étend la portée des épines à trajectoire courbe.
Hypercharge : Floraison
L'attaque de base de la grenade kipik est déclenchée deux fois !
MORTIS
Gadget : Bobine de combo
Inflige plus de dégâts aux ennemis affaiblis.
Gadget : Créature de la nuit (anciennement Pelle de survie)
Inflige des dégâts en passant à travers les ennemis et soigne à hauteur des dégâts infligés.
Pouvoir star : Moissombre
Obtient plus de PV max jusqu'à la défaite (cumulable).
Pouvoir star : Serpent sournois
Obtient une réduction des dégâts pendant sa charge allongée.
Hypercharge : Boomerang sanguin
Lorsque Mortis utilise son attaque de base, une attaque fantôme frappe la même zone après un délai.
FRANK
Gadget : Casque antibruit
L'onde sonore détruit aussi les projectiles ennemis.
Gadget : Massue aimantée
Les ennemis touchés sont brièvement ralentis.
Pouvoir star : Tour de force
Battre un brawler augmente brièvement les dégâts d'attaque et les soins.
Pouvoir star : Éponge
Dégâts réduits à plus de 50 % des PV.
Hypercharge : Frappe sismique
L'attaque de base atteint sa vitesse maximum lorsque Frank est hyperchargé !
ELIZ@
Gadget : Cordon de sécurité
Repousse davantage les ennemis et les étourdit brièvement s'ils se retrouvent contre un mur.
Gadget : Acide en spray
Ralentit les ennemis touchés.
Pouvoir star : Mauvais karma
Réduit brièvement les dégâts infligés par les ennemis touchés par l'attaque de base d'Eliz@.
Pouvoir star : Tendance
Eliz@ ne subit aucun dégât pendant les 1 s qui suivent l'activation de son super.
Hypercharge : Cercle du cancel
La laque empoisonne les ennemis !
OÙ LES TROUVER ?
Dans l'attrape-buffie réapprovisionné de Starr Park !
Les buffies sont débloqués à partir de 1 000 trophées et votre premier buffie est gratuit !
Ils coûtent 1 000 pièces et 2 000 points de pouvoir dans l'attrape-buffie.
L'activation de l'attrape-buffie garantit d'obtenir un buffie. Cette mise à jour inclut 18 buffies au total, ainsi que des buffies bling-bling : des skins cosmétiques rares uniquement disponibles lorsque vous avez débloqué les 18 buffies !
Vous pouvez aussi acheter des buffies directement avec des gemmes.
Buffie de gadget : 149 gemmes
Buffie star : 179 gemmes
Hyper buffie : 199 gemmes
AUTRES CHANGEMENTS AVEC LES BUFFIES
Brawlers retravaillés :
Comme vous avez pu le remarquer ci-dessus, les capacités des brawlers qui obtiennent des buffies ont aussi été retravaillées, dans le but d'équilibrer et de rafraîchir leur gameplay par la même occasion.
COLT
Gadget : Chargeur automatique
Ce gadget rechargeait 2 munitions, mais tire désormais 2 coups rapides qui ralentissent les cibles touchées.
SPIKE :
Gadget : Pique-épine
Il lançait autrefois 3 séries d'épines, mais peut désormais être ciblé et en lance 2.
Gadget : Cactus en pot
Vous pouvez maintenant lancer votre cactus soigneur. Son temps de déploiement augmente avec la distance, mais il rend Spike plus avantageux en équipe.
Pouvoir star : Fertilisant
Vous pouvez maintenant lancer votre cactus soigneur. Son temps de déploiement augmente avec la distance, mais il rend Spike plus avantageux en équipe.
MORTIS :
Gadget : Bobine de combo
Il peut désormais être ciblé. Mortis lance sa pelle dans n'importe quelle direction ou autour de lui.
Gadget : Pelle de survie (nouveau nom : Créature de la nuit)
Ce gadget permettait d'accélérer le rechargement, mais peut désormais être ciblé et change Mortis en créature de la nuit pour l'envoyer à l'endroit voulu.
FRANK :
Gadget : Casque antibruit
Non seulement Frank est immunisé contre les contrôles de foule, mais il déclenche aussi une onde sonore qui peut être ciblée.
Gadget : Massue aimantée
Ce gadget permettait d'infliger plus de dégâts et d'attirer les ennemis. Il peut à présent être ciblé pour une traction précise à plus longue portée.
ELIZ@ :
Gadget : Acide en spray
Vous pouvez maintenant cibler le spray, qui traverse les murs !
Gadget : Cordon de sécurité
Le spray peut maintenant être ciblé et repousse les ennemis !
Gadgets à visée !
Désormais, vous pourrez utiliser vos gadgets comme des supers et viser vos cibles !
Les brawlers ayant des buffies bénéficient de cette nouvelle fonctionnalité des gadgets : vous pouvez toujours appuyer sur le bouton du gadget pour l'activer, mais vous pouvez aussi viser avec la plupart des nouveaux gadgets !
Suppression des équipements épiques et mythiques
Lors de la sortie des buffies d'un brawler, ses équipements épiques et mythiques seront supprimés.
Ces brawlers seront rééquilibrés en conséquence (si nécessaire).
Les équipements achetés seront entièrement remboursés.
Modification de l'indicateur au sol
Kézako, l'indicateur au sol ?
C'est le cercle en dessous des brawlers qui montre ce dont ils sont équipés. Désormais, il indiquera :
Quand un gadget est prêt ou en cours de visée/d'utilisation ;
L'utilisation d'un pouvoir star (au centre, avec un indicateur simplifié) ;
Un visuel différent pour les deux s'ils sont affectés par un buffie ;
L'hypercharge comme d'habitude ;
Supprimé : l'équipement.
NOUVEAU PASS BRAWL
COFFRE-FORT DU PASS
Le Pass Brawl a été mis à jour ! De nouveaux coffres-forts du Pass spéciaux offriront de meilleures récompenses et dix paliers de plus ! Ces coffres-forts peuvent être ouverts avec des clés sécurisées, que vous pouvez mettre de côté ou dépenser pour obtenir les récompenses que vous voulez !
AUGMENTATION DES PRIX
Commençons par le début : nous allons augmenter le prix du Pass Brawl et du Pass Brawl Plus.
Nouveau prix du Pass Brawl : 8,99 $
Nouveau prix du Pass Brawl Plus : 12,99 $
Ces prix sont en dollars américains (USD). Ils peuvent varier selon les régions.
Il est possible d'acheter jusqu'à 8 Pass Brawl d'avance à leur prix actuel jusqu'au 1er janvier si vous voulez faire des économies.
LES BONNES NOUVELLES
Maintenant que tout ça est dit...
Plus de récompenses et plus de choix ! Les Pass Brawl gratuit et payant sont boostés, avec de meilleures récompenses.
Le Pass Brawl normal inclut désormais tous les skins, chromas et titres !
Les Pass Brawl contient désormais des PRIX DU CHAOS (plus d'infos ci-dessous). Les prix du chaos sont plus puissants que les prix Starr habituels et offrent de meilleures récompenses.
Et surtout, nous avons ajouté des…
COFFRES-FORTS ET CLÉS SÉCURISÉES
Des coffres-forts ont été ajoutés au Pass Brawl, chacun doté d'une CLÉ à utiliser pour l'ouvrir.
CLÉS DE RESSOURCES
Ouvrez un coffre-fort de ressources.
Obtenez 2 000 pièces d'or, 2 000 points de pouvoir ou 5 000 blings.
Disponibles sur la voie gratuite du Pass Brawl !
CLÉS DE SKINS
Ouvrez un coffre-fort de skins.
Obtenez les skins de la saison en cours à prix réduit ou des skins des anciens Pass Brawl !
Les coffres-forts de skins contiennent des ensembles de skins. Chaque ensemble inclut 1 skin et 2 chromas (variantes de skin).
|Clés sécurisées
|Ensembles de skins
|1
|Ensemble de skins du Pass Brawl en cours
|2
|Ensemble de skins d'anciens Pass Brawl
Disponibles sur la voie payante du Pass Brawl.
CLÉS DE BRAWLER
Débloquez un coffre-fort de brawler.
Obtenez le brawler de votre choix !
Le nombre de clés nécessaires pour débloquer un brawler dépend de sa rareté.
|Clés sécurisées
|Rareté du brawler
|1
|Épique
|2
|Mythique
|4
|Légendaire
|6
|Ultra légendaire
Disponibles sur la voie payante du Pass Brawl.
CLÉS DE BUFFIE
Ouvrez un coffre-fort de buffies.
Débloquez un buffie au choix !
Disponibles sur la voie payante du Pass Brawl.
NOUVELLES RÉCOMPENSES FINALES
Jusqu'ici, les récompenses finales étaient toujours des prix Starr obtenus après avoir terminé le Pass Brawl.
Désormais, vous obtiendrez une récompense aléatoire parmi les suivantes :
Prix démoniaques
Prix angéliques
Sushis
Boîtes mécha
Boombox
Prix du chaos
Pièces
Points de pouvoir
Crédits
Vous obtiendrez une nouvelle récompense finale tous les 2 800 EXP.
Vous pourrez choisir d'améliorer ces récompenses finales avec des gemmes, pour qu'elles contiennent des objets plus intéressants, dont des clés sécurisées !
PRIX DU CHAOS
Les prix du chaos sont une nouvelle variante puissante des prix Starr. Les niveaux de rareté des prix du chaos vont de super rare à ultra, le nouveau niveau de rareté maximum des prix Starr.
PLUS DE RÉCOMPENSES
Les prix du chaos ont une chance de se diviser ! Ils peuvent être divisés en 2, 4 ou 8. Lorsqu'ils se divisent, toutes leurs divisions ont la même rareté : il est donc possible d'obtenir 8 prix du chaos ultra à partir d'un même prix du chaos !
Les prix du chaos ultra contiennent toujours l'une des récompenses suivantes :
Hypercharges
Brawlers de rareté mythique, légendaire et ultra légendaire
Skins (épiques, mythiques, légendaires et d'hypercharge)
Buffies !
OÙ LES TROUVER ?
Vous pouvez obtenir des prix du chaos dans vos récompenses des victoires du jour et le Pass Brawl, ainsi qu'ailleurs à l'avenir.
NOUVEAUX BRAWLERS
PIERCE, SNIPER LÉGENDAIRE
Vous voyez ce que c'est, un maître-nageur ? Pierce, il fait ça dans la vie. Sauf qu'au lieu de sauver les gens, il leur tire dessus. On n'a jamais dit que c'était un BON maître-nageur !
Quand Buzz décide que c'en est assez des pipis dans la piscine, il fait appel à Pierce pour faire le ménage.
Spécificité : Pierce ne peut recharger son arme qu'en la vidant entièrement ou en récupérant une douille. La dernière munition inflige des dégâts supplémentaires.
Attaque : SNIPER DU PETIT BAIN
Les tirs de Pierce ont une longue portée et infligent beaucoup de dégâts. Si le projectile touche un ennemi, une douille apparaît près de Pierce. Récupérer une douille lui fait tirer un projectile perçant qui vise la cible visible la plus proche. Pierce ne peut recharger son arme qu'en récupérant des douilles ou en la vidant entièrement. La dernière munition inflige des dégâts supplémentaires.
Super : POISSON DANS L'EAU
Pierce marque une zone et tire un projectile perçant sur tous les brawlers qui s'y trouvent. Chaque tir qui touche sa cible fait apparaître une douille près de Pierce.
Gadget : VAGUES DE BALLES
Recharge des munitions et fait apparaître une douille près de Pierce.
Gadget : ON NE BRAWL QUE DEUX FOIS
Pierce absorbe toutes les douilles, qui lui donnent chacune un bouclier tout en repoussant les ennemis proches.
Pouvoir star : MISSION INSUBMERSIBLE
La dernière munition de Pierce ralentit aussi les ennemis.
Pouvoir star : CANARDAGE
Lorsqu'il récupère une douille, Pierce obtient un bonus de vitesse de déplacement.
Hypercharge : (prochainement)
Titre : Pipi de piscine
GLOWBERT, SOUTIEN MYTHIQUE
Biologiste marin employé à l'aquarium de Starr Park, Glowbert est féru de toutes les bêtes marines et veut partager sa passion avec tous les visiteurs du parc. Il semble peut-être un peu bizarre, mais il est gentil, en vrai ! Parfois.
Spécificité : soins
Attaque : FAISCEAU LUMINESCENT
Glowbert tire un laser, qui le connecte au brawler touché. Si c'est un ennemi, sa connexion inflige des dégâts, si c'est un allié, elle le soigne. Glowbert peut être connecté à un ennemi et un allié à la fois. Si un brawler connecté s'éloigne trop ou n'est plus dans sa ligne de mire, la connexion est rompue.
Super : CRÉATURE DES PROFONDEURS
Glowbert révèle son vrai visage, effrayant les ennemis devant lui, qui se mettent à le fuir. Il tire aussi des projectiles qui infligent des dégâts et ralentissent les ennemis.
Gadget : SAUVEUR VISQUEUX
Glowbert se rue dans une direction choisie, soignant ses alliés et lui-même à l'arrivée.
Gadget : PLUS DE LUMENS !
Glowbert supercharge ses attaches luminescentes, doublant brièvement leurs dégâts et leurs soins.
Pouvoir star : ÉCOSYSTÈME SYMBIOTIQUE
Si Glowbert est attaché à un ennemi et un allié en même temps, les dégâts de l'ennemi sont réduits et ceux de l'allié augmentés.
Pouvoir star : PARASITISME
S'attacher à un ennemi soigne également Glowbert à hauteur d'un pourcentage des dégâts infligés.
Hypercharge : (prochainement)
Titre :Un poisson dans l'eau
HYPERCHARGES
GIGI : PAS DE DEUX
Le super de Gigi inflige des dégâts au début de sa téléportation ainsi qu'à son retour.
SKINS !
SAISON : STEAMPUNK
ENSEMBLE DE SKINS DU PASS BRAWL
STU STEAMPUNK | Épique | Pass Brawl
STU CHEF DE GANG | Épique | Chroma 1
STU FROID MORTEL | Épique | Chroma 2
ENSEMBLE DE SKINS DU PASS BRAWL
GAËL STEAMPUNK | Épique | Pass Brawl
GAËL DISTINGUÉ | Épique | Chroma 1
GAËL RAFFINÉ | Épique | Chroma 2
SKINS DU MAGASIN
KAZE CARILLON | Légendaire | 299 gemmes
BROCK LE BOSS | Mythique | 199 gemmes
SAM SHELBY | Épique | 149 gemmes
SAISON : SAINT-BRAWLENTIN
ENSEMBLE DE SKINS DU PASS BRAWL
RICO CŒUR BRISÉ | Épique | Pass Brawl
RICO RUPTURE | Épique | Chroma 1
RICO REVANCHE | Épique | Chroma 2
ENSEMBLE DE SKINS DU PASS BRAWL
ANGELO SAINT-BRAWLENTIN | Épique | Pass Brawl
ANGELO ADONIS | Épique | Chroma #1
ANGELO IRRÉSISTIBLE | Épique | Chroma #2
SKINS DU MAGASIN
SHADE NOUNOURS AMOUREUX | Légendaire | 299 gemmes
SQUEAK PHILTRE D'AMOUR | Mythique | 199 gemmes
ALLI CHARMEUSE | Épique | 149 gemmes
NOUVEAUX SKINS DE BRAWLERS
PIERCE : CHASSEUR DE VAMPIRES | Mythique | 199 gemmes
PIERCE TÉMÉRAIRE | Mythique | 199 gemmes
PIERCE FLAMBEUR | Mythique | 199 gemmes
AUTRES SKINS
FÊTES BRAWL
NANI BOULE À NEIGE | Épique | 149 gemmes
NOUVEL AN LUNAIRE
WILLOW LOTUS LUNAIRE | Épique | 149 gemmes
E-SPORT !
MAX DU MONDIAL | Épique | 149 gemmes
SKINS OR ET ARGENT MASSIFS
GIGI OR MASSIF
GIGI ARGENT MASSIF
CHANGEMENTS D'ÉQUILIBRAGE
BUFFS
Larry & Lawrie
Taux de charge de l'hypercharge : 30 > 35 (+17 %)
Trebor a demandé ces buffs à Adrian
Colt
Vitesse de rechargement : +8 % (buff de compensation pour l'équipement épique)
Spike
Super : ralentissement +15 % (buff de compensation pour l'équipement mythique)
Pearl
Réduction du délai de température max : 11 > 9 s (22 %).
Ça chauffe, là-dedans !
Gigi
Dégâts : +20 %
Boost de la vitesse de l'attaque de base : 10 % > 20 % (+100 % !)
Des pirouettes, et pas de défaite !
NERFS
Meeple
Réduction du taux de charge de l'hypercharge : 50 > 40
Il peut bien tricher, ça ne changera rien.
Pam
Hypercharge - Taux de charge : 40 → 30
MAIS ON VENAIT JUSTE D'EN FAIRE UNE BRAWLER BALÈZE ! Écoutez, elle sera toujours balèze, même avec ce nerf. La durée de vie de son hypercharge était trop élevée par rapport à sa valeur oppressive dans certains scénarios, alors son déploiement doit prendre plus longtemps.
Juju
Hypercharge - Taux de charge : 50 → 40
C'est comme pour Pam : son Gris-Gris hyperchargé de longue durée offre une excellente valeur, mais sa polyvalence en fera toujours une lanceuse des plus populaires.
Otis
Super - Taux de charge : 100 → 90
*glou glou*
Mina
PV : -3 %
Augmentation du délai de récupération des deux gadgets : +10 % (2 s)
C'est un plus gros nerf qu'il n'y paraît, car nous augmentons globalement les PV des brawlers. De plus, ses gadgets sont extrêmement puissants : les rendre moins prévalents est la première étape logique de l'équilibrage de notre b-girl.
CHANGEMENTS GÉNÉRAUX (TOUS LES BRAWLERS)
TOUT LE MONDE REÇOIT UN BOOST DE PV ! Sauf... Mina.
Lorsque nous ajoutons de nouvelles mécaniques au jeu (comme les buffies !), elles apportent généralement de la puissance offensive et défensive,
et il peut être difficile de jouer face à de nouvelles capacités. Ce boost de PV permettra aux brawlers de s'adapter plus naturellement à cette nouvelle ère de Brawl Stars, en augmentant leur survivabilité globale.
Le jeu sera moins concentré sur les dégâts instantanés et les éliminations rapides, et permettra des styles de jeu plus stratégiques pour laisser aux brawlers le temps de briller.
Nous suivrons de près l'évolution de la méta avec l'arrivée de nouveaux buffies, et nous n'hésiterons pas à équilibrer les brawlers plus tard, si nécessaire.
|BRAWLER
|PV AUGMENTÉS
|A.R.K.A.D.
|4,00 %
|ALLI
|5,41 %
|AMBRE
|6,25 %
|ANGELO
|3,33 %
|ASH
|5,36 %
|BARTABA
|12,50 %
|BÉA
|12,00 %
|BELLE
|7,69 %
|BERRY
|4,00 %
|BILLIE
|4,17 %
|BO
|5,56 %
|BONNIE
|4,17 %
|BROCK
|11,11 %
|BULL
|6,00 %
|BUSTER
|4,17 %
|BUZZ
|4,17 %
|BYRON
|8,33 %
|CARL
|5,00 %
|CHARLIE
|5,71 %
|CHESTER
|5,71 %
|CHUCK
|4,44 %
|CLANCY
|6,06 %
|COLETTE
|2,86 %
|COLT
|10,71 %
|CORDELIUS
|2,94 %
|CORBAC
|7,14 %
|DARRYL
|3,77 %
|DOUG
|4,00 %
|DRACO
|1,82 %
|DYNAMIKE
|7,14 %
|EDGAR
|9,09 %
|EL COSTO
|3,17 %
|ELIZ@
|8,33 %
|EVE
|6,90 %
|FANG
|4,65 %
|FINX
|2,78 %
|FRANK
|4,48 %
|GAËL
|5,26 %
|D'JINN
|5,56 %
|GIGI
|7,89 %
|GRAY
|3,03 %
|GRIFF
|5,88 %
|GROM
|7,14 %
|GUS
|3,13 %
|HANK
|0,00 %
|JACKY
|6,38 %
|JAE-YONG
|2,94 %
|JANET
|6,25 %
|JESSIE
|6,45 %
|JUJU
|3,33 %
|KAZE
|2,50 %
|KENJI
|5,26 %
|KIT
|3,33 %
|LARRY & LAWRIE
|7,14 %
|LÉON
|5,88 %
|LILY
|2,44 %
|LOLA
|5,26 %
|LOU
|6,25 %
|LUMI
|11,54 %
|MAISIE
|8,11 %
|MANDY
|7,14 %
|MAX
|6,06 %
|MEEPLE
|3,13 %
|MEG
|4,35 %
|MEG (MÉCHA)
|5,71 %
|MELODY
|2,70 %
|MICO
|6,06 %
|MINA
|-2,70 %
|MOE
|5,88 %
|MORTIS
|5,26 %
|Monsieur M.
|8,82 %
|NANI
|4,17 %
|NITA
|5,00 %
|OLLIE
|1,89 %
|OTIS
|5,88 %
|PAM
|4,17 %
|PEARL
|10,26 %
|PENNY
|9,38 %
|PIERCE
|7,14 %
|POLLY
|8,70 %
|POCO
|5,26 %
|R-T
|5,13 %
|RICOCHET
|7,14 %
|ROSA
|8,00 %
|MÉDOR
|7,14 %
|SAM
|5,56 %
|ÉMERI
|7,89 %
|SHADE
|5,71 %
|SHELLY
|5,41 %
|SPIKE
|7,14 %
|WALLY
|6,67 %
|SQUEAK
|5,56 %
|STU
|6,25 %
|SURGE
|10,00 %
|TARA
|6,45 %
|TICK
|9,09 %
|TRUNK
|4,00 %
|WILLOW
|6,45 %
|ZIGGY
|7,14 %
CARTES, MODES DE JEU ET CHANGEMENTS DE LA ROTATION
Nouveaux modes de jeu saisonniers
Décembre / Mécha Noël
Le retour de Ruée sur les cadeaux, Paintbrawl
Janvier / Steampunk
Briseurs de coffre :
Variante de Braquage en 3c3. La première équipe qui détruit le coffre de ses adversaires l'emporte.
Des bombes peuvent être ramassées et lancées sur le coffre adverse. C'est le seul moyen de détruire le coffre.
Modificateur Ligne de défense
Lorsque ce modificateur est activé, les joueurs ne voient qu'autour d'eux et de leurs alliés, et leur vision est bloquée par les murs.
Février / Saint-Brawlentin
Explosion d'amour :
Variante de Chasse ouverte en 2c2. La première équipe à atteindre 6 éliminations remporte la partie.
Les attaques normales immobilisent les adversaires.
Les bombes d'amour peuvent être ramassées et lancées sur les brawlers adverses pour les éliminer.
Combats de boss en duo
Battez les boss de la Saint-Brawlentin pour gagner des boîtes de chocolats pleines de bonnes choses !
Environnements
Supprimés :
Stranger Things
Magasin de curiosités
Cirque des curiosités
Ajoutés :
Survivant des marais d'amour (NOUVEAU)
Aquarium des monstres marins (NOUVEAU, Glowbert)
Monde des bonbons
Navire de Darryl
Force Starr
Vélocirapides
Cartes
HORS-JEU 5C5
+ Esprit calculateur
- Machine du Vide
Chasse ouverte
+ Marche sur sable chaud
+ Trop gadget
Zone réservée
+ Évasion fiscale
+ Les Sept Piliers de l'Humanité
- Ticket sans retour
- Division de zone
Brawlball
+ Terre brûlée
+ Muscade
- Saisir le moment
- Chute de flûtes
Braquage
+ Aridité
+ Trillion
- Tout le malheur du monde
- Plaine plantureuse
Razzia de gemmes
+ Fosse aux serpents
+ Cascade renforcée
- Vallée des murmures
- Nonchalance extrême
Hors-jeu
+ Konnakol
+ Pris au piège
- H pour...
- La balade des croquettes de viande
Duels
+ Feuille blanche
- Dédale du singe
Prime
+ Près du mur
+ Chambre chorale
- Ne te retourne pas
- Côte à côte
Hockey Brawl
+ V de Vacances
+ Hyperespace
- Lancer rebondissant
- Moins que zéro
Classé
Saison 40
Mode de jeu à l'affiche : Hors-jeu
Sources abondantes
Ravin du bras d'or
Brawlers au max :
Mandy
Melody
Ambre
Saison 41
Mode de jeu à l'affiche : Braquage
Arrêt au stand
Zone très sécurisée
Brawlers au max :
Gaël
Mico
Surge
Saison 42
Mode de jeu à l'affiche : Razzia de gemmes
Arcade rustique
Arcade cristalline
Brawlers au max :
Shade
Squeak
Kit
BUFFS DE L'ÉCONOMIE
Sur le modèle des buffies, nous avons aussi appliqué un buff à toute l'économie du jeu !
La voie des trophées est buffée ! C'est surtout via l'introduction des prix du chaos, mais on a aussi augmenté les quantités de ressources en général.
2 mégaquêtes de plus par saison, avec des exigences moindres.
Prix du chaos dans les victoires du jour (jours de chance seulement en décembre et jours normaux en janvier)
Meilleures récompenses pour les événements communautaires et temporaires
AMÉLIORATIONS PERMANENTES ET FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
NOUVEAU NIVEAU DE GLOIRE : FORCE STARR
Vous aurez besoin de 75 000 crédits pour atteindre chaque niveau.
Nouvelles carte de combat, icône de joueur et émote à découvrir !
Les matchs en Brawlball et Hockey Brawl continuent même après la fin du temps réglementaire tant qu'une balle ou qu'un palet est en mouvement.
Skins super rares ajoutés aux prix Starr mythiques.
Le prix en gemmes des points de pouvoir est divisé par deux, et ils coûteront aussi moins cher dans les offres.
Les quêtes peuvent désormais contenir plus de modes de jeu actifs ou débloqués.
CORRECTIONS DE BUGS
Quand Léon sombre tigre et ses chromas utilisaient le gadget Projecteur d'hologramme pendant l'hypercharge, le skin n'affichait pas correctement le modèle d'hypercharge.
La couleur des palets de glace en Hockey Brawl a été corrigée.
L'icône de la quête Jouer deux matchs avec un membre du club est de retour dans le menu des quêtes.
La bonne version de l'icône de profil Ollie Jake est désormais affichée.
L'indication NOUVEAU ne s'affiche plus systématiquement dans le menu des quêtes quand le menu des récompenses est sélectionné.