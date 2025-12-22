Skip to content
22 déc. 2025
Blog – Brawl Stars

MISE À JOUR 65 : BUFFIES !

C'EST QUOI, LES BUFFIES ?

Les buffies sont des porte-clés à collectionner qui étaient vendus dans toutes les boutiques de souvenirs de Starr Park. Mais au bout d'un moment, ils sont tombés en rupture de stock et il est devenu impossible d'en trouver.

En faisant un peu d'inventaire, R-T a découvert un entrepôt souterrain débordant de buffies et ils ont fait leur retour dans Starr Park !

Les buffies améliorent la puissance et les capacités des brawlers.

Comme leur nom l'indique, ils appliquent un buff aux gadgets, pouvoirs star et hypercharges de leur brawler.

QUELS BRAWLERS ONT DES BUFFIES ?

Dans cette mise à jour, Colt, Shelly, Spike, Mortis, Frank et Eliz@ !

À chaque brawler correspondent 3 buffies : un buffie de gadget, un super buffie et un hyper buffie.

Une fois débloqués, les buffies sont activés de façon permanente et s'appliquent aux deux pouvoirs star et aux deux gadgets.

Vous pouvez équiper les 3 buffies à la fois !

ILS FONT QUOI ?

Penchons-nous sur les avantages fournis par chaque buffie à son brawler.

COLT

Gadget : Chargeur automatique

  • Chaque coup vole 1 munition.

Gadget : Balle d'argent

  • Tire une plus grosse balle qui inflige plus de dégâts.

Pouvoir star : Bottes neuves

  • Accélère la vitesse de déplacement en infligeant des dégâts.

Pouvoir star Spécial Magnum

  • Inflige plus de dégâts aux cibles éloignées.

Hypercharge : Duel de flingues

  • Accélère les tirs pendant l'hypercharge.

SHELLY

Gadget : Avance rapide

  • Aucun dégât subi pendant le sprint.

Gadget : Étourdi

  • Les attaques ralentissent les ennemis. Durée prolongée à chaque coup infligé.

  • Grâce à des munitions « souffle de dragon » créées par Draco, le super de Shelly laisse une zone enflammée derrière lui.

Pouvoir star : Pansement

  • Accélère brièvement la vitesse de déplacement.

Hypercharge : Double canon

  • Grosse accélération du projectile de l'attaque de base pendant l'hypercharge.

SPIKE

Gadget : Pique-épine

  • Les cibles touchées par 2 épines sont immobilisées.

Gadget : Cactus en pot

  • Une fois détruit, le cactus inflige aussi des dégâts de zone qui repoussent les ennemis.

Pouvoir star : Fertilisant

  • Accélération de la vitesse du projectile du super.

Pouvoir star : Balle courbe

  • Étend la portée des épines à trajectoire courbe.

Hypercharge : Floraison

  • L'attaque de base de la grenade kipik est déclenchée deux fois !

MORTIS

Gadget : Bobine de combo

  • Inflige plus de dégâts aux ennemis affaiblis.

Gadget : Créature de la nuit (anciennement Pelle de survie)

  • Inflige des dégâts en passant à travers les ennemis et soigne à hauteur des dégâts infligés.

Pouvoir star : Moissombre

  • Obtient plus de PV max jusqu'à la défaite (cumulable).

Pouvoir star : Serpent sournois

  • Obtient une réduction des dégâts pendant sa charge allongée.

Hypercharge : Boomerang sanguin

  • Lorsque Mortis utilise son attaque de base, une attaque fantôme frappe la même zone après un délai.

FRANK

Gadget : Casque antibruit

  • L'onde sonore détruit aussi les projectiles ennemis.

Gadget : Massue aimantée

  • Les ennemis touchés sont brièvement ralentis.

Pouvoir star : Tour de force

  • Battre un brawler augmente brièvement les dégâts d'attaque et les soins.

Pouvoir star : Éponge

  • Dégâts réduits à plus de 50 % des PV.

Hypercharge : Frappe sismique

  • L'attaque de base atteint sa vitesse maximum lorsque Frank est hyperchargé !

ELIZ@

Gadget : Cordon de sécurité

  • Repousse davantage les ennemis et les étourdit brièvement s'ils se retrouvent contre un mur.

Gadget : Acide en spray

  • Ralentit les ennemis touchés.

Pouvoir star : Mauvais karma

  • Réduit brièvement les dégâts infligés par les ennemis touchés par l'attaque de base d'Eliz@.

Pouvoir star : Tendance

  • Eliz@ ne subit aucun dégât pendant les 1 s qui suivent l'activation de son super.

Hypercharge : Cercle du cancel

  • La laque empoisonne les ennemis !

OÙ LES TROUVER ?

Dans l'attrape-buffie réapprovisionné de Starr Park !

  • Les buffies sont débloqués à partir de 1 000 trophées et votre premier buffie est gratuit !

  • Ils coûtent 1 000 pièces et 2 000 points de pouvoir dans l'attrape-buffie.

  • L'activation de l'attrape-buffie garantit d'obtenir un buffie. Cette mise à jour inclut 18 buffies au total, ainsi que des buffies bling-bling : des skins cosmétiques rares uniquement disponibles lorsque vous avez débloqué les 18 buffies !

  • Vous pouvez aussi acheter des buffies directement avec des gemmes.

    • Buffie de gadget : 149 gemmes

    • Buffie star : 179 gemmes

    • Hyper buffie : 199 gemmes

AUTRES CHANGEMENTS AVEC LES BUFFIES

Brawlers retravaillés :

Comme vous avez pu le remarquer ci-dessus, les capacités des brawlers qui obtiennent des buffies ont aussi été retravaillées, dans le but d'équilibrer et de rafraîchir leur gameplay par la même occasion.

COLT

Gadget : Chargeur automatique

  • Ce gadget rechargeait 2 munitions, mais tire désormais 2 coups rapides qui ralentissent les cibles touchées.

SPIKE :

Gadget : Pique-épine

  • Il lançait autrefois 3 séries d'épines, mais peut désormais être ciblé et en lance 2.

Gadget : Cactus en pot

  • Vous pouvez maintenant lancer votre cactus soigneur. Son temps de déploiement augmente avec la distance, mais il rend Spike plus avantageux en équipe.

Pouvoir star : Fertilisant

  • Vous pouvez maintenant lancer votre cactus soigneur. Son temps de déploiement augmente avec la distance, mais il rend Spike plus avantageux en équipe.

MORTIS :

Gadget : Bobine de combo

  • Il peut désormais être ciblé. Mortis lance sa pelle dans n'importe quelle direction ou autour de lui.

Gadget : Pelle de survie (nouveau nom : Créature de la nuit)

  • Ce gadget permettait d'accélérer le rechargement, mais peut désormais être ciblé et change Mortis en créature de la nuit pour l'envoyer à l'endroit voulu.

FRANK :

Gadget : Casque antibruit

  • Non seulement Frank est immunisé contre les contrôles de foule, mais il déclenche aussi une onde sonore qui peut être ciblée.

Gadget : Massue aimantée

  • Ce gadget permettait d'infliger plus de dégâts et d'attirer les ennemis. Il peut à présent être ciblé pour une traction précise à plus longue portée.

ELIZ@ :

Gadget : Acide en spray

  • Vous pouvez maintenant cibler le spray, qui traverse les murs !

Gadget : Cordon de sécurité

  • Le spray peut maintenant être ciblé et repousse les ennemis !

Gadgets à visée !

Désormais, vous pourrez utiliser vos gadgets comme des supers et viser vos cibles !

  • Les brawlers ayant des buffies bénéficient de cette nouvelle fonctionnalité des gadgets : vous pouvez toujours appuyer sur le bouton du gadget pour l'activer, mais vous pouvez aussi viser avec la plupart des nouveaux gadgets !

Suppression des équipements épiques et mythiques

  • Lors de la sortie des buffies d'un brawler, ses équipements épiques et mythiques seront supprimés.

  • Ces brawlers seront rééquilibrés en conséquence (si nécessaire).

  • Les équipements achetés seront entièrement remboursés.

Modification de l'indicateur au sol

Kézako, l'indicateur au sol ?

C'est le cercle en dessous des brawlers qui montre ce dont ils sont équipés. Désormais, il indiquera :

  • Quand un gadget est prêt ou en cours de visée/d'utilisation ;

  • L'utilisation d'un pouvoir star (au centre, avec un indicateur simplifié) ;

  • Un visuel différent pour les deux s'ils sont affectés par un buffie ;

  • L'hypercharge comme d'habitude ;

  • Supprimé : l'équipement.

NOUVEAU PASS BRAWL

COFFRE-FORT DU PASS

Le Pass Brawl a été mis à jour ! De nouveaux coffres-forts du Pass spéciaux offriront de meilleures récompenses et dix paliers de plus ! Ces coffres-forts peuvent être ouverts avec des clés sécurisées, que vous pouvez mettre de côté ou dépenser pour obtenir les récompenses que vous voulez !

AUGMENTATION DES PRIX

Commençons par le début : nous allons augmenter le prix du Pass Brawl et du Pass Brawl Plus.

  • Nouveau prix du Pass Brawl : 8,99 $

  • Nouveau prix du Pass Brawl Plus : 12,99 $

Ces prix sont en dollars américains (USD). Ils peuvent varier selon les régions.

  • Il est possible d'acheter jusqu'à 8 Pass Brawl d'avance à leur prix actuel jusqu'au 1er janvier si vous voulez faire des économies.

LES BONNES NOUVELLES

Maintenant que tout ça est dit...

Plus de récompenses et plus de choix ! Les Pass Brawl gratuit et payant sont boostés, avec de meilleures récompenses.

Le Pass Brawl normal inclut désormais tous les skins, chromas et titres !

Les Pass Brawl contient désormais des PRIX DU CHAOS (plus d'infos ci-dessous). Les prix du chaos sont plus puissants que les prix Starr habituels et offrent de meilleures récompenses.

Et surtout, nous avons ajouté des…

COFFRES-FORTS ET CLÉS SÉCURISÉES

Des coffres-forts ont été ajoutés au Pass Brawl, chacun doté d'une CLÉ à utiliser pour l'ouvrir.

CLÉS DE RESSOURCES

  • Ouvrez un coffre-fort de ressources.

  • Obtenez 2 000 pièces d'or, 2 000 points de pouvoir ou 5 000 blings.

  • Disponibles sur la voie gratuite du Pass Brawl !

CLÉS DE SKINS

  • Ouvrez un coffre-fort de skins.

  • Obtenez les skins de la saison en cours à prix réduit ou des skins des anciens Pass Brawl !

  • Les coffres-forts de skins contiennent des ensembles de skins. Chaque ensemble inclut 1 skin et 2 chromas (variantes de skin).

Clés sécuriséesEnsembles de skins
1Ensemble de skins du Pass Brawl en cours
2Ensemble de skins d'anciens Pass Brawl

  • Disponibles sur la voie payante du Pass Brawl.

CLÉS DE BRAWLER

  • Débloquez un coffre-fort de brawler.

  • Obtenez le brawler de votre choix !

  • Le nombre de clés nécessaires pour débloquer un brawler dépend de sa rareté.

Clés sécuriséesRareté du brawler
1Épique
2Mythique
4Légendaire
6Ultra légendaire

  • Disponibles sur la voie payante du Pass Brawl.

CLÉS DE BUFFIE

  • Ouvrez un coffre-fort de buffies.

  • Débloquez un buffie au choix !

  • Disponibles sur la voie payante du Pass Brawl.

NOUVELLES RÉCOMPENSES FINALES

  • Jusqu'ici, les récompenses finales étaient toujours des prix Starr obtenus après avoir terminé le Pass Brawl.

  • Désormais, vous obtiendrez une récompense aléatoire parmi les suivantes :

    • Prix démoniaques

    • Prix angéliques

    • Sushis

    • Boîtes mécha

    • Boombox

    • Prix du chaos

    • Pièces

    • Points de pouvoir

    • Crédits

  • Vous obtiendrez une nouvelle récompense finale tous les 2 800 EXP.

  • Vous pourrez choisir d'améliorer ces récompenses finales avec des gemmes, pour qu'elles contiennent des objets plus intéressants, dont des clés sécurisées !

PRIX DU CHAOS

Les prix du chaos sont une nouvelle variante puissante des prix Starr. Les niveaux de rareté des prix du chaos vont de super rare à ultra, le nouveau niveau de rareté maximum des prix Starr.

PLUS DE RÉCOMPENSES

Les prix du chaos ont une chance de se diviser ! Ils peuvent être divisés en 2, 4 ou 8. Lorsqu'ils se divisent, toutes leurs divisions ont la même rareté : il est donc possible d'obtenir 8 prix du chaos ultra à partir d'un même prix du chaos !
Les prix du chaos ultra contiennent toujours l'une des récompenses suivantes :

  • Hypercharges

  • Brawlers de rareté mythique, légendaire et ultra légendaire

  • Skins (épiques, mythiques, légendaires et d'hypercharge)

  • Buffies !

OÙ LES TROUVER ?

Vous pouvez obtenir des prix du chaos dans vos récompenses des victoires du jour et le Pass Brawl, ainsi qu'ailleurs à l'avenir.

NOUVEAUX BRAWLERS

PIERCE, SNIPER LÉGENDAIRE

Vous voyez ce que c'est, un maître-nageur ? Pierce, il fait ça dans la vie. Sauf qu'au lieu de sauver les gens, il leur tire dessus. On n'a jamais dit que c'était un BON maître-nageur !

Quand Buzz décide que c'en est assez des pipis dans la piscine, il fait appel à Pierce pour faire le ménage.

  • Spécificité : Pierce ne peut recharger son arme qu'en la vidant entièrement ou en récupérant une douille. La dernière munition inflige des dégâts supplémentaires.

  • Attaque : SNIPER DU PETIT BAIN

    • Les tirs de Pierce ont une longue portée et infligent beaucoup de dégâts. Si le projectile touche un ennemi, une douille apparaît près de Pierce. Récupérer une douille lui fait tirer un projectile perçant qui vise la cible visible la plus proche. Pierce ne peut recharger son arme qu'en récupérant des douilles ou en la vidant entièrement. La dernière munition inflige des dégâts supplémentaires.

  • Super : POISSON DANS L'EAU

    • Pierce marque une zone et tire un projectile perçant sur tous les brawlers qui s'y trouvent. Chaque tir qui touche sa cible fait apparaître une douille près de Pierce.

  • Gadget : VAGUES DE BALLES

    • Recharge des munitions et fait apparaître une douille près de Pierce.

  • Gadget : ON NE BRAWL QUE DEUX FOIS

    • Pierce absorbe toutes les douilles, qui lui donnent chacune un bouclier tout en repoussant les ennemis proches.

  • Pouvoir star : MISSION INSUBMERSIBLE

    • La dernière munition de Pierce ralentit aussi les ennemis.

  • Pouvoir star : CANARDAGE

    • Lorsqu'il récupère une douille, Pierce obtient un bonus de vitesse de déplacement.

  • Hypercharge : (prochainement)

  • Titre : Pipi de piscine

GLOWBERT, SOUTIEN MYTHIQUE

Biologiste marin employé à l'aquarium de Starr Park, Glowbert est féru de toutes les bêtes marines et veut partager sa passion avec tous les visiteurs du parc. Il semble peut-être un peu bizarre, mais il est gentil, en vrai ! Parfois.

  • Spécificité : soins

  • Attaque : FAISCEAU LUMINESCENT

    • Glowbert tire un laser, qui le connecte au brawler touché. Si c'est un ennemi, sa connexion inflige des dégâts, si c'est un allié, elle le soigne. Glowbert peut être connecté à un ennemi et un allié à la fois. Si un brawler connecté s'éloigne trop ou n'est plus dans sa ligne de mire, la connexion est rompue.

  • Super : CRÉATURE DES PROFONDEURS

    • Glowbert révèle son vrai visage, effrayant les ennemis devant lui, qui se mettent à le fuir. Il tire aussi des projectiles qui infligent des dégâts et ralentissent les ennemis.

  • Gadget : SAUVEUR VISQUEUX

    • Glowbert se rue dans une direction choisie, soignant ses alliés et lui-même à l'arrivée.

  • Gadget : PLUS DE LUMENS !

    • Glowbert supercharge ses attaches luminescentes, doublant brièvement leurs dégâts et leurs soins.

  • Pouvoir star : ÉCOSYSTÈME SYMBIOTIQUE

    • Si Glowbert est attaché à un ennemi et un allié en même temps, les dégâts de l'ennemi sont réduits et ceux de l'allié augmentés.

  • Pouvoir star : PARASITISME

    • S'attacher à un ennemi soigne également Glowbert à hauteur d'un pourcentage des dégâts infligés.

  • Hypercharge : (prochainement)

  • Titre :Un poisson dans l'eau

HYPERCHARGES

GIGI : PAS DE DEUX

  • Le super de Gigi inflige des dégâts au début de sa téléportation ainsi qu'à son retour.

SKINS !

SAISON : STEAMPUNK

ENSEMBLE DE SKINS DU PASS BRAWL

  • STU STEAMPUNK | Épique | Pass Brawl

    • STU CHEF DE GANG | Épique | Chroma 1

    • STU FROID MORTEL | Épique | Chroma 2

ENSEMBLE DE SKINS DU PASS BRAWL

  • GAËL STEAMPUNK | Épique | Pass Brawl

    • GAËL DISTINGUÉ | Épique | Chroma 1

    • GAËL RAFFINÉ | Épique | Chroma 2

SKINS DU MAGASIN

  • KAZE CARILLON | Légendaire | 299 gemmes

  • BROCK LE BOSS | Mythique | 199 gemmes

  • SAM SHELBY | Épique | 149 gemmes

SAISON : SAINT-BRAWLENTIN

ENSEMBLE DE SKINS DU PASS BRAWL

  • RICO CŒUR BRISÉ | Épique | Pass Brawl

    • RICO RUPTURE | Épique | Chroma 1

    • RICO REVANCHE | Épique | Chroma 2

ENSEMBLE DE SKINS DU PASS BRAWL

  • ANGELO SAINT-BRAWLENTIN | Épique | Pass Brawl

    • ANGELO ADONIS | Épique | Chroma #1

    • ANGELO IRRÉSISTIBLE | Épique | Chroma #2

SKINS DU MAGASIN

  • SHADE NOUNOURS AMOUREUX | Légendaire | 299 gemmes

  • SQUEAK PHILTRE D'AMOUR | Mythique | 199 gemmes

  • ALLI CHARMEUSE | Épique | 149 gemmes

NOUVEAUX SKINS DE BRAWLERS

  • PIERCE : CHASSEUR DE VAMPIRES | Mythique | 199 gemmes

    • PIERCE TÉMÉRAIRE | Mythique | 199 gemmes

    • PIERCE FLAMBEUR | Mythique | 199 gemmes

AUTRES SKINS

FÊTES BRAWL

  • NANI BOULE À NEIGE | Épique | 149 gemmes

NOUVEL AN LUNAIRE

  • WILLOW LOTUS LUNAIRE | Épique | 149 gemmes

E-SPORT !

  • MAX DU MONDIAL | Épique | 149 gemmes

SKINS OR ET ARGENT MASSIFS

  • GIGI OR MASSIF

  • GIGI ARGENT MASSIF

CHANGEMENTS D'ÉQUILIBRAGE

BUFFS

  • Larry & Lawrie

    • Taux de charge de l'hypercharge : 30 > 35 (+17 %)

      • Trebor a demandé ces buffs à Adrian

  • Colt

    • Vitesse de rechargement : +8 % (buff de compensation pour l'équipement épique)

  • Spike

    • Super : ralentissement +15 % (buff de compensation pour l'équipement mythique)

  • Pearl

    • Réduction du délai de température max : 11 > 9 s (22 %).

      • Ça chauffe, là-dedans !

  • Gigi

    • Dégâts : +20 %

    • Boost de la vitesse de l'attaque de base : 10 % > 20 % (+100 % !)

      • Des pirouettes, et pas de défaite !

NERFS

  • Meeple

    • Réduction du taux de charge de l'hypercharge : 50 > 40

      • Il peut bien tricher, ça ne changera rien.

  • Pam

    • Hypercharge - Taux de charge : 40 → 30

      • MAIS ON VENAIT JUSTE D'EN FAIRE UNE BRAWLER BALÈZE ! Écoutez, elle sera toujours balèze, même avec ce nerf. La durée de vie de son hypercharge était trop élevée par rapport à sa valeur oppressive dans certains scénarios, alors son déploiement doit prendre plus longtemps.

  • Juju

    • Hypercharge - Taux de charge : 50 → 40

      • C'est comme pour Pam : son Gris-Gris hyperchargé de longue durée offre une excellente valeur, mais sa polyvalence en fera toujours une lanceuse des plus populaires.

  • Otis

    • Super - Taux de charge : 100 → 90

      • *glou glou*

  • Mina

    • PV : -3 %

    • Augmentation du délai de récupération des deux gadgets : +10 % (2 s)

      • C'est un plus gros nerf qu'il n'y paraît, car nous augmentons globalement les PV des brawlers. De plus, ses gadgets sont extrêmement puissants : les rendre moins prévalents est la première étape logique de l'équilibrage de notre b-girl.

CHANGEMENTS GÉNÉRAUX (TOUS LES BRAWLERS)

TOUT LE MONDE REÇOIT UN BOOST DE PV ! Sauf... Mina.

Lorsque nous ajoutons de nouvelles mécaniques au jeu (comme les buffies !), elles apportent généralement de la puissance offensive et défensive,

et il peut être difficile de jouer face à de nouvelles capacités. Ce boost de PV permettra aux brawlers de s'adapter plus naturellement à cette nouvelle ère de Brawl Stars, en augmentant leur survivabilité globale.

Le jeu sera moins concentré sur les dégâts instantanés et les éliminations rapides, et permettra des styles de jeu plus stratégiques pour laisser aux brawlers le temps de briller.

Nous suivrons de près l'évolution de la méta avec l'arrivée de nouveaux buffies, et nous n'hésiterons pas à équilibrer les brawlers plus tard, si nécessaire.

BRAWLERPV AUGMENTÉS
A.R.K.A.D.4,00 %
ALLI5,41 %
AMBRE6,25 %
ANGELO3,33 %
ASH5,36 %
BARTABA12,50 %
BÉA12,00 %
BELLE7,69 %
BERRY4,00 %
BILLIE4,17 %
BO5,56 %
BONNIE4,17 %
BROCK11,11 %
BULL6,00 %
BUSTER4,17 %
BUZZ4,17 %
BYRON8,33 %
CARL5,00 %
CHARLIE5,71 %
CHESTER5,71 %
CHUCK4,44 %
CLANCY6,06 %
COLETTE2,86 %
COLT10,71 %
CORDELIUS2,94 %
CORBAC7,14 %
DARRYL3,77 %
DOUG4,00 %
DRACO1,82 %
DYNAMIKE7,14 %
EDGAR9,09 %
EL COSTO3,17 %
ELIZ@8,33 %
EVE6,90 %
FANG4,65 %
FINX2,78 %
FRANK4,48 %
GAËL5,26 %
D'JINN5,56 %
GIGI7,89 %
GRAY3,03 %
GRIFF5,88 %
GROM7,14 %
GUS3,13 %
HANK0,00 %
JACKY6,38 %
JAE-YONG2,94 %
JANET6,25 %
JESSIE6,45 %
JUJU3,33 %
KAZE2,50 %
KENJI5,26 %
KIT3,33 %
LARRY & LAWRIE7,14 %
LÉON5,88 %
LILY2,44 %
LOLA5,26 %
LOU6,25 %
LUMI11,54 %
MAISIE8,11 %
MANDY7,14 %
MAX6,06 %
MEEPLE3,13 %
MEG4,35 %
MEG (MÉCHA)5,71 %
MELODY2,70 %
MICO6,06 %
MINA-2,70 %
MOE5,88 %
MORTIS5,26 %
Monsieur M.8,82 %
NANI4,17 %
NITA5,00 %
OLLIE1,89 %
OTIS5,88 %
PAM4,17 %
PEARL10,26 %
PENNY9,38 %
PIERCE7,14 %
POLLY8,70 %
POCO5,26 %
R-T5,13 %
RICOCHET7,14 %
ROSA8,00 %
MÉDOR7,14 %
SAM5,56 %
ÉMERI7,89 %
SHADE5,71 %
SHELLY5,41 %
SPIKE7,14 %
WALLY6,67 %
SQUEAK5,56 %
STU6,25 %
SURGE10,00 %
TARA6,45 %
TICK9,09 %
TRUNK4,00 %
WILLOW6,45 %
ZIGGY7,14 %

CARTES, MODES DE JEU ET CHANGEMENTS DE LA ROTATION

Nouveaux modes de jeu saisonniers

Décembre / Mécha Noël

  • Le retour de Ruée sur les cadeaux, Paintbrawl

Janvier / Steampunk

  • Briseurs de coffre :

    • Variante de Braquage en 3c3. La première équipe qui détruit le coffre de ses adversaires l'emporte.

    • Des bombes peuvent être ramassées et lancées sur le coffre adverse. C'est le seul moyen de détruire le coffre.

  • Modificateur Ligne de défense

    • Lorsque ce modificateur est activé, les joueurs ne voient qu'autour d'eux et de leurs alliés, et leur vision est bloquée par les murs.

Février / Saint-Brawlentin

  • Explosion d'amour :

    • Variante de Chasse ouverte en 2c2. La première équipe à atteindre 6 éliminations remporte la partie.

    • Les attaques normales immobilisent les adversaires.

    • Les bombes d'amour peuvent être ramassées et lancées sur les brawlers adverses pour les éliminer.

  • Combats de boss en duo

    • Battez les boss de la Saint-Brawlentin pour gagner des boîtes de chocolats pleines de bonnes choses !

Environnements

  • Supprimés :

    • Stranger Things

    • Magasin de curiosités

    • Cirque des curiosités

  • Ajoutés :

    • Survivant des marais d'amour (NOUVEAU)

    • Aquarium des monstres marins (NOUVEAU, Glowbert)

    • Monde des bonbons

    • Navire de Darryl

    • Force Starr

    • Vélocirapides

Cartes

HORS-JEU 5C5

+ Esprit calculateur

- Machine du Vide

Chasse ouverte

+ Marche sur sable chaud

+ Trop gadget

Zone réservée

+ Évasion fiscale

+ Les Sept Piliers de l'Humanité

- Ticket sans retour

- Division de zone

Brawlball

+ Terre brûlée

+ Muscade

- Saisir le moment

- Chute de flûtes

Braquage

+ Aridité

+ Trillion

- Tout le malheur du monde

- Plaine plantureuse

Razzia de gemmes

+ Fosse aux serpents

+ Cascade renforcée

- Vallée des murmures

- Nonchalance extrême

Hors-jeu

+ Konnakol

+ Pris au piège

- H pour...

- La balade des croquettes de viande

Duels

+ Feuille blanche

- Dédale du singe

Prime

+ Près du mur

+ Chambre chorale

- Ne te retourne pas

- Côte à côte

Hockey Brawl

+ V de Vacances

+ Hyperespace

- Lancer rebondissant

- Moins que zéro

Classé

Saison 40

  • Mode de jeu à l'affiche : Hors-jeu

    • Sources abondantes

    • Ravin du bras d'or

  • Brawlers au max :

    • Mandy

    • Melody

    • Ambre

Saison 41

  • Mode de jeu à l'affiche : Braquage

    • Arrêt au stand

    • Zone très sécurisée

  • Brawlers au max :

    • Gaël

    • Mico

    • Surge

Saison 42

  • Mode de jeu à l'affiche : Razzia de gemmes

    • Arcade rustique

    • Arcade cristalline

  • Brawlers au max :

    • Shade

    • Squeak

    • Kit

BUFFS DE L'ÉCONOMIE

Sur le modèle des buffies, nous avons aussi appliqué un buff à toute l'économie du jeu !

  • La voie des trophées est buffée ! C'est surtout via l'introduction des prix du chaos, mais on a aussi augmenté les quantités de ressources en général.

  • 2 mégaquêtes de plus par saison, avec des exigences moindres.

  • Prix du chaos dans les victoires du jour (jours de chance seulement en décembre et jours normaux en janvier)

  • Meilleures récompenses pour les événements communautaires et temporaires

AMÉLIORATIONS PERMANENTES ET FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

NOUVEAU NIVEAU DE GLOIRE : FORCE STARR

  • Vous aurez besoin de 75 000 crédits pour atteindre chaque niveau.

  • Nouvelles carte de combat, icône de joueur et émote à découvrir !

  • Les matchs en Brawlball et Hockey Brawl continuent même après la fin du temps réglementaire tant qu'une balle ou qu'un palet est en mouvement.

  • Skins super rares ajoutés aux prix Starr mythiques.

  • Le prix en gemmes des points de pouvoir est divisé par deux, et ils coûteront aussi moins cher dans les offres.

  • Les quêtes peuvent désormais contenir plus de modes de jeu actifs ou débloqués.

CORRECTIONS DE BUGS

  • Quand Léon sombre tigre et ses chromas utilisaient le gadget Projecteur d'hologramme pendant l'hypercharge, le skin n'affichait pas correctement le modèle d'hypercharge.

  • La couleur des palets de glace en Hockey Brawl a été corrigée.

  • L'icône de la quête Jouer deux matchs avec un membre du club est de retour dans le menu des quêtes.

  • La bonne version de l'icône de profil Ollie Jake est désormais affichée.

  • L'indication NOUVEAU ne s'affiche plus systématiquement dans le menu des quêtes quand le menu des récompenses est sélectionné.