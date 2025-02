CORRECTIONS :

▫️ Le comportement fou de Colt avec la capacité Frappe céleste

▫️ Le super de Doug qui se charge avec la capacité Ultime vengeance

▫️ Le niveau de Clancy qui se charge avec la capacité Feu démoniaque

▫️ Les joueurs qui pouvaient débloquer des capacités du Codex du destin en double

▫️ Le classement des concours qui affichait des noms incorrects

▫️ Correction de petites erreurs de traduction

▫️ La carte Manoir Malfaisant en Survivant a été remplacée, pour des raisons de performance

Modifications générales et d'équilibrage 🛠️

MOE

Vitesse du projectile (attaque principale) - 3 600 → 2 800

Dégâts (attaque principale) : 540 → 500

KENJI

Pouvoir star Némésis du nigiri (bouclier) - 90 % → 60 %

Charge du super grâce au super - 100 → 65

LARRY

PV - 3 000 → 2 800

SURGE

Taux de l'hypercharge - 30 % → 20 %

GAËL

Charge du super des attaques de base - 90 → 80 (4 → 5 attaques)

CHARLIE

Dégâts (attaque de base) - 760 → 800

ASH

Rage par coup reçu - 150 → 180 (20 %)

SPIKE

PV - 2 600 → 2 800

BROCK

PV - 2 400 → 2 700

CLANCY

Dégâts à tous les rangs (attaque principale) - 800 → Dégâts au rang 1 - 600, rang 2 - 700, rang 3 - 800 (inchangés)

Dégâts du super au niveau 3 - 760 → 700

FRANK

Dégâts (attaque principale) : 1 240 → 1 160

BYRON

Taux de charge du super - 10 dégâts du poison → 9 dégâts du poison (ou 3 projectiles)

ET AUSSI :

▫️ Pour les joueurs qui ont acheté les prix angéliques et démoniaques dans le magasin et qui n'ont pas reçu tous les skins d'hypercharge, ceux restants seront disponibles dans le magasin à prix réduit (en gemmes) pendant 1 semaine après la fin de l'événement.

▫️ Nous avons aussi corrigé le classement des concours pour les joueurs qui recevaient moins de prix angéliques ou démoniaques que prévu.

▫️ Nous allons consulter la liste de tous les joueurs affectés par ce problème et livrer les récompenses qu'ils auraient dû recevoir. Malheureusement, nous ne pourrons pas laisser à chaque joueur la possibilité de choisir les récompenses, et nous diviserons les prix en 50 % de prix angéliques et 50 % de prix démoniaques.

▫️ La compensation devrait, si tout se passe bien, arriver dans les semaines qui suivent !