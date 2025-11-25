Une maintenance arrive pour appliquer des changements d'équilibrage à l'événement Stranger Things, mais avant, parlons de ce qui se passe avec les packs de cartes et les skins Stranger Things ! ⚠️

Bug du pack Stranger :

• Les joueurs ont trouvé un moyen de voir ce que contiennent les packs Stranger avant de les ouvrir.

• Malheureusement, la résolution de ce problème nécessiterait une nouvelle mise à jour du client, alors la situation restera inchangée jusqu'à la fin de l'événement.

Nous aimerions aussi clarifier la situation concernant le fonctionnement des probabilités pour les packs Stranger :

• Les récompenses des packs Stranger sont déterminées lors du lancement du jeu (et pas à l'ouverture du pack). Cela signifie que si vous n'ouvrez pas du tout le jeu, les chances restent inchangées.

• Une fois le jeu ouvert et le contenu des packs Stranger déterminé, les taux d'obtention communiqués sur la page du portail d'assistance sont appliqués.

• Les offres sont actualisées toutes les heures, alors si vous êtes en ligne lors de leur actualisation, le système redistribuera les chances de contenu des packs Stranger.

• Dans le scénario que nous avions prévu, selon lequel il devrait être impossible de voir ce que contiennent les packs avant de les ouvrir, peu importe quand les chances sont distribuées, puisque le résultat est le même lorsque vous ouvrez le pack.

• On peut comparer cela avec les objets vendus dans des emballages mystères dans les magasins physiques. Le contenu de ces emballage est fixé au préalable, et vous payez pour les ouvrir. Il en va de même pour les jeux de cartes à collectionner et autres.

• Le bug des packs peut vous donner l'impression de devoir vous connecter à une certaine heure pour mettre la chance de votre côté, mais en réalité, les probabilités sont fixées uniquement lorsque vous lancez le jeu. Elles ne changent pas à chaque heure lorsque vous n'êtes pas en ligne.

• Les packs Stranger fonctionnent de cette façon pour différentes raisons, telles que la charge du serveur et l'optimisation du jeu, mais aussi pour éviter d'autres types d'abus, comme la fermeture de l'application lors de l'ouverture d'un pack pour en changer le contenu. Il y a bien sûr d'autres moyens d'éviter ces problèmes, mais celui-ci aurait dû suffire si le bug qui a affecté l'événement ne s'était pas produit.

• Le système fonctionne comme nous vous l'avons expliqué à l'origine et les joueurs ont tous les mêmes chances toutes les heures lorsqu'ils se connectent.

⚖️ Changements d'équilibrage de Stranger Things ⚖️

🔺 Boules de feu :

• dégâts 500 → 1 000

🔺 Dégâts donnant un bouclier temporaire :

• taux de 35/30 % → 40/35 %

• durée d'activation 2 s → 5 s

• seuil : 2 000 → 4 000

🔺 Bouclier :

• 10 % → 15 %

• 5 % → 10 %

🔺 Soins :

• 80/50/30 % → 100/60/40 %

• 50/30/20 % → 90/50/30 %

🔺 Soins des dégâts d'attaque :

• 30 % → 35 %

🔺 Récupération des gadgets (dans certains decks) :

• 50/30/10 % → 60/30/10 %

🔺Régénération anticipée de la santé :

• 50 % → 80 %

🔺 Ricochets des balles (Ricochet) :

• taux de ricochet : 50/100/200 % → 80/150/250 %

• nombre maximum de ricochets : 5 → 6

🔺 Polly :

• Récupération 50 % plus rapide des gadgets → Dégâts +35 %

• Récupération des gadgets (carte super rare) remplacée par vitesse de lancement de projectile (carte super rare)

• Récupération des gadgets (carte épique) remplacée par vitesse de lancement de projectile (carte épique)

🔺 Colt :

• Portée d'attaque +2 → Dégâts +35 %

🔺 Mandy :

• Cartes de récupération des gadgets remplacées par cartes de vitesse de déplacement

🔺 Chuck, Buzz, Fang :

• Dégâts donnant un bouclier temporaire → Bouclier (qui ne se détériore plus au fil du temps, seulement en cas de dégâts)

• Chuck : dégâts donnant un bouclier temporaire 35 % -> 30 % de bouclier

• Fang/Buzz : dégâts donnant un bouclier temporaire 30 % -> 25 % de bouclier

🔻 Suivi des cibles des projectiles :

• Taux -20 %