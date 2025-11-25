Notes de patch d'octobre 2025
Maintenance - 25 novembre
Une maintenance arrive pour appliquer des changements d'équilibrage à l'événement Stranger Things, mais avant, parlons de ce qui se passe avec les packs de cartes et les skins Stranger Things ! ⚠️
Bug du pack Stranger :
• Les joueurs ont trouvé un moyen de voir ce que contiennent les packs Stranger avant de les ouvrir.
• Malheureusement, la résolution de ce problème nécessiterait une nouvelle mise à jour du client, alors la situation restera inchangée jusqu'à la fin de l'événement.
Nous aimerions aussi clarifier la situation concernant le fonctionnement des probabilités pour les packs Stranger :
• Les récompenses des packs Stranger sont déterminées lors du lancement du jeu (et pas à l'ouverture du pack). Cela signifie que si vous n'ouvrez pas du tout le jeu, les chances restent inchangées.
• Une fois le jeu ouvert et le contenu des packs Stranger déterminé, les taux d'obtention communiqués sur la page du portail d'assistance sont appliqués.
• Les offres sont actualisées toutes les heures, alors si vous êtes en ligne lors de leur actualisation, le système redistribuera les chances de contenu des packs Stranger.
• Dans le scénario que nous avions prévu, selon lequel il devrait être impossible de voir ce que contiennent les packs avant de les ouvrir, peu importe quand les chances sont distribuées, puisque le résultat est le même lorsque vous ouvrez le pack.
• On peut comparer cela avec les objets vendus dans des emballages mystères dans les magasins physiques. Le contenu de ces emballage est fixé au préalable, et vous payez pour les ouvrir. Il en va de même pour les jeux de cartes à collectionner et autres.
• Le bug des packs peut vous donner l'impression de devoir vous connecter à une certaine heure pour mettre la chance de votre côté, mais en réalité, les probabilités sont fixées uniquement lorsque vous lancez le jeu. Elles ne changent pas à chaque heure lorsque vous n'êtes pas en ligne.
• Les packs Stranger fonctionnent de cette façon pour différentes raisons, telles que la charge du serveur et l'optimisation du jeu, mais aussi pour éviter d'autres types d'abus, comme la fermeture de l'application lors de l'ouverture d'un pack pour en changer le contenu. Il y a bien sûr d'autres moyens d'éviter ces problèmes, mais celui-ci aurait dû suffire si le bug qui a affecté l'événement ne s'était pas produit.
• Le système fonctionne comme nous vous l'avons expliqué à l'origine et les joueurs ont tous les mêmes chances toutes les heures lorsqu'ils se connectent.
⚖️ Changements d'équilibrage de Stranger Things ⚖️
🔺 Boules de feu :
• dégâts 500 → 1 000
🔺 Dégâts donnant un bouclier temporaire :
• taux de 35/30 % → 40/35 %
• durée d'activation 2 s → 5 s
• seuil : 2 000 → 4 000
🔺 Bouclier :
• 10 % → 15 %
• 5 % → 10 %
🔺 Soins :
• 80/50/30 % → 100/60/40 %
• 50/30/20 % → 90/50/30 %
🔺 Soins des dégâts d'attaque :
• 30 % → 35 %
🔺 Récupération des gadgets (dans certains decks) :
• 50/30/10 % → 60/30/10 %
🔺Régénération anticipée de la santé :
• 50 % → 80 %
🔺 Ricochets des balles (Ricochet) :
• taux de ricochet : 50/100/200 % → 80/150/250 %
• nombre maximum de ricochets : 5 → 6
🔺 Polly :
• Récupération 50 % plus rapide des gadgets → Dégâts +35 %
• Récupération des gadgets (carte super rare) remplacée par vitesse de lancement de projectile (carte super rare)
• Récupération des gadgets (carte épique) remplacée par vitesse de lancement de projectile (carte épique)
🔺 Colt :
• Portée d'attaque +2 → Dégâts +35 %
🔺 Mandy :
• Cartes de récupération des gadgets remplacées par cartes de vitesse de déplacement
🔺 Chuck, Buzz, Fang :
• Dégâts donnant un bouclier temporaire → Bouclier (qui ne se détériore plus au fil du temps, seulement en cas de dégâts)
• Chuck : dégâts donnant un bouclier temporaire 35 % -> 30 % de bouclier
• Fang/Buzz : dégâts donnant un bouclier temporaire 30 % -> 25 % de bouclier
🔻 Suivi des cibles des projectiles :
• Taux -20 %
Maintenance - 12 novembre
CHANGEMENTS D'ÉQUILIBRAGE ⚖️
Ollie
• Dégâts du super réduits de 2000 → 1800
• Délai du gadget Centre de l'attention augmenté de 15s → 18s
Mina
• PV réduits de 8200 → 7400
• Dégâts du deuxième coup réduits de 2800 → 2000
Cordelius
• Super : bonus de vitesse de déplacement réduit de 20 % → 10 %
• Vitesse de rechargement réduite de 30 % → 20 %
Byron
• Hypercharge : nombre de fléchettes réduit de 12 → 6
• Vitesse des projectiles légèrement réduite
Kaze
• Durée de l'invisibilité de gadget réduite de 2s → 1,5s (valeur de base)
• Super de forme Ninja (Kaze la survivante) : dégâts de départ réduits de 3000 → 2720 et vitesse de ruée réduite à 20 %
Meeple
• Durée du super de l'hypercharge réduite de 12 → 10s
Moe
• Hypercharge : son super utilise les munitions dès qu'il est activé
Changements d'équilibrage de la BRAWL ARENA
BUFFS 🔺
Eve
• PV max augmentés de 450 → 600
• Vitesse de rechargement augmentée de 1.5 % → 2 %
Lumi
• PV augmentés de 300 → 400
Jae-yong
• PV augmentés de 450 → 550
Willow
• Dégâts augmentés de 2 % → 3 %
NERFS 🔻
Meeple
• PV réduits de 650 → 600
Dégâts réduits de 6 % → 5 %
Nani
• PV réduits de 600 → 500
Trunk
• Dégâts réduits de 4 % → 3 %
Changements d'équilibrage de SURVIE À L'ENVERS ⚖️
NERFS 🔻
Hank
• Taille de bulle réduite de 35/25/15 % → 25/15/10 %
• Vitesse de déplacement réduite de 15/20/25 % → 10/15/20 %
• Chargement du super réduit de 30/60/100 % → 25/50/75 %
Shelly
• Bouclier réduit de 15/25 % → 5/10 %
• Chargement du super réduit de 30/60 %→ 25/50 %
• Plus de PV (ceux des brawlers légendaires sont réduits de 2000 → 1500)
• Portée des projectiles → moins éparpillée
Lily
• Délai de récupération du gadget (légendaire) réduit de 50 % → 40 %
Belle/Ziggy/Gaël
• Taux de la carte Ralentissement réduit de 20 %
BUFFS 🔺
Carte de familier améliorée
• PV des familiers augmentés de 20/40/60 % → 40/60/80 %
• Vitesse de déplacement des familiers augmentée de 20/35 % → 30/50 %
• Vitesse de la charge passive du super augmentée de +20 %
Améliorations de decks
• Meg : la carte de charge d'hypercharge a été remplacée par la carte de vitesse
• Moe : la carte de charge d'hypercharge a été remplacée par la carte de bouclier
• Kaze : la carte de charge d'hypercharge a été remplacée par la carte de visibilité à travers les buissons
• Monsieur M. : la carte de taille des projectiles affecte également la taille de la zone de dégâts
Les cartes de portée d'attaque sont changées en cartes de supers
• Colette : le doublon de carte de portée épique a été remplacé par une carte de +25 % aux dégâts infligés aux ennemis ayant plus de 50 % de PV
• Colt : stats de la carte de portée légendaire augmentées de +1 → +2
CORRECTIONS DE BUGS
🐛 Si les joueurs d'étapes différentes de Traque à Hawkins faisaient équipe, leurs victoires étaient comptabilisées comme des défaites
🐛 La balle de Brawlball se heurtait à un mur invisible si un·e joueur·euse détruisait un mur en même temps
🐛 Si les invitations d'équipe étaient en sourdine, une erreur de chargement avait lieu et les joueurs se retrouvaient coincés à 87 % de chargement après l'expiration de l'invitation
🐛 Si un·e joueur·euse participait à un combat amical avec un brawler non amélioré au max, son équipement ne fonctionnait pas
🐛 Lorsque Pam était éliminée juste après avoir placé sa tourelle en hypercharge, une erreur 44 de serveur avait lieu
🐛 Les bots de Brawl Arena se retrouvaient coincés
🐛 Moe ne pouvait pas utiliser ses munitions pendant son super hyperchargé
🐛 Dans Brawlball, les marqueurs rouges indiquant le brawler ennemi en possession de la balle (lorsque celui-ci est hors de l'écran du ou de la joueur·euse) manquaient
🐛 Certains brawlers en forme secondaire avaient encore leurs anciennes stats d'hypercharge
**Une mise à jour facultative pour iOS et Android est désormais disponible et corrige les erreurs suivantes :**🪲 L'icône de mégaquête d'un brawler restant visible même lorsque le ou la joueur·euse a fini la mégaquête en question
🪲 La création d'une carte en mode Prime faisant planter le jeu
🪲 Le bouton de Subway Surfers encore présent dans la grotte d'entraînement
🪲 La récupération d'objets dans le magasin faisant planter le jeu
🪲 Si le ou la joueur·euse a des récompenses bonus non récupérées, le nombre de celles-ci ne s'affichant pas sur le bouton du Pass Brawl
Et puis enfin, les prix Starr légendaires ne donnent plus de skins super rares, seulement des skins épiques !
Tout devient un peu... étrange !
Collab Stranger Things, Gigi la brawler ballerine, changements des hypercharges, skins mécha et plus encore !
Skins de saison
Lumi Onze | Pass Brawl | Épique
Lumi Onze rétro | Pass Brawl | Chroma 1
Lumi Onze thriller | Pass Brawl | Chroma 2
Draco Eddie | Mythique
Bull Hopper | Épique
Gus Will | Épique
Berry Scoops Ahoy | Épique
Nita Dustin | Hypercharge
Nita Dustin des années 80 | Chroma 1
Nita Dustin du futur | Chroma 2
Aventurez-vous dans la survie à l'envers
Nouveau mode de jeu roguelite ! Assemblez un deck de pouvoirs unique pour remporter une session !
Choisissez un brawler pour lancer une session.
Chaque étape est disputée par 10 joueurs en mode Survie à l'envers en chacun pour soi.
À chaque étape, vous choisissez 1 parmi 3 pouvoirs à équiper jusqu'à la fin de la session.
Chaque deck de brawler inclut des cartes de pouvoir de différentes raretés : épique, mythique, légendaire. Plus la carte est rare, meilleur est le pouvoir.
Les 4 meilleurs joueurs de chaque étape passent à l'étape suivante.
Une position élevée dans le top 4 permet d'obtenir 1 carte de rareté élevée pour l'étape suivante. La 2e place garantit l'obtention d'une carte mythique ou supérieure, et la 1re place une carte légendaire.
Chaque étape victorieuse octroie des gaufres jusqu'à la limite pour l'étape en cours.
Une session commencée doit être terminée (que ce soit en victoire ou en défaite).
Si vous perdez une étape, votre session s'achève et vous pouvez en commencer une autre.
L'étape du monde à l'envers s'ouvre et dure 3 jours. Vous pouvez tenter des sessions pour cette étape jusqu'à sa fermeture, qui met fin à toute session en cours.
Après 5 étapes victorieuses, vous échappez au monde à l'envers avec vos récompenses ! Récupérez vos trophées et gaufres après chaque session.
Decks de brawlers et gaufres
Obtenez des gaufres à dépenser dans le magasin de l'événement pour ouvrir des packs de cartes.
Elles peuvent être obtenues en Survie à l'envers, dans la Traque à Hawkins (combat de boss) et via les mégaquêtes, les victoires du jour et les cadeaux.
Il y a des gaufres gratuites à récupérer chaque jour pendant l'événement !
Chaque jour, le magasin de l'événement propose de nouveaux packs de cartes.
Chaque pack de cartes contient un deck complet de cartes de pouvoir pour un brawler, et parfois aussi des ressources de progression et des cosmétiques.
Le pack Stranger offre 1 deck de brawler, sans autre récompense.
Le pack Strangest offre 1 deck de brawler et peut aussi contenir de la monnaie et des cosmétiques.
Une fois le deck d'un brawler débloqué, vous pouvez l'utiliser dans les modes de jeu du monde à l'envers.
Traque à Hawkins (combat de boss)
3 joueurs affrontent un boss PNJ en 5 étapes de difficulté croissante.
Chaque étape victorieuse octroie des gaufres jusqu'à la limite fixée.
Les boss : Vecna, le Démogorgon… et Frank chevalier sans tête.
Portail des événements
Les joueurs peuvent voir tous les decks et ceux qu'ils ont débloqués. Le brawler actuellement en session est aussi indiqué.
Chaque brawler affiche son nombre de sessions victorieuses.
L'obtention d'au moins 60 packs de cartes vous octroiera le skin Nita Dustin
Obtention de tous les skins de l'événement
Terminer la collection offre un tag d'événement unique
Nouveau brawler !
Gigi : assassin mythique
Gigi est une marionnette maudite qui ne se trouve jamais bien loin du gant du magicien qui l'anime. On la trouve souvent en train de danser sur les étagères du magasin de curiosités.
Spécificité (NOUVEAU) : elle charge son super en restant proche des projectiles et des attaques en mêlée des adversaires.
Attaque : PIROUETTE ENDIABLÉE
Gigi tourne sur elle-même, ce qui augmente sa vitesse de déplacement et inflige des dégâts aux ennemis autour d'elle.
Super : OMBRE SOURNOISE
Gigi charge, puis apparaît dans la zone ciblée. Elle peut charger à nouveau pour retourner à son point de départ, infligeant des dégâts de zone à sa disparition.
Gadget : FICELLES ALLONGÉES
La zone de charge du super est plus grande.
Gadget : VOLATILISATION
Gigi crée une zone temporaire à l'intérieur de laquelle elle et ses alliés sont invisibles.
Pouvoir star : ATTITUDE PROTECTRICE
Augmente le taux de charge du super si aucun dégât n'est subi pendant quelque temps.
Pouvoir star : COUP DE POUCE
Le super soigne lors de la téléportation.
Titre : Ballerine
Hypercharges
Changement global des stats d'hypercharge pour tous les brawlers :
Attaque +5 %
Bouclier +5 %
Vitesse de déplacement +20 %
Explication : les hypercharges offrent une valeur élevée au point d'en être frustrante au combat. La réduction de leurs bonus généraux devrait donner de plus amples occasions de les contrer.
À l'approche de la finale du mondial, la méta est en bonne santé à quelques exceptions près, que nous tentons de corriger en parallèle aux gros changements des hypercharges. L'idée est de viser des taux de victoire de 45 à 55 % pour davantage de brawlers avec des pouvoirs star et gadgets plus importants, au lieu de d'utiliser l'hypercharge comme garantie de victoire.
Pam : MAMAN BOBO
La tourelle de Pam soigne dès son déploiement. Elle continue de soigner les brawlers au-delà de leur santé max grâce à un bouclier temporaire.
Alli : SNACK MARÉCAGEUX
Alli se soigne à hauteur de 20 % des dégâts infligés pendant son hypercharge et les dégâts de son attaque principale sont basés sur les PV max au lieu des PV actuels.
Mina : TORNA-TRIO
Le super crée 3 tornades dans une zone en forme de cône, qui rebondissent. (Remarque : il n'y a pas de synergie entre le gadget qui actualise le super et le super hyperchargé.)
Ziggy : LE GRAND VORTEX
Le super hyperchargé revient vers Ziggy après avoir atteint sa portée/durée max (non guidé).
Plus de skins
Saison : Mécha Noël
Mandy mécha | Pass Brawl | Épique
Mandy mécha-guêpe | Pass Brawl | Chroma 1
Mandy mécha de l'ombre | Pass Brawl | Chroma 2
Polly mécha
Polly mécha lotus | Hypercharge
Polly mécha pétale | Hypercharge | Chroma 1
Polly mécha rose | Hypercharge | Chroma 2
Jessie mécha | Légendaire
Jessie mécha bubblegum | Chroma 1
Jessie mécha cuivré | Chroma 2
Autres skins
Monsieur M.uscle | Super rare
Melody fitness | Épique
Charlie aérobic | Épique
Penny reine des archères | Supercell ID Rewards | Épique
Skin du Pass Pro
Léon tigre | Palier 1
Léon sombre tigre | Palier 2 (hypercharge)
Léon tigre blanc | Hypercharge | Chroma 1
Léon tigre traqueur | Hypercharge | Chroma 2
Skins à 199 gemmes
Gigi épouvantail | Mythique
Gigi épouvantail automnal | Mythique | Chroma 1
Gigi épouvantail hivernal | Mythique | Chroma 2
Cartes, modes de jeu et changements de la rotation
NOUVEAUX MODES DE JEU
Chasse ouverte trio
Chasse ouverte à 4 équipes qui s'affrontent pour le plus d'éliminations.
4 équipes de 3 joueurs (bleue, rouge, orange, jaune).
La première équipe à atteindre 10 éliminations gagne.
Une couronne indique les meilleurs joueurs des équipes.
Razzia de gemmes trio
Variante de la razzia de gemmes à 4 équipes.
4 équipes de 3 joueurs (bleue, rouge, orange, jaune).
Au départ, les gemmes sont réparties sur la carte.
Chaque carte a un nombre différent de mines de gemmes.
Une fois le compte à rebours lancé, les brawlers de l'équipe ayant le plus de gemmes sont indiqués hors écran à tous les joueurs ennemis.
Environnements
SUPPRIMÉS :
Jeux de plage
Royaume du Katana
Forêt enchantée
Subway Surfers
AJOUTÉS :
Magasin de curiosités (Gigi)
Cirque des curiosités (Brawl-O-Ween)
Marais des amours (Brawl-O-Ween)
ÉCHANGÉS :
Île tropicale → Île glaciale (Brawl Arena et modes 5c5)
Cartes
Chasse ouverte 4x3
Baie des baffes
Avant-poste de domination
Canaux confinés
Bayou de permafrost
Razzia de gemmes 4x3
Banquise des gains
Rien qu'à moi
Trésor sous pression
Argent comptant
Survie à l'envers
Kroket
Lotus
Quartier sécurisé
Mégaboss
Frank
Vecna
Cartes de la communauté
Survivant
Kroket
Lotus
Quartier sécurisé
Échafaudage de fortune
Razzia de gemmes
Vol de voie ferrée
Zone réservée
Division de zone
Ticket sans retour
Hors-jeu
Galanterie
Classé
Saison 1
Mode de jeu à l'affiche : Brawlball
Spirale infernale
Nœud Herbe
Rotation des brawlers gratuits :
Nani
Buzz
Draco
Saison 2
Mode de jeu à l'affiche : Zone réservée
Rotation des brawlers gratuits :
Berry
Lumi
Léon
Améliorations pratiques
Victoires du jour
Chaque jour, il y aura des récompenses différentes à gagner !
Le nouveau système récompense chaque jour les 6 premières victoires.
Les récompenses seront sélectionnées aléatoirement parmi les suivantes :
Prix Starr (récompense la plus commune)
Prix Starr d'hypercharge
Prix Starr angéliques
Prix Starr démoniaques
Sushis
Mégaboîtes
Cadeaux (disponibilité saisonnière)
Boîtes mécha (disponibilité très limitée dans le temps)
Si vous tombez sur un jour de chance, vous obtiendrez de meilleures récompenses, comme davantage de mégaboîtes ou un prix Starr d'hypercharge !
Équipe
Changements du mode Équipe
Changement de position du bouton Équipe (plus près d'un brawler).
La liste d'équipiers inclut des joueurs avec qui vous avez gagné récemment et que vous pouvez inviter.
Autres options de gestion des invitations.
La recherche d'équipe s'intitule désormais « Rejoindre rapidement ».
Le bouton Rejouer s'affiche plus tôt pour pouvoir faire équipe plus vite !
Mégaquêtes
Nouvelles quêtes en série avec de méga récompenses !
Les mégaquêtes offrent 2 récompenses : une variable et plein d'EXP Pass Brawl.
Deux types de quêtes : mégaquêtes et quêtes oméga.
Les récompenses des quêtes oméga sont deux fois plus intéressantes !
Chaque saison du Pass Brawl propose une série de 7 mégaquêtes. La dernière mégaquête est une exclusivité du Pass Brawl. Les mégaquêtes non terminées expirent à la fin de la saison du Pass Brawl.
Les conditions des mégaquêtes varient : mode de jeu spécifique, brawler spécifique ou condition générale (trophées à gagner, dégâts à infliger, brawlers à éliminer).
Si les conditions de votre mégaquête ne vous plaisent pas, vous pouvez en changer aléatoirement.
Si vous changez les conditions d'une mégaquête en cours, sa progression sera perdue.
CHANGEMENTS DE l'EXP
Nous supprimons l'EXP de combat pour donner plus d'EXP via les nouvelles mégaquêtes.
Buff des doubleurs d'EXP : avant ils ne faisaient que doubler l'EXP de combat, maintenant ils doublent l'EXP des quêtes, qui en font gagner beaucoup plus !
Boîte mécha
La boîte mécha apparaîtra en décembre ! Cette super boîte pourra contenir des skins mécha et des ressources de progression comme des pouvoirs star, des prix Starr d'hypercharge, des gadgets et plus encore !
Pour tous les détails, consultez le portail d'assistance de Supercell.
Changements du matchmaking
En octobre 2024, nous sommes passés du total de trophées aux trophées de brawler [simplifié]. Cela a considérablement accéléré le matchmaking, mais nous avons remarqué une qualitéréduite pour certaines plages de trophées. Lors de la précédente mise à jour, nous avons fait des essais fructueux avec différentes files d'attente. Nous les avons donc activées pour tous les modes de jeu normaux à partir de 63.
Le matchmaking prend désormais en compte :
Votre skill par brawler, selon vos trophées de brawler
Votre skill générale, selon la moyenne de trophées de vos meilleurs brawlers
Comment ça marche :
Plus votre brawler a de trophées, plus le matchmaking est basé sur ce brawler.
Moins votre brawler a de trophées, plus vos talents généraux influencent le matchmaking.
Raisons de ce changement :
Difficulté des matchs plus fiable.
Meilleure protection des nouveaux joueurs (pour leur éviter de se faire écraser dès le départ par des joueurs pro).
Les joueurs expérimentés peuvent essayer de nouveaux brawlers sans dominer les premiers matchs et les débutants évitent d'affronter trop tôt des adversaires aguerris.
La diversité des brawlers est favorisée sans nuire à l'équité.
Équilibrages
BUFFS
Ziggy
Dégâts d'attaque : 1 760 → 1 900
Finalement, Ziggy n'était pas aussi puissant qu'il le croyait. Mais voyons si ce buff fera l'affaire ! Il sera peut-être encore nécessaire d'ajuster son attaque principale pour frapper plus facilement.
Pearl
Spécificité : augmentation plus rapide des dégâts sur la durée → 8 %
Bien qu'elle soit assez utilisée aux rangs supérieurs dans certains modes de jeu, il y a des signes évidents de faiblesse, surtout dans les matchs de rang inférieur. Avec ce changement, nous espérons lui offrir plus de flexibilité en augmentant sa génération de chaleur, ses dégâts infligés, la fréquence de ses supers et sa présence sur la carte, tout en donnant aussi plus d'impact à ses pouvoirs star.
Maisie
PV : 7 200 → 7 400
Paradoxalement, les snipers sont ceux qui sont visés dans la méta actuelle, même si Maisie n'est pas un sniper ordinaire. Ses tirs sont plus difficiles à maîtriser à cause de leur délai, alors nous avons tenté de l'aider à survivre et à s'approcher de ses adversaires. 3 % de PV en plus feront-ils la différence ? Peut-être ! Mais pour plus d'impact, n'utilisez pas la visée automatique avec elle.
Surge
Délai de récupération du gadget Rush d'énergie : 15 s → 13 s
Surge est utilisé régulièrement aux rangs inférieurs, mais doit renforcer sa présence aux rangs supérieurs. Sa force réside dans ses améliorations, et il peut être difficile de les conserver (c'est-à-dire d'éviter de mourir)... alors un délai d'attente réduit pour obtenir plus de munitions pourrait être utile !
Pam
PV de la tourelle augmentés : 5 600 → 6 080
C'est une mise à jour énorme pour Pam. Non seulement elle obtient enfin son hypercharge, mais elle profite aussi d'un gros buff de sa tourelle de soins. Nous espérons que ces changements la rendront plus efficace que jamais en soutien et particulièrement utile sur les cartes en Razzia de gemmes où le contrôle du centre est si crucial.
Max
Taux d'hypercharge : 35 → 45 (30 tirs au lieu de 40)
Délai de récupération du gadget Baskets de recul : 10 s → 8 s
Après la sortie de Jae-Yong, Max a été moins utilisée dans les modes compétitifs. Son gadget Baskets de recul devrait aussi être attrayant, car il est maintenant doté d'un des délais de récupération les plus courts de tout le jeu ! À FOND LA CAISSE !
Poco
PV : 7 400 → 7 600
Da Capo ! Soins du pouvoir star : 962 → 988
C'est simple : Poco doit soutenir ses coéquipiers, mais pour ça, il doit survivre un tout petit peu plus longtemps.
Penny
Vitesse d'attaque du canon +6 %
Penny n'a pas beaucoup changé ces derniers temps et on voulait accélérer son bon vieux boulet pour faire monter la pression et booster son rôle de contrôle.
Melody
PV +3 %
Cela permettra de la démarquer des autres assassins et de la rendre un peu moins fragile.
Colette
PV +3 %
Avec ce buff, elle devrait pouvoir infliger un coup supplémentaire et survivre seule face à un tank.
Sam
Dégâts de l'attaque principale sans poings : +25 %
Augmentation du taux de charge du super : +25 % (10 → 8 coups)
Toutes nos pensées vont vers ceux qui ont choisi Sam en brawler principal (même s'ils ne sont que trois), et avec la sortie de son hypercharge, on veut lui faire profiter de son super plus vite. Le but est de le rendre plus puissant sans ses poings, pour éviter de devoir les récupérer tout de suite après les avoir lancés.
Edgar
Pouvoir star Rififi : augmentation des soins selon les dégâts 25 % → 30 %
Pouvoir star Atterrissage contrôlé : augmentation du buff des dégâts +10 % (1 350 → 1 490)
Eh oui, on applique un buff aux deux pouvoirs star d'Edgar ! Bien des joueurs apprécient et utilisent ce brawler, mais il est susceptible d'éliminer sa propre équipe en cas d'erreur. On espère qu'avec ces changements, il y aura plus de good randoms que de mauvais randoms parmi les fans d'Edgar.
Rosa
Pouvoir star Soin par les plantes : soins dans les buissons 300 PV → 400 PV par seconde
En synergie avec son gadget, Rosa aimera encore plus la nature et tirera un boost supplémentaire de ses propres buissons et des cartes où elle peut se fondre dans la verdure !
Ash
PV +4 %
Gadget Pilule anti-stress : PV récupérés 3 240 → 3 360
Avec ce buff, Ash sera parmi les meilleurs brawlers en termes de PV. Il s'appuyait beaucoup sur son hypercharge, et avec un peu plus de PV, vous devriez pouvoir choisir parmi ses gadgets selon votre style de jeu.
Nani
Dégâts +8 %
Pouvoir star Autofocus : dégâts +8 %
Il peut être difficile de frapper juste avec Nani, alors ses adeptes devraient sentir tout de suite la différence. Mais on espère aussi que ce changement encouragera aussi plus de joueurs à lui donner sa chance.
Trunk
Dégâts +7 %
Récemment , on a vu Trunk faire des étincelles en e-sport dans les qualifications de la dernière chance, mais pour les joueurs normaux, un peu plus de dégâts pourraient vraiment faire la différence.
Stu
Taux de charge de l'hypercharge +16 % (38 tirs → 32 tirs)
Avec les changements apportés à l'hypercharge, Stu doit avoir plus de mobilité et une hypercharge plus fréquente devrait l'aider.
Gaël
Augmentation du taux de charge du super : +20 % (18 coups → 15 coups)
L'équilibrage de Gaël a toujours été délicat car individuellement, ses tirs étendus ne sont pas toujours efficaces. Ce changement devrait faciliter l'obtention de son super pour faire valser ses ennemis !
NERFS
Mina
Délai d'attente des gadgets : 18 s → 20 s
Dégâts de la 3e attaque : 4 400 → 4 000
Taux de charge du super : 5 → 7
MINA ÉTAIT OP !
Lumi
Réduction de la vitesse de déchargement des projectiles : environ 9 % (rappel toujours rapide
pour plus de puissance à courte portée)Lumi allait bien globalement, mais elle avait énormément d'impact entre les mains d'un bon joueur. Ce nerf ne devrait rien changer pour les joueurs occasionnels et en faire un choix plus pointu aux rangs supérieurs.
Cordelius
Dégâts du pouvoir star Champi-combo : 30 % → 20 %
Dégâts du 2e champi : 2 080 → 1 920
Suite à un buff récent, son attaque est devenue un peu trop puissante combinée avec son pouvoir star. Un nerf de son pouvoir star devrait permettre de le contrer si on s'attend à son attaque ou si on réagit assez vite avec une capacité de contrôle de foule.
Bonnie
Taux de charge du super : 4 → 6 tirs (avec équipement épique 3 → 5)
Taux de charge de l'hypercharge :10 → 12 tirs (11 tirs avec équipement)
Elle obtenait son super trop vite, surtout avec son gadget. Mais cela ne devrait pas l'éloigner de la méta, alors les fans de Bonnie n'ont pas à s'inquiéter.
Monsieur M.
Taux de charge du super (en attaque) : 6 → 8 tirs
Ça paraît personnel ? Oui. Ça l'est-il vraiment ? Bien sûr que non ! Monsieur M. est un vrai cauchemar pour les tireurs d'élite en Hors-jeu/Prime, alors il faudra désormais lui en donner un peu plus pour mériter son oppression palmée.
Draco
Dégâts du super : 2 560 → 2 240 (par seconde)
Vitesse de déplacement : 20 % → 15 %
Fini le bouton violet de la victoire ! Le maître de Starr Park reste redoutable, mais aura plus de chances d'être contré. Enfin, on l'espère.
Kit
Taux de charge de l'hypercharge : 40 → 30
Délai de récupération du gadget Boîte en carton : 20 s → 23 s
Taux de charge du super : 4 → 5 attaques
Kit est censé être un brawler de soutien, mais il était trop agressif. Surtout avec l'invisibilité constante que lui octroie son gadget. Nous espérons lui avoir taillé un peu les griffes pour qu'il soutienne plus ses coéquipiers.
Finx
Taux de charge de l'hypercharge : 35 → 30
Pouvoir star Anonbis : 30 % → 25 %
Finx a besoin de prendre son TEMPS (ha ha). Il obtenait son hypercharge trop vite. Et en plus, son pouvoir star était un peu trop puissant face aux brawlers qui dépendent de leurs munitions.
Byron
Taux de charge de l'hypercharge : 40 → 30
Kaze
Taux de charge de l'hypercharge : 45 → 30
Byron et Kaze occupent une position similaire : bon choix pour les joueurs compétitifs, mais avec trop de charges de leur hypercharge par match, tout en manquant de popularité auprès des joueurs occasionnels. Ce nerf devrait les rendre plus équilibrés dans les modes compétitifs sans avoir trop d'effet ailleurs.
AJUSTEMENTS
El Costo
Buff* Taux de charge du super en attaque : 12 → 11 coups
Nerf* Petit nerf du taux de charge du super en attaque avec le superQuand nous avons ajouté la spécificité Tank aux tanks, El Costo dominait la méta. Nous voulons lui donner un petit coup de pouce pour qu'il y revienne, mais plus prudemment. Si tout va bien, il reprendra son envol (ha ha) dans les matchs compétitifs.
Tara
Nerf* Nerf du taux de charge du super avec l'attaque principale :10 → 12 tirs
Buff* Buff du taux de charge du super avec le super : 17 % → 25 %Tara se résume à son trou noir. Et comme il constitue un moment crucial du match, nous tenions à récompenser les joueurs qui réussissent à bien utiliser son super. Du coup, les utilisations ratées de son super seront un peu plus punitives... mais cela paraît logique étant donné la puissance de ce super.
Ollie
Nerf* Taux de charge de l'hypercharge : 30 → 25* Bouclier temporaire du pouvoir star Nargueur : 4 000 → 3 000* En hypercharge, Ollie ne saute plus. À la place, il se rue en avant, comme avec son super.Ollie était déjà redoutable, et bien sûr, son hypercharge n'a pas aidé la méta. Maintenant, vous pourrez l'empêcher de vous narguer comme vous pouvez échapper à son super. Cela dit, Ollie reste terrifiant lorsqu'il est hyperchargé.
Kenji
Suppression de la téléportation avec l'hypercharge
Kenji ne tuera plus instantanément avec son bouton violet.
Jae-yong
Nerf* Dégâts du gadget Bourreau de travail : 2 300 → 2 100* Légère réduction de la vitesse de déchargement en attaque* Gadget Baisse de tempo : renforcement du ralentissement de 20 → 30 % et 0,75 s → 1,25 sJae-yong était l'un des meilleurs soutiens de la méta précédente. Plus maintenant ! Au lieu de réduire sa puissance complètement, nous avons essayé d'étendre ses possibilités en renforçant son gadget Baisse de tempo qui était moins populaire. Pam serait toujours fière de lui.
Corrections de bugs et améliorations
Résolu : effet de l'équipement sur la vitesse de rechargement non appliqué à l'ego de Lola
Résolu : les jetons en mode Chaos d'hypercharge ne chargent pas complètement l'hypercharge de Stu
Résolu : manque de fluidité du ciblage du super de Mico au-dessus des obstacles et de l'eau
Résolu : le pouvoir star Bottes neuves de Colt n'accélère pas sa vitesse de déplacement
Résolu : utiliser le gadget Capo-quoi de Mina en se faisant éliminer avant d'activer son super la fait réapparaître sans super
Résolu : l'effet invalidant n'est pas appliqué aux supers de Corbac et de Trunk
Résolu : si un projectile frappe à l'endroit où un mur vient d'être détruit, il se comporte comme si le mur était encore là
Résolu : certaines capacités de brawler ne peuvent pas infliger de dégâts à un brawler sous l'effet du super de Willow
Optimisation du chat du club pour les appareils bas de gamme