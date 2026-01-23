⚖️ CHANGEMENTS D'ÉQUILIBRAGE ⚖️

🔼 BUFFS

Edgar

• PV : 7 200 → 7 400 (~3 %)

Lumi

• Vitesse de déchargement des projectiles : +5 % (le changement précédent était trop efficace)

Griff

• PV : 7 200 → 7 400 (~3 %)

Ricochet

• Taux de tir augmenté (buff de la vitesse de déchargement)

Gigi

• Dégâts d'attaque : 1 000 → 1 200

Fang

• Dégâts bonus du pouvoir star Bon pied bon œil : 720 → 900

Trunk

• Vitesse de déplacement bonus (près des fourmis) : 20 % → 25 %

Poco

• Taux de charge du super : 5 coups → 4 coups

(l'hypercharge reste à 10 coups)

🔽 NERFS

Eliz@

• Durée de l'invincibilité du buffie star : 1 s → 0,5 s

• Dégâts du gadget Cordon de sécurité réduits : 1 200 → 1 000

• Portée du gadget Cordon de sécurité réduite de 20 %

• Le gadget Acide en spray consomme désormais des munitions

Spike

• Dégâts du gadget Pique-épine : 1 200 → 1 000 par épine

• Délai de récupération du gadget Cactus en pot : 14 s → 18 s

• Le gadget ne recharge plus le super

Mortis

• Délai de récupération du gadget Bobine de combo : 10 s → 15 s

• Le gadget ne recharge plus le super

Shelly

• Puissant de ralentissement du gadget Pigeons d'argile : 60 % → 30 %

• Durée : -50 %

Kaze

• Santé unifiée entre les formes :

PV en forme Geisha : 8 200 → 8 000

Mina

• Durée du bouclier du gadget Éolienne : 3 s → 2 s

Pierce

• Délai de récupération du gadget Vagues de balles : 13 s → 16 s

Colt

• Vol de munitions du gadget Chargeur automatique : 1 munition → 0,5

🔁 AJUSTEMENTS

Frank

• Durée de ralentissement du gadget Massue aimantée : 5 s → 2 s

• Durée du gadget Casque antibruit : 2,5 s → 3,5 s

🐛 CORRECTIONS DE BUGS 🐛

• L'erreur Serveur 43 survenait lorsque Larry & Lawrie utilisaient le pouvoir star Protocol contre Pierce quand leur super était actif et qu'ils étaient proches du clone.

• Les joueurs ne pouvaient pas acheter les chromas du Pass Brawl pour Larry & Lawrie sans avoir le skin principal.

• Après avoir acheté un buffie d'hypercharge, l'écran d'achat affichait Pouvoir star buffé par erreur.

• Terminer le dossier de maîtrise de Pierce offrait l'icône Boîte au lieu de donner l'icône de brawler.

• Shelly pouvait utiliser ses munitions plus rapidement en alternant entre son gadget Pigeons d'argile et son attaque de base.

• Le taux d'hypercharge était plus faible quand un buffie d'hypercharge était équipé.

• Le tag Roi des gemmes avait plusieurs doubles dans le catalogue.

NOTE : le bug de caméra de l'équipe "true red" ne pourra malheureusement pas être corrigé pendant cette maintenance, car il nécessite une mise à jour facultative ❗️