Et oui ! La boîte Sort est une nouvelle boîte à obtenir avec des friandises. Elle contient des nouveaux et anciens skins Brawl-O-Ween, des cosmétiques, de la progression, des pouvoirs Starr, des gadgets, des hypercharges et des brawlers !

La boîte Bonbon, quant à elle, est une boîte des trophées qui peut être améliorée jusqu'au palier ultra avec des friandises !

Chaque boîte coûte 99 friandises. Alors pourquoi choisir la boîte Bonbon plutôt que la boîte Sort ? C'est simple : une boîte des trophées au niveau ultra peut contenir des skins légendaires et des skins d'hypercharge !

Une fois que vous avez utilisé vos friandises, la boîte Bonbon s'ouvrira à la fin du compte à rebours. Vous pourrez l'ouvrir un total de deux fois pendant la saison.