INFOS SUR L'ÉVÉNEMENT BONBON OU SORT
Vous voulez des boîtes Bonbon ? Ou peut-être des boîtes Sort ? Dans l'événement Bonbon ou Sort, vous pouvez avoir les deux !
Quoi ?
Et oui ! La boîte Sort est une nouvelle boîte à obtenir avec des friandises. Elle contient des nouveaux et anciens skins Brawl-O-Ween, des cosmétiques, de la progression, des pouvoirs Starr, des gadgets, des hypercharges et des brawlers !
La boîte Bonbon, quant à elle, est une boîte des trophées qui peut être améliorée jusqu'au palier ultra avec des friandises !
Chaque boîte coûte 99 friandises. Alors pourquoi choisir la boîte Bonbon plutôt que la boîte Sort ? C'est simple : une boîte des trophées au niveau ultra peut contenir des skins légendaires et des skins d'hypercharge !
Une fois que vous avez utilisé vos friandises, la boîte Bonbon s'ouvrira à la fin du compte à rebours. Vous pourrez l'ouvrir un total de deux fois pendant la saison.
Comment obtenir des friandises ?
Vous pouvez obtenir des friandises via :
Les victoires du jour
Les quêtes spéciales
En éliminant les tout nouveaux boss Brawl-O-Ween !
Puis, si vous enchaînez les victoires, vous pouvez appuyer sur le gros bouton FOLIE SUCRÉE !
Le bouton Folie sucrée vous donne un super bonus à chaque match, qu'il soit contre des boss ou contre d'autres joueurs.
MAIS MÉFIEZ-VOUS !
La Folie sucrée ne dure que 10 minutes et n'est pas tout le temps disponible, donc si vous l'activez, assurez-vous de gagner !
Combien de friandises peut-on obtenir au total ?
Victoires quotidiennes = 546 (21 par jour)
Quêtes spéciales = 160
Combats de boss = 900
Bouton Folie sucrée = 630 (à peu près 30 par activation)
Cadeaux de créateurs = 100
Vous pouvez donc obtenir un total de 2 336 friandises avant la fin de l'événement si vous atteignez la moyenne de 30 friandises par activation de Folie sucrée.
Nouveaux boss
Découvrez 6 nouveaux boss à affronter, avec des mécaniques uniques ! Les voici :
Corbac médecin de peste – Déplacements rapides et dégâts de poison
Tick sans tête – Invoque des têtes explosives qui vous pourchassent
Spike carreta – Attaque de très loin, mais si vous apprenez son schéma d'attaques, vous pouvez l'esquiver et vous rapprocher
Kizu Kenji – Le fantôme de Kenji oni est de retour ! Et il a des envies de vengeance...
R-T gargouille – Une forteresse à lui seul, vous devrez avoir un bon contrôle de la zone et attendre le bon moment pour attaquer
Ricochet plongeur fantôme – Une véritable tempête de balles, donc ayez l'esquive facile !
Tous les boss obtiendront de nouvelles capacités et deviendront plus difficiles à chaque fois que vous les éliminez, alors n'hésitez pas à chercher des stratégies auprès de vos créateurs et créatrices de contenu préféré·es !
Autres nouveautés
Cette saison, vous pourrez également profiter du Pass Brawl Brawl-O-Ween, qui propose Docteur Corbac et ses chromas, ainsi que le titre Bonbon ou sort ! Et aussi :
Les boîte Ziggy dans son événement de brawler
Les nouveaux skins de Brawl-O-Ween seront disponibles dans le magasin après la fin de l'événement
Des skins porcelaine pour Surge et Pearl
Et un événement communautaire à la fin de l'événement Brawl-O-Ween !