L'événement Brawl classique est enfin là, et avec lui le retour des boîtes et une chance de gagner le nouveau skin d'hypercharge Ricochet souverain GRATUITEMENT !

Du 12 au 31 juillet, nous aurons de nouveaux modes de jeu, des recolorisations de skins classiques, le nouveau skin d'hypercharge de Ricochet et des chromas !

Vous pouvez obtenir le skin Ricochet souverain gratuitement en récupérant 10 mégaboîtes pendant l'événement ! Ça peut sembler facile, mais vous devrez vous y mettre à fond pour obtenir ce skin gratuit !

Ça, c'est simple : accumulez 12 jetons star et vous gagnerez une mégaboîte !

Les modes de jeu marqués par un jeton star vous offrent un jeton star à chaque première victoire quotidienne. Vous pouvez également recevoir des jetons star dans les quêtes spéciales pendant le week-end et via un défi qui sera révélé plus tard !

QU'EST-CE QUI REND LES MÉGABOÎTES SI SPÉCIALES ?

C'est le fait que ces boîtes contiennent plusieurs récompenses à la fois ! Les récompenses incluent :

Des brawlers

Des skins (dont les nouveaux skins classiques et le skin d'hypercharge de Ricochet ainsi que ses chromas)

Des cosmétiques

Des ressources, dont des gemmes !

Vous pouvez également ouvrir les mégaboîtes instantanément : vous pouvez choisir de les ouvrir dès que vous les recevez ou de les accumuler pour toutes les ouvrir en même temps et passer un super quart d'heure !

NOUVEAUX MODES DE JEU !

Deux nouveaux modes de jeu classiques seront disponibles pendant l'événement Brawl classique : Match miroir et Relais de brawlers !

En Match miroir, tous les joueurs jouent avec le même brawler.

Ce brawler changera toutes les quelques heures et la rotation sera composée des 21 premiers brawlers sortis dans le jeu !

Relais de brawlers est un mode de jeu unique dans lequel vous changez de brawler à chaque fois que vous battez un ennemi. Vous devez passer par toute la liste des brawlers, et quand vous arrivez au dernier et battez un autre joueur, vous avez gagné !

Match miroir et Relais de brawlers seront alternés quotidiennement, et proposent tous deux le modificateur classique : le niveau des brawlers est limité à 9, ils n'ont que leur premier pouvoir star, et ne peuvent utiliser ni leur hypercharge ni leurs gadgets.

NOUVEAUX SKINS !

Skin d'hypercharge de Ricochet et ses chromas !

Ricochet souverain

Ricochet souverain des gemmes

Ricochet souverain des blings

En plus des skins d'hypercharge de Ricochet, nous avons également plein de skins nostalgiques comme :

Dynamike boomeur

Brock marshal

Shelly shériffe

Ricochet de l'Ouest

Shelly stellaire

Et bien sûr, vous savez où les obtenir, n'est-ce pas ? Eh oui ! Dans les mégaboîtes !

FAQ - FOIRE AUX QUESTIONS

Et si j'obtiens Ricochet souverain dans une mégaboîte avant de récupérer les 10 mégaboîtes ? Vous obtiendrez l'un des chromas du skin d'hypercharge à la place ! Les mégaboîtes resteront-elles en jeu après la fin de l'événement Brawl classique ? Les mégaboîtes disparaîtront à la fin de l'événement, mais qui sait, peut-être qu'elles reviendront pour d'autres événements ! Pourrai-je obtenir les skins d'hypercharge et classiques après la fin de l'événement ? Oui, ils ne sont pas exclusifs et reviendront dans d'autres événements, que ce soit dans des boîtes, des prix Starr ou dans les offres du magasin. Et les skins classiques seront disponibles dans le catalogue après la fin de l'événement.

Et voilà ! Brawl classique a déjà commencé et finira le 31 juillet. On espère vous y voir !