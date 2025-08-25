Tout est dans le titre. Le logo de Brawl sera remplacé par une nouvelle version après la mise à jour !

Pourquoi ça change :

L'ancien logo paraissait trop désuet et complexe pour attirer l'attention face à d'autres marques au style plus moderne.

Le « brawl » est au cœur de notre marque, mais ce n'est pas vraiment ce qui ressortait du logo.

Nous voulions qu'il y ait plus de ressemblance entre le logo de Brawl Stars et l'icône de l'application.

Après un temps de recherches et de tests auprès des joueurs, nous nous sommes décidés pour une refonte moderne du logo qui s'inscrira mieux dans divers contextes et apportera de la nouveauté, tout en gardant l'identité d'origine du jeu grâce aux formes et aux couleurs.

VERSION LONGUE !

Nous tenions à vous parler du processus et des raisons du changement de logo afin que vous puissiez vous plaindre en connaissance de cause.

DIFFICULTÉS LIÉES À L'ANCIEN LOGO

Brawl non mis en valeur : le « brawl » est au cœur de la marque et la partie la plus reconnaissable du nom du jeu, mais dans l'ancien logo, l'attention était portée sur « Stars » à cause de la couleur dominante et de la taille de la police.

Complexité : l'ancien logo rassemblait beaucoup d'éléments différents, ce qui le rendait difficile à voir selon les contextes et les formats.

Mauvaise adaptabilité : similaire à ci-dessus, l'utilisation du logo en dehors du jeu ou de nos chaînes (publicités, des produits dérivés, des collaborations, etc.) était compliquée et débouchait souvent sur un résultat décevant.

Conception désuète : pas facile d'attirer l'attention dans l'univers des logos. L'ancien logo commençait à perdre pied face aux autres marques ayant déjà actualisé le leur.

Le logo du jeu était trop différent du logo de l'appli, le crâne étant un élément mineur de l'ancien logo par rapport à celui de l'appli.

C'est pour faire face à ces difficultés que le logo a été modifié. On s'est dit qu'un nouvel aspect plus moderne nous sauverait la mise et améliorerait la façon dont la marque est perçue et reconnue.

Malgré tout, nous ne voulions pas d'un changement qui ferait table rase du passé, car il ne s'agissait pas d'un changement de marque, mais plutôt d'une évolution ou d'une actualisation.

Ceci étant dit, on a essayé plusieurs types de logo : de l'actualisation légère de l'ancien design à la refonte assez complète (pour les besoins de la science). Au bout du compte, notre hypothèse de départ était la bonne. Le nouveau logo est ressorti comme le plus efficace et a obtenu la meilleure réaction de la part du groupe d'utilisateurs tests. D'ailleurs, certains d'entre eux ont même pensé que le nouveau logo était le logo officiel du fait de son lien avec celui de l'appli.