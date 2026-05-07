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7 mai 2026
Blog – Brawl Stars

Tout sur l'événement Starr Nova !

Débloquez GRATUITEMENT le skin Finx Maître du Néant, améliorez les Magical Starrs aux transformations spéciales et faites face à de puissants boss !

Transformations Starr Nova

Le modificateur Starr Nova est activé dans les modes de jeu à l'affiche et certains modes de voie des trophées sélectionnés aléatoirement. Lorsque le modificateur est activé, des cristaux apparaissent pendant la partie. Ramassez-en un pour vous transformer momentanément en l'une des cinq Magical Starrs.

  • Spike Magical Starr

  • Béa Magical Starr

  • Juju Magical Starr

  • Ambre Magical Starr

  • Starr Nova Magical Starr (à venir)

Chaque Magical Starr a son kit unique et est beaucoup plus forte que la version du brawler non transformée, donc essayez de piquer les cristaux avant vos adversaires !

Il existe deux versions du modificateur : l'une d'entre elles concerne vos Magical Girls et l'autre vous fera découvrir Starr Nova en personne ! (Plus tard dans l'événement.)

Améliorer vos Magical Starrs

  • Au départ, les Magical Starrs sont au niveau 11 de pouvoir. Elles peuvent être améliorées jusqu'au niveau 30 en ouvrant des prix Nova.

    • Une exception : Starr Nova commence directement au niveau 30. Cependant, son cristal n'apparaîtra en jeu qu'à partir de la deuxième semaine de l'événement !

  • À chaque fois que vous améliorez une Magical Starr via un prix Nova, vous activerez une charge de dégâts pour celle-ci sur l'écran de l'événement. Appuyez dessus pour lancer une attaque super puissante contre Finx Maître du Néant en personne !

  • Infligez-lui assez de dégâts et vous pourrez débloquer son skin GRATUITEMENT ! Une fois Finx vaincu, vous pourrez bien sûr continuer à jouer à l'événement et affronter de méchants portails, qui vous donneront des récompenses spéciales si vous les traversez !

Chaque prix Nova que vous ouvrez peut contenir :

  • Des améliorations Starr Nova (40 % de chances)

  • Des pièces, points de pouvoir, blings, pouvoirs star, hypercharges

  • Des cosmétiques Nova (émotes, tags, icônes de joueur)

  • Des skins de raretés variées (79, 149 et 299 gemmes)

  • Des brawlers aléatoires (d'épiques à légendaires)

  • Des récompenses jackpot, telles que 100 gemmes, 1,000 gemmes ou 1 gemme

Combats de boss : Colette et Finx maléfiques
Mesurez-vous contre deux féroces boss dans les combats de boss en 5c1 !

Colette maléfique

  • Colette a été emportée par les forces maléfiques ! Traquez ses nids de livres obscurs avant qu'ils ne sèment le chaos, ou ce sera l'invasion des mini Colette du néant ! Ne les laissez pas se multiplier !

Boss Finx maléfique

  • Ce combat se fait en deux phases et est de plus en plus dur.

  • Vainquez Finx une première fois, et il reviendra sous la forme d'un boss maléfique encore plus puissant ! Faites attention à :

    • La tour centrale qui alterne entre soins et dégâts contre les brawlers ; utilisez-la sagement !

    • Les clones de Kit que Finx invoque afin de vous embrouiller.

Après avoir affronté le boss en difficulté ultime, vous verrez votre score de speedrun. De quoi bien frimer !

À chaque fois que vous améliorez une Magical Starr via un prix Nova, elle inflige des dégâts au boss de l'événement : Finx Maître du Néant.

Chaque joueur a son propre Finx à terrasser et sa propre barre de progression ! Chaque prix Nova ouvert contribue à votre progression. Améliorez les Magical Starrs, affaiblissez Finx puis affrontez-le dans le combat de boss ultime ! Si vous le battez, vous débloquerez son skin gratuitement !

Alors lancez-vous ! Récupérez des cristaux, améliorez vos Magical Starrs et terrassez Finx Maître du Néant avant la fin de l'événement !

L'événement commence dès maintenant et durera jusqu'à la fin de la saison Magical Starr, le 4 juin !