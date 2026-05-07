Débloquez GRATUITEMENT le skin Finx Maître du Néant, améliorez les Magical Starrs aux transformations spéciales et faites face à de puissants boss !

Transformations Starr Nova

Le modificateur Starr Nova est activé dans les modes de jeu à l'affiche et certains modes de voie des trophées sélectionnés aléatoirement. Lorsque le modificateur est activé, des cristaux apparaissent pendant la partie. Ramassez-en un pour vous transformer momentanément en l'une des cinq Magical Starrs.

Spike Magical Starr

Béa Magical Starr

Juju Magical Starr

Ambre Magical Starr

Starr Nova Magical Starr (à venir)

Chaque Magical Starr a son kit unique et est beaucoup plus forte que la version du brawler non transformée, donc essayez de piquer les cristaux avant vos adversaires !

Il existe deux versions du modificateur : l'une d'entre elles concerne vos Magical Girls et l'autre vous fera découvrir Starr Nova en personne ! (Plus tard dans l'événement.)

Améliorer vos Magical Starrs

Au départ, les Magical Starrs sont au niveau 11 de pouvoir. Elles peuvent être améliorées jusqu'au niveau 30 en ouvrant des prix Nova. Une exception : Starr Nova commence directement au niveau 30. Cependant, son cristal n'apparaîtra en jeu qu'à partir de la deuxième semaine de l'événement !

À chaque fois que vous améliorez une Magical Starr via un prix Nova, vous activerez une charge de dégâts pour celle-ci sur l'écran de l'événement. Appuyez dessus pour lancer une attaque super puissante contre Finx Maître du Néant en personne !

Infligez-lui assez de dégâts et vous pourrez débloquer son skin GRATUITEMENT ! Une fois Finx vaincu, vous pourrez bien sûr continuer à jouer à l'événement et affronter de méchants portails, qui vous donneront des récompenses spéciales si vous les traversez !

Chaque prix Nova que vous ouvrez peut contenir :

Des améliorations Starr Nova (40 % de chances)

Des pièces, points de pouvoir, blings, pouvoirs star, hypercharges

Des cosmétiques Nova (émotes, tags, icônes de joueur)

Des skins de raretés variées (79, 149 et 299 gemmes)

Des brawlers aléatoires (d'épiques à légendaires)

Des récompenses jackpot, telles que 100 gemmes, 1,000 gemmes ou 1 gemme

Combats de boss : Colette et Finx maléfiques

Mesurez-vous contre deux féroces boss dans les combats de boss en 5c1 !

Colette maléfique

Colette a été emportée par les forces maléfiques ! Traquez ses nids de livres obscurs avant qu'ils ne sèment le chaos, ou ce sera l'invasion des mini Colette du néant ! Ne les laissez pas se multiplier !

Boss Finx maléfique

Ce combat se fait en deux phases et est de plus en plus dur.

Vainquez Finx une première fois, et il reviendra sous la forme d'un boss maléfique encore plus puissant ! Faites attention à : La tour centrale qui alterne entre soins et dégâts contre les brawlers ; utilisez-la sagement ! Les clones de Kit que Finx invoque afin de vous embrouiller.



Après avoir affronté le boss en difficulté ultime, vous verrez votre score de speedrun. De quoi bien frimer !

À chaque fois que vous améliorez une Magical Starr via un prix Nova, elle inflige des dégâts au boss de l'événement : Finx Maître du Néant.

Chaque joueur a son propre Finx à terrasser et sa propre barre de progression ! Chaque prix Nova ouvert contribue à votre progression. Améliorez les Magical Starrs, affaiblissez Finx puis affrontez-le dans le combat de boss ultime ! Si vous le battez, vous débloquerez son skin gratuitement !

Alors lancez-vous ! Récupérez des cristaux, améliorez vos Magical Starrs et terrassez Finx Maître du Néant avant la fin de l'événement !

L'événement commence dès maintenant et durera jusqu'à la fin de la saison Magical Starr, le 4 juin !