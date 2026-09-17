Notes de patch - Août 2026
Maintenance - 16 septembre
La maintenance d'aujourd'hui inclura les nouveaux équilibrages et correctifs suivants.
📉 CHANGEMENTS D'ÉQUILIBRAGE 📈
NERFS
SHADE
Charge du super à proximité d'ennemis réduite de 15 %
Gadget Bras longs : récupération prolongée de 18 s → 20 s
Gadget Coup d'effroi : rayon de la peur réduit de 1 000 → 600
Hyper buffie : dégâts bonus réduits de 75 % → 30 %
GUS
Gadget Esprit timide : récupération prolongée à 18 s
Pouvoir star Guérison spirituelle : augmentation des PV régénérés réduite de 100 % → 75%
EL COSTO
Gadget Ceinture d'astéroïdes : récupération prolongée de 16 s → 20 s
Gadget Ceinture d'astéroïdes : charge du super par les projectiles réduite de 50 %
Pouvoir star Météore : durée du boost de vitesse réduite de 4 s → 3 s
Pouvoir star Météore : bouclier réduit de 20 % → 15 %
AMBRE
Gadget Briquet tempête : PV réduits de 1 750 → 1 300
Pouvoir star Flammes folles : durée de la traînée de liquide inflammable réduite de 3 s → 1 s
Hyper buffie : dégâts de brûlure réduits de 500 → 240
NORI
Attaque principale : durée maximale de la charge prolongée de 25 %
Taux d'hypercharge réduit de 50 → 28
WENDY
PV augmentés de 2 000 → 2 500
Bouclier à l'apparition : réduit de 100 % des PV max → 40 % des PV max
Bouclier octroyé par l'attaque principale : réduit de 580 → 300
Pouvoir star Bouclier solaire : PV bonus réduits de 1 000 → 600
Hypercharge : PV de la turbine réduits de 4 500 → 3 500
Le gadget Aéro-propulsé permet désormais de sauter sur l'eau
MEG
Gadget Recyclage : recul de projection supprimé (conservé seulement pour l'explosion)
COLETTE
Hyper buffie : dégâts du deuxième projectile réduits de 50 % → 35 %
BROCK
Gadget Lacets à fusées : récupération prolongée de 20 s → 22 s
Charge du super provenant du super réduite de 80 → 70.
BUFFS
POCO
Gadget Diapason . soins augmentés de 500 → 700
Pouvoir star Da Capo : soins augmentés de 320 → 400
CHUCK
Pouvoir star Arrêt au stand : durée du ralentissement prolongée de 1 s → 2 s
Pouvoir star Arrêt au stand : puissance du ralentissement augmentée de 20 % → 30 %
Pouvoir star Arrêt au stand avec buffie : dégâts de zone augmentés de 100 → 400
OLLIE
Attaque principale : dégâts augmentés de 900 → 1 000
TRUNK
Attaque principale : vitesse de déplacement près des fourmis augmentée de 25 % → 30 %
Taux de charge du super augmenté de 70 → 75
WILLOW
Attaque principale : vitesse de rechargement augmentée de 2 000 → 1 800
PV augmentés de 3 300 → 3 600
JUJU
PV augmentés de 3 100 → 3 500
Taux de charge du super augmenté de 65 → 75
PAM
Super : PV de la tourelle augmentés de 3 040 → 3 300
Super : soins augmentés de 500 → 600
Hypercharge : PV de la tourelle augmentés de 4 200 → 4 500
BELLE
Attaque principale : dégâts augmentés de 1 040 → 1 140
R-T
Pouvoir star Enregistrement : résistance aux dégâts augmentée de 20 % → 25 %
CORRECTIONS DE BUGS
• Vous perdrez désormais votre bouclier de réapparition en vous lançant dans une ruée ou un saut
• Kaze, Moe, Meg et Bonnie ne profiteront plus d'un bouclier de réapparition inattendu en changeant de forme dans le mode Survivant
• Le pouvoir star Spécial Magnum de Colt augmentera bien la vitesse des balles, même avec un skin
• Le gadget Ruche enragée de Béa et l'attaque principale de Cosmo atteignent le même endroit sur les cartes en miroir
• L'attaque principale de Cosmo suit désormais la même trajectoire que vous soyez du côté bleu ou rouge du point de vue du serveur
• Le super hyperchargé d'Eve fera désormais bien apparaître 4 larves à l'explosion
• Les joueurs ne devront plus payer plusieurs fois 1 000 pièces pour créer un club
• La visibilité de la ligne de but a été améliorée pour les cartes de Brawlball 5c5 utilisant l'environnement Duolingo
• Les sauts ne sont plus bloqués par des murs invisibles sur les cartes Crescendo et Brawlerverse en mode Hors-jeu 5c5
• Les matchs de Brawlball se terminent bien à 0:00 quand le ballon est coincé derrière les murs
• Les mégaboîtes ne vous feront plus gagner deux fois le total de crédits lorsque la récompense finale de plusieurs prix contenant des crédits débloque un nouveau brawler sur la route Starr
Tir aux brawlers
La route Starr fait place au Tir aux brawlers, une nouvelle expérience de déblocage inspirée d'un stand de tir où les crédits vous font progresser vers votre prochain brawler (avec des améliorations potentielles) ! Les coûts des raretés restent inchangés, et les brawlers rares et super rares qu'on trouvait sur la voie des trophées se retrouvent sur le Tir aux brawlers.
Lorsque vous avez accumulé assez de crédits, ils comptent immédiatement pour le prochain niveau de rareté des brawlers dans le Tir aux brawlers.
L'ordre de déblocage des raretés est fixé. Consultez la section Tir aux brawlers dans votre collection de brawlers pour voir le prochain niveau de rareté à débloquer.
Rare : 160 crédits
Super rare : 430 crédits
Épique : 925 crédits
Mythique : 1 900 crédits
Légendaire : 3 800 crédits
Ultra : 5 500 crédits
Dans le Tir aux brawlers, le stand de tir vous présente un maximum de 10 brawlers du niveau de rareté en cours et que vous ne possédez pas encore. Vous tirez pour faire tomber les cibles, et le dernier brawler restant est celui que vous débloquez. S'il vous manque moins de 10 brawlers de ce niveau de rareté, les places restantes sont occupées par des cibles vides.
En faisant tomber les cibles, vous pourrez révéler de 1 à 4 fragments de gemme. Une fois votre nouveau brawler obtenu, les fragments de gemme seront convertis en progression pour ce brawler.
Voici les probabilités d'obtention de fragments de gemme par session de Tir aux brawlers :
1 fragment de gemme : 12,02 %
2 fragments de gemme : 14,03 %
3 fragments de gemme : 16,03 %
4 fragments de gemme : 20,04 %
5 fragments de gemme : 14 03 %
6 fragments de gemme : 10,02 %
7 fragments de gemme : 6,01 %
8 fragments de gemme : 2,20 %
9 fragments de gemme : 1,80 %
10 fragments de gemme : 1,00 %
11 fragments de gemme : 0,80 %
12 fragments de gemme : 0,60 %
13 fragments de gemme : 0,40 %
14 fragments de gemme : 0,20 %
15 fragments de gemme : 0,20 %
16 fragments de gemme : 0,20 %
17 fragments de gemme : 0,40 %
Voici comment les fragments de gemme sont convertis en progression pour votre nouveau brawler :
1 fragment de gemme : +1 niveau de pouvoir
2 fragments de gemme : +2 niveaux de pouvoir, un gadget aléatoire ou un équipement super rare
3 fragments de gemme : +3 niveaux de pouvoir ou un pouvoir star aléatoire
4 fragments de gemme : +4 niveaux de pouvoir, une hypercharge ou un buffie aléatoire
Limites d'obtention :
1 gadget par déblocage
1 équipement par déblocage
1 pouvoir star par déblocage
1 hypercharge par déblocage
1 buffie par déblocage
+10 niveaux de pouvoir par déblocage
Un brawler ne peut recevoir d'hypercharge ou de buffie qu'après sa sortie (c'est-à-dire pas en accès anticipé).
Vous pouvez obtenir des équipements, pouvoirs star, gadgets, hypercharges et buffies pour un nouveau brawler avant qu'il n'ait le niveau de pouvoir requis pour les utiliser.
Le Tir aux brawlers est la seule source d'équipements aléatoires.
Il y a toujours 10 cibles lors d'un session de Tir aux brawlers. S'il y a plus de 10 brawlers de cette rareté que vous ne possédez pas encore, 10 brawlers sont choisis aléatoirement en tant que cibles. S'il y a en moins de 10, certaines cibles seront vides. Les cibles vides sont éliminées avant les cibles représentant un brawler, et toutes les cibles ont les mêmes chances de révéler des fragments de gemme.
Vous aurez aussi une chance de pouvoir choisir le nouveau brawler à débloquer !
Probabilités d'obtenir un choix : 50 %
Choix de 2 brawlers : 57,14 %
Choix de 3 brawlers : 28,57 %
Choix de 4 brawlers : 14,29 %
S'il ne vous manque qu'un seul brawler de ce niveau de rareté, vous n'aurez pas le choix.
Les boutons permettant d'accéder à la route Starr et à la gloire ont été supprimés de l'écran d'accueil. Le Tir aux brawlers et la gloire sont désormais disponibles via votre collection de brawlers. Vous trouverez le Tir aux brawlers à gauche de votre collection, et la gloire à droite. Quand un événement de sortie de brawler est en cours, son bouton d'accès apparaît sur l'écran d'accueil.
Collection de brawlers
La liste des brawlers a été retravaillée. Elle défile désormais horizontalement, comme le reste du jeu, avec des cartes plus petites pour les brawlers afin de voir une plus grande partie de votre sélection d'un coup. Et la barre de recherche tant attendue y a enfin été ajoutée !
Événement Duolingo
Pendant la saison de la rentrée, les mondes de Brawl Stars et Duolingo vont se rencontrer !
Quand les brawlers se retrouvent dans la classe de Duo, l'école tourne vite au chaos. Les leçons se terminent par des combats, les rivalités éclatent hors de la classe et tout oppose nos deux mascottes vertes, Duo et Spike, qui se battent pour l'attention des joueurs du monde entier.
Duo prendra Brawl Stars d'assaut pendant 2 semaines avec un nouveau combat de boss, un événement communautaire, des émotes, skins et icônes, des récompenses quotidiennes et un portail plein à craquer. Au fil de l'événement, les joueurs s'uniront pour venir à bout d'un Duo de plus en plus puissant, tout en participant à des défis pour gagner des récompenses exclusives.
Événement de Brawl-O-Ween
Cette année, Brawl-O-Ween inclura un événement d'un mois en plusieurs phases dédiées à une histoire centrée sur Gus. Découvrez cette histoire tout au long du mois via des énigmes, des choix de la communauté, une expérience menée par les créateurs et un dénouement final.
Les boss classiques de Brawl-O-Ween seront de retour, avec une nouvelle boîte cercueil et plein de choses terrifiantes !
C'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. On vous tient au courant !
Compagnon du salon (Loony)
On vous présente Loony, le ballon de Gus ! Loony flotte sur l'écran d'accueil pendant l'événement de Brawl-O-Ween, réagit à vos matchs et méfaits, et vous donne plus de récompenses pour vos victoires du jour.
Vous pouvez tapoter, pousser, secouer, écrabouiller et projeter Loony. Mais soyez sympa, il est sensible !
Loony vous parle aussi, avec des bulles de dialogue basées sur vos interactions et les événements en jeu : victoires, défaites, paliers de trophées, déblocages, etc. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez bâillonner Loony en désactivant l'option Dialogue de Loony dans les paramètres.
Butin de Loony
Chaque jour, vos victoires remplissent Loony de récompenses. La progression est réactualisée quotidiennement, comme pour les victoires du jour.
Maximum de 6 victoires par jour
Les récompenses sont des prix Starr ou des prix du chaos, avec 0 à 2 prix Starr par jour.
Vous ne pouvez récupérer vos récompenses qu'après avoir remporté les 6 victoires du jour.
Appuyez longuement sur Loony pour qu'il relâche vos récompenses. Une animation avec des pulsations indique quand elles sont prêtes
Si vous remportez les 6 victoires mais que vous oubliez vos récompenses, elles vous seront attribuées automatiquement le lendemain.
Nouveaux brawlers
Cosmo - Mythique - Contrôle
Cosmo est l'astronome en chef à l'observatoire de Starr Park. Quand il ne partage pas ses connaissances avec les visiteurs, on peut le trouver en pleine observation des étoiles, à la recherche de quelque chose...
Spécificité : aucune.
Attaque (ORBITE) : Cosmo tire 3 projectiles qui orbitent en cercle. Plus les projectiles vont loin, plus ils s'éloignent les uns des autres et gagnent en taille et en dégâts.
Super (FORCE GRAVITATIONNELLE) : Cosmo envoie un aimant positif qui s'attache à un ennemi et attire les projectiles alliés vers lui.
Gadget 1 (PROJECTION PLANÉTAIRE) : Cosmo éloigne les ennemis de la zone ciblée.
Gadget 2 (TÉLESCOPIÈGE) : Cosmo utilise son télescope pour révéler une zone pendant 6 secondes (ennemis invisibles compris) et empêcher les ennemis qui s'y trouvent d'utiliser leurs capacités de mouvement.
Pouvoir star 1 (PRÉCESSION) : augmente la vitesse de déplacement des projectiles de son attaque principale de 25 %.
Pouvoir star 2 (ATTIRAIL ATTIRÉ) : toucher un ennemi avec le super de Cosmo recharge 2 munitions.
Titre de prestige 1 : Skill intergalactique
Titre de prestige 3 : Étoile filante
Vince - Mythique - Dégâts bruts
Vince est un pro de la machine à café, mais aussi un passionné d'entomologie (malheureusement pour ses clients). Il apporte les commandes très lentement, en contournant ses mille-pattes et autres bestioles chéries.
Spécificité : des chenilles apparaissent de temps en temps autour de Vince. Les toucher avec une attaque de café ou marcher sur elles les transforme en papillons de nuit, ajoutés à sa collection. Quand il se fait éliminer, Vince perd 50 % de sa collection.
Attaque (SHOT D'ESPRESSO) : Vince sert une tasse de café bien chaude, infligeant des dégâts.
Super (CAFÉ GROUILLANT) : tire un seul projectile qui inflige un effet de chenille à la cible touchée : les attaques principales de Vince sont plus puissantes contre les ennemis affectés de chenille.
Gadget 1 (CAFÉ CHAUD) : Vince balance un cappuccino explosif, infligeant des dégâts de zone.
Gadget 2 (MÉTAMORPHOSE EN MASSE) : Vince transforme toutes les chenilles de la zone en papillons de nuit et obtient un papillon supplémentaire pour chaque papillon récupéré.
Pouvoir star 1 (RETOUR À L'ENVOYEUR) : les chenilles dans la zone reviennent vers Vince.
Pouvoir star 2 (PANSEMENT PAPILLON) : une chenille se métamorphose et soigne Vince à hauteur de 1 200 PV.
Titre de prestige 1 : Flippant
Titre de prestige 3 : J'ai buggé
Nouvelles hypercharges
Nori et and Wendy obtiennent de toutes nouvelles hypercharges !
Nori (HAMMEÇONNAGE) : quand Nori saute dans l'eau, il attire tous les ennemis vers lui pour ensuite infliger des dégâts de zone !
Wendy (ÉNERGIE VERTE) : les PV du générateur de bouclier sont augmentés et il absorbe 90 % des dégâts subis par Wendy et ses alliés.
Nouveaux buffies
Poco
Poco est l'un des premiers brawlers présentés aux nouveaux joueurs, et le principal « soutien » auquel on pense en apprenant à jouer. C'est pourquoi nous avons voulu valoriser ses capacités de soutien tout en veillant à ce que ses attributs restent simples et faciles à comprendre. Nous donnons à son attaque principale un seuil de soins plus réduit pour que tous les joueurs puissent y accéder au fil de leur progression. En plus de ses buffies et de ses retouches, il aura un meilleur contrôle spatial ainsi que de nouveaux avantages contre les ennemi et pour renforcer ses alliés.
Gadget 1 : Diapason (retravaillé)
Poco soigne tous les alliés à proximité à hauteur de 400 PV 3 fois pendant 6 secondes. Ce sont des soins à pulsations, pas une zone d'effet durable.
Buffie : soigner un allié lui octroie aussi 25 % de vitesse de rechargement pendant 2 secondes.
Gadget 2 : Chant de protection (retravaillé)
Poco crée une large zone qui dure 4 s, retire tous les effets négatifs et rend invulnérable.
Buffie : la zone de Chant de protection augmente de 20 % et dure 2 s de plus.
Pouvoir star 1 : Da Capo (retravaillé)
Accord majeur soigne toujours les alliés à hauteur de 300 PV. Ce pouvoir star augmente ces soins de 220 PV.
Buffie : lorsque des alliés ayant tous leurs PV sont touchés, Accord majeur leur octroie 10 % de taux de charge du super pendant 3 s.
Pouvoir star 2 : Tintamarre
Le super de Poco touche aussi ses adversaires, leur infligeant 760 points de dégâts.
Buffie : les adversaires touchés par Rappel sont réduits au silence pendant 0,5 s.
Hypercharge : Musique soignante
Si les soins de Rappel dépassent les PV du brawler, ajoute un bouclier qui perd petit à petit les PV supplémentaires. Le bouclier dure 5 s.
Buffie : les projectiles d'Accord majeur apparaissent dans un arc de cercle de 180° pendant l'hypercharge.
El Costo
Comme Poco étant le premier soigneur, El Costo est le premier « tank » utilisé par les joueurs. Nous voulons donc qu'il reste simple et facile à comprendre, tout en lui donnant plus de panache et d'agentivité en tant que tank. Ses gadgets retravaillés lui permettront d'être plus agressif en accentuant sa robustesse ou sa mobilité. De plus, il s'en prendra plus souvent aux brawlers, aura plus de survivabilité et frappera plus et mieux que jamais !
Gadget 1 : Supplément suplex (retravaillé)
El Costo effectue une ruée en avant, attrape le premier brawler ennemi sur son passage et le projette derrière lui.
Buffie : El Costo écrase l'ennemi au sol, infligeant 800 pts de dégâts de zone quand il atterrit.
Gadget 2 : Ceinture d'astéroïdes (retravaillé)
El Costo fait gonfler ses muscles et détruit tous les projectiles se dirigeant vers lui pendant 2 s.
Buffie : chaque projectile ainsi détruit fait également charger son super.
Pouvoir star 1: El Fuego
Les ennemis pris dans le super d'El Costo brûlent pendant 4 s, subissant 900 pts de dégâts.
Buffie : frapper un ennemi qui brûle prolonge la durée de brûlure de 1,5 s.
Pouvoir star 2 : Météore
Après avoir utilisé son super, la vitesse d'El Costo augmente de 25 % pendant 4 s.
Buffie : le boost de vitesse lui octroie également un bouclier de 30 %.
Hypercharge : Saut gravitationnel
El Costo s'envole dans les airs et donne un coup de coude intergalactique qui attire tous les ennemis vers l'épicentre.
Buffie : les coups de poing d'El Costo sont élargis de 20 % et brûlent les ennemis à hauteur de 400 pts de dégâts pendant 2 s.
Ambre
Ambre est très utile lorsqu'il faut infliger des dégâts fiables dans des modes comme Braquage, mais elle est moins efficace en tant que brawler de contrôle car son liquide inflammable est souvent difficile à maîtriser. Notre intention pour ses retouches/buffies était donc de lui donner une meilleure présence sur la carte et plus d'occasions d'utiliser son liquide inflammable pour contrôler l'espace ou gagner en puissance.
Gadget 1 : Briquet tempête (retravaillé)
Ambre fait apparaître un bidon de liquide inflammable ayant 3 500 PV, qui se renverse une fois détruit.
Buffie : Ambre peut déployer 2 bidons.
Gadget 2 : Liquide allume-feux
Ambre s'entoure de 3 flammes tourbillonnantes pendant 5 s, infligeant 945 pts de dégâts par coup.
Buffie : Ambre se couvre de flammes, obtenant un boost de vitesse de 20 %, et inflige 400 pts de dégâts à chaque ennemi qu'elle touche.
Pouvoir star 1 : Flammes folles (retravaillé)
Le liquide inflammable d'Ambre devient collant, s'attachant aux brawlers et laissant une traînée derrière eux.
Buffie : la vitesse de déplacement d'Ambre augmente de 15 % près du feu ou du liquide inflammable.
Pouvoir star 2 : Siphon brûlant (retravaillé)
Ambre recharge ses munitions chaque fois que le liquide enflammé inflige des dégâts à un ennemi (pas son attaque principale).
Buffie : les brûlures durent 1 seconde de plus.
Hypercharge : Coulée inflammable
Le liquide inflammable du super se répand dans une zone plus grande. Il brûle pendant 3 secondes après avoir été incendié.
Buffie : les projectiles de l'attaque principale appliquent aussi l'effet brûlant, comme le liquide enflammé.
Quand Ambre utilise son super, cela ne supprime pas le liquide inflammable précédent.
Gus
Gus est un brawler de soutien unique car il peut aussi servir de tireur d'élite. C'est une spécificité qu'on adore et qu'on tient à garder, mais ses capacités de soutien nous paraissaient insuffisantes. Nous lui donnons donc plus d'outils pour assurer la survie et la santé de son équipe, et plus de choix pour utiliser ses esprits en attaque ou en défense.
Gadget 1 : Aiguille cruelle
Tous les ballons barjots présents sur la carte explosent, infligeant des dégâts aux ennemis à proximité.
Buffie : les ennemis touchés perdent 1 munition.
Gadget 2 : Esprit timide (retravaillé)
Gus lance un esprit qui repousse les ennemis. Il se change en esprit soigneur au bout de sa trajectoire.
Buffie : un esprit apparaît chaque fois qu'un brawler est touché.
Pouvoir star 1 : Guérison spirituelle
La santé régénérée par les esprits est augmentée de 100 %.
Buffie : les esprits se déplacent lentement vers l'allié le plus proche.
Pouvoir star 2 : Renfort spectral
Spooky augmente les dégâts infligés par un équipier de 25 % pendant 5 s.
Buffie : la vitesse de déplacement des alliés augmente aussi de 15 % pendant 5 s.
Hypercharge : Explosion de Spooky
Aucun changement apporté au super hyperchargé.
Buffie : les ballons sont plus gros et transpercent les murs.
Chuck
Chuck avait besoin d'être retravaillé pour l'aider à s'imposer dans d'autres modes de jeu que Braquage. Avec les refontes de son super et de son attaque principale, Chuck devrait bénéficier d'une phase de préparation plus courte, d'une meilleure fiabilité pour échanger et se battre sans son super, et d'une mobilité accrue quand il est prêt, au détriment d'instances uniques de dégâts plus élevés. Avec ses buffies, ses poteaux seront plus utiles et menaçants lorsqu'ils sont placés, et il pourra choisir de renforcer ses poteaux ou sa ruée avec ses gadgets et pouvoirs star.
Le super de Chuck a 4 charges (4 poteaux max par défaut)
L'utilisation d'un poteau ou d'une ruée dépense une charge
Le super de Chuck ne se charge plus automatiquement
Chuck commence les matchs avec son super chargé
Si Chuck est vaincu alors que son super chargé, il le conserve à sa réapparition
Chuck ne réapparaît pas avec son super chargé s'il l'a déjà utilisé
Gadget 1 : Remise sur rails (retravaillé)
Chuck retire le poteau le plus proche et recharge 50 % de son super.
Buffie : il obtient un bouclier qui réduit les dégâts de 20 % pendant 5 s lorsqu'il retire un poteau.
Gadget 2 : Train fantôme (retravaillé)
Chuck peut passer à travers les murs avec son super pendant 8 s.
Buffie : son prochain super laisse une traînée de feu derrière lui, qui inflige 1 200 pts de dégâts et qui brûle pendant 3 s.
Pouvoir star 1 : Arrêt au stand (retravaillé)
Placer un poteau ralentit l'ennemi touché de 20 %.
Buffie : placer un poteau crée une zone qui inflige 200 pts de dégâts pendant 4 s.
Pouvoir star 2 : P'tits trous
Foncer à travers les ennemis avec son super vole 33 % de leurs munitions.
Buffie : la vitesse de ruée de son super est augmentée de 25 %.
Hypercharge : À toute vitesse ! (retravaillé)
Pendant son super, chaque poteau qui touche un ennemi inflige 1 600 pts de dégâts de zone.
Buffie : Chuck envoie 3 nuages de vapeur dans un cône avec son attaque principale.
Shade
Shade est un brawler assez puissant et moderne. Avec ses précédentes mises à jour, nous avons voulu équilibrer la puissance de ses gadgets et de ses pouvoirs star, pour qu'ils soient tous aussi attrayants. Nous continuons sur cette voie avec de nouveaux outils et du panache !
Gadget 1 : Bras longs
La portée de la prochaine attaque principale de Shade est augmentée de 50 %.
Buffie : les ennemis touchés se retrouvent attirés vers le centre de l'étreinte.
Gadget 2 : Coup d'effroi (retravaillé)
Shade saute un peu plus loin et effraye les ennemis pendant 0,5 s à son atterrissage.
Buffie : il obtient un bouclier de 1 000 PV quand il saute.
Pouvoir star 1 : Sinistre sprinteur
Quand Shade touche un ennemi au centre de son Étreinte maudite, sa vitesse de déplacement est augmentée temporairement.
Buffie : les coups critiques réduisent aussi le délai de récupération du gadget de 15 % de sa valeur actuelle.
Pouvoir star 2 : Capuche renforcée
Shade subit 30 % de dégâts en moins sous sa Forme incorporelle.
Buffie : augmente la durée du super de 2 s.
Hypercharge : Chair de poule (retravaillé)
Shade se soigne à hauteur de 1 000 PV à l'intérieur d'un mur.
Buffie : augmente de 50 % la zone et les dégâts du centre de l'étreinte de Shade.
Saisons et skins
Saison : Académie Royale
HANK COACH | ÉPIQUE | Pass Brawl
HANK ENTRAÎNEUR | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 1
HANK CAPITAINE D'ÉQUIPE | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 2
NANI DIRECTRICE | ÉPIQUE | Pass Brawl
NANI PROVISEURE | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 1
NANI PRINCIPALE | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 2
NAJIA PERCUSSIONNISTE | MYTHIQUE | 199 gemmes
OLLIE ACADÉMIE | MYTHIQUE | 199 gemmes
MANDY ACADÉMIE | LÉGENDAIRE | 299 gemmes
DARRYL DÉMON DES DÉCHETS | MYTHIQUE | 199 gemmes
Titre : Majesté
Saison : Brawl-O-Ween
MONSIEUR TAROLOGUE | ÉPIQUE | Pass Brawl
MONSIEUR CARTOMANCIEN | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 1
MONSIEUR MYSTIQUE | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 2
SHADE SINISTRE | ÉPIQUE | Pass Brawl
SHADE LUGUBRE | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 1
SHADE GLAUQUE | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 2
DR. BELLENSTEIN | MYTHIQUE | 199 gemmes
CRÉATURE DE BELLENSTEIN (Polly) | MYTHIQUE | 199 gemmes
CHUCK TRAIN FANTÔME | MYTHIQUE | 199 gemmes
DAMIAN ROBO-ALIEN | LÉGENDAIRE | 299 gemmes
Titre : Investigateur paranormal
Skins divers
Autres skins
MAX XENOMECH | ÉPIQUE | 149 gemmes
Supercell Make
GRIFF PIERRE TOMBALE | ÉPIQUE | 149 gemmes
DOUG JÖRMUNGAND | ÉPIQUE | 149 gemmes
ALLI PALÉONTOLOGUE | MYTHIQUE | 199 gemmes
LILY REINE DU CRÉPUSCULE | MYTHIQUE | 199 gemmes
KIT RÉTRO | LÉGENDAIRE | 299 gemmes
Festival lunaire
LOLA SÉLÈNE | ÉPIQUE | 149 gemmes
EVE SÉLÈNE | MYTHIQUE | 199 gemmes
Skins or massif et argent massif
NORI OR MASSIF
NORI ARGENT MASSIF
WENDY OR MASSIF
WENDY ARGENT MASSIF
Saison 1
Mode de jeu à l'affiche :
Carte 1
Carte 2
Rotation des brawlers gratuits :
Saison 2
Mode de jeu à l'affiche :
Carte 1
Carte 2
Rotation des brawlers gratuits :
Équilibrages
Équilibrages
Buffs
Jae-Yong
Attaque principale : soins augmentés de 650 à 750.
Pouvoir star Foule (presque) en délire : boost de vitesse augmenté de 10 à 15 %.
Béa
Gadget Ruche enragée : délai de récupération réduit de 24 à 20 s.
Super : dégâts augmentés de 100 à 130.
Ziggy
Taux de charge du super augmenté de 6 %.
Jacky
Pouvoir star Casque de protection : bouclier renforcé de 20 à 25 %.
Jessie
Dégâts de la super tourelle augmentés de 260 à 300.
Colette
Taux de charge du super augmenté de 10 %.
Janet
Attaque principale : dégâts augmentés de 1 000 à 1 100.
Maisie
Attaque principale : vitesse du projectile augmentée de 3 000 à 3 200.
Clancy
Attaque principale : vitesse de rechargement réduite de 2 000 à 1 800.
Nombre de jetons pour le palier 2 réduit de 6 à 5.
Nombre de jetons pour le palier 3 augmenté de 21 à 24.
Bo
Attaque principale : dégâts augmentés de 640 à 700.
Eve
Nombre de larves produites par le super augmenté de 3 à 4.
Charge du super en utilisant le super réduite de 17 %.
Buster
Gadget Ceinture de sécurité : soins augmentés de 450 à 600.
Pouvoir star Blockbuster : dégâts bonus augmentés de 15 à 20 %.
Tara
Pouvoir star Portail sombre : PV de l'ombre augmentés de 3 400 à 4 000.
Pouvoir star Portail sombre : dégâts de l'ombre augmentés de 800 à 1 000.
Pouvoir star Ombre réparatrice : PV de l'ombre augmentés de 3 000 à 4 000.
Pouvoir star Ombre réparatrice : soins de l'ombre augmentés de 400 à 600.
Melody
PV augmentés de 3 800 à 4 000.
Gadget Accord parfait : délai de récupération réduit de 14 à 10 s.
Gadget Accord parfait : vitesse de déplacement augmentée de 25 % à 35 %.
Gadget Accord parfait : portée augmentée de 60 % à 70 %.
Lola
Super : l'ego a désormais la même vitesse de déplacement que Lola.
Léon
Gadget Projecteur d'hologramme : portée d'attaque du clone augmentée de 5 à 25.
Gadget Projecteur d'hologramme : dégâts du clone augmentés de 200 à 800.
Gadget Projecteur d'hologramme : vitesse de déplacement du clone augmentée pour correspondre à celle de Léon.
Dynamike
Gadget Toupie de main : dégâts du augmentés de 1 200 à 1 400.
Hank
PV augmentés de 5 200 à 5 500.
Shade
Pouvoir star Sinistre sprinteur : vitesse de déplacement augmentée de 15 à 20 %.
Nerfs
Ash
Spécificité tank : charge du super provenant des dégâts subis réduite de 15 %.
Wendy
Taux de charge du super réduit de 20 %.
Charge du super provenant des dégâts du bouclier réduite de 50 à 30 %.
Super : PV du générateur de bouclier réduits de 3 500 à 2 500.
Super : dégâts du générateur de bouclier réduits de 75 à 60 %.
Nori
Gadget Nourri au sashimi : délai de récupération prolongé de 12 à 18 s.
PV réduits de 3 800 à 3 500.
Attaque principale : dégâts des coups en avant réduits de 1 100 à 1 000.
Meg
Gadget Recyclage (précédemment Boîte à outils) : délai de récupération prolongé de 22 à 25 s.
Pouvoir star Champ de force : bouclier réduit de 40 à 30 %.
Griff
Gadget Porte-monnaie : délai de récupération prolongé de 15 à 18 s.
Charge du super provenant du super réduite de 88 à 70.
Max
Hyper buffie : charge du super réduite de 7 à 6 %.
Gadget Module de déphasage : délai de récupération prolongé de 15 à 18 s.
Gadget Baskets de recul : délai de récupération prolongé de 15 à 18 s.
Taux de charge du super réduit de 8 %.
Bolt
Vitesse d'accélération réduite de 15 %.
Brock
Hyper buffie : dégâts réduits de 60 à 40 %.
Lumi
Attaque principale : dégâts du retour des projectiles réduits de 900 à 800.
Ricochet
Buffie des pouvoirs star : vitesse maximale de Repli robotique réduite de 60 à 50 %.
Gadget Lanceur multiple : délai de récupération prolongé de 19 à 22 s.
Gadget Multiballes (précédemment Château gonflable) : dégâts réduits de 980 à 900.
Médor
Taux de charge du super réduit de 20 %.
Modifications
Chuck fait l'objet d'une refonte complète de son super : la charge illimitée et la puissance brute de sa ruée font place à plus de contrôle et une disponibilité dès le début du match.
Chuck
PV réduits de 4 700 à 4 400.
Son super ne se charge plus au fil du temps, mais il est pleinement chargé au début du match.
Son super a désormais 4 charges de base.
L'effet de recul du placement des poteaux a été supprimé.
Bouclier du super réduit de 50 à 35 %.
Dégâts de la ruée du super réduits de 1 750 à 800.
Vitesse de la ruée du super réduite de 3 700 à 3 200.
Suppression de la perte de dégâts de l'attaque principale.
Portée de l'attaque principale réduite de 20 à 18.
Vitesse des projectiles de l'attaque principale augmentée de 1 750 à 2 700.
Brawl Arena uniquement
Ces ajustements s'appliquent uniquement à la Brawl Arena.
Buffs
Colt
Échelonnage des dégâts réduit de 3 à 2.
Corbac
Échelonnage des dégâts augmenté de 4 à 6.
Mortis
Échelonnage des dégâts augmenté de 4 à 5.
Melody
Échelonnage des dégâts augmenté de 4 à 5.
Nerfs
Bolt
Échelonnage des dégâts réduit de 5 à 3.
Wendy
Échelonnage des PV réduit de 600 à 300.
Échelonnage des dégâts réduit de 4 à 2.
A.R.K.A.D.
Échelonnage des dégâts réduit de 8 à 4.
Nori
Échelonnage des dégâts réduit de 5 à 3.
Brock
Échelonnage des dégâts réduit de 6 à 5.
Jessie
Échelonnage des dégâts réduit de 2 à 1.
Eliz@
Échelonnage des PV réduit de 450 à 350.
Échelonnage de la vitesse de rechargement réduit de 200 à 150.
Cartes, modes de jeu, environnements et changements de la rotation
Mode de jeu Cache-cache
Un chasseur. Trois cachés. Le chasseur doit éliminer tous les cachés (et rester en vie) avant la fin du temps imparti pour gagner !
Le match se déroule en 4 rounds.
Les joueurs jouent tous une fois en tant que chasseur, chacun à leur tour.
Chaque round dure 45 s.
Le chasseur bénéficie de stats fortement boostées : vitesse de déplacement, dégâts, PV et taille... Mais il y a un désavantage, et pas des moindres ! Le chasseur ne peut pas récupérer ses PV perdus !
Conditions de victoire
Victoire du chasseur : tous les cachés éliminés dans le temps imparti. La vitesse de déplacement, les dégâts, les PV et la taille du chasseur bénéficient d'un boost important, mais il ne peut pas régénérer ses PV.
Victoire des cachés : au moins un chassé reste en vie à l'expiration du temps imparti.
Score : le chasseur marque 3 points en cas de victoire. Les chassés marquent 1 point s'ils survivent.
Le mode Cache-cache se joue avec le mod Chasse-casse.
Chasse-casse (modificateur)
Restez immobile pour vous fondre dans la carte ! Chasse-cache peut apparaître dans différents modes, et est incontournable en Cache-cache.
Lorsque vous arrêtez de bouger, vous vous transformez en un élément du décor, un mur aléatoire ou une décoration sur le thème de la carte (sauf des cases ou de l'herbe). Vous avez plus de chances de devenir quelque chose qui se trouve déjà près de vous, pour mieux vous camoufler. Votre déguisement disparaît si vous attaquez, mais après un bref moment d'inactivité, vous vous changez en un autre élément du décor.
Ce modificateur marche particulièrement bien en mode Survivant, et peut aussi apparaître en Razzia de gemmes, Hors-jeu et Prime.
Il sera aussi disponible dans les salons amicaux.
Murs porteurs (modificateur)
Quand ce mod est activé, les objets suivants peuvent apparaître quand vous détruisez des murs :
Bombes
Boules de bowling
Shurikens
Auto tamponneuses
Coups perdus (modificateur)
Attention où vous tirez ! Les sources de dégâts qui peuvent toucher les ennemis peuvent aussi faire mal aux alliés quand ce mod est activé.
Environnements
Supprimés :
Arène adidas
Royaume du Katana
Manoir Malfaisant
Pyramid Quest
Ajoutés :
Brawlywood
Duolingo
Métro fantôme
Boutique de souvenirs
Marais d'amour
Classé
Saison 1
Mode de jeu à l'affiche : Brawlball
Spirale infernale
Jeux de plage
Rotation des brawlers gratuits :
Trunk
Willow
Kaze
Saison 2
Mode de jeu à l'affiche : Zone réservée
Dans l'espace liminaire
Voyage instantané
Rotation des brawlers gratuits :
Ash
Mortis
Pierce
Nouvelles cartes en rotation
Pas légers, par IAmNumberFour (Zone réservée)
En demande, par AppleSaucing (Brawlball)
Toujours plus fort, par unverable (Brawlball)
Train donjon, par Lynxroh (Razzia de gemmes)
Coup de chance, par PhotonWinz (Hors-jeu)
Ricochets, par unverable (Duels)
Faux sentiment de sécurité, par PistonMan (Duels)
Alchimie, par Tevolozza (Prime)
Présence nette (Hockey)
Triple menace (Arène)
Faille des brawlers (Arène)
Améliorations permanentes et fonctionnalités pratiques
Améliorations générales
L'espagnol d'Amérique latine a été ajouté aux langues du jeu.
Les joueurs en ligne sont indiqués plus clairement dans la liste d'amis.
À votre réapparition, passer à l'action vous fera perdre votre bouclier d'invincibilité (attaque, gadget, super ou hypercharge), alors rejoignez le combat au bon moment !
La protection octroyée par les réapparitions ne s'applique plus à l'immunité de 0,5 s du pouvoir star Gros dur de Bull et du gadget Fourrure synthétique de Nita, et n'évite plus que les dégâts.
Avec son gadget Lacets à fusées, Brock saute dans la direction à laquelle il fait face, et non vers l'ennemi le plus proche.
Quand Hank est réduit au silence ou subit un contrôle de foule, sa bulle éclate et inflige des dégâts au lieu d'annuler son attaque.
Nouvelle icône et nouveau nom (« Recyclage ») plus appropriés pour le 2e gadget retravaillé de Meg.
Nouvelle icône plus appropriée pour le 1er gadget retravaillé de Ricochet (« Lanceur multiple »).
La vitesse donnée par les équipements se cumule désormais avec les autres boosts de vitesse, y compris les pouvoirs star répertoriés plus bas.
La rareté Ultra légendaire devient Ultra tout court.
Les nouveaux skins d'hypercharge ne seront plus groupés avec les émotes, tags ou icônes.
Il est possible que nous proposions des offres personnalisées à certains joueurs. S'ils ne souhaitent pas en profiter, les joueurs concernés peuvent désactiver l'option Offres personnalisés dans les paramètres. Certaines offres peuvent persister jusqu'à leur expiration.
Les pouvoirs star suivants sont à nouveau cumulables avec d'autres sources de boosts de vitesse :
A.R.K.A.D. - Courant continu
Angelo - Flux
Billie - Cours, Billie, cours
Colt - Bottes neuves
El Costo - Météore
Grom - Patrouillage
Hank - Bon gros boum
Jae-Yong - Foule (presque) en délire
Lily - Vigilance
Melody - Basses cursives
Moe - Excès de vitesse
Nori - Digne fils de sa mère
Ollie - Bouge de là
Pierce - Canardage
Ricochet - Repli robotique
Sirius - Hérauts du crépuscule
Willow - Obsession
Corrections et améliorations visuelles :
Mise à jour des effets visuels de la transformation en mécha de tous les skins de Meg.
Les effets visuels du gadget de Squeak (zone ralentissante) ont été peaufinés.
Mise à jour des effets visuels de téléportation de Lola et Max.
Les effets visuels de l'attaque principale de Hank étaient opaques pour certains skins. Ils sont maintenant semi-transparents.
Ajout d'effets visuels spéciaux de bouclier pour le skin du championnat de Gus.
L'hypercharge de Brock suit désormais la règle habituelle : seuls les skins d'hypercharge et du Pass Pro ont des effets visuels d'hypercharge spéciaux.
Corrections et améliorations sonores :
Toutes les cases touchées ou détruites ont désormais des effets sonores adaptés à leur texture.
Modification du son des cubes de pouvoir ramassés par les adversaires, pour mieux les différencier de ceux ramassés par les alliés.
Correction de bugs
Correction de la traduction espagnole du gadget Clap de Lola, qui pouvait porter à confusion.
Correction du boost de dégâts de l'hypercharge de Larry & Lawrie qui était parfois mal appliqué.
Correction du boost de dégâts de l'hypercharge de Léon qui ne s'appliquait pas à son double.
Correction du gadget Boost pneumatique de Jacky qui n'augmentait pas bien sa vitesse de rechargement.
Correction d'un problème des infos du super d'Eve en dessous de son niveau max, qui comptaient ses larves en tant que dégâts du super.
Correction d'un problème de la vitesse de déplacement de Moe qui n'augmentait pas quand il utilisait son attaque principale dans sa foreuse.
Résolution d'un problème du point d'impact de l'attaque principale de Kit attaché, qui ne correspondait pas à l'indicateur. De plus, une fois l'hypercharge activée, le projectile de cette forme d'attaque principale suivait une trajectoire en ligne droite plutôt que courbée.
Le gadget Tirelire de Griff obtient aussi un boost de dégâts pendant son hypercharge, comme son gadget Porte-monnaie.
Correction d'un problème du pouvoir star Amour aveugle de Willow, qui ne réduisait pas correctement la vitesse de rechargement.
Correction des effets sonores des skins suivants :
Bo cupidon
Eve Mothra
A.R.K.A.D. céleste
Shelly star
Mortis démon
Monsieur Daruma, M. Mouche, M. fruit du dragon et Monsieur M.uscle
El Brown
Stu Cloclo
Surgénie
Skins de Billie en général
Skins de Meg en général
Skins de Polly en général
Correction de la description de l'hypercharge de Larry & Lawrie pour qu'elle corresponde au gameplay actuel.
Résolution d'un problème qui permettait à Nita et Kenji de se soigner avec les boucliers.
Résolution d'un problème de chargement du jeu qui restait coincé à 87 % pour certains joueurs.