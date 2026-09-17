La maintenance d'aujourd'hui inclura les nouveaux équilibrages et correctifs suivants.

📉 CHANGEMENTS D'ÉQUILIBRAGE 📈

NERFS

SHADE

Charge du super à proximité d'ennemis réduite de 15 %

Gadget Bras longs : récupération prolongée de 18 s → 20 s

Gadget Coup d'effroi : rayon de la peur réduit de 1 000 → 600

Hyper buffie : dégâts bonus réduits de 75 % → 30 %

GUS

Gadget Esprit timide : récupération prolongée à 18 s

Pouvoir star Guérison spirituelle : augmentation des PV régénérés réduite de 100 % → 75%

EL COSTO

Gadget Ceinture d'astéroïdes : récupération prolongée de 16 s → 20 s

Gadget Ceinture d'astéroïdes : charge du super par les projectiles réduite de 50 %

Pouvoir star Météore : durée du boost de vitesse réduite de 4 s → 3 s

Pouvoir star Météore : bouclier réduit de 20 % → 15 %

AMBRE

Gadget Briquet tempête : PV réduits de 1 750 → 1 300

Pouvoir star Flammes folles : durée de la traînée de liquide inflammable réduite de 3 s → 1 s

Hyper buffie : dégâts de brûlure réduits de 500 → 240

NORI

Attaque principale : durée maximale de la charge prolongée de 25 %

Taux d'hypercharge réduit de 50 → 28

WENDY

PV augmentés de 2 000 → 2 500

Bouclier à l'apparition : réduit de 100 % des PV max → 40 % des PV max

Bouclier octroyé par l'attaque principale : réduit de 580 → 300

Pouvoir star Bouclier solaire : PV bonus réduits de 1 000 → 600

Hypercharge : PV de la turbine réduits de 4 500 → 3 500

Le gadget Aéro-propulsé permet désormais de sauter sur l'eau

MEG

Gadget Recyclage : recul de projection supprimé (conservé seulement pour l'explosion)

COLETTE

Hyper buffie : dégâts du deuxième projectile réduits de 50 % → 35 %

BROCK

Gadget Lacets à fusées : récupération prolongée de 20 s → 22 s

Charge du super provenant du super réduite de 80 → 70.

BUFFS

POCO

Gadget Diapason . soins augmentés de 500 → 700

Pouvoir star Da Capo : soins augmentés de 320 → 400

CHUCK

Pouvoir star Arrêt au stand : durée du ralentissement prolongée de 1 s → 2 s

Pouvoir star Arrêt au stand : puissance du ralentissement augmentée de 20 % → 30 %

Pouvoir star Arrêt au stand avec buffie : dégâts de zone augmentés de 100 → 400

OLLIE

Attaque principale : dégâts augmentés de 900 → 1 000

TRUNK

Attaque principale : vitesse de déplacement près des fourmis augmentée de 25 % → 30 %

Taux de charge du super augmenté de 70 → 75

WILLOW

Attaque principale : vitesse de rechargement augmentée de 2 000 → 1 800

PV augmentés de 3 300 → 3 600

JUJU

PV augmentés de 3 100 → 3 500

Taux de charge du super augmenté de 65 → 75

PAM

Super : PV de la tourelle augmentés de 3 040 → 3 300

Super : soins augmentés de 500 → 600

Hypercharge : PV de la tourelle augmentés de 4 200 → 4 500

BELLE

Attaque principale : dégâts augmentés de 1 040 → 1 140

R-T

Pouvoir star Enregistrement : résistance aux dégâts augmentée de 20 % → 25 %

CORRECTIONS DE BUGS

• Vous perdrez désormais votre bouclier de réapparition en vous lançant dans une ruée ou un saut

• Kaze, Moe, Meg et Bonnie ne profiteront plus d'un bouclier de réapparition inattendu en changeant de forme dans le mode Survivant

• Le pouvoir star Spécial Magnum de Colt augmentera bien la vitesse des balles, même avec un skin

• Le gadget Ruche enragée de Béa et l'attaque principale de Cosmo atteignent le même endroit sur les cartes en miroir

• L'attaque principale de Cosmo suit désormais la même trajectoire que vous soyez du côté bleu ou rouge du point de vue du serveur

• Le super hyperchargé d'Eve fera désormais bien apparaître 4 larves à l'explosion

• Les joueurs ne devront plus payer plusieurs fois 1 000 pièces pour créer un club

• La visibilité de la ligne de but a été améliorée pour les cartes de Brawlball 5c5 utilisant l'environnement Duolingo

• Les sauts ne sont plus bloqués par des murs invisibles sur les cartes Crescendo et Brawlerverse en mode Hors-jeu 5c5

• Les matchs de Brawlball se terminent bien à 0:00 quand le ballon est coincé derrière les murs

• Les mégaboîtes ne vous feront plus gagner deux fois le total de crédits lorsque la récompense finale de plusieurs prix contenant des crédits débloque un nouveau brawler sur la route Starr