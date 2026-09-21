L'evento sarà attivo fino al 30 settembre e sarà suddiviso in due fasi.

1ª FASE: LA CLASSE

Questa fase si volgerà in una classe, dove Duo cercherà di insegnarti qualcosa di utile, ma Spike non è della stessa idea. Infatti, il suo piano è quello di far completare alla community un obiettivo di gioco specifico e farle guadagnare dei bei premi!

2ª FASE: LA PUNIZIONE

Ovviamente, giocare a Brawl in classe equivale a beccarsi una punizione e, per porre fine a questa tortura, ogni membro della community dovrà portare a termine un incarico davvero stupido, come cambiare la lingua del gioco. Fa' quello che ti verrà chiesto, fuggi dalla prigionia e torna in classe il giorno successivo.

Tieni d'occhio i canali social di Brawl Stars, perché lì condivideremo dei video brevi in cui annunceremo questi incarichi stupidi e le ricompense in palio.

LO SCONTRO CON DUO

La modalità Raid vedrà Duo come protagonista e in questo caso dovrai collaborare con gli altri giocatori, leggere le domande del gufo e rispondere correttamente. Già, c'è da leggere... e c'è pure da coordinarsi con compagni di squadra a caso.

Ma occhio che Duo NON è un tipo paziente! Anche se le risposte sono giuste, alla fine darà di matto e inizierà ad attaccare a prescindere.