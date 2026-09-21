Brawl Stars e Duolingo
L'EVENTO DI DUOLINGO È INIZIATO!
È arrivato Duo ed è pronto a dare una lezione a tutti... o almeno ci proverà, ma, fortunatamente, Spike ha altri programmi. Fregatene dei suoi insegnamenti, gioca a Brawl e vinci ricompense gratuite, tra cui la skin Barryl goblin delle pattumiere!
Diamo una mano al nostro cactus preferito e spediamo Duo a calci nell'app da cui è venuto!
FUNZIONAMENTO
L'evento sarà attivo fino al 30 settembre e sarà suddiviso in due fasi.
1ª FASE: LA CLASSE
Questa fase si volgerà in una classe, dove Duo cercherà di insegnarti qualcosa di utile, ma Spike non è della stessa idea. Infatti, il suo piano è quello di far completare alla community un obiettivo di gioco specifico e farle guadagnare dei bei premi!
2ª FASE: LA PUNIZIONE
Ovviamente, giocare a Brawl in classe equivale a beccarsi una punizione e, per porre fine a questa tortura, ogni membro della community dovrà portare a termine un incarico davvero stupido, come cambiare la lingua del gioco. Fa' quello che ti verrà chiesto, fuggi dalla prigionia e torna in classe il giorno successivo.
Tieni d'occhio i canali social di Brawl Stars, perché lì condivideremo dei video brevi in cui annunceremo questi incarichi stupidi e le ricompense in palio.
LO SCONTRO CON DUO
La modalità Raid vedrà Duo come protagonista e in questo caso dovrai collaborare con gli altri giocatori, leggere le domande del gufo e rispondere correttamente. Già, c'è da leggere... e c'è pure da coordinarsi con compagni di squadra a caso.
Ma occhio che Duo NON è un tipo paziente! Anche se le risposte sono giuste, alla fine darà di matto e inizierà ad attaccare a prescindere.
I PREMI
Skin Barryl goblin delle pattumiere
Cinque premi caotici
20 gemme
10 premi Starr casuali
2000 monete
2000 raddoppiaXP
Tre premi Starr mitici
2000 punti energia
2500 bling
1000 crediti
2000 XP del Pass Pro
Una cassa ultra dei trofei
E NON È FINITA QUI!
Avvia l'app di Duolingo e completa la missione di Brawl Stars per ottenere personalizzazioni e premi caotici aggiuntivi, oltre a Spike GRATIS!
Si dice che i giocatori di Brawl non siano abbastanza intelligenti da finire la missione, quindi dimostra a quell'uccellaccio verde che si sbaglia, porta a termine l'incarico e sfoggia nel gioco i frutti del tuo duro lavoro. FA-CI-LE.
IL CONCORSO PIÙ INTELLIGENTE DEL MONDO
Regaleremo 3,141592 MILIONI DI GEMME ai 10 giocatori di Brawl più intelligenti!
Di tanto in tanto, pubblicheremo una domanda a sorpresa sui canali ufficiali di Brawl Stars a cui dovresti rispondere. Per superare il test:
rispondi correttamente alla domanda;
includi gli hashtag #BrawlStars e #Duolingo nella risposta.
Più partecipi, più possibilità hai di essere tra i 10 fortunati vincitori, che saranno scelti casualmente e contattati dopo la fine dell'evento, il 1º ottobre.
Rendici orgogliosi e in bocca a lupo!