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Blog – Brawl Stars
21 set 2026

Brawl Stars e Duolingo

L'EVENTO DI DUOLINGO È INIZIATO!

È arrivato Duo ed è pronto a dare una lezione a tutti... o almeno ci proverà, ma, fortunatamente, Spike ha altri programmi. Fregatene dei suoi insegnamenti, gioca a Brawl e vinci ricompense gratuite, tra cui la skin Barryl goblin delle pattumiere!

Diamo una mano al nostro cactus preferito e spediamo Duo a calci nell'app da cui è venuto!

FUNZIONAMENTO

L'evento sarà attivo fino al 30 settembre e sarà suddiviso in due fasi.

1ª FASE: LA CLASSE

Questa fase si volgerà in una classe, dove Duo cercherà di insegnarti qualcosa di utile, ma Spike non è della stessa idea. Infatti, il suo piano è quello di far completare alla community un obiettivo di gioco specifico e farle guadagnare dei bei premi!

2ª FASE: LA PUNIZIONE

Ovviamente, giocare a Brawl in classe equivale a beccarsi una punizione e, per porre fine a questa tortura, ogni membro della community dovrà portare a termine un incarico davvero stupido, come cambiare la lingua del gioco. Fa' quello che ti verrà chiesto, fuggi dalla prigionia e torna in classe il giorno successivo.

Tieni d'occhio i canali social di Brawl Stars, perché lì condivideremo dei video brevi in cui annunceremo questi incarichi stupidi e le ricompense in palio.

LO SCONTRO CON DUO

La modalità Raid vedrà Duo come protagonista e in questo caso dovrai collaborare con gli altri giocatori, leggere le domande del gufo e rispondere correttamente. Già, c'è da leggere... e c'è pure da coordinarsi con compagni di squadra a caso.

Ma occhio che Duo NON è un tipo paziente! Anche se le risposte sono giuste, alla fine darà di matto e inizierà ad attaccare a prescindere.

I PREMI

  • Skin Barryl goblin delle pattumiere

  • Cinque premi caotici

  • 20 gemme

  • 10 premi Starr casuali

  • 2000 monete

  • 2000 raddoppiaXP

  • Tre premi Starr mitici

  • 2000 punti energia

  • 2500 bling

  • 1000 crediti

  • 2000 XP del Pass Pro

  • Una cassa ultra dei trofei

E NON È FINITA QUI!

Avvia l'app di Duolingo e completa la missione di Brawl Stars per ottenere personalizzazioni e premi caotici aggiuntivi, oltre a Spike GRATIS!

Si dice che i giocatori di Brawl non siano abbastanza intelligenti da finire la missione, quindi dimostra a quell'uccellaccio verde che si sbaglia, porta a termine l'incarico e sfoggia nel gioco i frutti del tuo duro lavoro. FA-CI-LE.

IL CONCORSO PIÙ INTELLIGENTE DEL MONDO

Regaleremo 3,141592 MILIONI DI GEMME ai 10 giocatori di Brawl più intelligenti!

Di tanto in tanto, pubblicheremo una domanda a sorpresa sui canali ufficiali di Brawl Stars a cui dovresti rispondere. Per superare il test:

  • rispondi correttamente alla domanda;

  • includi gli hashtag #BrawlStars e #Duolingo nella risposta.

Più partecipi, più possibilità hai di essere tra i 10 fortunati vincitori, che saranno scelti casualmente e contattati dopo la fine dell'evento, il 1º ottobre.

Rendici orgogliosi e in bocca a lupo!