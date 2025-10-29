Ci sono 20 porte, ognuna delle quali nasconde una ricompensa.

Ricorda, però, che puoi aprirne solo 10!

Ogni giorno, la community ha la possibilità di completare 80 milioni di missioni entro fine giornata per ottenere una chiave con cui aprire una porta. Per aiutarti a raggiungere questo obiettivo, aggiungeremo regolarmente delle missioni extra e delle megamissioni speciali!

Per decidere quale porta verrà aperta, la community deve votare all'interno del gioco, nella scheda ''Notizie''! Se stai leggendo questo articolo, allora sai sicuramente come raggiungerla (o forse sei già qui)!

L'apertura delle porte e le ricompense che nascondono verranno svelate ogni giorno alle 8:00 UTC attraverso dei video preregistrati e pubblicati sui profili social di Brawl Stars.

Ogni giorno può essere aperta una sola porta, tranne l'ultimo giorno, in cui la community potrà aprire tre porte contemporaneamente!

LE RICOMPENSE

Un premio Starr con overdrive

10 hosomaki

10 premi Starr casuali

Un premio Starr casuale

Tre casse-zucca

Kenji manga (skin dell'overdrive)

Due megacasse

Una cassa ultra dei trofei

20 gemme

Una gemma

Lumi (o 1000 crediti come premio alternativo)

1000 punti energia

500 punti energia

200 punti energia

1000 monete

200 monete

Una moneta

500 crediti

Graffito di Brawl-O-Ween

L'eliminazione di Mortis dal gioco per ben due giorni!

IL CONCORSO SPECIALE

10 giocatori possono ricevere UN MILIONE DI GEMME!

Non devi fare altro che condividere ogni giorno sui tuoi profili social uno screenshot della porta per cui voti, usando gli hashtag #ScaryDoors e #BrawlStars! Più sono i giorni in cui condividi la porta che voti, più probabilità avrai di essere uno dei fortunati vincitori!

LE DOMANDE FREQUENTI

Quando riceverò le ricompense del giorno?

Ogni giorno alle 8:00 UTC, se la community è riuscita a ottenere la chiave di quel giorno, anche se l'indicatore è stato completato prima di quell'ora.

È possibile ottenere la stessa ricompensa più volte?

No. Una volta aperta una porta, non sarà più possibile votare per essa.

Ho completato tutte le mie missioni. Posso continuare a dare una mano in un altro modo?

Certo. Di' ai tuoi amici di completare le loro missioni!

Non ho Kenji. Come faccio a ritirare la skin dell'overdrive Kenji manga?

Se non hai Kenji, la skin dell'overdrive Kenji manga verrà conservata nella tua raccolta delle skin.